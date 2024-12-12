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Директор ФБР Рэй уйдет в отставку в первый день президентства Трампа, - The New York Times

Директор ФБР Крістофер Рей

Директор ФБР Кристофер Рэй уйдет в отставку после инаугурации Дональда Трампа - хотя может оставаться в должности еще несколько лет.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"Решение директора ФБР Кристофера Рэя уйти в отставку было озвучено, когда избранный президент Дональд Трамп объявил о своем намерении заменить его лояльным кандидатом - задолго до завершения 10-летнего срока",- отметило издание.

ФБР во главе с Рэем проводило расследование против Трампа, в том числе с обысками в имении Мар-а-Лаго в 2022 году по поводу ненадлежащего хранения секретных документов.

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Автор: 

США (26583) ФБР (218) Трамп Дональд (5178)


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Топ комментарии
+14
Трамп придурок, з ним нормальні люди працювати не хочуть. А він ще й вимагає щоб йому дупу лизали. На таке погоджуються тільки ще тупіші, ніж він. На генпрокурора Трамп запропонував педофіла, а на міністра оборони гвалтівника
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12.12.2024 01:30
+9
І ЦІ ЛЮДИ ВЧАТЬ НАС ЖИТИ - вибрали кримінал який просто прийде і закриє всі справи проти себе. Відвертий кретин і скоріше за все російський агент
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12.12.2024 01:45
+9
Американці протягом 20 століття просто скуповували інтелект по всьому світі. Ну от навіщо було в 80-і роки 20 соліття витрачати 780 000 доларів на пошук і навчання талановитого математика, якщо можна було запропонувати зарплату готовому генію з третіх країн? Тому населення штатів переважно тупе. В дітей не вкладають кошти, а орієнтують їх не на навчання і розвиток свого, а на споживання і купівлю кращого і готового з усього світу. Це працює всюди, але не в політиці. В результаті жлоби отримали жлоба Трампа, який зараз активно заповнює усі традиційні інститути Америки такими ж жлобами як він сам. Не факт що Америка переживе цю навалу жлобів і збереже ті цінності на яких стала великою та могутньою. Жлобів виявилось занадто багато, а соціальних паразитів ще більше...
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12.12.2024 03:44
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Мир переворачивается с ног на голову..,печалька…
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12.12.2024 01:29 Ответить
Трамп придурок, з ним нормальні люди працювати не хочуть. А він ще й вимагає щоб йому дупу лизали. На таке погоджуються тільки ще тупіші, ніж він. На генпрокурора Трамп запропонував педофіла, а на міністра оборони гвалтівника
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12.12.2024 01:30 Ответить
і ще тітку що собак відстрілювала. Крісті
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13.12.2024 00:06 Ответить
І ЦІ ЛЮДИ ВЧАТЬ НАС ЖИТИ - вибрали кримінал який просто прийде і закриє всі справи проти себе. Відвертий кретин і скоріше за все російський агент
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12.12.2024 01:45 Ответить
Американці протягом 20 століття просто скуповували інтелект по всьому світі. Ну от навіщо було в 80-і роки 20 соліття витрачати 780 000 доларів на пошук і навчання талановитого математика, якщо можна було запропонувати зарплату готовому генію з третіх країн? Тому населення штатів переважно тупе. В дітей не вкладають кошти, а орієнтують їх не на навчання і розвиток свого, а на споживання і купівлю кращого і готового з усього світу. Це працює всюди, але не в політиці. В результаті жлоби отримали жлоба Трампа, який зараз активно заповнює усі традиційні інститути Америки такими ж жлобами як він сам. Не факт що Америка переживе цю навалу жлобів і збереже ті цінності на яких стала великою та могутньою. Жлобів виявилось занадто багато, а соціальних паразитів ще більше...
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12.12.2024 03:44 Ответить
Насолоджуйся, але памятай про "сир і мишоловку".
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12.12.2024 06:09 Ответить
Не нам про шось таке казати.
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12.12.2024 05:47 Ответить
А хто має казати? "Багатії" які оголосили себе розумними обікравши мільйони "лохів"? І що ти від них почуєш? Пораду купити яблуко, продати, купити два, продати і врешті стати теж "багатієм"...
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12.12.2024 06:25 Ответить
Ну, відповімбільш разгорнуто - після результатів виборів 2019 року не нам про шось таке казати та тицати у виборців США.
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12.12.2024 07:07 Ответить
После того, как мутрий наріт выбрал Зе, предлагаю закрыть едало и не комментировать уровень интеллекта в других станах .
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12.12.2024 05:48 Ответить
З моменту тотальної компютеризації в усьому світі зафіксоване масове зниження інтелекту. Колись для пошуку відповіді на будь яке питання потрібно було читати книжки і в процесі пошуку накопичувати різносторонні знання. Тепер натиснув кнопку, прочитав і ... забув. Пятдесят років тому назад жоден фрік не міг стати президентом, а зараз таких валом і людство за це заплатить. Мене завжди дивувало чому на планеті так довго не було розумного життя. Зараз я почав здогадуватися що воно таки виникало і згасало як тільки "розумники" починали використовувати "машинний розум" і не докладати "надмірних" інтелектуальних зусиль...
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12.12.2024 06:16 Ответить
Запитайте любого викладача в любій країні. Відповідь однакова - студенти стали тупіші, нагліші і хамовитіші.
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12.12.2024 06:52 Ответить
Сам викладач у п'ятому поколінні. Звільнився в 2008. Стало не цікаво і наступило професійне вигорання.
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12.12.2024 07:48 Ответить
Вигорів тому що освоїв інтернет, "натиснув кнопку, прочитав і ... забув."?
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12.12.2024 09:53 Ответить
Трамп призначив Рея очолити ФБР після звільнення попередника Джеймса Комі після розслідування ФБР щодо ймовірних контактів між кампанією Трампа та Росією у 2016 році.

Директори ФБР призначаються на 10-річний термін - термін, який вибирається для того, щоб пережити політичні обороти в Білому домі кожні чотири роки, а отже, і видимість упередженості.

Трамп не зміг би призначити Пателя, без звільнення Рея або його добровільної відставки.
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12.12.2024 05:39 Ответить
Патель виступав за позбавлення ФБР розвідувальних функцій і очищення його рядів від усіх співробітників, які відмовляються підтримувати програму Трампа.
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12.12.2024 06:01 Ответить
Головним критерієм при підборі персоналу є лояльність, а не досвід і знання.
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12.12.2024 06:07 Ответить
От прям як у нас та на узьких болотах.
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12.12.2024 07:09 Ответить
Очікувано, він так всіх мінятиме за принципом особистої лояльності. По факту вийде щось на кшталт нашої монобільшості, уряду та інших наших, прости господи, державних інституцій. Сподіваюся, у Штатах є достатньо запобіжників проти диктатури, бо Чубчіку по-любе захочеться ще кілька разів переобратися. І не треба ілюзій. Вна кацапії теж були обмеження по термінах президентства - зламали об коліно і ніхто навіть не чичиркнув. Думаю, Трамп хоча б спробує утнути щось подібне.
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12.12.2024 08:27 Ответить
Та не переймайтесь ви так! За чотири роки Трамп буде в маразмі. Це якщо раніше не пристрелять. Це такий тип який викликає у людей захват або люту ненависть...
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12.12.2024 09:22 Ответить
Authorizing searches of the Great Leader's residence is not something that can be forgiven. Wray dared to inconvenience the Nation's Savior and failed to recognize that no law made by man could ever apply to someone whose greatness is divine. And now he must step aside, and make room for a faithful disciple of the Leader who will make sure no one will stand in His shining way ever again.
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12.12.2024 09:27 Ответить
Американський зєля буде формувати найближче оточення по такому ж принципу, як і всі диктатори. Набере лояльного безпринципного гівна.
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12.12.2024 10:09 Ответить
Я би на його місці вже зараз тікав. Бо з Трампом шутки погані. Він усім пригадає, як його травили напередодні минулих виборів.
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12.12.2024 11:40 Ответить
Хто буде замість Рея на посаді директора ФБР? Ось:
https://www.ponomaroleg.com/direktor-fbr-kandidat-trampa/ Олег Пономарь:
Номинант Трампа на должность директора ФБР Патель (дивіться відуху за наведеною ссиллю):
Он говорит, что собирается расследовать Зеленского на предмет: а) использования американской помощи и б) на предмет того, что Зеленский вводит мир в заблуждение, утверждая, что Западу грозит опасность от России, если Украина проиграет.
Начну с того, что, если вы противник Зеленского, то всё равно нет повода для радости. Это заявление НЕ против Зеленского, а против Украины. Патель, как ярый трампист и путинист, повторяет нарративы Трампа и Путина о том, что Украина очень коррупционное государство и о том, что России не угрожает Западу, а только решает свои вопросы в Украине, на что имеет право. Также Патель - ярый конспиролог и хочет направить ФБР на борьбу с т.н. глубинным государством, которое якобы противостоит Трампу. Такие люди, как Трамп и Патель, под глубинным государством понимают систему государства, систему демократии, систему охраны закона. Также Патель хочет разрушить ФБР изнутри и лишить агенство его сверхважного значения для страны и мира.
По моей информации, пока (на сегодня) нет признаков того, что кандидатура Пателя не пройдет утверждение в Сенате. То есть, пока нет инсайдов о том, что хотя бы несколько республиканских сенаторов не готовы голосовать за Пателя.

Что касается отставки Рея.
Рея назначил Трамп в 2017, но Трамп не простил Рею обыски у себя дома во Флориде по делу об украденных Трампом https://www.ponomaroleg.com/tramp-mog-gotovit-dokumenty-dlya-putina/ секретных документах. Поэтому Рей и подал в отставку, ведь в противном случае он был бы уволен Трампом в первый же день.
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12.12.2024 14:58 Ответить
 
 