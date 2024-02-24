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визит (2989) Трюдо Джастин (277) Гостомель (102)

Трюдо в Гостомеле в день второй годовщины вторжения РФ: Украина победит, как это произошло здесь два года назад

трюдо

Два года назад россияне пытались захватить аэропорт "Гостомель", а также Киев, поскольку считали, что смогут это легко сделать, но ошиблись.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе мемориальной церемонии в Гостомеле в связи со второй годовщиной российского вторжения в Украину.

"Канада была на вашей стороне не только потому, что это было правильно, но и потому, что ваша борьба - это наша борьба. Вы боретесь за свой суверенитет, за свою территорию, за свой язык, за свою культуру. За свою демократию. Но точно так же вы боретесь и за нашу демократию. За глубоко укоренившееся право каждого выбирать свое будущее, вы боретесь за сохранение норм и правил, которые согласовал весь мир 80 лет назад. Это правила, которые родились из пепла Второй мировой войны. Войны, которая уничтожала страны, лидеры которых сейчас стоят рядом со мной. Войны, в которой тысячи и тысячи канадцев отдали свои жизни. Именно после этой войны, в скорби и ужасе от количества смертей и разрушений, мы как мир решили выбрать что-то лучше. Для того, чтобы обеспечить мир и создать правила, по которым большая армия не могла бы перекроить границы. Правила, по которым сила не имела бы права на победу", - подчеркнул Трюдо.

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Он указал, что два года назад российские войска пытались захватить аэропорт "Гостомель", а вместе с ним и Киев, поскольку российское командование считало, что легко сможет захватить стратегические объекты – однако оно ошиблось.

"Украина победит. Собственно, как это и произошло здесь, два года назад", - подчеркнул Трюдо.
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Топ комментарии
+3
Два роки тому кацапські бтри на Оболоні (здається) вилавлювали, а влада готувала капітуляцію у Стамбулі.
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24.02.2024 14:57
+1
Якщо переможемо, як два роки тому, то нунах!
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24.02.2024 14:51
+1
Не було ніяких кацапських бтрів на оболоні! То був дружній вогонь: наші завалили наших, підбурені викидами через кацапські тг-канали та через злочинну неорганізованість оборони
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24.02.2024 15:02
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Якщо переможемо, як два роки тому, то нунах!
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24.02.2024 14:51 Ответить
А не можна бува перемогти так, щоб кацапи тікали за Урал? Всі засоби для цього в Заходу є.
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24.02.2024 14:56 Ответить
Є страх що ***** почне розкидуватись ядерними бомбами , тому цей танок з бубнами продовжується
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24.02.2024 15:29 Ответить
Два роки тому кацапські бтри на Оболоні (здається) вилавлювали, а влада готувала капітуляцію у Стамбулі.
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24.02.2024 14:57 Ответить
Не було ніяких кацапських бтрів на оболоні! То був дружній вогонь: наші завалили наших, підбурені викидами через кацапські тг-канали та через злочинну неорганізованість оборони
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24.02.2024 15:02 Ответить
Хочешь сказать что ето наши давили БТРами гражданские машины на улицах Киева?
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24.02.2024 15:30 Ответить
Буткевич клявся, що жоден росіянин так і не зайшов у Київ. І та колона, що була розстріляна проспекті Перемоги і всі інші випадки були від неорганізованості і незлагодженості.
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24.02.2024 15:49 Ответить
Хочеш сказати, що єдиний нібито кацапський БТР прорвався в Київ чавити цивільні авто? а якщо трохи подумаєш?
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24.02.2024 18:08 Ответить
Йолу
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24.02.2024 15:04 Ответить
п
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24.02.2024 15:06 Ответить
Україна переможе

...незважаючи на вашу допомогу...
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24.02.2024 15:11 Ответить
Переможемо, якщо Франція буде допомагати, як їй допомагали у двох світових війнах. Ракети, танки і артилерія з ************. Багато.
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24.02.2024 15:34 Ответить
Франція тут до чого?
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24.02.2024 18:09 Ответить
ПОМИЛКА, МОЯ ПОМИЛКА. Неуважність. Вибачте !!!
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24.02.2024 19:02 Ответить
 
 