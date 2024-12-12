Директор ФБР Рэй уйдет в отставку в первый день президентства Трампа, - The New York Times

Директор ФБР Кристофер Рэй уйдет в отставку после инаугурации Дональда Трампа - хотя может оставаться в должности еще несколько лет.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"Решение директора ФБР Кристофера Рэя уйти в отставку было озвучено, когда избранный президент Дональд Трамп объявил о своем намерении заменить его лояльным кандидатом - задолго до завершения 10-летнего срока",- отметило издание.

ФБР во главе с Рэем проводило расследование против Трампа, в том числе с обысками в имении Мар-а-Лаго в 2022 году по поводу ненадлежащего хранения секретных документов.

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