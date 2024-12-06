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Ермак встретился с представителями Трампа в США. Мирный план не обсуждали, - CNN

Подробиці візиту Єрмака до США: що відомо?

Глава Офиса Президента Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN со ссылкой на трех анонимных собеседников.

По данным журналистов, встреча, на которой также присутствовал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев, не имела целью обсуждение потенциального мирного плана или решения войны.

Читайте также: Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц встретился с Порошенко: США готовы установить справедливый мир

Украинские представители попытались рассказать Волтцу и  Венсу их оценку ситуации на поле боя и наладить отношения. По словам одного из собеседников издания, украинские чиновники считают, что им удалось достичь этих целей, и остались довольны встречей.

Во время встречи, которая длилась более часа, Ермак и Боев очертили общую схему оборонной стратегии, но без подробностей.

CNN пишет, что спецпредставитель по Украине Кит Келлог не присутствовал, поскольку в прошлом посещал Украину и знаком с Ермаком. Поэтому встреча для "установления начальных межличностных контактов" не понадобилась.

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Украинская делегация в США

Ранее сообщалось, что украинская делегация, которую возглавил глава Офиса Президента Андрей Ермак, встретилась с представителями избранного президента США Дональда Трампа, ответственными в новой команде за формирование политики на украинском направлении.

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Автор: 

США (26511) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+45
хто дав повноваження дєрьмаку представляти україну? обдовбане чмо?
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06.12.2024 09:50
+23
Єлдак не має таких повноважень. Його посада не передбачає цього. Чому депутати взагалі ніяк не реагують на це перевищення повноважень? Це узурпація влади особою, яка не має на це жодного права
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06.12.2024 09:57
+17
Хто такий єрмак для переговорів? Можливо він дипломат? Ні, він антимайданівець і мародер. Він колишній помічник нардепа від "партії регіонів" Тадеєва, який організовував банду для побиття депутатів опозиції і хто напише правду про тодішнього зека. І хто серйозно буде з ним розмовляти з представників влади? Та ніхто, щоб не образити український народ, то вийдуть, сфоткаються, посміються для марафону і все. А стаття 106 Конституції України каже, що Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
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06.12.2024 10:08
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Тоді навіщо зустрічалися, так по...ть
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06.12.2024 09:49 Ответить
Тотальна корупція в країні - єдина тема.
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06.12.2024 10:03 Ответить
Так напимано ж - знайомитись. З Келлогом вже знайомі, з іншими - ще ні. "CNN пише, що спецпредставник по Україні Кіт Келлог не був присутній, оскільки в минулому відвідував Україну та знайомий із Єрмаком. Тому зустріч для "встановлення початкових міжособистісних контактів" не знадобилася. Джерело: https://censor.net/ua/n3
523718
ТТобто пацани рішали свої проблеми. Тьорки, так би мовити.
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06.12.2024 10:26 Ответить
хто дав повноваження дєрьмаку представляти україну? обдовбане чмо?
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06.12.2024 09:50 Ответить
Про 73% было уже?
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06.12.2024 09:53 Ответить
він у нас нарколог, тому просто забув)))
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06.12.2024 10:11 Ответить
О, то він твій лікар!
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06.12.2024 11:07 Ответить
куйло йому дав "цу" ,прозундувати американську позицію, щодо здачі певної частини України ,тієї, котра прописана в оманському договорняку,і зробити доклад ...
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06.12.2024 10:23 Ответить
ФСБ, що тут не ясно...
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06.12.2024 12:25 Ответить
Вирішував особисті питання за кошти українців?...
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06.12.2024 09:50 Ответить
дЄрмака послали... на 3 букви...?
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06.12.2024 09:51 Ответить
Його варто послати лише за огидне тупе неголене рило і оту зелену піжаму. А з огляду скілько воно вкрало, скільки намародерило, скільки людей через нього загинуло, скільки здало національних інтересів, воно має радіти, що його просто посилають. Бо скоро будуть шукати.
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06.12.2024 09:56 Ответить
Крот из фсб решает какие-то вопросы голобородько
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06.12.2024 09:53 Ответить
Это еще неизвестно кто за кого решает
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06.12.2024 10:02 Ответить
Єлдак не має таких повноважень. Його посада не передбачає цього. Чому депутати взагалі ніяк не реагують на це перевищення повноважень? Це узурпація влади особою, яка не має на це жодного права
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06.12.2024 09:57 Ответить
Якщо стисло - тому що єрмаки є продовженням депутатської більшості, яка вибрана більшістю виборців, які прийшли на виборчі дільниці у 2019 році, які і вибрали провідника совкової ідеї, яка трималась на узурпації влади.
Тому не варто тепер до самого кінця цієї війни сподіватись на якесь інше управління державою у дусі "національної єдності".
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06.12.2024 10:11 Ответить
А ще у нас є цілий конституційний суд(навмисно пишу маленькими), які отрімують сотні тисяч зарплати за "НІЧОГО НЕ РОБЛЯЧИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ І ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЇ"!(((
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06.12.2024 10:14 Ответить
Вони їздили собі маєтки купляти,як Кулиба та Клімкін!
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06.12.2024 10:00 Ответить
Я так бачу, що зе-рояліст не знає конституції та повноваження зазначених осіб, як дєрмак.
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06.12.2024 10:02 Ответить
Чого в Америці не заарештували ото кацапського крота?
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06.12.2024 10:03 Ответить
Коротше кажучи, прокаталися в штати, купили пару айфонів і попили кави з представниками Трампа. ****** зелене шапіто.
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06.12.2024 10:05 Ответить
Збройні Сили України... За цими трьома словами стоять піт та кров, лють і злість, честь і мужність...

Доля нації і життя кожного з нас - в руках українських воїнів. Від них залежить, чи прокинемося ми зранку, чи буде тепло і світло в наших домівках, чи будуть у нас домівки. Втім, це залежить і від кожного з нас, бо захист країни - то наша спільна справа.

Збройні Сили України - найкращий дипломат та потужний бренд, через який нашу державу знають у світі. У них вчаться інструктори НАТО та переймають досвід у військових академіях. Армія, яка задає технологічні тренди у військовій справі та робить неможливе у нерівних умовах.

За майже 11 років російської агресії, п'ять з яких - на посаді Верховного Головнокомандувача, мав за честь відбудовувати українське військо, армію, мову, віру.

Мені щастило і щастить знати справжніх героїв, великих патріотів, і днями - знову на фронт з новою партією зброї та техніки.

Скільки воїнів повернулося додому на щиті… Скільки піддається нелюдським катуванням у російському полоні… Безвісти зниклі та ті, для кого поле бою стало останньою домівкою… Серед них і члени нашої команди, побратими та друзі. Пам'ятаємо. Боремося за повернення кожного українського героя. Підтримуємо тих, хто на фронті.

Україна була, є і буде. Гарант тому лише один - ЗСУ!

Вітаю усіх з Днем Збройних Сил і з Миколаєм. Символічний та обнадійливий збіг.

Слава Україні!

П. Порошенко
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06.12.2024 10:07 Ответить
Та шо там Єрмак, от Україну в НАТО представляла Раміна Есхакзай, колишня учасниця шоу "Холостяк", модель на підспівуванні у кліпах та номінантка на звання "Інтерв'юер 2020 року" разом із Ксенією Собчак та Юрієм Дудьом.
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06.12.2024 10:07 Ответить
петя чорний бригадний генерал. баканов генерал. арістовіч червоненко полковники. може раміна теж офіцер розвідки у буданова?
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06.12.2024 10:10 Ответить
тобто, всі зрозуміли куди витрачаються бюджетні гроші, та гроші допомоги?
скільки заплатили венсу і волтцу, за дозвіл згадувати їхні прізвища в пресі?
єрмачина в паніці метушиться по всьому світу в пошуках притулку.
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06.12.2024 10:07 Ответить
Хто такий єрмак для переговорів? Можливо він дипломат? Ні, він антимайданівець і мародер. Він колишній помічник нардепа від "партії регіонів" Тадеєва, який організовував банду для побиття депутатів опозиції і хто напише правду про тодішнього зека. І хто серйозно буде з ним розмовляти з представників влади? Та ніхто, щоб не образити український народ, то вийдуть, сфоткаються, посміються для марафону і все. А стаття 106 Конституції України каже, що Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
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06.12.2024 10:08 Ответить
А воно читало Конституцію?
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06.12.2024 10:14 Ответить
Прокурор після перевиборів дасть почитати. Він її в зоні вивчить як віршик.
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06.12.2024 19:32 Ответить
Ознайомив їх з МІНЕД
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06.12.2024 10:11 Ответить
бо потужний Лідор пише новий план глобальної стійкості і працює над створенням Міністерства Незламності
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06.12.2024 10:12 Ответить
Мабуть, на наступну зустріч мене відправлять - повноважень у менше стільки ж, скільки й у Андрія Борисовича.
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06.12.2024 10:12 Ответить
хто ї.е віслюка той і дере його скумбрію.
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06.12.2024 12:11 Ответить
Мирний план не обговорювали

Так а шо обговорювати, коли його курити треба?
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06.12.2024 10:12 Ответить
Потому, что План Трампа не предусматривает его обговаривание с Ермаком...
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06.12.2024 10:14 Ответить
бездарне некомпетентне командування треба міняти, щоб фронт не сипався й тоді можна обговорювати мирний план з ким завгодно...
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06.12.2024 10:18 Ответить
Піар, піар, піар і пахне виборами .
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06.12.2024 10:18 Ответить
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06.12.2024 10:22 Ответить
05.12.2024
https://interfax.com.ua/news/political/1032013.html Порошенко в США обговорив із радником Трампа Волцом агресію РФ та встановлення справедливого миру в Україні...
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06.12.2024 10:26 Ответить
Немає слів. Так і хочеться взяти до рук машингвера і стріляти всю зелену саранчу!
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06.12.2024 10:23 Ответить
да, суріков ридає ))) покорєніє дєрьмаком америки не зовсім вдалось ))
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06.12.2024 10:25 Ответить
Час на обговорювання чого??? Всього час??? Тобто прокатав гроші українців які його не посилали, що би що??? Також на де які запланованих зустрічі його не пустили!!! А взагалі це добре що його послали, наступного разу вже не буде, хай міняє туалетний папір і олівці в жОПі!!!
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06.12.2024 10:30 Ответить
Нам пізда...ми своїми руками зламали конституцію і стрибнули в прірву
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06.12.2024 10:33 Ответить
Юрій
Конституцію у червні 2019 зламав сам ... КС, абсолютно безпідставно легітимізувавши достроковий розпуск ВР.
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06.12.2024 10:49 Ответить
Але ми ж то схавали,
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06.12.2024 18:38 Ответить
зеленський ще у 2020 здійснив тихий антиконституційний переворот, коли призначив дєрьмака та віддав йому всі функції президента, а собі залишив лише те що вміє - гендлювати своєю неголеною пикою у відосиках. Найжахливіше що наші партнери це знають, бачать та ах@вают, бо мудрому наріду на цей антидержавний злочин похєр, на шалену корупцію похєр, судячи з все ще високих рейтингів найвеличнішого лідОра. Різке скорочення нашої підтримки саме через це, бо хто захоче допомагати народу, якому монопєнісуарно що витворяє їхній президент і який постійно кидає якісь предяви тим, хто йому допомагає.
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06.12.2024 10:37 Ответить
Обговорювали "мирну" здачу Донбасу
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06.12.2024 11:05 Ответить
А чому не обговорювали мирний план?
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06.12.2024 11:10 Ответить
Він(Єрмак) не представник народу, він самозванець якого чекає буцегарня.
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06.12.2024 11:39 Ответить
Без подробиць? Ні, деякі подробиці таки є.
Агентство CNN повідомляє, що Єрмак на зустрічі з Венсом і Волтцом озвучив ситуацію на полі бою, поінформувавши американців про те, де на поточний момент знаходяться українські сили і де вони, як очікується, опиняться до дати інавгурації Трампа.
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06.12.2024 12:00 Ответить
якого ляду завхоЗ став кервником державної делегації України????

зєлені, ви точно ДЕБІЛИ!
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06.12.2024 12:27 Ответить
Респи не хочуть мати справу з Дєрьмаком. Гундосий обсерун вперто його пихає на перемовини. Респи посилають і Дєрьмака і Гундоса.
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06.12.2024 13:29 Ответить
https://www.facebook.com/share/p/1DvDTQvgV8/ Віктор Бобиренко:
Єрмак, повертаючись з Америки приземлився в Британії.
Він зустрінеться з генералом Залужним. Мета: переконати його повернутися в команду Зеленського. Навіть прем'єром. Щоб потім типу очолити список Зеленського на вибори в Раду.
Тобто Залужному Єрмак пропонує такий собі тріумвірат: Зе! Єрмак і Залужний. Ну, чим тріумфірати закінчуються - ми з історії знаємо.
Але тут цікаво інше. Чуваки всерйоз думають. що вони наскільки великі, що пропозиція увійти в їх команду - це "прєдєл мєчтаній" для будь кого в світі.
Цікаво, Єрмак там не пропонував чогось подібного Джею Ді Венсу? Тіпу: чуєш, нашо тобі бути віце-президентом в США? Є варіант круче: іди помічником Зеленського. І Ді Венс плаче від щастя. Ще б пак: така пропозиція буває раз у житті.
Офісні зрозуміли, що пахне смаленим і пробують різні стратегії. А відчуття - що їх крутить як флюгер. Бо це вже не політика, а метушня.
Володимире Олександровичу. Пора тікати.
А генерал Залужний державник. І тому не піде на союз з врємєнщікамі.
В офісі думають, як врятувати себе у владі. А державники думають, як врятувати Україну.
Тому розумним і патріотам аж важко подумати: як взагалі може йти мова про об'єднання Зе!пафосних із Генералом?
Але у офісних зовсім інші уявлення про світ.
Вони ж там усі нарциси. Ну і щось неясне курять.
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06.12.2024 15:46 Ответить
Буде "фінт ушами", якщо Залужний піде на вибори самостійно... А коли його виберуть, призначить прем"єр-міністром Порошенка... Він же і дипломат, і економіст "у одному флаконі"... Вони вдвох всю Україну "дибки поставлять... І тоді "ЗЕ-шобла" буде "шукать п"ятий куток"...
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06.12.2024 18:31 Ответить
А хто такий єрмак? Вже немає сумнівів що зеля ніхто.... А єрмак курує всім.... Це державний переворот ....... зеклоунада продовжується .....
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06.12.2024 23:07 Ответить
 
 