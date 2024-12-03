Украина больше не повторит такую ошибку, как с Будапештским меморандумом, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Будапештский меморандум не смог обеспечить Украине безопасность, как и трансатлантическую безопасность, поэтому таких ошибок больше нельзя повторять.
Об этом он заявил перед министерской встречей стран НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Сибига напомнил о 30-й годовщине подписания Будапештского меморандума, по которому Украина согласилась отдать ядерное оружие в обмен на "гарантии безопасности".
Это хорошее напоминание о том, что никакие решения о долгосрочных решениях по безопасности за счет украинской безопасности не являются приемлемыми. Этот документ не сумел обеспечить Украине безопасность, как и трансатлантическую безопасность. Мы должны избежать повторения таких ошибок", - подчеркнул глава МИД Украины.
Сибига отметил, что Украина обсудит с партнерами концепцию "мира через силу".
"У нас есть четкое понимание, какие шаги наших друзей нужны, чтобы сделать нашу "домашнюю работу", - добавил он.
Напомним, ранее в МИД Украины опубликовало официальную позицию о том, что Украина не согласится ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО.
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а не про пройоби яких вже не змінити!!!!
бо щоб не одівати рожеві окуляри на вибори, ніхто не каже
Україну наібали тоді і майже кинули при нападі *****!!!
і якби не супротив в рерший тиждень,
***** захопилоб ВСЮ Україну і світ схававби це.
згадувати кравчука, кучму, юлю, ющенка....
невдячна справа, яка не дасть ніякого результату!!!
оюдина не може змінити те що вже зробила навіть 1 хвилину тому!
залетівша куля в чоло не вилізе з голови від слів, от якби.....
дрон прилетів і усе
де завгодно...
І пора вже його судити за цей акт капітуляції України, який він підписав. Доки не помер іще, як його попередник Кравчук.
Ідіть геть зелені кровопивці!!!
бо зараз вони дозволяють дронам срасії залітати до себе
хто їм заважає сбити?
ЗЄ півроку піарився на якихось міфічних безпекових угодах, які нікого ні до чого не зобов'язують.
В що сі стало ?
Таке враження, що війна почалась при Зе, а США давали зброю і воювали, навіть, якби не корупція.
Інші "патріоти" вигороджують підписантів БМ. Ви патріоти кого?
Ви же своїми руками Україну топите, йолопи!
Що спонукало США вступитись за Кувейт у 1991, крім наявність яєць у того Президента? І що, крім їх відсутність, причина цього імпотентного мичання?!
Помрете, звинувачуючи один одного, і захищаючи не Україну, а Захід, який "нічого не зобов'язаний"
Якби довбойоби вчили історію, то знали, чому програв Мазепа і Скоропадський.
А не обливали лайном 73%, що зробили неправильний вибір, однак залишаються українцями, і б'ються зараз так само.
І ще, я за Пороха голосував.
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Авжеж. Більше тридцяти років «помилялась», а тут раптом порозумнішає?