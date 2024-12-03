Украина и Канада заключили соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом. ВИДЕО

Глава МИД Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подписали в штаб-квартире НАТО Соглашение между Украиной и Канадой о взаимной охране информации с ограниченным доступом.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, заключение соглашения позволит должным образом обеспечить надежный обмен сторонами информацией о сотрудничестве в укреплении обороны и безопасности.

Кроме того, этот шаг является практическим воплощением положений соглашения по безопасности, подписанного лидерами Украины и Канады Владимиром Зеленским и Джастином Трюдо 24 февраля 2024 года.

"Сегодняшнее подписание нового международного договора между Украиной и Канадой свидетельствует о высоком уровне взаимоуважения и доверия между двумя государствами, отношения которых носят характер особого партнерства", - добавили в МИД.

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Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 3-4 декабря посетит Брюссель, где примет участие в заседании Совета Украина-НАТО.