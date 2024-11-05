НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною, - глава МЗС Польщі Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що на наступній зустрічі міністрів НАТО можуть обговорити можливість перехоплення ракет у повітряному просторі України силами країн-членів Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TVN24.
За його словами, обговорення можливості знищення ракет поза межами української території варто розглядати в контексті самооборони.
"Наступного тижня відбудеться чергова міністерська зустріч НАТО. Можливо, це питання буде піднято",- заявив Сікорський.
Сікорський також прокоментував запит Президента України Володимира Зеленського про можливість збивання російських ракет, що летять у напрямку Польщі, до перетину кордону. Він підкреслив, що виникають питання щодо меж права на самооборону.
"Чи маємо ми право збивати таку ракету лише тоді, коли вона над нашим територією? В цьому випадку немає сумнівів, але це може створити ризики, як це сталося у Пшеводуві, де уламки ракети завдали шкоди і навіть призвели до людських жертв", - зазначив міністр.
Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Зеленський, закликаючи збивати російські ракети над Україною з території Польщі, намагається таким чином втягнути його країну у війну.
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Хочеться нагадать "пану міністру" старий польський анекдот:
"Гуляє пан по "Маршалковській" (аналог Хрещатика у Варшаві). Бачить - на розі стоїть панянка, намазана косметикою "на три пальці" товщиною. Підходить і питає:
- Проше пані! Ци не є пані курвом? (повією)...
- Як пан смєв!!!
- Ні - то ні... Я ж просто питам...
так краще
А тепер уявіть, що буде коли поляки зіб'ють ракету, і обломки впадуть на якийсь сарай, або не дай бог, житловий будинок в Україні? Та ще все це на фоні політичних претензій. Крику буде......
Тому частково розумію чого НАТО та Польща "не рвуться в бій".
щоби не гинули мирні люди Украіни 😡
бояться збивати над своїми країнами.
нашо те трандіти?
І ту ціле НАТО подумає чи збивати чи ні, а може нехай зробить коло над Варшавою та летить собі куди летіла.
Ох *****... НАТО - це найбільший скам в історії людства. Після ООН, звичайно.