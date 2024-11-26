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Новини
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Країни НАТО готові збивати ракети та дрони, які порушують їхній повітряний простір, - заступник генсека НАТО Руге

Петро Порошенко під час Парламентської асамблеї НАТО запитав у виконувача обовʼязки заступника генерального секретаря Бориса Руге, чи готові західні партнери збивати російські ракети та дрони над територією країн-членів Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Я думаю, що зараз - абсолютно вирішальний день. Кожного дня Україну обстрілюють російські, іранські та корейські ракети. Лише кілька днів тому ми отримали дозвіл використовувати проти росії ракети великої дальності. Щоночі ми атакуємо аеродроми, знищуємо протиповітряну оборону, забезпечуємо дуже обнадійливу ситуацію, що ми можемо виграти цю війну", - наголосив Порошенко.

"Якщо ви вважаєте, що сусідні країни-члени НАТО не можуть атакувати російські ракети та російські безпілотники на території України, чому НАТО не дозволяє Польщі та іншим сусіднім державам і країнам НАТО збивати російські, іранські та корейські безпілотники і ракети над своєю територією? Це б нам дуже допомогло", - зауважив пʼятий президент.

"Щодо збивання ракет, я говорив про пропозицію щодо гуманітарного щита протиповітряної оборони, яку було винесено на обговорення, але НАТО не підтримало її, оскільки немає консенсусу щодо цього. Коли йдеться про ракети, безпілотники, крилаті ракети, які проникають у повітряний простір союзників, це інше питання. І, звісно, союзники по НАТО мають право збивати будь-які подібні об’єкти, які порушують повітряний простір, і вони готові це робити. Ми разом готові захищатися від такого вторгнення", - сказав Руге.

Порошенко також зауважив, що декларації щодо "відкритих дверей" для членства України в НАТО мають стати реальністю.

"Ми мали дуже обнадійливі слова з Бухарестського саміту, з Вільнюського саміту, з Вашингтонського саміту про те, що двері НАТО відкриті для України. Якщо двері відкриті - впустіть нас. Якщо ви не впускаєте нас, значить двері закриті. Ми повинні надіслати дуже потужне повідомлення і сказати, що відкриття дверей НАТО є на користь вашої власної безпеки", - наголосив Порошенко.

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Борис Руге

"Ми теж розуміємо, що політична перспектива вступу України до НАТО є надзвичайно важливою. Це станеться, коли 32 члени НАТО об’єднаються і зроблять необхідні кроки. Я думаю, це не та відповідь, яку ви чекаєте. Але рішення, яке було прийнято, полягає в тому, що майбутнє України в НАТО. Я просто нагадаю те, що сказав Генеральний секретар Рютте у своїй відеозаяві: безпека України - це наша безпека, і ми це добре усвідомлюємо", - відповів Борис Руге.

Раніше глава МЗС Польщі Сікорський заявляв, що НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Зеленський, закликаючи збивати російські ракети над Україною з території Польщі, намагається таким чином втягнути його країну у війну.

Автор: 

НАТО (6395) Порошенко (15156) ракети (4000)


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Топ коментарі
+9
Скоріше за все,ту країну,на яку нападе Засрашка,виключать з НАТО,щоб не було ескалації!
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26.11.2024 12:15
+8
Готові. Але не будуть. Бо буде ескалація.
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26.11.2024 12:16
+5
А наші збивають.
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26.11.2024 12:43
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Скоріше за все,ту країну,на яку нападе Засрашка,виключать з НАТО,щоб не було ескалації!
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26.11.2024 12:15 Відповісти
Готові. Але не будуть. Бо буде ескалація.
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26.11.2024 12:16 Відповісти
А наші готові?
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26.11.2024 12:30 Відповісти
А наші збивають.
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26.11.2024 12:43 Відповісти
Їхньою зброєю...
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26.11.2024 14:30 Відповісти
"Они ******"
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26.11.2024 12:16 Відповісти
Ну всьо , от тепер готові. Уже і атмосферу літаками як годиться прокоптили.
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26.11.2024 12:18 Відповісти
Ну це просто треш якись.
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26.11.2024 12:19 Відповісти
О Боже!!! Це вже така ,,приголомшлива" заява....
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26.11.2024 12:20 Відповісти
Який крінж... Невже таки дозріли збивати ворожі ракети над своєю (!!!) територією? А це точно не ескалація? Точно-точно?
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26.11.2024 12:29 Відповісти
Винятковий вияв хоробрості і відваги.
Треба брати приклад з Ердогана.Залетіло рашистське лайно-в землю.
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26.11.2024 12:34 Відповісти
Угу, а пілота потім посадив, на прохання сруцьких
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26.11.2024 12:49 Відповісти
якби вумний наріт в 2019 не обрав членограя презЕдентом, то зараз не ховали б своїх дітей, чоловіків, братів, батьків, а кляли б клятого Порошенка за цибулю... масєйчукча б дирявим ротом розказувала про борщовий набір та свинарчуків а її син не був би емігрантом
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26.11.2024 12:43 Відповісти
Смело, смело...
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26.11.2024 12:48 Відповісти
Очень необдуманное решение. Может привести к эскалации
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26.11.2024 12:54 Відповісти
А ще готовіші з занепокоєнням спостерігати.

І в усякому разі: перед тим, як збивати, треба переконатися, що воно туди залетіло навмисне. Бо якщо ненавмисне, тоді питання вже не таке однозначне…
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26.11.2024 12:58 Відповісти
Коли готові? Вчора чи завтра?
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26.11.2024 13:05 Відповісти
Готові, мля...
Встигли-таки приготуватися за три роки!
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26.11.2024 13:19 Відповісти
Млять це не НАТО , а посміховисько 🤦🤦🤦
Вони млять відірвані від реальності
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26.11.2024 15:17 Відповісти
Млять, расскажи это Польше и Румынии!
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26.11.2024 18:54 Відповісти
та ти шо,оце потужно розтілились
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26.11.2024 19:09 Відповісти
Рюге, Рютте... схожі. Але правильно - Борис Руге, бо це так його зазначає сайт НАТО
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26.11.2024 20:27 Відповісти
Юрій Бірюков, топ-менеджер ГО "Справа Громад":
"От ми отримали 200 зарядних станцій EcoFlow на 2 кВт, мене ж нема потреби зараз пояснювати що це? В умовах постійного відключення світла вже всі знають що це.
200 зарядних станцій, це ж - скарб (с)
І здається, що така кількість дозволить мати хоч якійсь запас на складі. Але, але-але, потрібно набагато більше, бо цей вантаж для військових. Як я і казав, зараз вже нікому не потрібно розʼяснювати як працює зарядна станція. Але домівках та квартирах хоч іноді дають світло, а от на фронті цього нема навіть в теорії.
В нас більш як 150 військових частин, які отримують допомогу на регулярній основі. І більш як 100 з них отримують на регулярній основі ФПВ. Кожний екіпаж ударних дронів потребує зарядної станції. Кожна база ударних дронів потребує декілька зарядних станцій. Далі порахувати не складно.
52 624 за одну станцію, ціна гарна, але обʼєми кусючи. Без допомоги ПЕТРО ПОРОШЕНКО таких вантажів в нас вже б не було, бо обʼєми зборів постійно скорочуються. Але ми не опускаємо руки та працюємо.
200 станцій. Зараз викладу цей допис, а за 10-15 хвилин на телефон почнуть приходити запити від військових. І до кінця доби "вільних" вже не залишиться. Потрібно ще. Потрібно ще й ще.
200 станцій це скраб, але, на жаль, маленький".
Для Донатів на ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 4441 1110 5583 1634
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26.11.2024 22:09 Відповісти
 
 