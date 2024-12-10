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"Федорова отстранили из-за интриг Ермака и Сырского, и развитие дронов остановилось", - "слуга народа" Безуглая

Єрмак і Сирський інтригують проти Федорова

Дефицит дронов на фронте связан с отстранением от этого направления главы Минцифры Михаила Федорова. Это произошло из-за интриг против него руководителя Офиса президента Андрея Ермака и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом заявила нардеп из "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Как только Михаила Федорова отстранили от работы с дронами, закупки и развитие этого направления упали критически - буквально за месяц в несколько раз. А Министерство обороны за весь 2024 год почти не закупило никаких дронов. Почему его отстранили - из-за интриг Ермака и Сырского", - написала Безуглая в фейсбуке.

По мнению нардепа, Ермак видит в Федорове политического конкурента и против его назначения в Минобороны вместо Умерова.

"Андрей Ермак мыслит политически и воспринимает Федорова как конкурента. Страшный сон Андрея Борисовича - это молодой, амбициозный и своенравный Федоров в роли министра обороны. Понимая, что рекомендованный ему нардепом Александрой Устиновой Рустем Умеров не оправдал ожиданий и его надо заменять, Ермак не может себя пересилить и перестать защищать своего протеже. Тем более, если на замену может прийти Федоров", - отмечает "слуга народа".

С другой стороны, по словам Безуглой, против главы Минцифры интригует Сырский, "который ненавидит Федорова за то, что тот "вмешивается в военные дела" и неоднократно ломал планы "совкам".

Безуглая призвала к увольнению главкома ВСУ и министра обороны, а руководителя ОП - "быть мудрее".

"Сырский - безнадежный, его надо уволить вместе с Умеровым уже "позавчера". А к Андрею Борисовичу обращаюсь непублично и публично: отпустите, помогите, будьте мудрее. Сейчас точно не время для такого", - говорится в заметке депутата.

Автор: 

Александр Сырский (581) Ермак Андрей (1259) Федоров Михаил (505) дроны (3887) Безуглая Марьяна (291) Умеров Рустем (519)


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Топ комментарии
+37
**** там хлопці гинуть бо дронів нема, а ці тварини в політку граються.
Просто нема слів.
Вибачте є два - НА ВИЛА
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10.12.2024 19:01
+25
Ручна лялька їрмака звертається до їрмака. Це сеанс черевомовлення чи шизофренія?
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10.12.2024 18:59
+21
Чому безумна? Ось Осел керує країною. Це норма в нашому суспільстві.
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10.12.2024 19:28
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у них **** інтриги, а хтось має за це гинути. Не дивно що хто як може втікає з цієї КНДР №2
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11.12.2024 16:58 Ответить
Ручна собачка Безголова гавкає на хазяїна. Що сталося?
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11.12.2024 17:54 Ответить
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