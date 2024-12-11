Трамп хочет завершить войну как можно скорее, здесь мы с ним на одной стороне, - Зеленский
Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет завершить войну РФ против Украины как можно быстрее. Однако необходимо сделать это так, чтобы у России не было возможности начать ее снова.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для СBN News, обнародованном в среду, 11 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
"Безусловно, когда президент (избранный президент США Трамп. - Ред.) говорит о 24 часах, безусловно, это вопрос не о том, что он за сутки должен решить такое (завершить войну. - Ред.). Это очень сложно. Но это говорит, я его слова понимаю, что он хочет это сделать быстро. И мне кажется, что это важно, чтобы это было быстрее точно, потому что каждый день мы теряем людей", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что украинская сторона уже работает с командой Трампа, однако разобраться во всех деталях можно будет только после его инаугурации.
"У нас были предварительные звонки и встреча была. Наши команды сейчас работают, начали работать больше. Но безусловно, только после инаугурации мы сможем по всем деталям разбираться. Это будет юридически чисто. Это, разумеется, и позиция США", - заявил президент.
По словам Зеленского, Украина будет находить все возможности, чтобы завершить эту войну быстрее и справедливо.
"Здесь, мне кажется, мы с новым президентом США на одной стороне. Он действительно хочет завершить войну. Мы, украинцы, очень хотим завершить. Он понимает, что Америка не может быть слабой, не может проиграть Украину. И это правильно, потому что все закончится не Украиной. Если Украина будет слабая, если позиция США будет не сильной, то взрывы войны будут в других уголках мира", - сказал глава государства.
По мнению Зеленского, речь идет не только о Европе, но и о других уголках мира: Балканы, страны Балтии, Тихоокеанский регион.
Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп считает войну в Украине более приоритетной для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.
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За 30 хвилин не можна було наговорити те, про що гундосить уже 24/7
Президент України Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ та прокоментував можливість зустрічі з учасниками акцій "Ні капітуляції".
Деталі: За словами Зеленського, мешканці Золотого виступають за відведення військ. Він заявив, щоб учасники акції у Золотому прибрали зброю, однак добровольці та ветерани заявили, що не збираються відступати й не дозволять відведення військ.
Окрім того, під час діалогу з чоловіком у військовій формі на ім'я Денис на питання, чи зустрінеться Зеленський з ветеранами щодо акцій "Ні капітуляції", які відбулися по всій Україні, президент заявив, що учасники мають "відвести зброю".
Дослівно: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати", - заявив Зеленський.
На репліку Дениса, що "люди передали президенту інформацію про акції протесту в Україні" та про бажання учасників зустрітися з ним, Зеленський відповів: "Хто мені передав? В Україні вчора пройшов дощ, ось що мені передали".
Соромлюся запитати, а Балкани та країни Балтії, це "інші куточки світу",чи все таки "про Європу"?
Скільки зараз, коли ЗЄ просрав війну - одному богу відомо.
Зеленський - внутрішній ворог. Уособлення та перемога Антимайдану над гідністю та свободою.
Саме тому все оточення Зеленського - представники антиукраїнських сил часів Януковича.
https://www.facebook.com/reel/530283426577967
там вас домогосподарки розірвуть своєю тупістю ,роскажуть хто врятував нашу державу від
поразки,хто самий ліпший президент у всесвіті і як йому зараз важко ,але він вчиться и. т. д.