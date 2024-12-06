Ермак встретился с представителями Трампа в США. Мирный план не обсуждали, - CNN

Глава Офиса Президента Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN со ссылкой на трех анонимных собеседников.

По данным журналистов, встреча, на которой также присутствовал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев, не имела целью обсуждение потенциального мирного плана или решения войны.

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Украинские представители попытались рассказать Волтцу и Венсу их оценку ситуации на поле боя и наладить отношения. По словам одного из собеседников издания, украинские чиновники считают, что им удалось достичь этих целей, и остались довольны встречей.

Во время встречи, которая длилась более часа, Ермак и Боев очертили общую схему оборонной стратегии, но без подробностей.

CNN пишет, что спецпредставитель по Украине Кит Келлог не присутствовал, поскольку в прошлом посещал Украину и знаком с Ермаком. Поэтому встреча для "установления начальных межличностных контактов" не понадобилась.

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Украинская делегация в США

Ранее сообщалось, что украинская делегация, которую возглавил глава Офиса Президента Андрей Ермак, встретилась с представителями избранного президента США Дональда Трампа, ответственными в новой команде за формирование политики на украинском направлении.

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