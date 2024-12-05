Украинская делегация во главе с Ермаком встретилась с командой Трампа, - Reuters
Украинская делегация, которую возглавил глава Офиса Президента Андрей Ермак, встретилась с представителями избранного президента США Дональда Трампа, ответственными в новой команде за формирование политики на украинском направлении.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Группа (представителей Украины - Ред.) встретилась в Вашингтоне с избранными Трампом на должность советника по вопросам нацбезопасности Белого дома Майком Волтцем и его представителем по Украине Китом Келлогом",- отмечает американское агентство", - говорится в сообщении.
По информации издания, украинскую делегацию возглавил глава ОПУ Андрей Ермак.
В то же время в переходной команде Трампа не ответили на просьбу прокомментировать встречу.
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Бо негоже такого "спеціаліста" без причини туди-сюди ганяти!
Або просто спустити його сходами вниз головою, щоб думали, кого і куди треба посилати.
ЗЕлені вже взагалі береги попутали.
Їм вже прямим текстом в США кажуть, що Єрмак паскуда корупційна і робить шкоду Україні, а вони цю наволоч головуючим делегацією у США посилають
******* сором... з 2019 року не держава, а суцілтне, сране ганьбище.
Деякий час вони йдуть мовчки, коли Верещук принюхується, і каже, - "Звідкись **** завоняло". А Безугла відповідає, - "Та не звертай уваги, - то я позіхнула".
реформи від "зермака-самий патужний хід"
Приедут и скажут, ну мы говорили про границы 91, нас не поняли, поэтому все вперед, а мы в Оман...
Навіть США змусив вести справи з САМИМ Єрмаком та приймати його.
з представниками Трампа 🙁
Чим менше залишається часу до інавгурації Дональда Трампа, тим більше в інформаційний простір вкидається різноманітних заяв, що дисонують, від людей, які ніяк не впливають на зовнішню політику США. Але особлива увага не стільки до заяв і фраз, часом вирваних з контексту, як до цілих мирних планів, якими рясніє інформаційний простір. Німецький сценарій, Фінська модель, Ізраїльський варіант, Китайський мирний план, Бразильський та інші, а тепер ще й бурхливо-обговорюваний "план Келлога".
Цей "план", м'яко кажучи, не дружить зі здоровим глуздом, за яким Україна відмовляється від НАТО, заморожується ЛБС, з росії починають поступово знімати санкції. Таке враження, що це план складено за принципом: "росія отримує все і одразу", причому з камуфлетом-пасткою, суть якої - неминуче продовження війни через 2-3 роки.
З іншого боку, Кіт Келлог, навряд чи своїм планом зможе спонукати Дональда Трампа, з його MAGA, діяти саме в такому ключі поразки. Наприклад, зняття з росії санкцій - це повернення на ринок енергоресурсів російської дешевої нафти та газу. А компанії якої країни зараз отримують надприбутки завдяки цій ніші? Правильно - США.
Заморозка війни це призупинення постачання зброї в Україну і не тільки. І як наслідок - скорочення замовлень для підприємств ВПК США, а це десятки мільярдів доларів. І не просто скорочення виробництва, а призупинення оновлення запасів Армії США, процес чого був стрімко запущений 2022-го.
До речі, навіть теперішній стан питання з НАТО не на користь позиції Трампа. Адже вступ України до НАТО дозволить використовувати українські війська на території ЄС, що може зменшити присутність американської армії та суттєво скоротити витрати військового бюджету в Європі, чого так прагне Трамп, який неодноразово критикував Старий Світ за недостатній внесок в Альянс.
І на завершення, просте питання - "домовлятися із ким"?
З країною, яка зазнала колосальних втрат у війні в Україні, армія якої виснажена, вплив якої звузився до рівня спілкування з КНДР? В Африці зростає опір режимам, підтримуваним москвою, в Сирії руйнується диктатура, що трималася на російських багнетах. І що, слід домовлятися з цією побитою "собакою" на умовах, які навіть кращі за ультиматуми що лунають із кремля? І саме такий план пропонуватиме 47-й президент США, який мріє зробити Америку великою знову?
Зараз багато говорять про те, що Україну не влаштує той чи інший план, який вкидається в інформаційний простір, той чи інший сценарій чи модель. Але ніхто не говорить про те, а що задовольняє США?
Ми маємо відштовхуватися саме від цього - інтересів США щодо миру в Україні. На яких умовах та за яких обставин ці інтереси будуть повністю задоволені. І за дивним збігом обставин інтереси США більше збігаються саме з уявленнями України про перемогу.
З урахуванням нинішнього набору західної епістолярщини від різних авторів, різної політичної приналежності, жоден із озвучених раніше планів - не на користь США.
І це на добро."
Але такі речі не цікавлять.
А як же населення Запорізької і Херсонської областей, де, за твердженням самих же російських волонтерів, 80% людей за Україну? Там 80% людей українці по національності і вони чекають Україну.
Тому треба перед трампом піднімати питання: "А як же люди на окупованих територіях? Залишити їх під окупацією?"
Треба піднімати питання референдумів на окупованих територіях.
В Донбасі я не знаю які настрої, можливо 50/50, можливо більше людей за Україну, можливо більше людей за росію. Якщо вони проголосують за рашку - хай валять! зрадники нам не потрібні.
В Криму ще в 2014 році було 60% рускіх, і вони за свою рашку. А після окупації туди було завезено ще 800 000 рускіх. Так що там настрої не на нашу користь.
Але якщо ООН проведе референдуми на окупованих територіях - нам вдасться зберегти хоча би Херсонську і Запорізьку області.
1) що хоче місцеве населення.
2) кому ці землі належать по закону.
і світ двояко до цього відноситься.
у випадку з косово, світ визнав, що косово має відділитися, тому що місцеве населення за від'єднання, хоча це законні цемлі Сербії.
у випадку з Нагорним Карабахом, світ визнав, що ці землі мають відійти до Азербайджану, тому що це законні землі Азербайджану, хоча місцеве населленя там вірмени і вони за Вірменію.
У випадку ж Херсонською і Запорізькуою областями ми по 2 пунктам праві. Там і місцеве населення за Україну і це наші законні, міжнародно признані, землі.
Голосування під дулом автомата, під прицілом ФСБ? Серйозно?
Якщо окуповані території не буде контролювати Україна, їх буде контролювати росія - або безпосередньо, або опосередковано, через своїх агентів. І що вони там "наголосують"?
Це по-перше.
По-друге: хто буде голосувати? Завезені росією чужинці? А там же ще купа українських паспортів, бланків залишилася. А ще, купа місцевого люду, українського - звідти вимушені були виїхати. То хто і що там наголосує? Тим більше, коли навіть ті, хто залишився, десяток років перебували під впливом тотальних репресій, ворожої пропаганди і т.д. Про яке об'єктивне голосування там взагалі може бути мова?
Там найближчі роки ніякого голосування проводити не можна. Там має працювати військова адміністрація, СБУ, поліція і т д.
Крім того, що подібні голосування порушують Конституцію.
Но шахрая обрав мудрий нарід США а лар'очника мудрий нарід України не обирав.
Оте нелегітимне чмо?
Україну на міжнародній арені представляють вже не тільки колишні ларьочники та діючи завгоспи офісів а й купа фріків:
▪︎ В ООН помічникиня Єрмака - Дарія Зарівна (до приходу на державну службу вона займалася медіабізнесом).
▪︎ В НАТО - російська ескорниця - Раміна.
▪︎ В США - блазень з Мамахохотала шоу.
▪︎ В ОБСЄ - весільний тамада.
73% - як вам спиться? Та мабуть добре, бо вам завжди було а какая разница, аби поржать.....
А на чолі всього цього...стоїть президент України - він же комік-блазень з Квартал95