Директор ФБР Рэй уйдет в отставку в первый день президентства Трампа, - The New York Times
Директор ФБР Кристофер Рэй уйдет в отставку после инаугурации Дональда Трампа - хотя может оставаться в должности еще несколько лет.
Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
"Решение директора ФБР Кристофера Рэя уйти в отставку было озвучено, когда избранный президент Дональд Трамп объявил о своем намерении заменить его лояльным кандидатом - задолго до завершения 10-летнего срока",- отметило издание.
ФБР во главе с Рэем проводило расследование против Трампа, в том числе с обысками в имении Мар-а-Лаго в 2022 году по поводу ненадлежащего хранения секретных документов.
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Директори ФБР призначаються на 10-річний термін - термін, який вибирається для того, щоб пережити політичні обороти в Білому домі кожні чотири роки, а отже, і видимість упередженості.
Трамп не зміг би призначити Пателя, без звільнення Рея або його добровільної відставки.
https://www.ponomaroleg.com/direktor-fbr-kandidat-trampa/ Олег Пономарь:
Номинант Трампа на должность директора ФБР Патель (дивіться відуху за наведеною ссиллю):
Он говорит, что собирается расследовать Зеленского на предмет: а) использования американской помощи и б) на предмет того, что Зеленский вводит мир в заблуждение, утверждая, что Западу грозит опасность от России, если Украина проиграет.
Начну с того, что, если вы противник Зеленского, то всё равно нет повода для радости. Это заявление НЕ против Зеленского, а против Украины. Патель, как ярый трампист и путинист, повторяет нарративы Трампа и Путина о том, что Украина очень коррупционное государство и о том, что России не угрожает Западу, а только решает свои вопросы в Украине, на что имеет право. Также Патель - ярый конспиролог и хочет направить ФБР на борьбу с т.н. глубинным государством, которое якобы противостоит Трампу. Такие люди, как Трамп и Патель, под глубинным государством понимают систему государства, систему демократии, систему охраны закона. Также Патель хочет разрушить ФБР изнутри и лишить агенство его сверхважного значения для страны и мира.
По моей информации, пока (на сегодня) нет признаков того, что кандидатура Пателя не пройдет утверждение в Сенате. То есть, пока нет инсайдов о том, что хотя бы несколько республиканских сенаторов не готовы голосовать за Пателя.
Что касается отставки Рея.
Рея назначил Трамп в 2017, но Трамп не простил Рею обыски у себя дома во Флориде по делу об украденных Трампом https://www.ponomaroleg.com/tramp-mog-gotovit-dokumenty-dlya-putina/ секретных документах. Поэтому Рей и подал в отставку, ведь в противном случае он был бы уволен Трампом в первый же день.