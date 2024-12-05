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Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц встретился с Порошенко: США готовы установить справедливый мир

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко в Вашингтоне встретился с кандидатом на должность Советника по вопросам нацбезопасности США, конгрессменом Майклом Уолтцом.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Встреча состоялась на Форуме Международного демократического союза в Вашингтоне.

Порошенко зустрівся із Волтцом

"Получил заверения в готовности новой американской Администрации продемонстрировать лидерство в деле отпора российской агрессии и установления справедливого мира в Украине. Приятно, что команда Дональда Трампа хорошо помнит наше сотрудничество с ним во время моего президентства. Майкл Уолтц отметил факт предоставления Украине первого летального оружия при каденции Трампа", - рассказал Порошенко.

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Лидер "Европейской Солидарности" выразил уверенность, что Путина возможно остановить именно благодаря принципу "мир через силу".

Майк Волтц - конгрессмен от Республиканской партии США, полковник Национальной гвардии. Он возглавляет подкомитет в Комитете по вопросам Вооруженных сил, который осуществляет надзор за военной логистикой, а также входит в Постоянный специальный комитет по разведке Палаты представителей.

Трамп официально избрал конгрессмена Уолтца своим советником по вопросам нацбезопасности.

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Автор: 

Порошенко Петр (19592) США (26489)


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Топ комментарии
+31
На банковій палає. Пазітівниє захлинаються соплями. І знову через Пороха.
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05.12.2024 10:39
+31
🥀Тут медіапомийки, такі як Страна, збудилися де Олексій Порошенко, якому нібито дві повістки надсилали.
Хочете про повістки? Тоді нагадаємо, що коли Зеленський чотири рази не забирав повістку з військомату в 2014-ому, Олексій Порошенко добровільно пішов в артилерію, де провів 2014 і 2015 рік. Не зважаючи, що тато був президент. ..Ми думаємо справа в тому, , що Єрмаку дуже муляє, адже Петро Порошенко зустрічається з людьми із оточення Трампа, причому зустрічається там, куди Єрмака не пустили. Тому почалася кампанія відволікання уваги.
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05.12.2024 10:52
+26
Мінські угоди були порятунком у 2014 році. Як же швидко забули українські гниди відступ з Дебальцево (за словами кацапів "дебальцевський котел") І всі ці гниди жили до 22 року як коти в сметані. Ніякої демобілізації, ніяких ТЦК. Прийшло Чмоня з кварталу. Все розвалив, привів в Україну війну заглядаючи у вічі ***** на відстані. І ці паскуди ще пишуть про помилку Мінську. Трясця, на фронт гниди! Захищати свого Чмоню.
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05.12.2024 11:13
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05.12.2024 10:36 Ответить
На банковій палає. Пазітівниє захлинаються соплями. І знову через Пороха.
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05.12.2024 10:39 Ответить
Попереду дєрьмака,чи що? Ой бяда,бяда.
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05.12.2024 10:37 Ответить
Порошенка випустили за кордон?
До чого б це?
Щось опа замислила...
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05.12.2024 10:38 Ответить
Не могли не випустити, бо він у складі делегації ВР (керівник - урод Черняєв) приймав участь в роботі міжнародного демократичного союзу в Канаді.
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05.12.2024 16:17 Ответить
Зебобіки, фас 😁
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05.12.2024 10:44 Ответить
о дебільне вилізло, досі ніяк з "вальцманами" не попустило
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05.12.2024 10:54 Ответить
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05.12.2024 11:03 Ответить
Схоже, справи в Зе-ОП йдуть не дуже гарно, якщо випустили Пороха за кордон
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05.12.2024 10:49 Ответить
зЕбіли фас!
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05.12.2024 10:52 Ответить
🥀Тут медіапомийки, такі як Страна, збудилися де Олексій Порошенко, якому нібито дві повістки надсилали.
Хочете про повістки? Тоді нагадаємо, що коли Зеленський чотири рази не забирав повістку з військомату в 2014-ому, Олексій Порошенко добровільно пішов в артилерію, де провів 2014 і 2015 рік. Не зважаючи, що тато був президент. ..Ми думаємо справа в тому, , що Єрмаку дуже муляє, адже Петро Порошенко зустрічається з людьми із оточення Трампа, причому зустрічається там, куди Єрмака не пустили. Тому почалася кампанія відволікання уваги.
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05.12.2024 10:52 Ответить
це якимось чином звільняє олексія порошенка зявитися по повістці??
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06.12.2024 02:07 Ответить
Спочатку нехай твій обдовбаний гівнокомандуючий з'явиться. Або Черненко чи пердула..
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06.12.2024 10:10 Ответить
Стерненко
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06.12.2024 10:12 Ответить
Порох ...наша надія та Віра !!! ❤️
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05.12.2024 10:56 Ответить
це ти дєрьмак? я тебе впізнав.
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05.12.2024 11:35 Ответить
Мінські угоди були порятунком у 2014 році. Як же швидко забули українські гниди відступ з Дебальцево (за словами кацапів "дебальцевський котел") І всі ці гниди жили до 22 року як коти в сметані. Ніякої демобілізації, ніяких ТЦК. Прийшло Чмоня з кварталу. Все розвалив, привів в Україну війну заглядаючи у вічі ***** на відстані. І ці паскуди ще пишуть про помилку Мінську. Трясця, на фронт гниди! Захищати свого Чмоню.
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05.12.2024 11:13 Ответить
зелений прогнувся у Горлівці 2014 році перед сепарами. чи може тобі згадати? https://ukranews.com/ua/news/757487-zelenskyj-z-kvartalom-yizdyly-v-gorlivku-v-2014
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05.12.2024 11:41 Ответить
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05.12.2024 18:19 Ответить
А пам"ятаєш ОЦЕ, у 2019-му?...

Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…

До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…

До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…

До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…

*

Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…

Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
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05.12.2024 16:14 Ответить
Все вірно. Проте я буду прагматичним. З усіх боків несеться вже з рік (як тільки звільнили Залужного) про зрадництво Лідора. Все це добре. Проте скільки терпіли януковича ? Майже одразу, як він відклав ручку для підпису, студенти вийшли на протести. Лідор у 22 році був містером Перемога. У 23 він знімає всіх, хто йому заважає Перемагати?! (лише не ясно чи хотів він перемоги?) І все це сприймається як належне!! У 24 ЗСУ вже не можуть тримати позиції, які тримали два роки. (частково кацапи все ж продвинулись у 23) Містер Перемога перевзувається у містера Безпекових угод, а ось зараз він вже мовчить про всі свої ініціативи. Угоди у туалеті, Перемога неможлива. І він перефарбовується у Містера Перемовин, щоб "не гинув український народ". До чого я ? Наша реакція де ? Тут у соц мережах. У ютубі слухаємо експертів. То й що ? Прострочений Боневтік не бачить своєї безпорадності, своєї непотрібності для українського народу. А ми будемо тут і далі писати один одному очевидні істини в той час, коли Україна йде на дно ? Я не чую і не бачу тих, хто скаже ЩО РОБИТИ З ЗЕЛЕНСЬКИМ сьогодні ?
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05.12.2024 17:11 Ответить
Від мене ти ЧОГО хочеш? Я своє сказав (що з ним треба робить, ще до другого туру виборів...

"Не мине й року як публічно признаться в тому, що ти голосував за Зеленського, буде аналогічним визнанню себе ДЛБЙБом!"

Але мене мало хто слухав!
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05.12.2024 17:19 Ответить
Ти молодець, що розібрався. Проте результат - СЬОГОДЕННЯ. Тебе не звинувачують. Від тебе нічого не хочуть. Українці. Лише не звинувачуй українців, і не хвались своїми пророцтвами. Українець сьогодні хоче почути інше. Як і я, як можливо й ти. Що робити з цим Лідором .. вчора, сьогодні, завтра ? Бо післязавтра може не прийти.
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05.12.2024 17:26 Ответить
От хай УКРАЇНЦІ і думають... Я за них думать не буду...
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05.12.2024 17:40 Ответить
русня, у тебе підгорає від мінських угод?
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05.12.2024 11:37 Ответить
А що не так з мінськими угодами ? Була повномасштабна війна до 2019 року ? Тебе ТЦК пресувало у казино ? Чи ти ржав на 95 кварталі запихаючи у горлянку попкорн ? Так війна почалась у 22 році лише за мінські угоди ? Твоє прізвище українська гнида чи зеленська підстілка
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05.12.2024 17:16 Ответить
Від візиту Пороха до США буде в 100 разів більше користі, ніж від єрмаківської шобли.
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05.12.2024 11:31 Ответить
А якось пощупати цю користь в вигляді танків чи літаків можна буде? Чи все що получимо - "запевнення у готовності ... продемонструвати лідерство"?!
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05.12.2024 14:14 Ответить
Долбойожик! Ти хоча б читав ті Мінські угоди? Лише умова про те, що вибори на території ОРДЛО будуть проведені за українським законодавством, зробило їх неприйнятними для виконання немитою і гарантовано підставила її під санкції. Ти, пісюн поросячий, ні у що інтелектуальніше, ніж "Чапаєв", не грав, а берешся коментувати ігру гросмейстера.
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05.12.2024 11:38 Ответить
Так от чому терміново тупого ларьочника ЗЄ відрядив у США.
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05.12.2024 11:44 Ответить
Зараз зелені жаби повилазять з теплого болота і почнуть поливати
Порошенка лайном , бо на їх погляд ,
це він винний в тому , що наша країна
тріщить по швам з тисячами вбитими наших Воїнів ,
а зелень тільки краде мілліонами , так як на Украіну вони чхати хотіли 🤬
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05.12.2024 11:45 Ответить
На перемовини треба посилати Пороха. Не Сибігу, не Арахнідію, не Дєрьмака, та інших тупих шаболд рівня ларьочників. Якщо хтось і зможе відстояти у переговорах з кацапами Україну, то це Порох. Але Зелень краще здасть країну, ніж призначить його перемовником. Боже. народ, кому ви довірили країну в 19 році? Побачили вже, ЩО принесли вам ваші "новиє літса", під якими ховаються старі сраки Антимайдану?
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05.12.2024 12:35 Ответить
Ішак всериться від злості. дєрмак! Забезпеч "верховного" додатковими памперсами.
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05.12.2024 19:09 Ответить
 
 