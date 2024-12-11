Трамп точно хочет прекратить войну в Украине, - Ермак

После встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Париже понятно, что избранный президент США хочет прекратить войну справедливым миром.

Об этом в интервью проекту "Карпьяк на Суспільному" заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, важно, чтобы планы и шаги, которые решит делать новая администрация, были общими.

"Чтобы они услышали нас, чтобы они действительно - а это не просто - очень быстро могли получить всю информацию за три года, могли получить от первых уст информацию, что происходит сегодня на фронте, все риски всех этих разговоров о каком-то cease-fire (Соглашение о прекращении войны на определенное время, чтобы можно было заключить постоянное соглашение о прекращении войны.- Ред.), просто cease-fire, без каких-либо гарантий. Четко понимали нашу позицию относительно гарантий, потому что для нас очень важно закончить эту войну справедливым миром, иметь очень сильные юридические и рабочие гарантии, потому что в нашем, к сожалению, опыте все гарантии, которые мы имели до этого момента не обеспечили нас действительно безопасностью, потому что произошла эта война", - отметил глава ОП.

Также читайте: Ермак встретился с представителями Трампа в США. Мирный план не обсуждали, - CNN

Ермак пояснил, что подготовительные консультации с командой Трампа происходят еще до инаугурации, что даст возможность после 20 января сразу работать с конкретными темами.

Главная тема - это прекращение этой войны, но прекращение на условиях справедливого мира, добавил он.

"Это я считаю, что на условиях Украины. Потому что все, в чем нуждается Украина, - это восстановление действия международного права, это восстановление нашей территориальной целостности. И это мы имеем в виду, когда говорим о справедливом мире", - сказал глава ОП.

Ермак отметил, что "красные линии" в переговорах - они все в Конституции Украины.

Читайте: "Федорова отстранили из-за интриг Ермака и Сырского, и развитие дронов остановилось", - "слуга народа" Безуглая