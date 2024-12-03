Україна більше не повторить такої помилки, як з Будапештським меморандумом, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Будапештський меморандум не зміг забезпечити Україні безпеку, як і трансатлантичну безпеку, тому таких помилок більше не можна повторювати.
Про це він заявив перед міністерською зустріччю країн НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Сибіга нагадав про 30-ту річницю підписання Будапештського меморандуму, за яким Україна погодилась віддати ядерну зброю в обмін на "безпекові запевнення".
Це гарне нагадування про те, що ніякі рішення про довгострокові безпекові рішення за рахунок української безпеки не є прийнятними. Цей документ не зумів забезпечити Україні безпеку, як і трансатлантичну безпеку. Ми маємо уникнути повторення таких помилок", – наголосив очільник МЗС України.
Сибіга зазначив, що Україна обговорить із партнерами концепцію "миру через силу".
"У нас є чітке розуміння, які кроки наших друзів потрібні, щоб зробити нашу "домашню роботу", – додав він.
Нагадаємо, раніше у МЗС України опублікувало офіційну позицію про те, що Україна не пристане на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО.
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а не про пройоби яких вже не змінити!!!!
бо щоб не одівати рожеві окуляри на вибори, ніхто не каже
Україну наібали тоді і майже кинули при нападі *****!!!
і якби не супротив в рерший тиждень,
***** захопилоб ВСЮ Україну і світ схававби це.
згадувати кравчука, кучму, юлю, ющенка....
невдячна справа, яка не дасть ніякого результату!!!
оюдина не може змінити те що вже зробила навіть 1 хвилину тому!
залетівша куля в чоло не вилізе з голови від слів, от якби.....
дрон прилетів і усе
де завгодно...
І пора вже його судити за цей акт капітуляції України, який він підписав. Доки не помер іще, як його попередник Кравчук.
Ідіть геть зелені кровопивці!!!
бо зараз вони дозволяють дронам срасії залітати до себе
хто їм заважає сбити?
ЗЄ півроку піарився на якихось міфічних безпекових угодах, які нікого ні до чого не зобов'язують.
В що сі стало ?
Таке враження, що війна почалась при Зе, а США давали зброю і воювали, навіть, якби не корупція.
Інші "патріоти" вигороджують підписантів БМ. Ви патріоти кого?
Ви же своїми руками Україну топите, йолопи!
Що спонукало США вступитись за Кувейт у 1991, крім наявність яєць у того Президента? І що, крім їх відсутність, причина цього імпотентного мичання?!
Помрете, звинувачуючи один одного, і захищаючи не Україну, а Захід, який "нічого не зобов'язаний"
Якби довбойоби вчили історію, то знали, чому програв Мазепа і Скоропадський.
А не обливали лайном 73%, що зробили неправильний вибір, однак залишаються українцями, і б'ються зараз так само.
І ще, я за Пороха голосував.
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Авжеж. Більше тридцяти років «помилялась», а тут раптом порозумнішає?