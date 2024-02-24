Украина подписала соглашение о безопасности с Канадой. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который находится в нашей стране с визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
"Спасибо, что вы в этот день с нами в Украине. Благодарны за всю вашу поддержку в течение этих двух лет – это очень важно и очень мощно", – сказал глава Украинского государства.
В ходе встречи лидеры подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой.
Владимир Зеленский высоко оценил подписание документа, отметив, что он закладывает надежную основу для продолжительного и углубленного партнерства между государствами.
"Это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление нашей устойчивости", – сказал он.
Соглашение учреждает канадско-украинское стратегическое партнерство безопасности, которое определяет сферы для усиления двустороннего сотрудничества в различных отраслях, включая оборону, стабильность и устойчивость.
Документом предусматривается выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.
Кроме того, документ подтверждает поддержку со стороны Канады будущего членства Украины в НАТО, в частности, путем содействия украинским реформам и совместимости Сил безопасности и обороны Украины с Альянсом.
Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных способностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ.
Документ действует в течение десяти лет со дня его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока его действия.
На встрече Владимир Зеленский и Джастин Трюдо также обсудили предоставление новых систем ПВО, производство и передачу в рамках многолетней программы помощи Украине бронетехники, необходимой для защиты украинских воинов и их медицинской эвакуации.
Президент поблагодарил за вклад Канады в обеспечение украинских сил обороны дронами, бронетехникой, боеприпасами, за помощь в строительстве инфраструктуры для F-16.
Собеседники также обсудили подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне, двусторонние проекты в сфере энергетики, в частности ядерной, а также участие Канады и канадского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины.
Была отмечена особая роль Канады в создании и координации Международной коалиции стран за возвращение украинских детей, незаконно вывезенных агрессором.
Президент отметил важность сегодняшнего решения Канады выделить финансирование для достройки Музея Голодомора-геноцида в Украине и поблагодарил канадское правительство и украинскую общину за поддержку.
С полным текстом Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой можно ознакомиться по ссылке на сайте президента.
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Чи « безпекова угода «? « Гарантіі»?
В Канаде при наличии огромной нашей диаспоры нет украинских лоббистов! Все диаспорянские организации только поют песни , лепят вареники и мечтают о медальке от Зе( или хоть грамоты) ! Посольство нулевое
Де ви такі зє-пальнуті набралися?
Так слухай, , - тобі краще повболівати за касапського *****, він он як в себе перемагає вже 24 роки підряд...
Угода мала би бути ратіфікована парламентами:
- йурист мамкін-рімкін, крва.
Це лише меморандум. На згадку.
Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
Як 'рузкіє тоже люді' і 'закончіл вайну в сваєй галавє'.
Як 'хуже нЄ будєт і вам понравится'.
Як 'шашльікі в маю' і 'сайтісь пасєрєдінє.
Підписувач гундосий, @#%^!
"Наша угода, як і ті, що вже укладені Францією, Німеччиною та Британією (з Україною), не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. Наша двостороння угода не вимагатиме процедури парламентської ратифікації", - заявив Таяні.
За його словами, це буде політичний та символічний документ, що підтверджує підтримку та захист міжнародного права.
"Угода, яку ми обговорюємо, підтверджує територіальну незалежність України та засуджує російську агресію. Цінність цього документа про взаєморозуміння з Києвом, який буде підписаний, є політичною та символічною, щоб надіслати чітке повідомлення на користь захисту міжнародного права", - зазначив міністр.
Таяні наголосив, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні веде переговори щодо угоди з українською владою: "Ми розраховуємо, що зможемо завершити найближчими днями".
завершили... черговий Будапештський меморандум, але вже в множині
Зате яке переможище для глядачів "єдиного марафєту" і фінансові вливання ОПешним блогерам!
Тепер воно на тій конференції, що збирає, буде гундосить, що у нас є "гарантії" тому ми йдемо на перемовини?
🤔
Подивимось...
Або авіаційні удари на підтримку військових кораблів ?
Чи правильно ми зрозуміли слово "безпека" ?
https://www.president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-mizh-**********-ta-89233
ЕДИНСТВЕННАЯ конкретика:
3. З цією метою у 2024 році Канада надасть Україні макроекономічну та військову підтримку на суму $3,02 млрд.