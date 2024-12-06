Ермак встретился с представителями Трампа в США. Мирный план не обсуждали, - CNN
Глава Офиса Президента Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN со ссылкой на трех анонимных собеседников.
По данным журналистов, встреча, на которой также присутствовал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев, не имела целью обсуждение потенциального мирного плана или решения войны.
Украинские представители попытались рассказать Волтцу и Венсу их оценку ситуации на поле боя и наладить отношения. По словам одного из собеседников издания, украинские чиновники считают, что им удалось достичь этих целей, и остались довольны встречей.
Во время встречи, которая длилась более часа, Ермак и Боев очертили общую схему оборонной стратегии, но без подробностей.
CNN пишет, что спецпредставитель по Украине Кит Келлог не присутствовал, поскольку в прошлом посещал Украину и знаком с Ермаком. Поэтому встреча для "установления начальных межличностных контактов" не понадобилась.
Украинская делегация в США
Ранее сообщалось, что украинская делегация, которую возглавил глава Офиса Президента Андрей Ермак, встретилась с представителями избранного президента США Дональда Трампа, ответственными в новой команде за формирование политики на украинском направлении.
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ТТобто пацани рішали свої проблеми. Тьорки, так би мовити.
Тому не варто тепер до самого кінця цієї війни сподіватись на якесь інше управління державою у дусі "національної єдності".
Доля нації і життя кожного з нас - в руках українських воїнів. Від них залежить, чи прокинемося ми зранку, чи буде тепло і світло в наших домівках, чи будуть у нас домівки. Втім, це залежить і від кожного з нас, бо захист країни - то наша спільна справа.
Збройні Сили України - найкращий дипломат та потужний бренд, через який нашу державу знають у світі. У них вчаться інструктори НАТО та переймають досвід у військових академіях. Армія, яка задає технологічні тренди у військовій справі та робить неможливе у нерівних умовах.
За майже 11 років російської агресії, п'ять з яких - на посаді Верховного Головнокомандувача, мав за честь відбудовувати українське військо, армію, мову, віру.
Мені щастило і щастить знати справжніх героїв, великих патріотів, і днями - знову на фронт з новою партією зброї та техніки.
Скільки воїнів повернулося додому на щиті… Скільки піддається нелюдським катуванням у російському полоні… Безвісти зниклі та ті, для кого поле бою стало останньою домівкою… Серед них і члени нашої команди, побратими та друзі. Пам'ятаємо. Боремося за повернення кожного українського героя. Підтримуємо тих, хто на фронті.
Україна була, є і буде. Гарант тому лише один - ЗСУ!
Вітаю усіх з Днем Збройних Сил і з Миколаєм. Символічний та обнадійливий збіг.
Слава Україні!
П. Порошенко
скільки заплатили венсу і волтцу, за дозвіл згадувати їхні прізвища в пресі?
єрмачина в паніці метушиться по всьому світу в пошуках притулку.
Так а шо обговорювати, коли його курити треба?
https://interfax.com.ua/news/political/1032013.html Порошенко в США обговорив із радником Трампа Волцом агресію РФ та встановлення справедливого миру в Україні...
Конституцію у червні 2019 зламав сам ... КС, абсолютно безпідставно легітимізувавши достроковий розпуск ВР.
Агентство CNN повідомляє, що Єрмак на зустрічі з Венсом і Волтцом озвучив ситуацію на полі бою, поінформувавши американців про те, де на поточний момент знаходяться українські сили і де вони, як очікується, опиняться до дати інавгурації Трампа.
зєлені, ви точно ДЕБІЛИ!
Єрмак, повертаючись з Америки приземлився в Британії.
Він зустрінеться з генералом Залужним. Мета: переконати його повернутися в команду Зеленського. Навіть прем'єром. Щоб потім типу очолити список Зеленського на вибори в Раду.
Тобто Залужному Єрмак пропонує такий собі тріумвірат: Зе! Єрмак і Залужний. Ну, чим тріумфірати закінчуються - ми з історії знаємо.
Але тут цікаво інше. Чуваки всерйоз думають. що вони наскільки великі, що пропозиція увійти в їх команду - це "прєдєл мєчтаній" для будь кого в світі.
Цікаво, Єрмак там не пропонував чогось подібного Джею Ді Венсу? Тіпу: чуєш, нашо тобі бути віце-президентом в США? Є варіант круче: іди помічником Зеленського. І Ді Венс плаче від щастя. Ще б пак: така пропозиція буває раз у житті.
Офісні зрозуміли, що пахне смаленим і пробують різні стратегії. А відчуття - що їх крутить як флюгер. Бо це вже не політика, а метушня.
Володимире Олександровичу. Пора тікати.
А генерал Залужний державник. І тому не піде на союз з врємєнщікамі.
В офісі думають, як врятувати себе у владі. А державники думають, як врятувати Україну.
Тому розумним і патріотам аж важко подумати: як взагалі може йти мова про об'єднання Зе!пафосних із Генералом?
Але у офісних зовсім інші уявлення про світ.
Вони ж там усі нарциси. Ну і щось неясне курять.