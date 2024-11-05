НАТО может рассмотреть вопрос перехвата ракет над Украиной, - глава МИД Польши Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что на следующей встрече министров НАТО могут обсудить возможность перехвата ракет в воздушном пространстве Украины силами стран-членов Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TVN24.

По его словам, обсуждение возможности уничтожения ракет за пределами украинской территории стоит рассматривать в контексте самообороны.

"На следующей неделе состоится очередная министерская встреча НАТО. Возможно, этот вопрос будет поднят",- заявил Сикорский.

Сикорский также прокомментировал запрос Президента Украины Владимира Зеленского о возможности сбивания российских ракет, летящих в направлении Польши, до пересечения границы. Он подчеркнул, что возникают вопросы относительно границ права на самооборону.

"Имеем ли мы право сбивать такую ракету только тогда, когда она над нашей территорией? В этом случае нет сомнений, но это может создать риски, как это произошло в Пшеводуве, где обломки ракеты нанесли ущерб и даже привели к человеческим жертвам", - отметил министр.

Напомним, вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Зеленский, призывая сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши, пытается таким образом втянуть его страну в войну.

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