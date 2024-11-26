Страны НАТО готовы сбивать ракеты и дроны, нарушающие их воздушное пространство, - заместитель генсека НАТО Руге

Петр Порошенко во время Парламентской ассамблеи НАТО спросил у исполняющего обязанности заместителя генерального секретаря Бориса Руге, готовы ли западные партнеры сбивать российские ракеты и дроны над территорией стран-членов Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

"Я думаю, что сейчас - абсолютно решающий день. Каждый день Украину обстреливают российские, иранские и корейские ракеты. Всего несколько дней назад мы получили разрешение использовать против России ракеты большой дальности. Каждую ночь мы атакуем аэродромы, уничтожаем противовоздушную оборону, обеспечиваем очень обнадеживающую ситуацию, что мы можем выиграть эту войну", - подчеркнул Порошенко.

"Если вы считаете, что соседние страны-члены НАТО не могут атаковать российские ракеты и российские беспилотники на территории Украины, почему НАТО не позволяет Польше и другим соседним государствам и странам НАТО сбивать российские, иранские и корейские беспилотники и ракеты над своей территорией? Это бы нам очень помогло", - отметил пятый президент.

"Что касается сбивания ракет, я говорил о предложении по гуманитарному щиту противовоздушной обороны, которое было вынесено на обсуждение, но НАТО не поддержало его, поскольку нет консенсуса по этому поводу. Когда речь идет о ракетах, беспилотниках, крылатых ракетах, которые проникают в воздушное пространство союзников, это другой вопрос. И, конечно, союзники по НАТО имеют право сбивать любые подобные объекты, которые нарушают воздушное пространство, и они готовы это делать. Мы вместе готовы защищаться от такого вторжения", - сказал Руге.

Порошенко также отметил, что декларации относительно "открытых дверей" для членства Украины в НАТО должны стать реальностью.

"Мы имели очень обнадеживающие слова с Бухарестского саммита, с Вильнюсского саммита, с Вашингтонского саммита о том, что двери НАТО открыты для Украины. Если двери открыты - впустите нас. Если вы не впускаете нас, значит двери закрыты. Мы должны послать очень мощное сообщение и сказать, что открытие дверей НАТО является в пользу вашей собственной безопасности", - подчеркнул Порошенко.

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"Мы тоже понимаем, что политическая перспектива вступления Украины в НАТО является чрезвычайно важной. Это произойдет, когда 32 члена НАТО объединятся и сделают необходимые шаги. Я думаю, это не тот ответ, который вы ждете. Но решение, которое было принято, заключается в том, что будущее Украины в НАТО. Я просто напомню то, что сказал Генеральный секретарь Рютте в своем видеозаявлении: безопасность Украины - это наша безопасность, и мы это хорошо осознаем", - ответил Борис Руге.

Ранее глава МИД Польши Сикорский заявлял, что НАТО может рассмотреть вопрос перехвата ракет над Украиной.

Напомним, вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Зеленский, призывая сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши, пытается таким образом втянуть его страну в войну.