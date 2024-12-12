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Трамп стал "Человеком года" по версии Time. ФОТО

Новоизбранный президент США Дональд Трамп стал "Человеком года 2024" по версии американского журнала Time.

Об этом говорится в сообщении издания, информирует Цензор.НЕТ.

"Политическое перерождение Трампа не имеет себе равных в американской истории", - написал Time.

В издании напомнили, что первый срок Трампа закончился "позором", а попытки отменить результаты выборов 2020 года завершились нападением на Капитолий США.

"Большинство партийных чиновников избегали его, когда он объявил о своей кандидатуре в конце 2022 года во время многочисленных уголовных расследований. Чуть больше чем через год Трамп очистил поле республиканцев, получив одни из самых быстрых президентских праймериз в истории", - пишет журнал.

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Также претендентами на это звание были, в частности, вице-президент США Камала Харрис, американский бизнесмен Илон Маск, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, гендиректор Meta Марк Цукерберг и вдова погибшего российского политика Алексея Навального Юлия Навальная.

Журнал Time назвав Дональда Трампа Людиною року 2024

Автор: 

США (26583) Трамп Дональд (5178)


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Топ комментарии
+11
Бггг... поліз подивитися "людей року"..
1938 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Адольф Гітлер
1957 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B2 Микита Хрущов
1977 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82 Анвар Садат
1979 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96 аятола Хомейні
2007 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD Володимир Путін
2015 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C Ангела Меркель
2019 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D2%91 Ґрета Тунберґ
2021 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA Ілон Маск
2022 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимир Зеленський

1950 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Американський солдат
2003 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Американський солдат
2011 - учасник вуличних протестів
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12.12.2024 15:10
+10
І що корисного для людства він зробив у цьому році?
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12.12.2024 15:07
+10
Світ зійшов з розуму. Рижий насильник і бовдур став людиною року.
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12.12.2024 15:30
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Як же ж це переживе Вальодья? Невже зними з посади?
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12.12.2024 15:06 Ответить
Кого снимет, Трампа ?
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12.12.2024 15:11 Ответить
Імпічмент він йому в свій час таки зробив, то Зеля таки впливовий кловун
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12.12.2024 15:14 Ответить
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12.12.2024 15:18 Ответить
Так, так, Трампа, бо він такий, Вальодья. Він від жадібністі та заздрісті країну продаст, а тут якийсь там Трамп.
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12.12.2024 15:18 Ответить
І що корисного для людства він зробив у цьому році?
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12.12.2024 15:07 Ответить
там другие критерии..там и пуйло было и вроде гитлер...
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12.12.2024 15:10 Ответить
Високо злетів , болючіше падати буде . Але буде , бо бреше , такі всі падають .
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12.12.2024 15:13 Ответить
Також претендентами на це звання були, зокрема, віцепрезидентка США Камала Гарріс, американський бізнесмен Ілон Маск, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, гендиректор Meta Марк Цукерберг та вдова загиблого російського політика Олексія Навального Юлія Навальна.

 Судя из того кого выдвинули в кандидаты етого маразма то Трамп выглядит против них еще достойно. Я бы даже сказал что он заслуживает своего звания главного больного по палате
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12.12.2024 15:14 Ответить
Просто Time глибоко лизнув обраному президенту.
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12.12.2024 16:56 Ответить
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12.12.2024 15:09 Ответить
Бггг... поліз подивитися "людей року"..
1938 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Адольф Гітлер
1957 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B2 Микита Хрущов
1977 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82 Анвар Садат
1979 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96 аятола Хомейні
2007 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD Володимир Путін
2015 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C Ангела Меркель
2019 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D2%91 Ґрета Тунберґ
2021 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA Ілон Маск
2022 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимир Зеленський

1950 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Американський солдат
2003 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Американський солдат
2011 - учасник вуличних протестів
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12.12.2024 15:10 Ответить
зоештою вони всі погано скіничили. Крім маска і зе)
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12.12.2024 23:25 Ответить
Наш зєля, схоже, отримає першість у номінації "Засранець року"
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12.12.2024 15:16 Ответить
Пару дней назад тут некоторые аж из штанов выпрыгивали доказывая мне какая в США серьезная демократия и какая в Америке свободная пресса. Вот вам яркий пример о "свободной прессе" в США. Сами выдвинули десяток самых больших идиотов мира и сами назначили победителя. Все что нужно знать о американской прессе и свободе слова. Я даже не удивлюсь если они в следующем году ***** выдвинут на ето звание за то что убил больше всех людей в 21 веке.
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12.12.2024 15:19 Ответить
Вообще то сами выдвинули и сами выбрали, это и есть яркий пример свободной прессы. В 33м году тот же Таймс Гитлера выбрал, точно так же никого не спрашивая.
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12.12.2024 18:58 Ответить
А в чем свободу вы здесь увидели? Что хозяин-олигарх данного издания сам с собой посовещавшись сам назначил кто будет человек года? Не кажется вам что ето диктатура? Или если хочет так пускай пишет что Трамп ето человек года журнала Time. И не нужно сюда вмешивать весь мир который блевать хочет не то что голосовать глядя на етих кандидатов и победителей.
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12.12.2024 19:23 Ответить
слідуючим буде номінація - катастрофа року, абой сторліття.
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12.12.2024 15:20 Ответить
то ж не сказали якою саме, чи тутки це по барабану, аби ...... 😂
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12.12.2024 15:20 Ответить
По факту
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12.12.2024 15:29 Ответить
Світ зійшов з розуму. Рижий насильник і бовдур став людиною року.
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12.12.2024 15:30 Ответить
А коли сорвковим лідерам давали,то тоді що було? Всі звинувачення політично заангажовані і прямих доказів не мали.Він як ви кажете бовдур,але став президентом США,вже двічі.
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12.12.2024 15:47 Ответить
Ті, хто зробив його президентом, саме такого бовдура та шахрая і шукали. Дуже заможні та впливові каліфорнійці вирішили зламати систему, а без бовдура у Білому домі їм це не вдалось би.
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12.12.2024 16:25 Ответить
коня йому не вистачає... білого, або чорного...
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12.12.2024 15:42 Ответить
Можна у друга Кіма попросить.

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12.12.2024 16:26 Ответить
Скорость, с которой этот мир погружается в пучину идиотизма, просто поражает.
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12.12.2024 15:45 Ответить
Зозуля хвалить когута за те, що хвалить він зозулю?
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12.12.2024 15:56 Ответить
Що тепер думати дійсно видатним людям, дивлячись, як нахабну брехливу тварину номінували на звання людини року?
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12.12.2024 16:26 Ответить
Ша, друзі. Це американське видання. І вони обирають Людиною року за своїми уподобаннями, не цікавлячись більш ні у кого. Смак у них скажу - не з гурманами тягатись. Але Америка є Америка.
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12.12.2024 16:33 Ответить
Ну всьо. Єрмаку приготуватися...
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12.12.2024 16:41 Ответить
Людина року Трамп:
34 крімінальних обвинувачень, 1 обвинувальний вирок, 2 справи на розгляді (вангую, що їх "прикриють"), 2 імпічмента, 6 банкрутств. Цього бидлака "мудрий американський нарід" обрав собі президентом. Домінування США закінчилося (закінчиться)
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12.12.2024 17:42 Ответить
И мадам Небутерброт была в списке? А она чем отличилась?
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12.12.2024 18:54 Ответить
Малята тут кинулись мешать с Лайном журнал Тайм , мол не того выбрали, плохой он! Дети, Тайм выбирает не лучшего человека года, а наиболее отличившегося, в хорошую или плохую сторону - не важно. Трамп сделал практически невозможное - со своей репутацией сумел вернуться в кресло после 4х летнего перерыва. До него это удалось только одному человеку, сто лет назад.
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12.12.2024 19:04 Ответить
гітлер з путіним також отличились. У гі*нстого таймс
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12.12.2024 23:28 Ответить
жаль, я думал что будет ботаксный Педофильный Шнырь вова у него "достижений" для человечества больше....
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13.12.2024 21:48 Ответить
Як співала Шапокляк (хорошими делами прославиться нельзя).
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14.12.2024 18:12 Ответить
 
 