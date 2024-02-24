Украина подписала соглашение о безопасности с Канадой. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который находится в нашей стране с визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Спасибо, что вы в этот день с нами в Украине. Благодарны за всю вашу поддержку в течение этих двух лет – это очень важно и очень мощно", – сказал глава Украинского государства.

В ходе встречи лидеры подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой.

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Владимир Зеленский высоко оценил подписание документа, отметив, что он закладывает надежную основу для продолжительного и углубленного партнерства между государствами.

"Это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление нашей устойчивости", – сказал он.

Соглашение учреждает канадско-украинское стратегическое партнерство безопасности, которое определяет сферы для усиления двустороннего сотрудничества в различных отраслях, включая оборону, стабильность и устойчивость.

Документом предусматривается выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.

Кроме того, документ подтверждает поддержку со стороны Канады будущего членства Украины в НАТО, в частности, путем содействия украинским реформам и совместимости Сил безопасности и обороны Украины с Альянсом.

Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных способностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ.

Документ действует в течение десяти лет со дня его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока его действия.

На встрече Владимир Зеленский и Джастин Трюдо также обсудили предоставление новых систем ПВО, производство и передачу в рамках многолетней программы помощи Украине бронетехники, необходимой для защиты украинских воинов и их медицинской эвакуации.

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Президент поблагодарил за вклад Канады в обеспечение украинских сил обороны дронами, бронетехникой, боеприпасами, за помощь в строительстве инфраструктуры для F-16.

Собеседники также обсудили подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне, двусторонние проекты в сфере энергетики, в частности ядерной, а также участие Канады и канадского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины.

Была отмечена особая роль Канады в создании и координации Международной коалиции стран за возвращение украинских детей, незаконно вывезенных агрессором.

Президент отметил важность сегодняшнего решения Канады выделить финансирование для достройки Музея Голодомора-геноцида в Украине и поблагодарил канадское правительство и украинскую общину за поддержку.

С полным текстом Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой можно ознакомиться по ссылке на сайте президента.