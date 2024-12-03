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Новини Допомога Україні
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Підтримка української енергосистеми: Україна та США підписали Меморандум, що передбачає можливість допомоги на $825 млн

Сибіга та Блінкен підписали Меморандум

Сьогодні, 3 грудня, у штаб-квартирі НАТО глава МЗС України Андрій Сибіга та державний секретар США Ентоні Блінкен підписали Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Меморандум передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до 825 мільйонів доларів.

"Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема відновлення її критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки", - розповіли в МЗС.

Також читайте: Україна більше не повторить такої помилки, як з Будапештським меморандумом, - Сибіга

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МЗС України Андрій Сибіга та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі підписали Угоду між Україною та Канадою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом.

Автор: 

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Меморандум це потужно, особливо коли підписувати його в Будапешті.
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03.12.2024 21:40 Відповісти
 
 