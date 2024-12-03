Україна й Канада уклали угоду про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. ВIДЕО

Глава МЗС України Андрій Сибіга та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі підписали в штаб-квартирі НАТО Угоду між Україною та Канадою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом.

Про це повідомили в МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, укладення угоди дозволить належним чином забезпечити надійний обмін сторонами інформацією щодо співпраці у зміцненні оборони та безпеки.

Крім того, цей крок є практичним втіленням положень безпекової угоди, підписаної лідерами України та Канади Володимиром Зеленським і Джастіном Трюдо 24 лютого 2024 року.

"Сьогоднішнє підписання нового міжнародного договору між Україною та Канадою свідчить про високий рівень взаємоповаги та довіри між двома державами, відносини яких носять характер особливого партнерства", - додали в МЗС.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 3-4 грудня відвідає Брюссель, де візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО.