Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц встретился с Порошенко: США готовы установить справедливый мир

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко в Вашингтоне встретился с кандидатом на должность Советника по вопросам нацбезопасности США, конгрессменом Майклом Уолтцом.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Встреча состоялась на Форуме Международного демократического союза в Вашингтоне.

"Получил заверения в готовности новой американской Администрации продемонстрировать лидерство в деле отпора российской агрессии и установления справедливого мира в Украине. Приятно, что команда Дональда Трампа хорошо помнит наше сотрудничество с ним во время моего президентства. Майкл Уолтц отметил факт предоставления Украине первого летального оружия при каденции Трампа", - рассказал Порошенко.

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Лидер "Европейской Солидарности" выразил уверенность, что Путина возможно остановить именно благодаря принципу "мир через силу".

Майк Волтц - конгрессмен от Республиканской партии США, полковник Национальной гвардии. Он возглавляет подкомитет в Комитете по вопросам Вооруженных сил, который осуществляет надзор за военной логистикой, а также входит в Постоянный специальный комитет по разведке Палаты представителей.

Трамп официально избрал конгрессмена Уолтца своим советником по вопросам нацбезопасности.

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