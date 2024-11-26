РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6989 посетителей онлайн
Новости Фото
1 818 23

Страны НАТО готовы сбивать ракеты и дроны, нарушающие их воздушное пространство, - заместитель генсека НАТО Руге

Петр Порошенко во время Парламентской ассамблеи НАТО спросил у исполняющего обязанности заместителя генерального секретаря Бориса Руге, готовы ли западные партнеры сбивать российские ракеты и дроны над территорией стран-членов Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

"Я думаю, что сейчас - абсолютно решающий день. Каждый день Украину обстреливают российские, иранские и корейские ракеты. Всего несколько дней назад мы получили разрешение использовать против России ракеты большой дальности. Каждую ночь мы атакуем аэродромы, уничтожаем противовоздушную оборону, обеспечиваем очень обнадеживающую ситуацию, что мы можем выиграть эту войну", - подчеркнул Порошенко.

"Если вы считаете, что соседние страны-члены НАТО не могут атаковать российские ракеты и российские беспилотники на территории Украины, почему НАТО не позволяет Польше и другим соседним государствам и странам НАТО сбивать российские, иранские и корейские беспилотники и ракеты над своей территорией? Это бы нам очень помогло", - отметил пятый президент.

"Что касается сбивания ракет, я говорил о предложении по гуманитарному щиту противовоздушной обороны, которое было вынесено на обсуждение, но НАТО не поддержало его, поскольку нет консенсуса по этому поводу. Когда речь идет о ракетах, беспилотниках, крылатых ракетах, которые проникают в воздушное пространство союзников, это другой вопрос. И, конечно, союзники по НАТО имеют право сбивать любые подобные объекты, которые нарушают воздушное пространство, и они готовы это делать. Мы вместе готовы защищаться от такого вторжения", - сказал Руге.

Порошенко также отметил, что декларации относительно "открытых дверей" для членства Украины в НАТО должны стать реальностью.

"Мы имели очень обнадеживающие слова с Бухарестского саммита, с Вильнюсского саммита, с Вашингтонского саммита о том, что двери НАТО открыты для Украины. Если двери открыты - впустите нас. Если вы не впускаете нас, значит двери закрыты. Мы должны послать очень мощное сообщение и сказать, что открытие дверей НАТО является в пользу вашей собственной безопасности", - подчеркнул Порошенко.

Читайте также: Подпись под приглашением Украины в Альянс – это правильный ответ Путину, - Порошенко на ПА НАТО

Борис Руге

"Мы тоже понимаем, что политическая перспектива вступления Украины в НАТО является чрезвычайно важной. Это произойдет, когда 32 члена НАТО объединятся и сделают необходимые шаги. Я думаю, это не тот ответ, который вы ждете. Но решение, которое было принято, заключается в том, что будущее Украины в НАТО. Я просто напомню то, что сказал Генеральный секретарь Рютте в своем видеозаявлении: безопасность Украины - это наша безопасность, и мы это хорошо осознаем", - ответил Борис Руге.

Ранее глава МИД Польши Сикорский заявлял, что НАТО может рассмотреть вопрос перехвата ракет над Украиной.

Напомним, вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Зеленский, призывая сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши, пытается таким образом втянуть его страну в войну.

Автор: 

НАТО (9970) Порошенко Петр (19595) ракеты (3566)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Скоріше за все,ту країну,на яку нападе Засрашка,виключать з НАТО,щоб не було ескалації!
показать весь комментарий
26.11.2024 12:15
+8
Готові. Але не будуть. Бо буде ескалація.
показать весь комментарий
26.11.2024 12:16
+5
А наші збивають.
показать весь комментарий
26.11.2024 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоріше за все,ту країну,на яку нападе Засрашка,виключать з НАТО,щоб не було ескалації!
показать весь комментарий
26.11.2024 12:15 Ответить
Готові. Але не будуть. Бо буде ескалація.
показать весь комментарий
26.11.2024 12:16 Ответить
А наші готові?
показать весь комментарий
26.11.2024 12:30 Ответить
А наші збивають.
показать весь комментарий
26.11.2024 12:43 Ответить
Їхньою зброєю...
показать весь комментарий
26.11.2024 14:30 Ответить
"Они ******"
показать весь комментарий
26.11.2024 12:16 Ответить
Ну всьо , от тепер готові. Уже і атмосферу літаками як годиться прокоптили.
показать весь комментарий
26.11.2024 12:18 Ответить
Ну це просто треш якись.
показать весь комментарий
26.11.2024 12:19 Ответить
О Боже!!! Це вже така ,,приголомшлива" заява....
показать весь комментарий
26.11.2024 12:20 Ответить
Який крінж... Невже таки дозріли збивати ворожі ракети над своєю (!!!) територією? А це точно не ескалація? Точно-точно?
показать весь комментарий
26.11.2024 12:29 Ответить
Винятковий вияв хоробрості і відваги.
Треба брати приклад з Ердогана.Залетіло рашистське лайно-в землю.
показать весь комментарий
26.11.2024 12:34 Ответить
Угу, а пілота потім посадив, на прохання сруцьких
показать весь комментарий
26.11.2024 12:49 Ответить
якби вумний наріт в 2019 не обрав членограя презЕдентом, то зараз не ховали б своїх дітей, чоловіків, братів, батьків, а кляли б клятого Порошенка за цибулю... масєйчукча б дирявим ротом розказувала про борщовий набір та свинарчуків а її син не був би емігрантом
показать весь комментарий
26.11.2024 12:43 Ответить
Смело, смело...
показать весь комментарий
26.11.2024 12:48 Ответить
Очень необдуманное решение. Может привести к эскалации
показать весь комментарий
26.11.2024 12:54 Ответить
А ще готовіші з занепокоєнням спостерігати.

І в усякому разі: перед тим, як збивати, треба переконатися, що воно туди залетіло навмисне. Бо якщо ненавмисне, тоді питання вже не таке однозначне…
показать весь комментарий
26.11.2024 12:58 Ответить
Коли готові? Вчора чи завтра?
показать весь комментарий
26.11.2024 13:05 Ответить
Готові, мля...
Встигли-таки приготуватися за три роки!
показать весь комментарий
26.11.2024 13:19 Ответить
Млять це не НАТО , а посміховисько 🤦🤦🤦
Вони млять відірвані від реальності
показать весь комментарий
26.11.2024 15:17 Ответить
Млять, расскажи это Польше и Румынии!
показать весь комментарий
26.11.2024 18:54 Ответить
та ти шо,оце потужно розтілились
показать весь комментарий
26.11.2024 19:09 Ответить
Рюге, Рютте... схожі. Але правильно - Борис Руге, бо це так його зазначає сайт НАТО
показать весь комментарий
26.11.2024 20:27 Ответить
Юрій Бірюков, топ-менеджер ГО "Справа Громад":
"От ми отримали 200 зарядних станцій EcoFlow на 2 кВт, мене ж нема потреби зараз пояснювати що це? В умовах постійного відключення світла вже всі знають що це.
200 зарядних станцій, це ж - скарб (с)
І здається, що така кількість дозволить мати хоч якійсь запас на складі. Але, але-але, потрібно набагато більше, бо цей вантаж для військових. Як я і казав, зараз вже нікому не потрібно розʼяснювати як працює зарядна станція. Але домівках та квартирах хоч іноді дають світло, а от на фронті цього нема навіть в теорії.
В нас більш як 150 військових частин, які отримують допомогу на регулярній основі. І більш як 100 з них отримують на регулярній основі ФПВ. Кожний екіпаж ударних дронів потребує зарядної станції. Кожна база ударних дронів потребує декілька зарядних станцій. Далі порахувати не складно.
52 624 за одну станцію, ціна гарна, але обʼєми кусючи. Без допомоги ПЕТРО ПОРОШЕНКО таких вантажів в нас вже б не було, бо обʼєми зборів постійно скорочуються. Але ми не опускаємо руки та працюємо.
200 станцій. Зараз викладу цей допис, а за 10-15 хвилин на телефон почнуть приходити запити від військових. І до кінця доби "вільних" вже не залишиться. Потрібно ще. Потрібно ще й ще.
200 станцій це скраб, але, на жаль, маленький".
Для Донатів на ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 4441 1110 5583 1634
показать весь комментарий
26.11.2024 22:09 Ответить
 
 