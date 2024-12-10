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Зеленский об обстреле Запорожье: Каждый такой удар РФ доказывает, что необходимо увеличивать возможности нашей ПВО

Зеленський прокоментував удар РФ по Запоріжжю 10 грудня 2024 року

По состоянию на вечер 10 декабря в Запорожье продолжается спасательная операция после ракетного удара России. Известно о трех погибших людях, по меньшей мере 14 - ранены.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после обстрела в Запорожье разрушено офисное здание, поврежден медицинский центр, обычная городская застройка. Под завалами могут быть люди, привлечены все службы.

Каждый такой удар доказывает, что необходимо увеличивать возможности нашей ПВО. Мир имеет достаточно систем, чтобы сделать это. Мы передали все запросы по ПВО партнерам: и по Patriot, и по другим системам, которые могут быть эффективными для защиты жизни", - подчеркнул глава государства.

Читайте также: Удар РФ по Запорожью: трое погибших, 16 раненых, среди них - двое врачей. ФОТОрепортаж (обновлено)

Зеленский отметил, что сейчас вопрос только в политических решениях.

"И это решение американской администрации, решение лидеров в Европе, решение других партнеров в мире. Решения, которые могут спасти тысячи жизней и лишить смысла российский террор", - добавил президент.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 10 декабря войска РФ атаковали Запорожье, есть погибшие и раненые.

Автор: 

Запорожье (2649) Зеленский Владимир (20311) обстрел (27057) ПВО (2736) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+16
Клоун 🤡 иди уже на х....й
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10.12.2024 18:02
+14
Йому треба постійно щось говорити...інакше кінець...
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10.12.2024 18:09
+12
О, знову виср.лось потужно
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10.12.2024 18:07
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Клоун 🤡 иди уже на х....й
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10.12.2024 18:02 Ответить
Йому треба постійно щось говорити...інакше кінець...
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10.12.2024 18:09 Ответить
спочатку підпустив ворога аж до Запоріжжя..
тепер вирішує питання.. ротом..
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10.12.2024 18:28 Ответить
Головне Київ обклали ппо.а що їм до інших.
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10.12.2024 18:06 Ответить
Офіс дЄрмака перенести в Запоріжжя - і там ні одна бомба не впаде і ракета не пролетить....
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10.12.2024 18:23 Ответить
О, знову виср.лось потужно
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10.12.2024 18:07 Ответить
Нетримання - це діагноз......захворювання.....
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10.12.2024 18:16 Ответить
а раніше був запор...
за клістронами ганявся
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10.12.2024 18:21 Ответить
та ще й в тєлєзі..
фуууу..
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10.12.2024 18:19 Ответить
Хто не дає збільшувати, яка підступна сила? Партнери? Чи розуму бракує?
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10.12.2024 18:16 Ответить
Розуму не бракує - його просто немає! Є язик і очі, які читають написане Єрмаком.
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10.12.2024 18:28 Ответить
Бажання обстрілів зникає лише перед загрозою гарантованої відповіді по центрам ворожих міст на росії! все інше - гундьож та потужна куйня.
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10.12.2024 18:17 Ответить
так, окупанта треба бити на його території..
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10.12.2024 18:24 Ответить
Чому ми не можемо зміцнити нашу ППО - поради задрали!
Які удари по російським містам? Нашими БПЛА, які несуть звязку гранат зразка 1941 року?
Потрібно організовувати фронтову ППО, щоб не могли себе вільно почувати с-300 і не літали, як у себе під Рязанню фронтові бомбардувальники з КАБами.
А від Іскандерів захистить лише те, що колись вони в кацапів закінчаться.
Отака вона фуйня - реалії цієї війни, малята!
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10.12.2024 18:33 Ответить
Хамством та бикуванням ППО не зміцнити
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10.12.2024 18:22 Ответить
Говоряча голова завхоза ОПи
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10.12.2024 18:22 Ответить
Згоден. Дозволяю. Збільшуй.
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10.12.2024 18:31 Ответить
Щоб ти подох в безкінечній агонії, зрадник!
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10.12.2024 18:42 Ответить
Вже б захлинувся, ти запроданець.
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10.12.2024 18:45 Ответить
Ти, підор, здається верховник г-нокомандувач.
-----------

https://x.com/sternenko

Serhii Sternenko ✙



https://x.com/sternenko

@sternenko


У зоні відповідальності ПВК Схід у жовтні було уражено ЗРК Patriot ракетами ОТРК Іскандер, цю інформацію підтвердили у Повітряних силах. Удари здійснювались під коригування розвідБПЛА Орлан. Його не було збито іншими засобами, оскільки на той час (серед низки інших проблем) існувала заборона навіть на тренувальні заходи з протидії розвідувальним БПЛА противника. Після тієї події ситуація загалом дещо змінилася.
Було наказано негайно посилено тренуватися. Та якщо ми кожного разу будемо платити таку ціну, щоб подолати саботаж, ми закінчимось швидше.
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10.12.2024 18:50 Ответить
Яке всраку ппо за 30-40 км від фронту??? Це нереально.
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10.12.2024 18:55 Ответить
Я прошу мене вибачити, але хотів би запитати у Верховного головнокомандучава, про які наші системи ППО він каже? Про ті, на які відремонтували "бариги" і "свинарчуки" з росії завозили клістрони, а його ДБР вилучили їх і системи ППО 3 місяці активної фази війни були сліпими? Чи можливо про ті системи ППО ПРО малої, середньої і дальньої дії, на виготовлення яких команда Петра Олексійовича Порошенка підписала з турками договір, а він розірвав той договір? Чи можливо хоче повідомити, чому не запустив у виробництво сиситему ППО ПРО "Кільчень", яка розроблялася при минулій владі? До тих систем ППО "Петріот". Іріст Т, та інших західного виробницства він не має ніякого відношення, бо що пускові, що ракети нам дають партнери, а Зе витрачає бюджетні кошти виключно на марафон і своїх друзів.
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10.12.2024 19:22 Ответить
Це ще раз доводить що росія ложила куй на усі твої мирні ініціативи!!!
І треба армію укомплектовувати, будувати реальні три лінії оборони і нищити ворога усім що є, а не шукати мир в очах куйла🤬🤦
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10.12.2024 19:35 Ответить
 
 