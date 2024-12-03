Поддержка украинской энергосистемы: Украина и США подписали Меморандум, предусматривающий возможность помощи на $825 млн
Сегодня, 3 декабря, в штаб-квартире НАТО глава МИД Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США о сотрудничестве в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Меморандум предусматривает возможность американской помощи на общую сумму до 825 миллионов долларов.
"Документ создает нормативно-правовую базу для улучшения устойчивости энергетической системы Украины, в частности восстановление ее критической инфраструктуры, внедрение распределенной генерации, реформирование энергетического сектора и содействие послевоенному переходу к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в Европу экономики", - рассказали в МИД.
Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подписали Соглашение между Украиной и Канадой о взаимной охране информации с ограниченным доступом.
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