Україна підписала безпекову угоду з Канадою. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який перебуває в нашій країні з візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента.
"Дякую, що ви в цей день з нами в Україні. Вдячні за всю вашу підтримку впродовж цих двох років – це дуже важливо й дуже потужно", – сказав Глава Української держави.
Під час зустрічі лідери підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.
Володимир Зеленський високо оцінив підписання документа, зазначивши, що він закладає надійну основу для тривалого й поглибленого партнерства між державами.
"Це потужне та вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості", – сказав він.
Угода засновує канадсько-українське стратегічне безпекове партнерство, яке визначає сфери для посилення двосторонньої співпраці в різних галузях, включно з обороною, стабільністю та стійкістю.
Документом передбачається виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.
Крім того, документ підтверджує підтримку з боку Канади майбутнього членства України в НАТО, зокрема шляхом сприяння українським реформам та сумісності Сил безпеки й оборони України з Альянсом.
Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ.
Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.
Під час зустрічі Володимир Зеленський і Джастін Трюдо також обговорили надання нових систем ППО, виробництво й передачу в межах багаторічної програми допомоги Україні бронетехніки, необхідної для захисту українських воїнів та їх медичної евакуації.
Президент подякував за внесок Канади в забезпечення українських Сил оборони дронами, бронетехнікою, боєприпасами, за допомогу в розбудові інфраструктури для F-16.
Співрозмовники також обговорили підготовку до липневого саміту НАТО у Вашингтоні, двосторонні проєкти у сфері енергетики, зокрема ядерної, а також участь Канади й канадського бізнесу в повоєнній відбудові України.
Було відзначено особливу роль Канади у створенні та координації Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, незаконно вивезених агресором.
Президент відзначив важливість сьогоднішнього рішення Канади виділити фінансування для добудови Музею Голодомору-геноциду в Україні та подякував канадському уряду й українській громаді за підтримку.
З повним тестом Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою можна ознайомитись за посиланням на сайті президента.
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Чи « безпекова угода «? « Гарантіі»?
В Канаде при наличии огромной нашей диаспоры нет украинских лоббистов! Все диаспорянские организации только поют песни , лепят вареники и мечтают о медальке от Зе( или хоть грамоты) ! Посольство нулевое
Де ви такі зє-пальнуті набралися?
Так слухай, , - тобі краще повболівати за касапського *****, він он як в себе перемагає вже 24 роки підряд...
Угода мала би бути ратіфікована парламентами:
- йурист мамкін-рімкін, крва.
Це лише меморандум. На згадку.
Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
Як 'рузкіє тоже люді' і 'закончіл вайну в сваєй галавє'.
Як 'хуже нЄ будєт і вам понравится'.
Як 'шашльікі в маю' і 'сайтісь пасєрєдінє.
Підписувач гундосий, @#%^!
"Наша угода, як і ті, що вже укладені Францією, Німеччиною та Британією (з Україною), не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. Наша двостороння угода не вимагатиме процедури парламентської ратифікації", - заявив Таяні.
За його словами, це буде політичний та символічний документ, що підтверджує підтримку та захист міжнародного права.
"Угода, яку ми обговорюємо, підтверджує територіальну незалежність України та засуджує російську агресію. Цінність цього документа про взаєморозуміння з Києвом, який буде підписаний, є політичною та символічною, щоб надіслати чітке повідомлення на користь захисту міжнародного права", - зазначив міністр.
Таяні наголосив, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні веде переговори щодо угоди з українською владою: "Ми розраховуємо, що зможемо завершити найближчими днями".
завершили... черговий Будапештський меморандум, але вже в множині
Зате яке переможище для глядачів "єдиного марафєту" і фінансові вливання ОПешним блогерам!
Тепер воно на тій конференції, що збирає, буде гундосить, що у нас є "гарантії" тому ми йдемо на перемовини?
🤔
Подивимось...
Або авіаційні удари на підтримку військових кораблів ?
Чи правильно ми зрозуміли слово "безпека" ?
https://www.president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-mizh-**********-ta-89233
ЕДИНСТВЕННАЯ конкретика:
3. З цією метою у 2024 році Канада надасть Україні макроекономічну та військову підтримку на суму $3,02 млрд.