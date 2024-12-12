Трамп стал "Человеком года" по версии Time. ФОТО
Новоизбранный президент США Дональд Трамп стал "Человеком года 2024" по версии американского журнала Time.
Об этом говорится в сообщении издания, информирует Цензор.НЕТ.
"Политическое перерождение Трампа не имеет себе равных в американской истории", - написал Time.
В издании напомнили, что первый срок Трампа закончился "позором", а попытки отменить результаты выборов 2020 года завершились нападением на Капитолий США.
"Большинство партийных чиновников избегали его, когда он объявил о своей кандидатуре в конце 2022 года во время многочисленных уголовных расследований. Чуть больше чем через год Трамп очистил поле республиканцев, получив одни из самых быстрых президентских праймериз в истории", - пишет журнал.
Также претендентами на это звание были, в частности, вице-президент США Камала Харрис, американский бизнесмен Илон Маск, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, гендиректор Meta Марк Цукерберг и вдова погибшего российского политика Алексея Навального Юлия Навальная.
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Судя из того кого выдвинули в кандидаты етого маразма то Трамп выглядит против них еще достойно. Я бы даже сказал что он заслуживает своего звания главного больного по палате
1938 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Адольф Гітлер
1957 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B2 Микита Хрущов
1977 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82 Анвар Садат
1979 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96 аятола Хомейні
2007 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD Володимир Путін
2015 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C Ангела Меркель
2019 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D2%91 Ґрета Тунберґ
2021 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA Ілон Маск
2022 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимир Зеленський
1950 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Американський солдат
2003 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Американський солдат
2011 - учасник вуличних протестів
34 крімінальних обвинувачень, 1 обвинувальний вирок, 2 справи на розгляді (вангую, що їх "прикриють"), 2 імпічмента, 6 банкрутств. Цього бидлака "мудрий американський нарід" обрав собі президентом. Домінування США закінчилося (закінчиться)