Трамп стал "Человеком года" по версии Time. ФОТО

Новоизбранный президент США Дональд Трамп стал "Человеком года 2024" по версии американского журнала Time.

Об этом говорится в сообщении издания, информирует Цензор.НЕТ.

"Политическое перерождение Трампа не имеет себе равных в американской истории", - написал Time.

В издании напомнили, что первый срок Трампа закончился "позором", а попытки отменить результаты выборов 2020 года завершились нападением на Капитолий США.

"Большинство партийных чиновников избегали его, когда он объявил о своей кандидатуре в конце 2022 года во время многочисленных уголовных расследований. Чуть больше чем через год Трамп очистил поле республиканцев, получив одни из самых быстрых президентских праймериз в истории", - пишет журнал.

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Также претендентами на это звание были, в частности, вице-президент США Камала Харрис, американский бизнесмен Илон Маск, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, гендиректор Meta Марк Цукерберг и вдова погибшего российского политика Алексея Навального Юлия Навальная.