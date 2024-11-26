Країни НАТО готові збивати ракети та дрони, які порушують їхній повітряний простір, - заступник генсека НАТО Руге

Петро Порошенко під час Парламентської асамблеї НАТО запитав у виконувача обовʼязки заступника генерального секретаря Бориса Руге, чи готові західні партнери збивати російські ракети та дрони над територією країн-членів Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Я думаю, що зараз - абсолютно вирішальний день. Кожного дня Україну обстрілюють російські, іранські та корейські ракети. Лише кілька днів тому ми отримали дозвіл використовувати проти росії ракети великої дальності. Щоночі ми атакуємо аеродроми, знищуємо протиповітряну оборону, забезпечуємо дуже обнадійливу ситуацію, що ми можемо виграти цю війну", - наголосив Порошенко.

"Якщо ви вважаєте, що сусідні країни-члени НАТО не можуть атакувати російські ракети та російські безпілотники на території України, чому НАТО не дозволяє Польщі та іншим сусіднім державам і країнам НАТО збивати російські, іранські та корейські безпілотники і ракети над своєю територією? Це б нам дуже допомогло", - зауважив пʼятий президент.

"Щодо збивання ракет, я говорив про пропозицію щодо гуманітарного щита протиповітряної оборони, яку було винесено на обговорення, але НАТО не підтримало її, оскільки немає консенсусу щодо цього. Коли йдеться про ракети, безпілотники, крилаті ракети, які проникають у повітряний простір союзників, це інше питання. І, звісно, союзники по НАТО мають право збивати будь-які подібні об’єкти, які порушують повітряний простір, і вони готові це робити. Ми разом готові захищатися від такого вторгнення", - сказав Руге.

Порошенко також зауважив, що декларації щодо "відкритих дверей" для членства України в НАТО мають стати реальністю.

"Ми мали дуже обнадійливі слова з Бухарестського саміту, з Вільнюського саміту, з Вашингтонського саміту про те, що двері НАТО відкриті для України. Якщо двері відкриті - впустіть нас. Якщо ви не впускаєте нас, значить двері закриті. Ми повинні надіслати дуже потужне повідомлення і сказати, що відкриття дверей НАТО є на користь вашої власної безпеки", - наголосив Порошенко.

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"Ми теж розуміємо, що політична перспектива вступу України до НАТО є надзвичайно важливою. Це станеться, коли 32 члени НАТО об’єднаються і зроблять необхідні кроки. Я думаю, це не та відповідь, яку ви чекаєте. Але рішення, яке було прийнято, полягає в тому, що майбутнє України в НАТО. Я просто нагадаю те, що сказав Генеральний секретар Рютте у своїй відеозаяві: безпека України - це наша безпека, і ми це добре усвідомлюємо", - відповів Борис Руге.

Раніше глава МЗС Польщі Сікорський заявляв, що НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Зеленський, закликаючи збивати російські ракети над Україною з території Польщі, намагається таким чином втягнути його країну у війну.