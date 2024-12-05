Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц встретился с Порошенко: США готовы установить справедливый мир
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко в Вашингтоне встретился с кандидатом на должность Советника по вопросам нацбезопасности США, конгрессменом Майклом Уолтцом.
Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.
Встреча состоялась на Форуме Международного демократического союза в Вашингтоне.
"Получил заверения в готовности новой американской Администрации продемонстрировать лидерство в деле отпора российской агрессии и установления справедливого мира в Украине. Приятно, что команда Дональда Трампа хорошо помнит наше сотрудничество с ним во время моего президентства. Майкл Уолтц отметил факт предоставления Украине первого летального оружия при каденции Трампа", - рассказал Порошенко.
Лидер "Европейской Солидарности" выразил уверенность, что Путина возможно остановить именно благодаря принципу "мир через силу".
Майк Волтц - конгрессмен от Республиканской партии США, полковник Национальной гвардии. Он возглавляет подкомитет в Комитете по вопросам Вооруженных сил, который осуществляет надзор за военной логистикой, а также входит в Постоянный специальный комитет по разведке Палаты представителей.
Трамп официально избрал конгрессмена Уолтца своим советником по вопросам нацбезопасности.
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До чого б це?
Щось опа замислила...
Хочете про повістки? Тоді нагадаємо, що коли Зеленський чотири рази не забирав повістку з військомату в 2014-ому, Олексій Порошенко добровільно пішов в артилерію, де провів 2014 і 2015 рік. Не зважаючи, що тато був президент. ..Ми думаємо справа в тому, , що Єрмаку дуже муляє, адже Петро Порошенко зустрічається з людьми із оточення Трампа, причому зустрічається там, куди Єрмака не пустили. Тому почалася кампанія відволікання уваги.
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
*
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
"Не мине й року як публічно признаться в тому, що ти голосував за Зеленського, буде аналогічним визнанню себе ДЛБЙБом!"
Але мене мало хто слухав!
Порошенка лайном , бо на їх погляд ,
це він винний в тому , що наша країна
тріщить по швам з тисячами вбитими наших Воїнів ,
а зелень тільки краде мілліонами , так як на Украіну вони чхати хотіли 🤬