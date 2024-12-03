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Новини Війна
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У Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО: підпишуть низку двосторонніх документів

Засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі: підпишуть низку документів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 3-4 грудня відвідає Брюссель, де візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС. 

Як повідомляється, у межах візиту Сибіга проведе двосторонні зустрічі з представниками країн Європи, США та НАТО. Основною темою переговорів стане зміцнення обороноздатності України, зокрема:

  • посилення військової допомоги;
  • підтримка спроможностей протиповітряної оборони;
  • забезпечення енергетичної стійкості країни.

Окрім того, заплановано підписання низки важливих двосторонніх документів, які сприятимуть зміцненню співпраці між Україною та її партнерами.

"Серед тематичних пріоритетів візиту - посилення військової допомоги, зокрема спроможностей ППО, енергетичної стійкості України, просування нашої держави до членства в НАТО", - ідеться у повідомленні. 

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Автор: 

допомога (8300) членство в НАТО (1715) Сибіга Андрій (379)


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Підписано документ-"Пачіму ми нє в НАТО?"
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03.12.2024 13:37 Відповісти
Нато, давай війська. Де будапештські ухилянти?
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03.12.2024 13:37 Відповісти
Низку - вервечку -- запрошення - нє?
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03.12.2024 13:38 Відповісти
 
 