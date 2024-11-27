Ермак об условиях для начала переговоров с Россией: "Необходимо вернуть ситуацию хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года"

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что переговоры между Украиной и Россией возможны только при условии согласия обеих сторон на завершение войны и возвращение к ситуации, которая была по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Об этом он написал в колонке Dagens industri, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Ермак отметил, что плодотворные переговоры возможны только тогда, когда у всех воюющих сторон есть желание прекратить борьбу.

Читайте также: Неприглашение в НАТО из-за коррупции в Украине - это поиск причин для того, чтобы этого не делать, - ОП

"Кроме того, необходимо вернуть ситуацию хотя бы до состояния на 23 февраля 2022 года. Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования, поскольку до этой даты часть Украины была оккупирована", - отметил он.

Однако, как отмечает Ермак, сейчас Россия не заинтересована в мире, так как она демонстрирует переброску 11 тыс. северокорейских военных с потенциалом увеличения контингента до 100 тыс.

Читайте также: "Вова, начинай диалог, я готов ехать в Минск", - "слуга народа" Шевченко требует мир с Путиным

"Запуск Россией гиперзвуковой ракеты средней дальности, способной нести ядерное оружие, по Днепру на прошлой неделе в сочетании с угрозами Путина относительно дальнейших ударов еще раз демонстрирует, что Москва не заинтересована в мире. На каждый российский удар и ядерную угрозу необходимо отвечать с непоколебимой решимостью. Усиление режима санкций в сочетании с усилением военного и гражданского потенциала Украины, особенно нашей противовоздушной обороны, должно произойти немедленно. Поддержка Украины перед лицом этих вызовов должна быть устойчивой, длительной и долгосрочной", - считает Ермак.

Руководитель ОП добавил, что сейчас Европа должна активизироваться и установить собственный надежный стратегический подход. Усиливая оборонную, экономическую и дипломатическую составляющие, Европа сможет обеспечить длительный мир, безопасность и экономическую стабильность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если бы мы были настолько коррумпированными, как бы мы могли противостоять России?" - Ермак