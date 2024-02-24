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Україна підписала безпекову угоду з Канадою. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який перебуває в нашій країні з візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента.

"Дякую, що ви в цей день з нами в Україні. Вдячні за всю вашу підтримку впродовж цих двох років – це дуже важливо й дуже потужно", – сказав Глава Української держави.

Під час зустрічі лідери підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.

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Володимир Зеленський високо оцінив підписання документа, зазначивши, що він закладає надійну основу для тривалого й поглибленого партнерства між державами.

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

"Це потужне та вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості", – сказав він.

Угода засновує канадсько-українське стратегічне безпекове партнерство, яке визначає сфери для посилення двосторонньої співпраці в різних галузях, включно з обороною, стабільністю та стійкістю.

Документом передбачається виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Крім того, документ підтверджує підтримку з боку Канади майбутнього членства України в НАТО, зокрема шляхом сприяння українським реформам та сумісності Сил безпеки й оборони України з Альянсом.

Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ.

Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Джастін Трюдо також обговорили надання нових систем ППО, виробництво й передачу в межах багаторічної програми допомоги Україні бронетехніки, необхідної для захисту українських воїнів та їх медичної евакуації.

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Президент подякував за внесок Канади в забезпечення українських Сил оборони дронами, бронетехнікою, боєприпасами, за допомогу в розбудові інфраструктури для F-16.

Співрозмовники також обговорили підготовку до липневого саміту НАТО у Вашингтоні, двосторонні проєкти у сфері енергетики, зокрема ядерної, а також участь Канади й канадського бізнесу в повоєнній відбудові України.

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Було відзначено особливу роль Канади у створенні та координації Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, незаконно вивезених агресором.

Президент відзначив важливість сьогоднішнього рішення Канади виділити фінансування для добудови Музею Голодомору-геноциду в Україні та подякував канадському уряду й українській громаді за підтримку.

З повним тестом Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою можна ознайомитись за посиланням на сайті президента.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) угода (676) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+13
Усі ці безпекові угоди нічого не варті. Зеленому дурнику радість.
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24.02.2024 17:44
+7
https://prm.ua/uhoda-pro-harantii-bezpeky-ukraini-ne-maie-obov-iazkovoi-iurydychnoi-syly-hlava-mzs-italii/ Угоди про гарантії безпеки Україні не мають обов'язкової юридичної сили - заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час слухань у парламенті країни, передає агентство https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2024/02/22/tajani-presto-accordo-bilaterale-di-sicurezza-con-kiev_6a00f4a2-4e19-4dba-ae46-13aa9761800e.html Ansa .

"Наша угода, як і ті, що вже укладені Францією, Німеччиною та Британією (з Україною), не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. Наша двостороння угода не вимагатиме процедури парламентської ратифікації", - заявив Таяні.
За його словами, це буде політичний та символічний документ, що підтверджує підтримку та захист міжнародного права.
"Угода, яку ми обговорюємо, підтверджує територіальну незалежність України та засуджує російську агресію. Цінність цього документа про взаєморозуміння з Києвом, який буде підписаний, є політичною та символічною, щоб надіслати чітке повідомлення на користь захисту міжнародного права", - зазначив міністр.
Таяні наголосив, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні веде переговори щодо угоди з українською владою: "Ми розраховуємо, що зможемо завершити найближчими днями".

завершили... черговий Будапештський меморандум, але вже в множині
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24.02.2024 17:54
+6
потужно будапешт ХХХХХХХХХХ.......
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24.02.2024 17:40
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потужно будапешт ХХХХХХХХХХ.......
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24.02.2024 17:40 Відповісти
Будапешт був набагато конкретнішим
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24.02.2024 17:55 Відповісти
Так це Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.

Чи « безпекова угода «? « Гарантіі»?
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24.02.2024 19:37 Відповісти
Трюдо такой же пустобрех как и Зе. Видосики. Обнимашки! Жаль только что оппозиция в Канаде еще тупей!

В Канаде при наличии огромной нашей диаспоры нет украинских лоббистов! Все диаспорянские организации только поют песни , лепят вареники и мечтают о медальке от Зе( или хоть грамоты) ! Посольство нулевое
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24.02.2024 17:41 Відповісти
Зе
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24.02.2024 17:43 Відповісти
Усі ці безпекові угоди нічого не варті. Зеленому дурнику радість.
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24.02.2024 17:44 Відповісти
Дивно бачити державного лідера великої країни і проросійського клоуна який висьміював все українське в ролі президента.
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24.02.2024 17:44 Відповісти
Так-так , а ще брата свого вбив та з'їв.
Де ви такі зє-пальнуті набралися?
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24.02.2024 17:56 Відповісти
Тільки вилупився, а бач, який вумний есперд
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24.02.2024 18:27 Відповісти
Ваша "молодь" з 2019 вже показала,на що вона здатна.
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24.02.2024 19:04 Відповісти
не втомились ще ***** кнопать??, ваш пЄтя!(, проїбав ВСЕ!! що тільки зміг!!!,
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24.02.2024 19:17 Відповісти
що цікаво, такі "уболівальники" від політики як оцей , - переживають не за країну, не за саму політику керівництва країни - а з чисто спортивного інтересу за конкретні особистості. Мовляв, як вони оці спортсмени в політиці, як воюють, перемагають, чи програють...

Так слухай, , - тобі краще повболівати за касапського *****, він он як в себе перемагає вже 24 роки підряд...
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24.02.2024 22:10 Відповісти
ти знаходишся тут, заради спортивного інтересу , так що не суди по собі.
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24.02.2024 22:15 Відповісти
То не угода, то меморандум!
Угода мала би бути ратіфікована парламентами:
- йурист мамкін-рімкін, крва.
Це лише меморандум. На згадку.
Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
Як 'рузкіє тоже люді' і 'закончіл вайну в сваєй галавє'.
Як 'хуже нЄ будєт і вам понравится'.
Як 'шашльікі в маю' і 'сайтісь пасєрєдінє.

Підписувач гундосий, @#%^!
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24.02.2024 22:28 Відповісти
https://prm.ua/uhoda-pro-harantii-bezpeky-ukraini-ne-maie-obov-iazkovoi-iurydychnoi-syly-hlava-mzs-italii/ Угоди про гарантії безпеки Україні не мають обов'язкової юридичної сили - заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час слухань у парламенті країни, передає агентство https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2024/02/22/tajani-presto-accordo-bilaterale-di-sicurezza-con-kiev_6a00f4a2-4e19-4dba-ae46-13aa9761800e.html Ansa .

"Наша угода, як і ті, що вже укладені Францією, Німеччиною та Британією (з Україною), не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. Наша двостороння угода не вимагатиме процедури парламентської ратифікації", - заявив Таяні.
За його словами, це буде політичний та символічний документ, що підтверджує підтримку та захист міжнародного права.
"Угода, яку ми обговорюємо, підтверджує територіальну незалежність України та засуджує російську агресію. Цінність цього документа про взаєморозуміння з Києвом, який буде підписаний, є політичною та символічною, щоб надіслати чітке повідомлення на користь захисту міжнародного права", - зазначив міністр.
Таяні наголосив, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні веде переговори щодо угоди з українською владою: "Ми розраховуємо, що зможемо завершити найближчими днями".

завершили... черговий Будапештський меморандум, але вже в множині
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24.02.2024 17:54 Відповісти
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24.02.2024 17:55 Відповісти
Пуцвірку хоч би таберетку підставили
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24.02.2024 17:56 Відповісти
Всі нам обіцяють безпеку -- на папері
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24.02.2024 18:00 Відповісти
Недолуге знайшло собі нове хоббі: збирати автографи відомих людей на нічого незначущих папірцях.
Зате яке переможище для глядачів "єдиного марафєту" і фінансові вливання ОПешним блогерам!

Тепер воно на тій конференції, що збирає, буде гундосить, що у нас є "гарантії" тому ми йдемо на перемовини?
🤔
Подивимось...
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24.02.2024 18:05 Відповісти
Поки ЗЄлєндос підписував пустопорожню(в плані ефективності) маляву ,Ласточкіно та Степове захопили кадаври ...
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24.02.2024 18:06 Відповісти
Хтось марки колекціонує, монети. А хрінпіду збирає підписи.
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24.02.2024 18:24 Відповісти
Україна з одного боку волає про бездіяльність міжнародних інститутів: ООН, ОБСЄ по забезпеченню миру у світі. В той час український президент намагається українському народу продати своє бачення безпеки України через папірці, які не мають юридичної сили. ООН - ОБСЄ створені світом, лідерами, які пройшли війни. І ось з'являється вундеркінд, який каже народу "мої папірці вагоміші за повноваження ООН та ОБСЄ". Досить милити очі людям після слів у лютому 2022 році "Будуємо дороги ....." в той час, коли війна стукалась у двері, лізла у вікна кожному українцю. Скажу дипломатично. Йди ...... за руцьким кораблем з бАмажками.
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24.02.2024 18:26 Відповісти
Отже, за необхідності Канада зможе нанести ракетні удари по Північному узбережжю Московії ?
Або авіаційні удари на підтримку військових кораблів ?
Чи правильно ми зрозуміли слово "безпека" ?
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24.02.2024 19:16 Відповісти
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24.02.2024 19:43 Відповісти
Ни о чём.
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24.02.2024 22:25 Відповісти
зрадофилов выворачивает.
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25.02.2024 02:01 Відповісти
Беремо той папір "безпековий" ліпимо на прикордонних стовпчиках він "захистить"
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25.02.2024 05:29 Відповісти
22 страницы "стороны будут способствовать", "стороны немедленно проведут консультации"
https://www.president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-mizh-**********-ta-89233

ЕДИНСТВЕННАЯ конкретика:
3. З цією метою у 2024 році Канада надасть Україні макроекономічну та військову підтримку на суму $3,02 млрд.
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25.02.2024 10:31 Відповісти
 
 