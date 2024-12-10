Зеленский об обстреле Запорожье: Каждый такой удар РФ доказывает, что необходимо увеличивать возможности нашей ПВО
По состоянию на вечер 10 декабря в Запорожье продолжается спасательная операция после ракетного удара России. Известно о трех погибших людях, по меньшей мере 14 - ранены.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, после обстрела в Запорожье разрушено офисное здание, поврежден медицинский центр, обычная городская застройка. Под завалами могут быть люди, привлечены все службы.
Каждый такой удар доказывает, что необходимо увеличивать возможности нашей ПВО. Мир имеет достаточно систем, чтобы сделать это. Мы передали все запросы по ПВО партнерам: и по Patriot, и по другим системам, которые могут быть эффективными для защиты жизни", - подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что сейчас вопрос только в политических решениях.
"И это решение американской администрации, решение лидеров в Европе, решение других партнеров в мире. Решения, которые могут спасти тысячи жизней и лишить смысла российский террор", - добавил президент.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 10 декабря войска РФ атаковали Запорожье, есть погибшие и раненые.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тепер вирішує питання.. ротом..
за клістронами ганявся
фуууу..
Які удари по російським містам? Нашими БПЛА, які несуть звязку гранат зразка 1941 року?
Потрібно організовувати фронтову ППО, щоб не могли себе вільно почувати с-300 і не літали, як у себе під Рязанню фронтові бомбардувальники з КАБами.
А від Іскандерів захистить лише те, що колись вони в кацапів закінчаться.
Отака вона фуйня - реалії цієї війни, малята!
-----------
https://x.com/sternenko
Serhii Sternenko ✙
https://x.com/sternenko
@sternenko
У зоні відповідальності ПВК Схід у жовтні було уражено ЗРК Patriot ракетами ОТРК Іскандер, цю інформацію підтвердили у Повітряних силах. Удари здійснювались під коригування розвідБПЛА Орлан. Його не було збито іншими засобами, оскільки на той час (серед низки інших проблем) існувала заборона навіть на тренувальні заходи з протидії розвідувальним БПЛА противника. Після тієї події ситуація загалом дещо змінилася.
Було наказано негайно посилено тренуватися. Та якщо ми кожного разу будемо платити таку ціну, щоб подолати саботаж, ми закінчимось швидше.
І треба армію укомплектовувати, будувати реальні три лінії оборони і нищити ворога усім що є, а не шукати мир в очах куйла🤬🤦