Трамп хочет завершить войну как можно скорее, здесь мы с ним на одной стороне, - Зеленский

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет завершить войну РФ против Украины как можно быстрее. Однако необходимо сделать это так, чтобы у России не было возможности начать ее снова.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для СBN News, обнародованном в среду, 11 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно, когда президент (избранный президент США Трамп. - Ред.) говорит о 24 часах, безусловно, это вопрос не о том, что он за сутки должен решить такое (завершить войну. - Ред.). Это очень сложно. Но это говорит, я его слова понимаю, что он хочет это сделать быстро. И мне кажется, что это важно, чтобы это было быстрее точно, потому что каждый день мы теряем людей", - сказал глава государства.

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Зеленский отметил, что украинская сторона уже работает с командой Трампа, однако разобраться во всех деталях можно будет только после его инаугурации.

"У нас были предварительные звонки и встреча была. Наши команды сейчас работают, начали работать больше. Но безусловно, только после инаугурации мы сможем по всем деталям разбираться. Это будет юридически чисто. Это, разумеется, и позиция США", - заявил президент.

По словам Зеленского, Украина будет находить все возможности, чтобы завершить эту войну быстрее и справедливо.

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"Здесь, мне кажется, мы с новым президентом США на одной стороне. Он действительно хочет завершить войну. Мы, украинцы, очень хотим завершить. Он понимает, что Америка не может быть слабой, не может проиграть Украину. И это правильно, потому что все закончится не Украиной. Если Украина будет слабая, если позиция США будет не сильной, то взрывы войны будут в других уголках мира", - сказал глава государства.

По мнению Зеленского, речь идет не только о Европе, но и о других уголках мира: Балканы, страны Балтии, Тихоокеанский регион.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп считает войну в Украине более приоритетной для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.

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