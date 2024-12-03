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Украина больше не повторит такую ​​ошибку, как с Будапештским меморандумом, - Сибига

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга про Будапештський меморандум

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Будапештский меморандум не смог обеспечить Украине безопасность, как и трансатлантическую безопасность, поэтому таких ошибок больше нельзя повторять.

Об этом он заявил перед министерской встречей стран НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Сибига напомнил о 30-й годовщине подписания Будапештского меморандума, по которому Украина согласилась отдать ядерное оружие в обмен на "гарантии безопасности".

Это хорошее напоминание о том, что никакие решения о долгосрочных решениях по безопасности за счет украинской безопасности не являются приемлемыми. Этот документ не сумел обеспечить Украине безопасность, как и трансатлантическую безопасность. Мы должны избежать повторения таких ошибок", - подчеркнул глава МИД Украины.

Читайте: Мы отдали ядерное оружие, но ничего не получили. Поэтому нам нужно НАТО, - Зеленский

Сибига отметил, что Украина обсудит с партнерами концепцию "мира через силу".

"У нас есть четкое понимание, какие шаги наших друзей нужны, чтобы сделать нашу "домашнюю работу", - добавил он.

Напомним, ранее в МИД Украины опубликовало официальную позицию о том, что Украина не согласится ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Брюсселе состоится заседание Совета Украина-НАТО: подпишут ряд двусторонних документов

Автор: 

Будапештское соглашение (170) членство в НАТО (1510) Сибига Андрей (391)


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Топ комментарии
+19
Так, так. Оманські договорняки важко порівняти з ''будапештом''. А про інші зради зелених ще ой як багато цікавого випливе. Так щоб як кажуть -"чия б корова мукала''.
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03.12.2024 15:07
+15
Зелені при владі, ось це помилка! І українці її виправляють величезною ціною
Ідіть геть зелені кровопивці!!!
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03.12.2024 15:11
+12
Україна більше не повторить такої помилки як зеленський та його банда.
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03.12.2024 15:09
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Правила форума Совет форумчан
а то что мі за 30 лет разбазарили миллионную армию, со стратегической авиацией - это как бы и ничего.....
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03.12.2024 15:06 Ответить
ви це хто? кацапи?
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06.01.2025 06:41 Ответить
Так, так. Оманські договорняки важко порівняти з ''будапештом''. А про інші зради зелених ще ой як багато цікавого випливе. Так щоб як кажуть -"чия б корова мукала''.
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03.12.2024 15:07 Ответить
потрібно говорити про помилку на виборах 2019!!!!
а не про пройоби яких вже не змінити!!!!
бо щоб не одівати рожеві окуляри на вибори, ніхто не каже
Україну наібали тоді і майже кинули при нападі *****!!!
і якби не супротив в рерший тиждень,
***** захопилоб ВСЮ Україну і світ схававби це.
згадувати кравчука, кучму, юлю, ющенка....
невдячна справа, яка не дасть ніякого результату!!!
оюдина не може змінити те що вже зробила навіть 1 хвилину тому!
залетівша куля в чоло не вилізе з голови від слів, от якби.....
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03.12.2024 15:38 Ответить
Бо "масла" в голові не вистачить!
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03.12.2024 15:07 Ответить
А більше і не треба.
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03.12.2024 15:08 Ответить
Це як бомж під парканом буде божитися, що більше ніколи не проп'є свою квартиру, дачу та печінку.
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03.12.2024 15:09 Ответить
В 90-ті в нас були активи, а зараз що? Популізм, корупція та дебіли..
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03.12.2024 15:08 Ответить
Україна більше не повторить такої помилки як зеленський та його банда.
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03.12.2024 15:09 Ответить
Дай Бог. Але це падло вже на другий термін збирається.
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03.12.2024 15:28 Ответить
Та він хай спершу перший термін в тюрмі відсидит
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03.12.2024 15:32 Ответить
Йому світить довічне з конфіскацією . Його ******** зі скумбрією , повинні стати бомжами .До речі це буде гуманне рішення , бо може закінчити як мілошевич .
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03.12.2024 17:06 Ответить
зара розстріл то зайва метушня
дрон прилетів і усе
де завгодно...
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06.01.2025 06:43 Ответить
І фатальної помилки 2019-го!
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03.12.2024 15:10 Ответить
Це була не помилка, а державна зрада Кучми і його проросійського оточення.
І пора вже його судити за цей акт капітуляції України, який він підписав. Доки не помер іще, як його попередник Кравчук.
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03.12.2024 15:10 Ответить
Зелені при владі, ось це помилка! І українці її виправляють величезною ціною
Ідіть геть зелені кровопивці!!!
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03.12.2024 15:11 Ответить
Україна більше не повторить такої помилки, як з Будапештським меморандумом - Україна в особі зеленсько-коломойської шобли вже зробила Омансько-Стамбульську диверсію.
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03.12.2024 15:11 Ответить
А про асфальт, розминування і згортання ракетної програми ані пари з вуст - неначе язик в зеленій дупі застряг.
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03.12.2024 15:12 Ответить
Шоу з підписуванням безпекових угод закінчилося?...Непогано хлопаки по світу покаталися за державний кошт...
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03.12.2024 15:13 Ответить
То не за державний кошт, то за рахунок життів солдат.
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03.12.2024 15:16 Ответить
Дівний блюзнюк Сівохи, а нам є чим повторити? Чим? Шашликами?Асфальт не враховуємо.
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03.12.2024 15:15 Ответить
Для України більш руйнівним за Будапештський меморандум стало царювання в турборежимі ЗЕлідора та його слуг. Дай боже щоб після цієї наволочі від України хоч щось залишилося.
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03.12.2024 15:17 Ответить
Ми ще не бачили реакції НАТО у разі нападу на одну з країн членів, можливо НАТО вирішить позбавити членства цю країну, або вигадає щось інше, щоб не допустити ескалації, з РФ у якої є ядерна зброя... отож членство в НАТО може нести такі ж примарні перспективи безпеки, як і будапештський меморандум...
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03.12.2024 15:20 Ответить
це так буде 💯
бо зараз вони дозволяють дронам срасії залітати до себе
хто їм заважає сбити?
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06.01.2025 06:44 Ответить
Сподіваюсь й помилки як у 2019 році теж не повторять!!!
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03.12.2024 15:21 Ответить
Та ладно.
ЗЄ півроку піарився на якихось міфічних безпекових угодах, які нікого ні до чого не зобов'язують.
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03.12.2024 15:21 Ответить
Я не вірю що США будуть бомбити РФ, у разі якщо кацапи нападуть на Польщу чи країни Прибалтики, скорше США покине НАТО, аніж буде воювати з країною у якої є ядерна зброя.
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03.12.2024 15:26 Ответить
а шо вже є Ватамная бомба ?
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03.12.2024 15:23 Ответить
Ох і майстри вони базікать та гасла з папірця читати. Аби так вони воювали на фронті чи Маріуполь захищали ! Сволота, іншого слова для них вже немає.
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03.12.2024 15:23 Ответить
Обрання зеленського виявилося небезпечнішим, ніж відмова від ядерної зброї!
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03.12.2024 15:23 Ответить
А раніше зелені як папуги повторювали, що не повторять такої помилки як мінські угоди....
В що сі стало ?
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03.12.2024 15:27 Ответить
Ошибка не повторится так как некому будет повторять.
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03.12.2024 15:28 Ответить
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Будапештський меморандум не зміг забезпечити Україні безпеку, але безпеку Україні і українському народові міг забезпечити "статус основного союзника США.поза НАТО" від якого "зрадники України" відмовилися за мзду куйла...
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03.12.2024 15:35 Ответить
Замість будапештського меморандуму підпишете Боневтікський Мудозвоніум?
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03.12.2024 15:37 Ответить
Масовий психоз на форумі.
Таке враження, що війна почалась при Зе, а США давали зброю і воювали, навіть, якби не корупція.
Інші "патріоти" вигороджують підписантів БМ. Ви патріоти кого?

Ви же своїми руками Україну топите, йолопи!

Що спонукало США вступитись за Кувейт у 1991, крім наявність яєць у того Президента? І що, крім їх відсутність, причина цього імпотентного мичання?!

Помрете, звинувачуючи один одного, і захищаючи не Україну, а Захід, який "нічого не зобов'язаний"
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03.12.2024 15:47 Ответить
Зешобла -не Україна , і не українці .
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03.12.2024 17:07 Ответить
Вилізло біле пальто порозкидало свого зеленого лайна,а згадати про пройоби забуло.***** могло напасти тільки на сталевояйцевого пздуна,тобто на бардачну владу,як і в 2014
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03.12.2024 17:18 Ответить
Якщо біле пальто - це заклик триматись об'єднано, то хай.
Якби довбойоби вчили історію, то знали, чому програв Мазепа і Скоропадський.
А не обливали лайном 73%, що зробили неправильний вибір, однак залишаються українцями, і б'ються зараз так само.

І ще, я за Пороха голосував.
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03.12.2024 21:59 Ответить
Если смотреть правде в лицо лаза, то за Кувейт вступились на потому, что у Буша были стальные ядра, а потому что дурачек Саддам захотел под себя всю ближневосточную нефть, а это могло бы в Лоне изменить мировой энергетический рынок в то время, когда Америка не была в состоянии обеспечить себя собственной нефтедобычей. Были б в Донецкой области такие же залежи нефти как в Кувейте сегодня бы кацап ходил на цыпочках в Гуково и боялся даже посмотреть в сторону границы.
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03.12.2024 21:40 Ответить
Ну, так. Поклади сирійської нафти убезпечили Сирію в 2016 при "потужном" Обамі!
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03.12.2024 22:04 Ответить
ту проплачені боти. Їм платять саме за це. Притомні люди все розуміють.
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04.12.2024 00:41 Ответить
Нажаль вже повторила, вибравши в 2019 році блазня в Президенти
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03.12.2024 15:54 Ответить
Давно седой, а такий бовдур... Будапештский "договор - это возможность Украине сделать рыло, шо все пучком, а самим под шумок укрепляться . ракеты отдали - та же мысль, иначе мы еще вначале создания независимого государства потеряли бы свою самостоятельность. А так, кацапы самоуспокоились , себе на погибель. Да и нам бы было проблематично во время глубочайшего кризиса , после развала СССР обслуживать те ракеты, могли их втихаря и продавать налево... Помнится в Крыму , в средине 90-х, была заваруха. Кацапам нос утерли. Тузла - вышли достойно из ситуации. Оранж революция-Майдан плекали векторы дальнейшего развития. Понятно , что не все было так, как нам хотелось, бо толерантничали к своим гнидам + по-советски разбазаривали совко-военку... тобто, наши царьки приходили на трон не царювати, а вцарювати, починаючи з маленькоi хатинки в Альпах... При всех плюсах и минусах , держимся. Уверен обуздаем ягелеядию. Слава нации !
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03.12.2024 15:57 Ответить
а мова тобі не заходить? підкацапник ти сашко
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06.01.2025 06:46 Ответить
Ще не дійшло? В усьому винен Будапештський Меморандум!
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03.12.2024 16:02 Ответить
Звісно що не повторить, бо ядерной зброі вже давно як немає....
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03.12.2024 16:55 Ответить
Потому что долбодятлы подписывавшие тот договор искали защиты от США у раиси! А не наоборот
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03.12.2024 21:30 Ответить
Україна більше не повторить такої помилки
============
Авжеж. Більше тридцяти років «помилялась», а тут раптом порозумнішає?
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04.12.2024 15:23 Ответить
 
 