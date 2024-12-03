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Україна більше не повторить такої помилки, як з Будапештським меморандумом, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга про Будапештський меморандум

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Будапештський меморандум не зміг забезпечити Україні безпеку, як і трансатлантичну безпеку, тому таких помилок більше не можна повторювати.

Про це він заявив перед міністерською зустріччю країн НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Сибіга нагадав про 30-ту річницю підписання Будапештського меморандуму, за яким Україна погодилась віддати ядерну зброю в обмін на "безпекові запевнення".

Це гарне нагадування про те, що ніякі рішення про довгострокові безпекові рішення за рахунок української безпеки не є прийнятними. Цей документ не зумів забезпечити Україні безпеку, як і трансатлантичну безпеку. Ми маємо уникнути повторення таких помилок", – наголосив очільник МЗС України.

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Сибіга зазначив, що Україна обговорить із партнерами концепцію "миру через силу".

"У нас є чітке розуміння, які кроки наших друзів потрібні, щоб зробити нашу "домашню роботу", – додав він.

Нагадаємо, раніше у МЗС України опублікувало офіційну позицію про те, що Україна не пристане на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО.

Читайте також: У Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО: підпишуть низку двосторонніх документів

Автор: 

Будапештська угода (126) членство в НАТО (1715) Сибіга Андрій (379)


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Топ коментарі
+19
Так, так. Оманські договорняки важко порівняти з ''будапештом''. А про інші зради зелених ще ой як багато цікавого випливе. Так щоб як кажуть -"чия б корова мукала''.
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03.12.2024 15:07
+15
Зелені при владі, ось це помилка! І українці її виправляють величезною ціною
Ідіть геть зелені кровопивці!!!
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03.12.2024 15:11
+12
Україна більше не повторить такої помилки як зеленський та його банда.
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03.12.2024 15:09
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а то что мі за 30 лет разбазарили миллионную армию, со стратегической авиацией - это как бы и ничего.....
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03.12.2024 15:06 Відповісти
ви це хто? кацапи?
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06.01.2025 06:41 Відповісти
Так, так. Оманські договорняки важко порівняти з ''будапештом''. А про інші зради зелених ще ой як багато цікавого випливе. Так щоб як кажуть -"чия б корова мукала''.
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03.12.2024 15:07 Відповісти
потрібно говорити про помилку на виборах 2019!!!!
а не про пройоби яких вже не змінити!!!!
бо щоб не одівати рожеві окуляри на вибори, ніхто не каже
Україну наібали тоді і майже кинули при нападі *****!!!
і якби не супротив в рерший тиждень,
***** захопилоб ВСЮ Україну і світ схававби це.
згадувати кравчука, кучму, юлю, ющенка....
невдячна справа, яка не дасть ніякого результату!!!
оюдина не може змінити те що вже зробила навіть 1 хвилину тому!
залетівша куля в чоло не вилізе з голови від слів, от якби.....
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03.12.2024 15:38 Відповісти
Бо "масла" в голові не вистачить!
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03.12.2024 15:07 Відповісти
А більше і не треба.
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03.12.2024 15:08 Відповісти
Це як бомж під парканом буде божитися, що більше ніколи не проп'є свою квартиру, дачу та печінку.
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03.12.2024 15:09 Відповісти
В 90-ті в нас були активи, а зараз що? Популізм, корупція та дебіли..
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03.12.2024 15:08 Відповісти
Україна більше не повторить такої помилки як зеленський та його банда.
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03.12.2024 15:09 Відповісти
Дай Бог. Але це падло вже на другий термін збирається.
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03.12.2024 15:28 Відповісти
Та він хай спершу перший термін в тюрмі відсидит
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03.12.2024 15:32 Відповісти
Йому світить довічне з конфіскацією . Його ******** зі скумбрією , повинні стати бомжами .До речі це буде гуманне рішення , бо може закінчити як мілошевич .
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03.12.2024 17:06 Відповісти
зара розстріл то зайва метушня
дрон прилетів і усе
де завгодно...
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06.01.2025 06:43 Відповісти
І фатальної помилки 2019-го!
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03.12.2024 15:10 Відповісти
Це була не помилка, а державна зрада Кучми і його проросійського оточення.
І пора вже його судити за цей акт капітуляції України, який він підписав. Доки не помер іще, як його попередник Кравчук.
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03.12.2024 15:10 Відповісти
Зелені при владі, ось це помилка! І українці її виправляють величезною ціною
Ідіть геть зелені кровопивці!!!
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03.12.2024 15:11 Відповісти
Україна більше не повторить такої помилки, як з Будапештським меморандумом - Україна в особі зеленсько-коломойської шобли вже зробила Омансько-Стамбульську диверсію.
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03.12.2024 15:11 Відповісти
А про асфальт, розминування і згортання ракетної програми ані пари з вуст - неначе язик в зеленій дупі застряг.
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03.12.2024 15:12 Відповісти
Шоу з підписуванням безпекових угод закінчилося?...Непогано хлопаки по світу покаталися за державний кошт...
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03.12.2024 15:13 Відповісти
То не за державний кошт, то за рахунок життів солдат.
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03.12.2024 15:16 Відповісти
Дівний блюзнюк Сівохи, а нам є чим повторити? Чим? Шашликами?Асфальт не враховуємо.
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03.12.2024 15:15 Відповісти
Для України більш руйнівним за Будапештський меморандум стало царювання в турборежимі ЗЕлідора та його слуг. Дай боже щоб після цієї наволочі від України хоч щось залишилося.
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03.12.2024 15:17 Відповісти
Ми ще не бачили реакції НАТО у разі нападу на одну з країн членів, можливо НАТО вирішить позбавити членства цю країну, або вигадає щось інше, щоб не допустити ескалації, з РФ у якої є ядерна зброя... отож членство в НАТО може нести такі ж примарні перспективи безпеки, як і будапештський меморандум...
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03.12.2024 15:20 Відповісти
це так буде 💯
бо зараз вони дозволяють дронам срасії залітати до себе
хто їм заважає сбити?
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06.01.2025 06:44 Відповісти
Сподіваюсь й помилки як у 2019 році теж не повторять!!!
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03.12.2024 15:21 Відповісти
Та ладно.
ЗЄ півроку піарився на якихось міфічних безпекових угодах, які нікого ні до чого не зобов'язують.
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03.12.2024 15:21 Відповісти
Я не вірю що США будуть бомбити РФ, у разі якщо кацапи нападуть на Польщу чи країни Прибалтики, скорше США покине НАТО, аніж буде воювати з країною у якої є ядерна зброя.
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03.12.2024 15:26 Відповісти
а шо вже є Ватамная бомба ?
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03.12.2024 15:23 Відповісти
Ох і майстри вони базікать та гасла з папірця читати. Аби так вони воювали на фронті чи Маріуполь захищали ! Сволота, іншого слова для них вже немає.
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03.12.2024 15:23 Відповісти
Обрання зеленського виявилося небезпечнішим, ніж відмова від ядерної зброї!
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03.12.2024 15:23 Відповісти
А раніше зелені як папуги повторювали, що не повторять такої помилки як мінські угоди....
В що сі стало ?
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03.12.2024 15:27 Відповісти
Ошибка не повторится так как некому будет повторять.
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03.12.2024 15:28 Відповісти
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Будапештський меморандум не зміг забезпечити Україні безпеку, але безпеку Україні і українському народові міг забезпечити "статус основного союзника США.поза НАТО" від якого "зрадники України" відмовилися за мзду куйла...
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03.12.2024 15:35 Відповісти
Замість будапештського меморандуму підпишете Боневтікський Мудозвоніум?
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03.12.2024 15:37 Відповісти
Масовий психоз на форумі.
Таке враження, що війна почалась при Зе, а США давали зброю і воювали, навіть, якби не корупція.
Інші "патріоти" вигороджують підписантів БМ. Ви патріоти кого?

Ви же своїми руками Україну топите, йолопи!

Що спонукало США вступитись за Кувейт у 1991, крім наявність яєць у того Президента? І що, крім їх відсутність, причина цього імпотентного мичання?!

Помрете, звинувачуючи один одного, і захищаючи не Україну, а Захід, який "нічого не зобов'язаний"
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03.12.2024 15:47 Відповісти
Зешобла -не Україна , і не українці .
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03.12.2024 17:07 Відповісти
Вилізло біле пальто порозкидало свого зеленого лайна,а згадати про пройоби забуло.***** могло напасти тільки на сталевояйцевого пздуна,тобто на бардачну владу,як і в 2014
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03.12.2024 17:18 Відповісти
Якщо біле пальто - це заклик триматись об'єднано, то хай.
Якби довбойоби вчили історію, то знали, чому програв Мазепа і Скоропадський.
А не обливали лайном 73%, що зробили неправильний вибір, однак залишаються українцями, і б'ються зараз так само.

І ще, я за Пороха голосував.
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03.12.2024 21:59 Відповісти
Если смотреть правде в лицо лаза, то за Кувейт вступились на потому, что у Буша были стальные ядра, а потому что дурачек Саддам захотел под себя всю ближневосточную нефть, а это могло бы в Лоне изменить мировой энергетический рынок в то время, когда Америка не была в состоянии обеспечить себя собственной нефтедобычей. Были б в Донецкой области такие же залежи нефти как в Кувейте сегодня бы кацап ходил на цыпочках в Гуково и боялся даже посмотреть в сторону границы.
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03.12.2024 21:40 Відповісти
Ну, так. Поклади сирійської нафти убезпечили Сирію в 2016 при "потужном" Обамі!
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03.12.2024 22:04 Відповісти
ту проплачені боти. Їм платять саме за це. Притомні люди все розуміють.
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04.12.2024 00:41 Відповісти
Нажаль вже повторила, вибравши в 2019 році блазня в Президенти
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03.12.2024 15:54 Відповісти
Давно седой, а такий бовдур... Будапештский "договор - это возможность Украине сделать рыло, шо все пучком, а самим под шумок укрепляться . ракеты отдали - та же мысль, иначе мы еще вначале создания независимого государства потеряли бы свою самостоятельность. А так, кацапы самоуспокоились , себе на погибель. Да и нам бы было проблематично во время глубочайшего кризиса , после развала СССР обслуживать те ракеты, могли их втихаря и продавать налево... Помнится в Крыму , в средине 90-х, была заваруха. Кацапам нос утерли. Тузла - вышли достойно из ситуации. Оранж революция-Майдан плекали векторы дальнейшего развития. Понятно , что не все было так, как нам хотелось, бо толерантничали к своим гнидам + по-советски разбазаривали совко-военку... тобто, наши царьки приходили на трон не царювати, а вцарювати, починаючи з маленькоi хатинки в Альпах... При всех плюсах и минусах , держимся. Уверен обуздаем ягелеядию. Слава нации !
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03.12.2024 15:57 Відповісти
а мова тобі не заходить? підкацапник ти сашко
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06.01.2025 06:46 Відповісти
Ще не дійшло? В усьому винен Будапештський Меморандум!
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03.12.2024 16:02 Відповісти
Звісно що не повторить, бо ядерной зброі вже давно як немає....
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03.12.2024 16:55 Відповісти
Потому что долбодятлы подписывавшие тот договор искали защиты от США у раиси! А не наоборот
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03.12.2024 21:30 Відповісти
Україна більше не повторить такої помилки
============
Авжеж. Більше тридцяти років «помилялась», а тут раптом порозумнішає?
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04.12.2024 15:23 Відповісти
 
 