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НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною, - глава МЗС Польщі Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що на наступній зустрічі міністрів НАТО можуть обговорити можливість перехоплення ракет у повітряному просторі України силами країн-членів Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TVN24.

За його словами, обговорення можливості знищення ракет поза межами української території варто розглядати в контексті самооборони.

"Наступного тижня відбудеться чергова міністерська зустріч НАТО. Можливо, це питання буде піднято",- заявив Сікорський.

Сікорський також прокоментував запит Президента України Володимира Зеленського про можливість збивання російських ракет, що летять у напрямку Польщі, до перетину кордону. Він підкреслив, що виникають питання щодо меж права на самооборону.

"Чи маємо ми право збивати таку ракету лише тоді, коли вона над нашим територією? В цьому випадку немає сумнівів, але це може створити ризики, як це сталося у Пшеводуві, де уламки ракети завдали шкоди і навіть призвели до людських жертв", - зазначив міністр.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Зеленський, закликаючи збивати російські ракети над Україною з території Польщі, намагається таким чином втягнути його країну у війну.

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Автор: 

НАТО (6636) Польща (8662) ракети (4093) Сікорський Радослав (283)


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Топ коментарі
+5
Ексгумація краще за ескалацію !
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05.11.2024 09:49 Відповісти
+4
"Чи маємо ми право збивати таку ракету лише тоді, коли вона над нашим територією?" Джерело:

НІ! Не маєте! Бо це - ескалація!
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05.11.2024 09:34 Відповісти
+3
Сікорський "крутить дупою" - "як циган - сонцем...". То , всупереч висловленій офіційно думці президента Польщу, старається ув"язать допомогу Україні з "Волинською трагедією". То триндить, що "Зеленський старається "втягнуть Польщу у війну з Росією"... То починає розмови про можливість участі країн НАТО у збитті російських БПЛА та ракет, над територією України...
Хочеться нагадать "пану міністру" старий польський анекдот:
"Гуляє пан по "Маршалковській" (аналог Хрещатика у Варшаві). Бачить - на розі стоїть панянка, намазана косметикою "на три пальці" товщиною. Підходить і питає:
- Проше пані! Ци не є пані курвом? (повією)...
- Як пан смєв!!!
- Ні - то ні... Я ж просто питам...
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05.11.2024 10:00 Відповісти
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"Чи маємо ми право збивати таку ракету лише тоді, коли вона над нашим територією?" Джерело:

НІ! Не маєте! Бо це - ескалація!
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05.11.2024 09:34 Відповісти
Головне в процесі розгляду - вчасно замінювати памперси.
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05.11.2024 09:37 Відповісти
Йдіть в дупу, розглядальщики. Замість збивати вже давно вони щось там мають розглядати. Бояться збити кацапську ракету над українською територією. Та навіть над своєю. А то ***** образиться. Ну не абсурд?
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05.11.2024 09:37 Відповісти
Бояться бо в них армії як кіт наплакав. Найбільша армія то Французи там 200к всього. Плюс вони не знають що буде з тим цілим НАТО, воно ж не провірене на ділі. На них ніколи ніхто не нападав. Може таке бути що воно посипиться.
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05.11.2024 10:08 Відповісти
Ви три розглядаєте,короткозорі, недолугі,горе-політики зразка 1939 року.Генетика-нічого не зробиш.
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05.11.2024 09:48 Відповісти
Три роки
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05.11.2024 09:51 Відповісти
Ексгумація краще за ескалацію !
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05.11.2024 09:49 Відповісти
Ескалація може почекати, а от ексгумація ні!
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05.11.2024 10:06 Відповісти
Нас так могут разбомбить до уровня средневековья, пока НАТО решится закрыть небо над Украиной
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05.11.2024 09:55 Відповісти
може розглянути, може подумати в цей бік, може замислитись над цією проблемою... яка новина, ії можна обсмоктувати ще років зо 3, а там або ішак здохне, або падішах...
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05.11.2024 09:55 Відповісти
НАТО воно таке, воно може все розглядати, навіть таке страшне питання.
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05.11.2024 09:56 Відповісти
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05.11.2024 10:00 Відповісти
Сікорський "крутить дупою" - "як циган - сонцем...". То , всупереч висловленій офіційно думці президента Польщу, старається ув"язать допомогу Україні з "Волинською трагедією". То триндить, що "Зеленський старається "втягнуть Польщу у війну з Росією"... То починає розмови про можливість участі країн НАТО у збитті російських БПЛА та ракет, над територією України...
Хочеться нагадать "пану міністру" старий польський анекдот:
"Гуляє пан по "Маршалковській" (аналог Хрещатика у Варшаві). Бачить - на розі стоїть панянка, намазана косметикою "на три пальці" товщиною. Підходить і питає:
- Проше пані! Ци не є пані курвом? (повією)...
- Як пан смєв!!!
- Ні - то ні... Я ж просто питам...
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05.11.2024 10:00 Відповісти
Наш Ваван не забажає - він же пАтужний Лідор, який хоче перемогти кацапів самотужки. Нахрєн нам французи, коли у нього ОПіс є на чолі з дЄрмаком. Там всі перемоги ... плануються. А ви НАТО ...
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05.11.2024 10:02 Відповісти
Літеру Л , поміняти на літеру П ,
так краще
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05.11.2024 11:02 Відповісти
А ще одне "слизьке" питання - вітчизняні довбо*оби. Не секрет, що досить часто, коли ЗСУ збивають ракети/шахеди, та обломки падають на будинки, а в Інтернеті потім стоїть стогін різного роду кретинів, щодо цього. Бо для них краще ракета по Охматдиту, аніж потенційна можливість що обломки впадуть на власний будинок.
А тепер уявіть, що буде коли поляки зіб'ють ракету, і обломки впадуть на якийсь сарай, або не дай бог, житловий будинок в Україні? Та ще все це на фоні політичних претензій. Крику буде......
Тому частково розумію чого НАТО та Польща "не рвуться в бій".
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05.11.2024 10:06 Відповісти
після домовленостей збивати ракети над територією України,НАТО буде виконувати домовленності так само,як будапештські світові брехуни виконали, домовленості про недоторканість границь України і не використання сили для змінення міжнародно визнаних границь України,
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05.11.2024 10:29 Відповісти
Давно потрібно було це зробити , для того ,
щоби не гинули мирні люди Украіни 😡
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05.11.2024 11:01 Відповісти
такі смішні.
бояться збивати над своїми країнами.
нашо те трандіти?
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05.11.2024 13:02 Відповісти
Перехоплення ракет над Україною - це добре якщо одна ракета зі 100 яка летітиме на захід України.
І ту ціле НАТО подумає чи збивати чи ні, а може нехай зробить коло над Варшавою та летить собі куди летіла.
Ох *****... НАТО - це найбільший скам в історії людства. Після ООН, звичайно.
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05.11.2024 13:21 Відповісти
Все набагто простіше. Все зводиться до статті 51 Стутату ООН про право кожної країни на колективну самооборону в разі нападу на її суверенну територію. І не потрібно ніякого НАТО. кожна країна окремо може допомагати Україні у її самообороні. і це не буде ніяка ескалація. бо це самооборона, а не агресія. ескалація тут тільки зі сторони каців. які, будучи у ролі агресора також посилаються без жодної рефлексії на цю статтю 51 Статуту ООН, де для оборони Курської області залучили війська пухляша. а європейці з американсцями і далі тримають голову в піску.. і не тільки голову. яйця також. це якщо у них є ті самі яйця. якшо вже настільки пох їм як гинуть українці, то задля своєї безпеки на найближче майбутнє мали би віднайти ці яйця, оскільки їх відсутність тільки ще більше провокує ху йла на тиск в сторону НАТО. Недарма ж коксова коняка на днях знову згадала про той ультиматум НАТО від грудня 21-го року про манатки на кордони 97-го року.. ну-ну.. спіть дальше..
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05.11.2024 14:29 Відповісти
 
 