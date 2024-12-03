Украина больше не повторит такую ​​ошибку, как с Будапештским меморандумом, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Будапештский меморандум не смог обеспечить Украине безопасность, как и трансатлантическую безопасность, поэтому таких ошибок больше нельзя повторять.

Об этом он заявил перед министерской встречей стран НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Сибига напомнил о 30-й годовщине подписания Будапештского меморандума, по которому Украина согласилась отдать ядерное оружие в обмен на "гарантии безопасности".

Это хорошее напоминание о том, что никакие решения о долгосрочных решениях по безопасности за счет украинской безопасности не являются приемлемыми. Этот документ не сумел обеспечить Украине безопасность, как и трансатлантическую безопасность. Мы должны избежать повторения таких ошибок", - подчеркнул глава МИД Украины.

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Сибига отметил, что Украина обсудит с партнерами концепцию "мира через силу".

"У нас есть четкое понимание, какие шаги наших друзей нужны, чтобы сделать нашу "домашнюю работу", - добавил он.

Напомним, ранее в МИД Украины опубликовало официальную позицию о том, что Украина не согласится ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО.

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