Україна більше не повторить такої помилки, як з Будапештським меморандумом, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Будапештський меморандум не зміг забезпечити Україні безпеку, як і трансатлантичну безпеку, тому таких помилок більше не можна повторювати.

Про це він заявив перед міністерською зустріччю країн НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Сибіга нагадав про 30-ту річницю підписання Будапештського меморандуму, за яким Україна погодилась віддати ядерну зброю в обмін на "безпекові запевнення".

Це гарне нагадування про те, що ніякі рішення про довгострокові безпекові рішення за рахунок української безпеки не є прийнятними. Цей документ не зумів забезпечити Україні безпеку, як і трансатлантичну безпеку. Ми маємо уникнути повторення таких помилок", – наголосив очільник МЗС України.

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Сибіга зазначив, що Україна обговорить із партнерами концепцію "миру через силу".

"У нас є чітке розуміння, які кроки наших друзів потрібні, щоб зробити нашу "домашню роботу", – додав він.

Нагадаємо, раніше у МЗС України опублікувало офіційну позицію про те, що Україна не пристане на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО.

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