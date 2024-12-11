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Новости Война
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Трамп хочет завершить войну как можно скорее, здесь мы с ним на одной стороне, - Зеленский

Зеленський про наміри Трампа швидко завершити війну

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет завершить войну РФ против Украины как можно быстрее. Однако необходимо сделать это так, чтобы у России не было возможности начать ее снова.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для СBN News, обнародованном в среду, 11 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно, когда президент (избранный президент США Трамп. - Ред.) говорит о 24 часах, безусловно, это вопрос не о том, что он за сутки должен решить такое (завершить войну. - Ред.). Это очень сложно. Но это говорит, я его слова понимаю, что он хочет это сделать быстро. И мне кажется, что это важно, чтобы это было быстрее точно, потому что каждый день мы теряем людей", - сказал глава государства.

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Зеленский отметил, что украинская сторона уже работает с командой Трампа, однако разобраться во всех деталях можно будет только после его инаугурации.

"У нас были предварительные звонки и встреча была. Наши команды сейчас работают, начали работать больше. Но безусловно, только после инаугурации мы сможем по всем деталям разбираться. Это будет юридически чисто. Это, разумеется, и позиция США", - заявил президент.

По словам Зеленского, Украина будет находить все возможности, чтобы завершить эту войну быстрее и справедливо.

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"Здесь, мне кажется, мы с новым президентом США на одной стороне. Он действительно хочет завершить войну. Мы, украинцы, очень хотим завершить. Он понимает, что Америка не может быть слабой, не может проиграть Украину. И это правильно, потому что все закончится не Украиной. Если Украина будет слабая, если позиция США будет не сильной, то взрывы войны будут в других уголках мира", - сказал глава государства.

По мнению Зеленского, речь идет не только о Европе, но и о других уголках мира: Балканы, страны Балтии, Тихоокеанский регион.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп считает войну в Украине более приоритетной для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20324) США (26583) Трамп Дональд (5178) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+19
А памятаєте жовтень 2019 року...

Президент України Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ та прокоментував можливість зустрічі з учасниками акцій "Ні капітуляції".

Деталі: За словами Зеленського, мешканці Золотого виступають за відведення військ. Він заявив, щоб учасники акції у Золотому прибрали зброю, однак добровольці та ветерани заявили, що не збираються відступати й не дозволять відведення військ.

Окрім того, під час діалогу з чоловіком у військовій формі на ім'я Денис на питання, чи зустрінеться Зеленський з ветеранами щодо акцій "Ні капітуляції", які відбулися по всій Україні, президент заявив, що учасники мають "відвести зброю".

Дослівно: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати", - заявив Зеленський.

На репліку Дениса, що "люди передали президенту інформацію про акції протесту в Україні" та про бажання учасників зустрітися з ним, Зеленський відповів: "Хто мені передав? В Україні вчора пройшов дощ, ось що мені передали".
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11.12.2024 19:46
+16
Дочекався бубося трампусю і пішли торгувать майном мудрого наріду...
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11.12.2024 19:45
+14
Видно шо буба рішуче налаштований зах'уярить такий "справедливий мир" як колись азовцям "вихід з оточення"...
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11.12.2024 19:51
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Дозовано видає "перли"...
За 30 хвилин не можна було наговорити те, про що гундосить уже 24/7
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11.12.2024 19:44 Ответить
В тому то вся і проблема, що Трамп хоче завершення війни, а не ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ. Бо в голові Трампа це не тотожні речі.
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11.12.2024 19:58 Ответить
Точно. На стороні рашистів...
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11.12.2024 19:45 Ответить
Дочекався бубося трампусю і пішли торгувать майном мудрого наріду...
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11.12.2024 19:45 Ответить
А памятаєте жовтень 2019 року...

Президент України Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ та прокоментував можливість зустрічі з учасниками акцій "Ні капітуляції".

Деталі: За словами Зеленського, мешканці Золотого виступають за відведення військ. Він заявив, щоб учасники акції у Золотому прибрали зброю, однак добровольці та ветерани заявили, що не збираються відступати й не дозволять відведення військ.

Окрім того, під час діалогу з чоловіком у військовій формі на ім'я Денис на питання, чи зустрінеться Зеленський з ветеранами щодо акцій "Ні капітуляції", які відбулися по всій Україні, президент заявив, що учасники мають "відвести зброю".

Дослівно: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати", - заявив Зеленський.

На репліку Дениса, що "люди передали президенту інформацію про акції протесту в Україні" та про бажання учасників зустрітися з ним, Зеленський відповів: "Хто мені передав? В Україні вчора пройшов дощ, ось що мені передали".
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11.12.2024 19:46 Ответить
Передостанній абзац цієї статті, - На думку Зеленського, йдеться не лише про Європу, а й про інші куточки світу: Балкани, країни Балтії, Тихоокеанський регіон. Джерело: https://censor.net/ua/n3524625 -.
Соромлюся запитати, а Балкани та країни Балтії, це "інші куточки світу",чи все таки "про Європу"?
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11.12.2024 19:47 Ответить
А воно знає?
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11.12.2024 19:49 Ответить
Написано ж "На думку Зеленського", а то само по собі вже проблема...
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11.12.2024 19:55 Ответить
Якщо це найвеличніше через 5 хвилин після того, як воно стулить пельку, попросити/змусити сказати те саме, але іншими словами, то в нього вибухне те макітра. Воно не тільки не розуміє, що каже, але й не запам'ятовує. Як в серіалі: відбалаболив та забув. Ну а потім починається: "не правильно зрозуміли", "вирвано з контексту", "не те хотів сказати" і т.п.
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11.12.2024 20:12 Ответить
Так "проФФесор" розмовного жанру. Ціцерон **********.
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11.12.2024 20:21 Ответить
"Закінчити" війну й "перемогти" у війні - дві великі різниці.
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11.12.2024 19:48 Ответить
Наразі продається комунікаційний кейс "завершення війни", кейс "переміга" - то минулий сезон..
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11.12.2024 19:58 Ответить
Щоо, Трампон в курсі оманських договорняків?
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11.12.2024 19:48 Ответить
А хто не в курсі ? Пане Валерію , Британська розвідка найкраща в світі , до речі .
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11.12.2024 19:52 Ответить
Особливо зручно провали на фронті прикривати якимись оманськими договорняками.
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11.12.2024 20:02 Ответить
Ооо пан Март у нас смарагдовий .
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11.12.2024 20:05 Ответить
Пане Март, саме по Оманським договорнякам смарагдові усунули генерала Залужного , і 16 бойових генералів , які повернули 50% окупованої території . А поставили сирського , у якого вся родина в москві , який провалив фронт . Саме він людина зЕлених , свій в доску .
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11.12.2024 20:09 Ответить
на таку маячню відповідати немає бажання. Живіть із цим самі.
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12.12.2024 11:56 Ответить
Трамп- старый идиот и аферист. Откуда у всех на него столько надежд? Дедушка уже не помнит что он вчера говорил. Зеленский, ты хоть понимаешь в чем разница доктора и патологоанатома? Доктор говорит пациенту что мы продолжаем лечение болезни. А патологоанатом выдает справку что наступил конец. Трамп именно и есть патологаоанатом который хочет подписать конец Украины.
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11.12.2024 19:49 Ответить
Це вже наговорюєте на "найвеличнішого", бо він раніше чітко визначив скільки території України йому не шкода для "колеги", - Сойтись где то по-середине! -
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11.12.2024 19:53 Ответить
Половину ЗЄ був готовий здати до вторгнення РФ.
Скільки зараз, коли ЗЄ просрав війну - одному богу відомо.

Зеленський - внутрішній ворог. Уособлення та перемога Антимайдану над гідністю та свободою.
Саме тому все оточення Зеленського - представники антиукраїнських сил часів Януковича.
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11.12.2024 20:05 Ответить
За 24 години?
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11.12.2024 19:50 Ответить
А вчора грався в ура-патріота ,за "перемогу " щось там белькотів ,видно Трамп прижав добре і сказав ,що не буде виконувати його "хотєлкі типу "планів перемоги ,бздійкості ,кордонів 91 року " та іншої маячні.
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11.12.2024 19:50 Ответить
якщо всі перли Херпіду після Франції вибудувати в хронологічній послідовності - можна відразу в дурку клієна оформлювати (без направлення дЄрмака навіть)
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11.12.2024 19:54 Ответить
..на стадіоні у 2019 році Порох допустив величезну помилку. Треба було з рук зеленого висмикнути папірець. з якого той читав... І тоді всі б побачили повну беспорадність... реальну і нічим неприкриту дурість канадидата у президенти Зеленського. Отаке маленьке *********** дійство вже тоді показало б куди потрібно відправляти кандидата... і не чекати накопичень його ідіотизму п*ять років...((
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12.12.2024 10:12 Ответить
Видно шо буба рішуче налаштований зах'уярить такий "справедливий мир" як колись азовцям "вихід з оточення"...
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11.12.2024 19:51 Ответить
Він для цього наполегливо працював усі 3 роки.
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11.12.2024 20:02 Ответить
А в іншому ні.
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11.12.2024 19:54 Ответить
Цицерон криворожанський, постійно теліпає язиком про якнайшвидче припинення війни,але чомусь не уточнює за чий рахунок.До кордонів 91 та 2022 дуже далеко ,а союзники вже награлись .Так ,що відповідь буде невтішна на жаль.
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11.12.2024 19:55 Ответить
Я б навіть сказав ЦЮЦЮрон...
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11.12.2024 20:01 Ответить
Мохнате чмо мріяло вже наступного дня після вторгнення завершити війну - капітулювавши.
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11.12.2024 20:14 Ответить
Щось я не пам'ятаю раніше від Гундоса великого бажання завершити війну. "Вот что Трамп животварящій дєлаєт!", так?
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11.12.2024 20:29 Ответить
Це точно. Обидва на російському боці.
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11.12.2024 20:42 Ответить
Ну хоть по одной стороне идём тут. Вот бы прознать---где нескладуха по остальным сторонам? Может не в ту сторону гребём? Или они против течения?
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11.12.2024 20:53 Ответить
Зе бреше, наче дихає...Не хочеш ти закінчення війни, ти цього боїшся як заєць вовка
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11.12.2024 21:21 Ответить
На одній стороні з Трампом? Хто?
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11.12.2024 23:06 Ответить
Зеленський про задум ТРАМПА ШВИДКО ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ
https://www.facebook.com/reel/530283426577967
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12.12.2024 03:02 Ответить
як же криво воно говорить.....який сором!
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12.12.2024 09:53 Ответить
..так любий ..адекватний .. послухавши ще у 2019 Зеленського зрозуміє... що перед нею людина..яка двох слів зв*язати не здатна. Яка не розуміє питань і апріорі не може на них відповісти. Скільки раз посміховисько себе виставляло відвертим невігласом на прес-конференціях? А що воно мекає... коли нема з чого читати!? Тут вже не соромно. Тут вже відчай!
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12.12.2024 10:18 Ответить
десь "посєрєдінє"?
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12.12.2024 10:14 Ответить
Мінські угоди і миротворці на лінії розмежування це було погано, а сотні тисяч вбитих і поранених, зруйнована країна і мир за будь-яку ціну - це потужно! Виборці зєлєнскава, я правильно розумію?
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12.12.2024 10:20 Ответить
Ви звертаєтесь в пустоту,на цьому сайті виборців Зеленського майже нема. Зайдіть у фейсбук
там вас домогосподарки розірвуть своєю тупістю ,роскажуть хто врятував нашу державу від
поразки,хто самий ліпший президент у всесвіті і як йому зараз важко ,але він вчиться и. т. д.
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12.12.2024 11:18 Ответить
Тут є фанати скомороха, я тільки з бану виліз. Постійно на мене стукають
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12.12.2024 20:04 Ответить
Нелигітимна Zелупа ( точніше ті, хто за нею стоїть) буде постійно намагатися зіпсувати відношення з Трампом, щоб США зупинили постачання в Україну військової допомоги. ( заради продовжування війни , щоб і далі залишатися в при владі , грабувати і знищувати українців)👈
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12.12.2024 10:22 Ответить
 
 