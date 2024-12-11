РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9422 посетителя онлайн
Новости Война
7 563 113

Трамп точно хочет прекратить войну в Украине, - Ермак

Єрмак: Трамп точно хоче припинити війну в Україні

После встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Париже понятно, что избранный президент США хочет прекратить войну справедливым миром.

Об этом в интервью проекту "Карпьяк на Суспільному" заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, важно, чтобы планы и шаги, которые решит делать новая администрация, были общими.

"Чтобы они услышали нас, чтобы они действительно - а это не просто - очень быстро могли получить всю информацию за три года, могли получить от первых уст информацию, что происходит сегодня на фронте, все риски всех этих разговоров о каком-то cease-fire (Соглашение о прекращении войны на определенное время, чтобы можно было заключить постоянное соглашение о прекращении войны.- Ред.), просто cease-fire, без каких-либо гарантий. Четко понимали нашу позицию относительно гарантий, потому что для нас очень важно закончить эту войну справедливым миром, иметь очень сильные юридические и рабочие гарантии, потому что в нашем, к сожалению, опыте все гарантии, которые мы имели до этого момента не обеспечили нас действительно безопасностью, потому что произошла эта война", - отметил глава ОП.

Также читайте: Ермак встретился с представителями Трампа в США. Мирный план не обсуждали, - CNN

Ермак пояснил, что подготовительные консультации с командой Трампа происходят еще до инаугурации, что даст возможность после 20 января сразу работать с конкретными темами.

Главная тема - это прекращение этой войны, но прекращение на условиях справедливого мира, добавил он.

"Это я считаю, что на условиях Украины. Потому что все, в чем нуждается Украина, - это восстановление действия международного права, это восстановление нашей территориальной целостности. И это мы имеем в виду, когда говорим о справедливом мире", - сказал глава ОП.

Ермак отметил, что "красные линии" в переговорах - они все в Конституции Украины.

Читайте: "Федорова отстранили из-за интриг Ермака и Сырского, и развитие дронов остановилось", - "слуга народа" Безуглая

Автор: 

Трамп Дональд (5169) Ермак Андрей (1259) война в Украине (3729)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
Питання тільки на яких умовах для України? Якщо на умовах капітулякії боюсь що цього хоче не Трамп а агент ФСБ єрмак-козирь зі своїм ЗЕслугою - не просто так він в Штати їздив договорняк підписаний на "стрєлці" в Омані "горить"!!!
показать весь комментарий
11.12.2024 15:48
+18
"...Трамп точно хоче припнити війну в Україні, - Єрмак..."

От хтоб краще не цвірінькав - так це Єрмак. Бо припинити війну в Україні ХОЧУТЬ усі - і навіть рашисти, на яких гарує не за страх, а за тридцять срібняків, отой Єрмак. Прининити - але з яким результатом?
показать весь комментарий
11.12.2024 15:48
+14
Якось тихенко зникло слово "перемога" з відосиків...
показать весь комментарий
11.12.2024 15:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ну нам(Україні) піздець ...коли вже руснявий кріт дерьмак виповз в ефір- то це кінець.
показать весь комментарий
11.12.2024 16:59 Ответить
Не перемогти нацистiв а ,,закiнчити" а ми що ii починали?
показать весь комментарий
11.12.2024 17:00 Ответить
Так дєрьмак дає зуб чи не дає, що трампакс точно, от прямо *** буду, хоче?
показать весь комментарий
11.12.2024 17:09 Ответить
А що воно таке це "єрмак", що воно за Трампа заяви робить?

****** гроші на всьому, де вони є - сиди тихо в ОП під мошонкою Вави. Політик хєров...
показать весь комментарий
11.12.2024 17:16 Ответить
Нам треба не єрмаковське бла-бла, а ВИБОРИ! Зєрмакам вже давно ніхто не вірить.

Але вибори тільки офлайн, бо в різних "діях" правди нема
показать весь комментарий
11.12.2024 17:22 Ответить
Нарід у 2019 році чекав справедливого миру від Голобородька, а виходить. що то була пурга і справедливого миру потрібно було чекати від Трампа, бо це для них остання надія. А навіщо тоді Зе і його мародерна команда, щоб тирити те, що дають народу України партнери?
показать весь комментарий
11.12.2024 17:38 Ответить
Єрмак, а як там справи з другим "форумом миру", з яким ти разом з Зєлєньськім носився по усьому світові, як дурінь з торбою? Грудень завершеється, а другого хворуму миру нема...Чи ти про нього вже забув? А шалені бюджетні кошти, які було витрачене на подібне безглуздя - хто буде повертати в казну?
показать весь комментарий
11.12.2024 17:45 Ответить
Зи заговорили про мир, коли у росіі почалися закінчуватися танки.
показать весь комментарий
11.12.2024 18:27 Ответить
Кушать, говорит, не могу, так хочу войну в Украине прекратить( из интервью Трампа).
показать весь комментарий
11.12.2024 18:42 Ответить
Та давно уже это всем известно, вот как бы узнать, что ж по его мнен ю 'справедливый' мир?
показать весь комментарий
11.12.2024 19:21 Ответить
Трамп може і хоче, а ця гнида ермак точно ні.
показать весь комментарий
11.12.2024 19:49 Ответить
Пішло н...й, чмо ФСБ-не.
показать весь комментарий
11.12.2024 19:51 Ответить


Українська військова розвідка приблизно чотири-п'ять тижнів тому скерувала до сирійської провінції Ідліб 20 досвідчених операторів дронів і передала повстанцям 150 БПЛА. Українці допомагали ісламістському угрупованню "Хаят Тахрір аш-Шам", яке очолило наступ опозиції, розповів журналіст.

Допомога Києва відіграла "незначну роль" у поваленні Асада. Але джерела Ігнатіуса вважають, що цей крок - частина значно ширших зусиль України, спрямованих на завдання таємних ударів по учасниках операцій країни-агресора на Близькому Сході, в Африці та в самій Росії.
показать весь комментарий
12.12.2024 08:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 