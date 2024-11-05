НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною, - глава МЗС Польщі Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що на наступній зустрічі міністрів НАТО можуть обговорити можливість перехоплення ракет у повітряному просторі України силами країн-членів Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TVN24.

За його словами, обговорення можливості знищення ракет поза межами української території варто розглядати в контексті самооборони.

"Наступного тижня відбудеться чергова міністерська зустріч НАТО. Можливо, це питання буде піднято",- заявив Сікорський.

Сікорський також прокоментував запит Президента України Володимира Зеленського про можливість збивання російських ракет, що летять у напрямку Польщі, до перетину кордону. Він підкреслив, що виникають питання щодо меж права на самооборону.

"Чи маємо ми право збивати таку ракету лише тоді, коли вона над нашим територією? В цьому випадку немає сумнівів, але це може створити ризики, як це сталося у Пшеводуві, де уламки ракети завдали шкоди і навіть призвели до людських жертв", - зазначив міністр.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Зеленський, закликаючи збивати російські ракети над Україною з території Польщі, намагається таким чином втягнути його країну у війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та НАТО мають розглянути можливість удару по військах КНДР в Україні, - глава комітету Конгресу Тернер