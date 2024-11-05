НАТО может рассмотреть вопрос перехвата ракет над Украиной, - глава МИД Польши Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что на следующей встрече министров НАТО могут обсудить возможность перехвата ракет в воздушном пространстве Украины силами стран-членов Альянса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TVN24.
По его словам, обсуждение возможности уничтожения ракет за пределами украинской территории стоит рассматривать в контексте самообороны.
"На следующей неделе состоится очередная министерская встреча НАТО. Возможно, этот вопрос будет поднят",- заявил Сикорский.
Сикорский также прокомментировал запрос Президента Украины Владимира Зеленского о возможности сбивания российских ракет, летящих в направлении Польши, до пересечения границы. Он подчеркнул, что возникают вопросы относительно границ права на самооборону.
"Имеем ли мы право сбивать такую ракету только тогда, когда она над нашей территорией? В этом случае нет сомнений, но это может создать риски, как это произошло в Пшеводуве, где обломки ракеты нанесли ущерб и даже привели к человеческим жертвам", - отметил министр.
Напомним, вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Зеленский, призывая сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши, пытается таким образом втянуть его страну в войну.
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НІ! Не маєте! Бо це - ескалація!
Хочеться нагадать "пану міністру" старий польський анекдот:
"Гуляє пан по "Маршалковській" (аналог Хрещатика у Варшаві). Бачить - на розі стоїть панянка, намазана косметикою "на три пальці" товщиною. Підходить і питає:
- Проше пані! Ци не є пані курвом? (повією)...
- Як пан смєв!!!
- Ні - то ні... Я ж просто питам...
так краще
А тепер уявіть, що буде коли поляки зіб'ють ракету, і обломки впадуть на якийсь сарай, або не дай бог, житловий будинок в Україні? Та ще все це на фоні політичних претензій. Крику буде......
Тому частково розумію чого НАТО та Польща "не рвуться в бій".
щоби не гинули мирні люди Украіни 😡
бояться збивати над своїми країнами.
нашо те трандіти?
І ту ціле НАТО подумає чи збивати чи ні, а може нехай зробить коло над Варшавою та летить собі куди летіла.
Ох *****... НАТО - це найбільший скам в історії людства. Після ООН, звичайно.