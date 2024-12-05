Украинская делегация во главе с Ермаком встретилась с командой Трампа, - Reuters

Украинская делегация, которую возглавил глава Офиса Президента Андрей Ермак, встретилась с представителями избранного президента США Дональда Трампа, ответственными в новой команде за формирование политики на украинском направлении.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Группа (представителей Украины - Ред.) встретилась в Вашингтоне с избранными Трампом на должность советника по вопросам нацбезопасности Белого дома Майком Волтцем и его представителем по Украине Китом Келлогом",- отмечает американское агентство", - говорится в сообщении.

По информации издания, украинскую делегацию возглавил глава ОПУ Андрей Ермак.

В то же время в переходной команде Трампа не ответили на просьбу прокомментировать встречу.

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