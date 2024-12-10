Зеленский об обстреле Запорожье: Каждый такой удар РФ доказывает, что необходимо увеличивать возможности нашей ПВО

По состоянию на вечер 10 декабря в Запорожье продолжается спасательная операция после ракетного удара России. Известно о трех погибших людях, по меньшей мере 14 - ранены.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после обстрела в Запорожье разрушено офисное здание, поврежден медицинский центр, обычная городская застройка. Под завалами могут быть люди, привлечены все службы.

Каждый такой удар доказывает, что необходимо увеличивать возможности нашей ПВО. Мир имеет достаточно систем, чтобы сделать это. Мы передали все запросы по ПВО партнерам: и по Patriot, и по другим системам, которые могут быть эффективными для защиты жизни", - подчеркнул глава государства.

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Зеленский отметил, что сейчас вопрос только в политических решениях.

"И это решение американской администрации, решение лидеров в Европе, решение других партнеров в мире. Решения, которые могут спасти тысячи жизней и лишить смысла российский террор", - добавил президент.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 10 декабря войска РФ атаковали Запорожье, есть погибшие и раненые.