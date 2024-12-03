У Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО: підпишуть низку двосторонніх документів
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 3-4 грудня відвідає Брюссель, де візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Як повідомляється, у межах візиту Сибіга проведе двосторонні зустрічі з представниками країн Європи, США та НАТО. Основною темою переговорів стане зміцнення обороноздатності України, зокрема:
- посилення військової допомоги;
- підтримка спроможностей протиповітряної оборони;
- забезпечення енергетичної стійкості країни.
Окрім того, заплановано підписання низки важливих двосторонніх документів, які сприятимуть зміцненню співпраці між Україною та її партнерами.
"Серед тематичних пріоритетів візиту - посилення військової допомоги, зокрема спроможностей ППО, енергетичної стійкості України, просування нашої держави до членства в НАТО", - ідеться у повідомленні.
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Gary Grant
показати весь коментар03.12.2024 13:37 Відповісти Мені подобається 0
Artmind
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Валентин Коваль #587289
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