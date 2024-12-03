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Новости Война
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В Брюсселе состоится заседание Совета Украина-НАТО: подпишут ряд двусторонних документов

Засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі: підпишуть низку документів

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 3-4 декабря посетит Брюссель, где примет участие в заседании Совета Украина-НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как сообщается, в рамках визита Сибига проведет двусторонние встречи с представителями стран Европы, США и НАТО. Основной темой переговоров станет укрепление обороноспособности Украины, в частности:

  • усиление военной помощи;
  • поддержка возможностей противовоздушной обороны;
  • обеспечение энергетической устойчивости страны.

Кроме того, запланировано подписание ряда важных двусторонних документов, которые будут способствовать укреплению сотрудничества между Украиной и ее партнерами.

"Среди тематических приоритетов визита - усиление военной помощи, в частности возможностей ПВО, энергетической устойчивости Украины, продвижение нашего государства к членству в НАТО", - говорится в сообщении.

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Автор: 

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