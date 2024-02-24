Трюдо в Гостомеле в день второй годовщины вторжения РФ: Украина победит, как это произошло здесь два года назад

Два года назад россияне пытались захватить аэропорт "Гостомель", а также Киев, поскольку считали, что смогут это легко сделать, но ошиблись.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе мемориальной церемонии в Гостомеле в связи со второй годовщиной российского вторжения в Украину.

"Канада была на вашей стороне не только потому, что это было правильно, но и потому, что ваша борьба - это наша борьба. Вы боретесь за свой суверенитет, за свою территорию, за свой язык, за свою культуру. За свою демократию. Но точно так же вы боретесь и за нашу демократию. За глубоко укоренившееся право каждого выбирать свое будущее, вы боретесь за сохранение норм и правил, которые согласовал весь мир 80 лет назад. Это правила, которые родились из пепла Второй мировой войны. Войны, которая уничтожала страны, лидеры которых сейчас стоят рядом со мной. Войны, в которой тысячи и тысячи канадцев отдали свои жизни. Именно после этой войны, в скорби и ужасе от количества смертей и разрушений, мы как мир решили выбрать что-то лучше. Для того, чтобы обеспечить мир и создать правила, по которым большая армия не могла бы перекроить границы. Правила, по которым сила не имела бы права на победу", - подчеркнул Трюдо.

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Он указал, что два года назад российские войска пытались захватить аэропорт "Гостомель", а вместе с ним и Киев, поскольку российское командование считало, что легко сможет захватить стратегические объекты – однако оно ошиблось.

"Украина победит. Собственно, как это и произошло здесь, два года назад", - подчеркнул Трюдо.