Ермак об условиях для начала переговоров с Россией: "Необходимо вернуть ситуацию хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года"
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что переговоры между Украиной и Россией возможны только при условии согласия обеих сторон на завершение войны и возвращение к ситуации, которая была по состоянию на 23 февраля 2022 года.
Об этом он написал в колонке Dagens industri, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
Ермак отметил, что плодотворные переговоры возможны только тогда, когда у всех воюющих сторон есть желание прекратить борьбу.
"Кроме того, необходимо вернуть ситуацию хотя бы до состояния на 23 февраля 2022 года. Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования, поскольку до этой даты часть Украины была оккупирована", - отметил он.
Однако, как отмечает Ермак, сейчас Россия не заинтересована в мире, так как она демонстрирует переброску 11 тыс. северокорейских военных с потенциалом увеличения контингента до 100 тыс.
"Запуск Россией гиперзвуковой ракеты средней дальности, способной нести ядерное оружие, по Днепру на прошлой неделе в сочетании с угрозами Путина относительно дальнейших ударов еще раз демонстрирует, что Москва не заинтересована в мире. На каждый российский удар и ядерную угрозу необходимо отвечать с непоколебимой решимостью. Усиление режима санкций в сочетании с усилением военного и гражданского потенциала Украины, особенно нашей противовоздушной обороны, должно произойти немедленно. Поддержка Украины перед лицом этих вызовов должна быть устойчивой, длительной и долгосрочной", - считает Ермак.
Руководитель ОП добавил, что сейчас Европа должна активизироваться и установить собственный надежный стратегический подход. Усиливая оборонную, экономическую и дипломатическую составляющие, Европа сможет обеспечить длительный мир, безопасность и экономическую стабильность.
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заяви?😏😠
Потужні зєрмако-дупломати.
- катався на літаку президента до берлину на перемовини з Козаком. Дивно, але досі він не доповів українському народові ПРО ЩО БАЛАКАВ. Але його балакання та загравання з Мрсковшиною теж привело до війни
- це той, хто повіз нашего маленького мальчика Бубочку до Оману на перемовини з патрушевим і досі не доповів українському народові про суть перемовин
- це той , хто піарився з договорами безпеки від різних країн . Але кацапи вдарили балистикою і країни одразу забули про ці договори.
- це той, хто підняв під себе безпілотники
- це той хто, звільнив Залужного і 16 досвідчених генералів
- ЦЕ ТОЙ ХТО ВТЕЧЕ З НАГРАБОВАНИМ, а нашого маленького Бубочку залишить для вʼязниці.
І ТАК ТОМУ ДУРНЮ БУБОЧКЕ І НАДО ЗА ДУРИСТЬ
"Повернути ситуацію" це означає - розмінувати все, заморозити програми з озброєння, зменшити кількість та якість війська, прибрати підрозділи з важливих напрямків та готуватися до шашликів?
тому пропоную більше не голосувати за тих, хто зараз у парламенті ,бо від них тількі біда
- продаж землі по заказу раши, шоб українці без хліба залишились
- скасування закону про нульове розмитнення в угоду АВТОБАРИГАМ, щоб українці дорожче за авто платили . І подивиться- скількі авто руйнують зараз ракети- А АВТОБАРИГИ тількі ручонки своі труть від радощі
- ГЕТТМАНЦЕВА нихто не гонить за його руйнівні закони в економиці
- а агент ФСБ Стефанчук , який протягнув закон про скасування переходу часу , ЯК У РАШИ КАЗАХСТАНІ БІЛАРУСІ . Чому Стефанчук досі не у вʼязниці. ? Іпарламент проголосував за цей кацапський закон
- І ЩЕ БАГАТО ЧОГО . Сторинок не вистачить . Треба гнати цей парламент у шію
Повернути кажеш, то повертай, що сам просрав.
Мінськ йому не такий був.
так як він і Зе хочуть здати Украіну з потрохами і швидко втекти з країни 😕
У нього є посадова інструкція чи ні ???
Причому, ще й час такий вибрав для цієї дивної капітулянської заяви, дуже вдалий для ворога, у якого зараз зазнає краху фінансова система, за кілька днів знецінився їх "рубль" на одну шосту вартості, тобто орки збідніли на одну шосту своїх заощаджень, хто тримав гроші у сурогатних грошах Мордору. А тут ця непотрібна заява, щоб підбадьорити Х-уйла, який, до речі, хоче не переговорів, а капітуляції.
Тому війна, на жаль, буде тривати, бо її припинення залежить не від нас, припинимо опір - загинемо.
Кацапи кодифікували захоплення п'яти областей України у своїй лайноконституції. Яким чином єрмак бачить їх відхід на 23.2.22? "жест доброї волі'??
Досварилися,аж гримить!
Україно,чи ти була колись
Незалежною, хоч на мить:
Від кайданів,що волю сковують,
Від копит,що у душу б'ють,
Від чужих,що тебе СКУПОВУЮТЬ,
І своїх,що тебе ПРОДАЮТЬ!
Ліна Костенко.
Хто це?