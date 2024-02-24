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Украина подписала соглашение о безопасности с Канадой. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который находится в нашей стране с визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Спасибо, что вы в этот день с нами в Украине. Благодарны за всю вашу поддержку в течение этих двух лет – это очень важно и очень мощно", – сказал глава Украинского государства.

В ходе встречи лидеры подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой.

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Владимир Зеленский высоко оценил подписание документа, отметив, что он закладывает надежную основу для продолжительного и углубленного партнерства между государствами.

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

"Это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление нашей устойчивости", – сказал он.

Соглашение учреждает канадско-украинское стратегическое партнерство безопасности, которое определяет сферы для усиления двустороннего сотрудничества в различных отраслях, включая оборону, стабильность и устойчивость.

Документом предусматривается выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Кроме того, документ подтверждает поддержку со стороны Канады будущего членства Украины в НАТО, в частности, путем содействия украинским реформам и совместимости Сил безопасности и обороны Украины с Альянсом.

Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных способностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ.

Документ действует в течение десяти лет со дня его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока его действия.

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

На встрече Владимир Зеленский и Джастин Трюдо также обсудили предоставление новых систем ПВО, производство и передачу в рамках многолетней программы помощи Украине бронетехники, необходимой для защиты украинских воинов и их медицинской эвакуации.

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Президент поблагодарил за вклад Канады в обеспечение украинских сил обороны дронами, бронетехникой, боеприпасами, за помощь в строительстве инфраструктуры для F-16.

Собеседники также обсудили подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне, двусторонние проекты в сфере энергетики, в частности ядерной, а также участие Канады и канадского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины.

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Была отмечена особая роль Канады в создании и координации Международной коалиции стран за возвращение украинских детей, незаконно вывезенных агрессором.

Президент отметил важность сегодняшнего решения Канады выделить финансирование для достройки Музея Голодомора-геноцида в Украине и поблагодарил канадское правительство и украинскую общину за поддержку.

С полным текстом Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой можно ознакомиться по ссылке на сайте президента.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) соглашение (1342) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+13
Усі ці безпекові угоди нічого не варті. Зеленому дурнику радість.
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24.02.2024 17:44
+7
https://prm.ua/uhoda-pro-harantii-bezpeky-ukraini-ne-maie-obov-iazkovoi-iurydychnoi-syly-hlava-mzs-italii/ Угоди про гарантії безпеки Україні не мають обов'язкової юридичної сили - заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час слухань у парламенті країни, передає агентство https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2024/02/22/tajani-presto-accordo-bilaterale-di-sicurezza-con-kiev_6a00f4a2-4e19-4dba-ae46-13aa9761800e.html Ansa .

"Наша угода, як і ті, що вже укладені Францією, Німеччиною та Британією (з Україною), не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. Наша двостороння угода не вимагатиме процедури парламентської ратифікації", - заявив Таяні.
За його словами, це буде політичний та символічний документ, що підтверджує підтримку та захист міжнародного права.
"Угода, яку ми обговорюємо, підтверджує територіальну незалежність України та засуджує російську агресію. Цінність цього документа про взаєморозуміння з Києвом, який буде підписаний, є політичною та символічною, щоб надіслати чітке повідомлення на користь захисту міжнародного права", - зазначив міністр.
Таяні наголосив, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні веде переговори щодо угоди з українською владою: "Ми розраховуємо, що зможемо завершити найближчими днями".

завершили... черговий Будапештський меморандум, але вже в множині
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24.02.2024 17:54
+6
потужно будапешт ХХХХХХХХХХ.......
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24.02.2024 17:40
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Правила форума Совет форумчан
потужно будапешт ХХХХХХХХХХ.......
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24.02.2024 17:40 Ответить
Будапешт був набагато конкретнішим
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24.02.2024 17:55 Ответить
Так це Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.

Чи « безпекова угода «? « Гарантіі»?
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24.02.2024 19:37 Ответить
Трюдо такой же пустобрех как и Зе. Видосики. Обнимашки! Жаль только что оппозиция в Канаде еще тупей!

В Канаде при наличии огромной нашей диаспоры нет украинских лоббистов! Все диаспорянские организации только поют песни , лепят вареники и мечтают о медальке от Зе( или хоть грамоты) ! Посольство нулевое
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24.02.2024 17:41 Ответить
Зе
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24.02.2024 17:43 Ответить
Усі ці безпекові угоди нічого не варті. Зеленому дурнику радість.
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24.02.2024 17:44 Ответить
Дивно бачити державного лідера великої країни і проросійського клоуна який висьміював все українське в ролі президента.
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24.02.2024 17:44 Ответить
Так-так , а ще брата свого вбив та з'їв.
Де ви такі зє-пальнуті набралися?
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24.02.2024 17:56 Ответить
Тільки вилупився, а бач, який вумний есперд
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24.02.2024 18:27 Ответить
Ваша "молодь" з 2019 вже показала,на що вона здатна.
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24.02.2024 19:04 Ответить
не втомились ще ***** кнопать??, ваш пЄтя!(, проїбав ВСЕ!! що тільки зміг!!!,
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24.02.2024 19:17 Ответить
що цікаво, такі "уболівальники" від політики як оцей , - переживають не за країну, не за саму політику керівництва країни - а з чисто спортивного інтересу за конкретні особистості. Мовляв, як вони оці спортсмени в політиці, як воюють, перемагають, чи програють...

Так слухай, , - тобі краще повболівати за касапського *****, він он як в себе перемагає вже 24 роки підряд...
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24.02.2024 22:10 Ответить
ти знаходишся тут, заради спортивного інтересу , так що не суди по собі.
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24.02.2024 22:15 Ответить
То не угода, то меморандум!
Угода мала би бути ратіфікована парламентами:
- йурист мамкін-рімкін, крва.
Це лише меморандум. На згадку.
Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
Як 'рузкіє тоже люді' і 'закончіл вайну в сваєй галавє'.
Як 'хуже нЄ будєт і вам понравится'.
Як 'шашльікі в маю' і 'сайтісь пасєрєдінє.

Підписувач гундосий, @#%^!
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24.02.2024 22:28 Ответить
https://prm.ua/uhoda-pro-harantii-bezpeky-ukraini-ne-maie-obov-iazkovoi-iurydychnoi-syly-hlava-mzs-italii/ Угоди про гарантії безпеки Україні не мають обов'язкової юридичної сили - заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час слухань у парламенті країни, передає агентство https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2024/02/22/tajani-presto-accordo-bilaterale-di-sicurezza-con-kiev_6a00f4a2-4e19-4dba-ae46-13aa9761800e.html Ansa .

"Наша угода, як і ті, що вже укладені Францією, Німеччиною та Британією (з Україною), не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. Наша двостороння угода не вимагатиме процедури парламентської ратифікації", - заявив Таяні.
За його словами, це буде політичний та символічний документ, що підтверджує підтримку та захист міжнародного права.
"Угода, яку ми обговорюємо, підтверджує територіальну незалежність України та засуджує російську агресію. Цінність цього документа про взаєморозуміння з Києвом, який буде підписаний, є політичною та символічною, щоб надіслати чітке повідомлення на користь захисту міжнародного права", - зазначив міністр.
Таяні наголосив, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні веде переговори щодо угоди з українською владою: "Ми розраховуємо, що зможемо завершити найближчими днями".

завершили... черговий Будапештський меморандум, але вже в множині
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24.02.2024 17:54 Ответить
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24.02.2024 17:55 Ответить
Пуцвірку хоч би таберетку підставили
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24.02.2024 17:56 Ответить
Всі нам обіцяють безпеку -- на папері
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24.02.2024 18:00 Ответить
Недолуге знайшло собі нове хоббі: збирати автографи відомих людей на нічого незначущих папірцях.
Зате яке переможище для глядачів "єдиного марафєту" і фінансові вливання ОПешним блогерам!

Тепер воно на тій конференції, що збирає, буде гундосить, що у нас є "гарантії" тому ми йдемо на перемовини?
🤔
Подивимось...
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24.02.2024 18:05 Ответить
Поки ЗЄлєндос підписував пустопорожню(в плані ефективності) маляву ,Ласточкіно та Степове захопили кадаври ...
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24.02.2024 18:06 Ответить
Хтось марки колекціонує, монети. А хрінпіду збирає підписи.
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24.02.2024 18:24 Ответить
Україна з одного боку волає про бездіяльність міжнародних інститутів: ООН, ОБСЄ по забезпеченню миру у світі. В той час український президент намагається українському народу продати своє бачення безпеки України через папірці, які не мають юридичної сили. ООН - ОБСЄ створені світом, лідерами, які пройшли війни. І ось з'являється вундеркінд, який каже народу "мої папірці вагоміші за повноваження ООН та ОБСЄ". Досить милити очі людям після слів у лютому 2022 році "Будуємо дороги ....." в той час, коли війна стукалась у двері, лізла у вікна кожному українцю. Скажу дипломатично. Йди ...... за руцьким кораблем з бАмажками.
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24.02.2024 18:26 Ответить
Отже, за необхідності Канада зможе нанести ракетні удари по Північному узбережжю Московії ?
Або авіаційні удари на підтримку військових кораблів ?
Чи правильно ми зрозуміли слово "безпека" ?
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24.02.2024 19:16 Ответить
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24.02.2024 19:43 Ответить
Ни о чём.
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24.02.2024 22:25 Ответить
зрадофилов выворачивает.
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25.02.2024 02:01 Ответить
Беремо той папір "безпековий" ліпимо на прикордонних стовпчиках він "захистить"
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25.02.2024 05:29 Ответить
22 страницы "стороны будут способствовать", "стороны немедленно проведут консультации"
https://www.president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-mizh-**********-ta-89233

ЕДИНСТВЕННАЯ конкретика:
3. З цією метою у 2024 році Канада надасть Україні макроекономічну та військову підтримку на суму $3,02 млрд.
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25.02.2024 10:31 Ответить
 
 