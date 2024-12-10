"Федорова отстранили из-за интриг Ермака и Сырского, и развитие дронов остановилось", - "слуга народа" Безуглая

Дефицит дронов на фронте связан с отстранением от этого направления главы Минцифры Михаила Федорова. Это произошло из-за интриг против него руководителя Офиса президента Андрея Ермака и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом заявила нардеп из "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Как только Михаила Федорова отстранили от работы с дронами, закупки и развитие этого направления упали критически - буквально за месяц в несколько раз. А Министерство обороны за весь 2024 год почти не закупило никаких дронов. Почему его отстранили - из-за интриг Ермака и Сырского", - написала Безуглая в фейсбуке.

По мнению нардепа, Ермак видит в Федорове политического конкурента и против его назначения в Минобороны вместо Умерова.

"Андрей Ермак мыслит политически и воспринимает Федорова как конкурента. Страшный сон Андрея Борисовича - это молодой, амбициозный и своенравный Федоров в роли министра обороны. Понимая, что рекомендованный ему нардепом Александрой Устиновой Рустем Умеров не оправдал ожиданий и его надо заменять, Ермак не может себя пересилить и перестать защищать своего протеже. Тем более, если на замену может прийти Федоров", - отмечает "слуга народа".

С другой стороны, по словам Безуглой, против главы Минцифры интригует Сырский, "который ненавидит Федорова за то, что тот "вмешивается в военные дела" и неоднократно ломал планы "совкам".

Безуглая призвала к увольнению главкома ВСУ и министра обороны, а руководителя ОП - "быть мудрее".

"Сырский - безнадежный, его надо уволить вместе с Умеровым уже "позавчера". А к Андрею Борисовичу обращаюсь непублично и публично: отпустите, помогите, будьте мудрее. Сейчас точно не время для такого", - говорится в заметке депутата.