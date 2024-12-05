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Украинская делегация во главе с Ермаком встретилась с командой Трампа, - Reuters

Андрій Єрмак

Украинская делегация, которую возглавил глава Офиса Президента Андрей Ермак, встретилась с представителями избранного президента США Дональда Трампа, ответственными в новой команде за формирование политики на украинском направлении.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Группа (представителей Украины - Ред.) встретилась в Вашингтоне с избранными Трампом на должность советника по вопросам нацбезопасности Белого дома Майком Волтцем и его представителем по Украине Китом Келлогом",- отмечает американское агентство", - говорится в сообщении.

По информации издания, украинскую делегацию возглавил глава ОПУ Андрей Ермак.

В то же время в переходной команде Трампа не ответили на просьбу прокомментировать встречу.

Читайте также: Ермак об условиях для начала переговоров с Россией: "Необходимо вернуть ситуацию хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года"

Автор: 

Трамп Дональд (5128) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+76
Яким чином єрмак (посада, відсутня в Конституції України) отримав повноваження вирішувати головні питання держави?
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05.12.2024 02:16
+73
Трампу треба було Спартс на цю зустріч запросити, щоб вона того Єрмака при ньому з лацном змішала.
Або просто спустити його сходами вниз головою, щоб думали, кого і куди треба посилати.

ЗЕлені вже взагалі береги попутали.
Їм вже прямим текстом в США кажуть, що Єрмак паскуда корупційна і робить шкоду Україні, а вони цю наволоч головуючим делегацією у США посилають
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05.12.2024 02:19
+57
Глава української держави, Андрій Єрмак, під час робочої поїздки на зустріч Президентом США, Трампом, не взяв з собою Зеленського, який працює в його офісі президентом, в зв"язку з тим, що останньому конче необхідно було знять черговий "хриплосік" для "Вечірнього брехомарафону"....
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05.12.2024 02:51
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Правила форума Совет форумчан
Яким чином єрмак (посада, відсутня в Конституції України) отримав повноваження вирішувати головні питання держави?
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05.12.2024 02:16 Ответить
зараз у нас такі часи, коли такі повноваження можно отримати у стендапера, або навіть у аніматора.
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05.12.2024 02:19 Ответить
Від фсб.
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05.12.2024 02:20 Ответить
Єрмак - consigliere. Це найважливіша після боса постать у мафіозній сімʼї
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05.12.2024 03:42 Ответить
це точно, а бос каламойша якого заховали від FBI
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05.12.2024 05:40 Ответить
Як яким? Завдяки потужному вибору стада у 2019!
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05.12.2024 04:44 Ответить
Це те "стадо", що голосувало і в 2014? Чи інше?
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05.12.2024 11:34 Ответить
За це спитайте *********.
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05.12.2024 06:39 Ответить
Де вони ті рожеві поні
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05.12.2024 07:30 Ответить
У ЕС, пані, у ЕС.
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05.12.2024 09:53 Ответить
Рішенням президента можна делегувати офіційного представника на переговори
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05.12.2024 10:12 Ответить
Чушь.
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05.12.2024 10:29 Ответить
💯%👍
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05.12.2024 11:24 Ответить
Ну, його візаві, відверто кажучи, теж лише кандидати на посади в адміністрації президента, який ще не вступив на свою посаду.
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05.12.2024 11:45 Ответить
а татарова узяли с собою, поки делегація Сенату США інспектує у Києві НАБУ і САП??
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05.12.2024 02:17 Ответить
А що, у Вашингтоні теж чеченці дошкуляють?
Бо негоже такого "спеціаліста" без причини туди-сюди ганяти!
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05.12.2024 08:32 Ответить
Все, ******* Україні. Сране самозване гівно керує країною зєлєбобіків.
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05.12.2024 02:18 Ответить
Трампу треба було Спартс на цю зустріч запросити, щоб вона того Єрмака при ньому з лацном змішала.
Або просто спустити його сходами вниз головою, щоб думали, кого і куди треба посилати.

ЗЕлені вже взагалі береги попутали.
Їм вже прямим текстом в США кажуть, що Єрмак паскуда корупційна і робить шкоду Україні, а вони цю наволоч головуючим делегацією у США посилають
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05.12.2024 02:19 Ответить
*****, та схопіть і посадіть цього покидька. Він же всього лише завхоз.
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05.12.2024 02:19 Ответить
З такою мармизою, знаннями та замашками Єрмаку хибащо на ринку джинсами торгувати, а не головуавати у міжнародних делегаціях.

******* сором... з 2019 року не держава, а суцілтне, сране ганьбище.
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05.12.2024 02:27 Ответить
вибрали до влади маланців, а вони знущаються з українців. хуцпа
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05.12.2024 05:44 Ответить
Вспоминаю шутку из КВН всегда в таких случаях. Проститутки Мытищ посетили короля Испании с ответным визитом.
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05.12.2024 02:31 Ответить
Виходить з кабінету Єрмака в ОПі Мар'яна Безугла, йде по коридору, аж тут її наздоганяє Ірина Верещук.

Деякий час вони йдуть мовчки, коли Верещук принюхується, і каже, - "Звідкись **** завоняло". А Безугла відповідає, - "Та не звертай уваги, - то я позіхнула".
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05.12.2024 03:22 Ответить
Глава української держави, Андрій Єрмак, під час робочої поїздки на зустріч Президентом США, Трампом, не взяв з собою Зеленського, який працює в його офісі президентом, в зв"язку з тим, що останньому конче необхідно було знять черговий "хриплосік" для "Вечірнього брехомарафону"....
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05.12.2024 02:51 Ответить
Яр Холодний У вашому дописі одне слово зайве - "працює" (президентом). Не працює воно, і ніколи ніким не працювало, втім, як ніде й не вчилося. Усе інше - вірно.
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05.12.2024 08:41 Ответить
Делегація на чолі з черговим ожирілим за час війни свинорилим уродом приїхала колядувати.
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05.12.2024 02:58 Ответить
Єрмак поїхав виторговувати собі персональні гарантії за підписаний мирний договір в редакції Трампа...
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05.12.2024 02:58 Ответить
пердак все просе...ре
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05.12.2024 04:38 Ответить
Cама ганебна сторінка в історіі Украіни і в іі міжнародних відносин. Опустилися вже до того що міжнародні інтереси краіни іздить вирішувати завгосп офіса, бо більш гідноі людини не знайшлося. Як можна очикувати що після цього до нас хтось буде у світі відноситись серьезно та с повагою......
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05.12.2024 04:50 Ответить
Блінкен про запрошення України до НАТО: Потрібно більше реформ.-
реформи від "зермака-самий патужний хід"
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05.12.2024 05:11 Ответить
Гасите свет...
Приедут и скажут, ну мы говорили про границы 91, нас не поняли, поэтому все вперед, а мы в Оман...
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05.12.2024 05:13 Ответить
Тепер я вірю що Зеленський - найвеличніший!
Навіть США змусив вести справи з САМИМ Єрмаком та приймати його.
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05.12.2024 05:15 Ответить
Мабуть це жарт , що дЕрмак полетів до США на переговори
з представниками Трампа 🙁
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05.12.2024 05:19 Ответить
фсбэшная Крыса поставленная патрушевым в Омане, халуй гопника тадеева и руководитель пивных ларьков, глава коррупционных схем Украины., приехал решать вопросы гарантий для себя и Оманского, бениного Нарика за сдачу Украины.....
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05.12.2024 05:30 Ответить
мабуть омансько-турецький "мирний план" х.йла передав
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05.12.2024 05:44 Ответить
https://t.me/zloyodessit/23161 @ "Занадто багато планів Світу для України і жоден із них... США не підходить.

Чим менше залишається часу до інавгурації Дональда Трампа, тим більше в інформаційний простір вкидається різноманітних заяв, що дисонують, від людей, які ніяк не впливають на зовнішню політику США. Але особлива увага не стільки до заяв і фраз, часом вирваних з контексту, як до цілих мирних планів, якими рясніє інформаційний простір. Німецький сценарій, Фінська модель, Ізраїльський варіант, Китайський мирний план, Бразильський та інші, а тепер ще й бурхливо-обговорюваний "план Келлога".
Цей "план", м'яко кажучи, не дружить зі здоровим глуздом, за яким Україна відмовляється від НАТО, заморожується ЛБС, з росії починають поступово знімати санкції. Таке враження, що це план складено за принципом: "росія отримує все і одразу", причому з камуфлетом-пасткою, суть якої - неминуче продовження війни через 2-3 роки.

З іншого боку, Кіт Келлог, навряд чи своїм планом зможе спонукати Дональда Трампа, з його MAGA, діяти саме в такому ключі поразки. Наприклад, зняття з росії санкцій - це повернення на ринок енергоресурсів російської дешевої нафти та газу. А компанії якої країни зараз отримують надприбутки завдяки цій ніші? Правильно - США.
Заморозка війни це призупинення постачання зброї в Україну і не тільки. І як наслідок - скорочення замовлень для підприємств ВПК США, а це десятки мільярдів доларів. І не просто скорочення виробництва, а призупинення оновлення запасів Армії США, процес чого був стрімко запущений 2022-го.
До речі, навіть теперішній стан питання з НАТО не на користь позиції Трампа. Адже вступ України до НАТО дозволить використовувати українські війська на території ЄС, що може зменшити присутність американської армії та суттєво скоротити витрати військового бюджету в Європі, чого так прагне Трамп, який неодноразово критикував Старий Світ за недостатній внесок в Альянс.

І на завершення, просте питання - "домовлятися із ким"?
З країною, яка зазнала колосальних втрат у війні в Україні, армія якої виснажена, вплив якої звузився до рівня спілкування з КНДР? В Африці зростає опір режимам, підтримуваним москвою, в Сирії руйнується диктатура, що трималася на російських багнетах. І що, слід домовлятися з цією побитою "собакою" на умовах, які навіть кращі за ультиматуми що лунають із кремля? І саме такий план пропонуватиме 47-й президент США, який мріє зробити Америку великою знову?
Зараз багато говорять про те, що Україну не влаштує той чи інший план, який вкидається в інформаційний простір, той чи інший сценарій чи модель. Але ніхто не говорить про те, а що задовольняє США?
Ми маємо відштовхуватися саме від цього - інтересів США щодо миру в Україні. На яких умовах та за яких обставин ці інтереси будуть повністю задоволені. І за дивним збігом обставин інтереси США більше збігаються саме з уявленнями України про перемогу.
З урахуванням нинішнього набору західної епістолярщини від різних авторів, різної політичної приналежності, жоден із озвучених раніше планів - не на користь США.
І це на добро."
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05.12.2024 06:00 Ответить
ШАААА!!!!! ШААААААААА!!!!!! Я ТУТ ЕКСПЕРТ!!!!!
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05.12.2024 07:44 Ответить
То викладіть свої експертні думки по суті цієї новинарні. Але для початку "кап-лукс" відтисніть на "клаві".
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05.12.2024 08:02 Ответить
Ви мабуть пропустили повз уваги "момент слави військового анал ітика" Олександра Коваленко?
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05.12.2024 08:41 Ответить
це, мабуть, його фанат
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05.12.2024 08:43 Ответить
Та десь щось писалось, що він в якійсь студії вів себе по-хамськи.
Але такі речі не цікавлять.
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05.12.2024 09:01 Ответить
я ж казав, фанат
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05.12.2024 11:52 Ответить
Ви про що?
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05.12.2024 12:18 Ответить
Якщо Трамп хоче завершити війну по лінії фронту...
А як же населення Запорізької і Херсонської областей, де, за твердженням самих же російських волонтерів, 80% людей за Україну? Там 80% людей українці по національності і вони чекають Україну.
Тому треба перед трампом піднімати питання: "А як же люди на окупованих територіях? Залишити їх під окупацією?"
Треба піднімати питання референдумів на окупованих територіях.
В Донбасі я не знаю які настрої, можливо 50/50, можливо більше людей за Україну, можливо більше людей за росію. Якщо вони проголосують за рашку - хай валять! зрадники нам не потрібні.
В Криму ще в 2014 році було 60% рускіх, і вони за свою рашку. А після окупації туди було завезено ще 800 000 рускіх. Так що там настрої не на нашу користь.
Але якщо ООН проведе референдуми на окупованих територіях - нам вдасться зберегти хоча би Херсонську і Запорізьку області.
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05.12.2024 06:00 Ответить
взагалі, є 2 різних підходи:
1) що хоче місцеве населення.
2) кому ці землі належать по закону.
і світ двояко до цього відноситься.
у випадку з косово, світ визнав, що косово має відділитися, тому що місцеве населення за від'єднання, хоча це законні цемлі Сербії.
у випадку з Нагорним Карабахом, світ визнав, що ці землі мають відійти до Азербайджану, тому що це законні землі Азербайджану, хоча місцеве населленя там вірмени і вони за Вірменію.
У випадку ж Херсонською і Запорізькуою областями ми по 2 пунктам праві. Там і місцеве населення за Україну і це наші законні, міжнародно признані, землі.
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05.12.2024 06:12 Ответить
Якщо "проголосують", то хай "валять"?
Голосування під дулом автомата, під прицілом ФСБ? Серйозно?
Якщо окуповані території не буде контролювати Україна, їх буде контролювати росія - або безпосередньо, або опосередковано, через своїх агентів. І що вони там "наголосують"?
Це по-перше.
По-друге: хто буде голосувати? Завезені росією чужинці? А там же ще купа українських паспортів, бланків залишилася. А ще, купа місцевого люду, українського - звідти вимушені були виїхати. То хто і що там наголосує? Тим більше, коли навіть ті, хто залишився, десяток років перебували під впливом тотальних репресій, ворожої пропаганди і т.д. Про яке об'єктивне голосування там взагалі може бути мова?
Там найближчі роки ніякого голосування проводити не можна. Там має працювати військова адміністрація, СБУ, поліція і т д.
Крім того, що подібні голосування порушують Конституцію.
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06.12.2024 17:15 Ответить
Ну, що це ФСБ-не бидло може вирішувати, окрім капітуляції та гарантій для себе і, можливо, ішака. Самого ішака Трамп не хоче бачити, бо вже не раз переконався, що це безтолковий бовдур.
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05.12.2024 06:41 Ответить
Ларь'очник зустринется з шахраєм.
Но шахрая обрав мудрий нарід США а лар'очника мудрий нарід України не обирав.
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05.12.2024 06:44 Ответить
Не в які рамки не влазить! Завгосп керує країною! ****** біомаса, привела цю шоблу в 2019 році, а тепер мовчить.
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05.12.2024 07:19 Ответить
Результат поїздки цієї ,,делегації", мабуть буде невтішним .
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05.12.2024 07:24 Ответить
У команды Трампа хватило яиц сказать - с сыном грушника представители американского народа иметь дел не будут?
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05.12.2024 07:24 Ответить
"Сірий кардинал" у ділі. Що требувало доказати - Ze не керує країною. Й дерибан та знищення йде від фсб.
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05.12.2024 07:26 Ответить
Хто його уповноважив очолювати делегацію всупереч закону???
Оте нелегітимне чмо?
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05.12.2024 07:28 Ответить
На їх руках стільки крові, вони владу так просто вже не віддадуть, це як пуйло після чеченської, садам після іранської, будуть чіплятись всіма силами інакше фізично не виживуть, навіть на черчеля було два замахи після того як на виборах прокатили
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05.12.2024 07:33 Ответить
Ей, "сметуни" 73%, хто такий єрмак?
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05.12.2024 07:49 Ответить
**** , та ніхто з цим *******-ларьочником ні зустрічався . Чого це так всі збудились , патцаки ? Вийшов якісь старший помічник молодшого двірника та послав оту делегацію *****. У Трампа однозначно сказали, що з цим петушарої розмовляти не будуть. Читайте будь ласка новини на мові оригіналу першоджерела. Бо сунулась та кодла тільки за того, що напередодні була реальна зустріч у Пороха з тими людьми , ото так ту гніду і розриває. Друге питання , що то за делегація була , скільки там рил на прогулянку і шопинг їздили, та скільки це бюджету стало. Про законність та повноваження того шлимазла вже давно мовчу , за це незабаром буде слідство питати.
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05.12.2024 07:57 Ответить
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05.12.2024 08:33 Ответить
Українська?🤔
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05.12.2024 08:57 Ответить
Поки це бл* дство виїхало з України ..у🤡 зеленського є шанс ,написати публічну заяву про складання повноважень ...чи вони залишили його у кімнаті з горшком , за зачиненими дверима , а ключа забрали ?
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05.12.2024 08:59 Ответить
Дожились, бл@дь....🤬
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05.12.2024 08:59 Ответить
дєрьмак на шнобєлєвську миру мутить )) обійшов свою куклу по повній! ))
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05.12.2024 09:00 Ответить
Готують план капітуляції
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05.12.2024 09:33 Ответить
пздц
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05.12.2024 10:33 Ответить
Єрмак не взяв свою ескортницю зелю з собою. Мабуть шукає заміну.
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05.12.2024 10:50 Ответить
Завхоз повіз бригаду ремонтників і прибиральників до представників Трампа.
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05.12.2024 12:22 Ответить
Він ніхто, бандюки рулять
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05.12.2024 13:02 Ответить
а єрмак, це що за хрін з горба?
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05.12.2024 13:49 Ответить
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05.12.2024 15:29 Ответить
Цей ******* вже неможливо сприймати.

Україну на міжнародній арені представляють вже не тільки колишні ларьочники та діючи завгоспи офісів а й купа фріків:

▪︎ В ООН помічникиня Єрмака - Дарія Зарівна (до приходу на державну службу вона займалася медіабізнесом).

▪︎ В НАТО - російська ескорниця - Раміна.

▪︎ В США - блазень з Мамахохотала шоу.

▪︎ В ОБСЄ - весільний тамада.

73% - як вам спиться? Та мабуть добре, бо вам завжди було а какая разница, аби поржать.....

А на чолі всього цього...стоїть президент України - він же комік-блазень з Квартал95
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05.12.2024 20:29 Ответить
Завгосп і дипломатія? До чого ми прийшли?
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05.12.2024 20:53 Ответить
Дурне поїхало в турне...🐓👹
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06.12.2024 08:08 Ответить
 
 