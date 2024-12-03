У Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО: підпишуть низку двосторонніх документів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 3-4 грудня відвідає Брюссель, де візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Як повідомляється, у межах візиту Сибіга проведе двосторонні зустрічі з представниками країн Європи, США та НАТО. Основною темою переговорів стане зміцнення обороноздатності України, зокрема:

посилення військової допомоги;

підтримка спроможностей протиповітряної оборони;

забезпечення енергетичної стійкості країни.

Окрім того, заплановано підписання низки важливих двосторонніх документів, які сприятимуть зміцненню співпраці між Україною та її партнерами.

"Серед тематичних пріоритетів візиту - посилення військової допомоги, зокрема спроможностей ППО, енергетичної стійкості України, просування нашої держави до членства в НАТО", - ідеться у повідомленні.

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