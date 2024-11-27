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Ермак об условиях для начала переговоров с Россией: "Необходимо вернуть ситуацию хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года"

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что переговоры между Украиной и Россией возможны только при условии согласия обеих сторон на завершение войны и возвращение к ситуации, которая была по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Об этом он написал в колонке Dagens industri, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Ермак отметил, что плодотворные переговоры возможны только тогда, когда у всех воюющих сторон есть желание прекратить борьбу.

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"Кроме того, необходимо вернуть ситуацию хотя бы до состояния на 23 февраля 2022 года. Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования, поскольку до этой даты часть Украины была оккупирована", - отметил он.

Однако, как отмечает Ермак, сейчас Россия не заинтересована в мире, так как она демонстрирует переброску 11 тыс. северокорейских военных с потенциалом увеличения контингента до 100 тыс.

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"Запуск Россией гиперзвуковой ракеты средней дальности, способной нести ядерное оружие, по Днепру на прошлой неделе в сочетании с угрозами Путина относительно дальнейших ударов еще раз демонстрирует, что Москва не заинтересована в мире. На каждый российский удар и ядерную угрозу необходимо отвечать с непоколебимой решимостью. Усиление режима санкций в сочетании с усилением военного и гражданского потенциала Украины, особенно нашей противовоздушной обороны, должно произойти немедленно. Поддержка Украины перед лицом этих вызовов должна быть устойчивой, длительной и долгосрочной", - считает Ермак.

Руководитель ОП добавил, что сейчас Европа должна активизироваться и установить собственный надежный стратегический подход. Усиливая оборонную, экономическую и дипломатическую составляющие, Европа сможет обеспечить длительный мир, безопасность и экономическую стабильность.

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Автор: 

Ермак Андрей (1259) переговоры с Россией (956)


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Топ комментарии
+46
три роки "зелені варвари" винищували Україну і український народ,щоб повернутися до того ,в чому звинувачували Порошенка перед виборами...
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27.11.2024 15:55
+31
Идиот .
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27.11.2024 15:53
+25
Хто це? Це тей син ФСБшника?
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27.11.2024 15:57
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Идиот .
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27.11.2024 15:53 Ответить
Розмєчтався, з дозою, чи без?
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27.11.2024 15:56 Ответить
просто зрадник
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27.11.2024 15:58 Ответить
Насправді зрозуміло хто ідіоти, бо допустили до влади таких ушльопків.
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27.11.2024 16:04 Ответить
Ворог.
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27.11.2024 16:29 Ответить
козир
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27.11.2024 17:04 Ответить
Хто це такий Ермак, що робе такi
заяви?😏😠
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27.11.2024 17:14 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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27.11.2024 15:55 Ответить
три роки "зелені варвари" винищували Україну і український народ,щоб повернутися до того ,в чому звинувачували Порошенка перед виборами...
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27.11.2024 15:55 Ответить
Авже ж, 3 роки завойовували по клаптику ті теріторії, поклали на це сотні тисяч, щоб просто віддати це задля початку переговорів, які нічого не гарантують.
Потужні зєрмако-дупломати.
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27.11.2024 15:55 Ответить
Ну так з самого початку ж зрозуміло було, що все це - тимчасова окупація. Нехрєн було класти сотні тисяч і завойовувати по клаптику те, що усе одне доведеться залишати рано чи пізно.
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27.11.2024 16:29 Ответить
🤣
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27.11.2024 16:33 Ответить
Ну або до останнього москаля їм доведеться перемалуватись.
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27.11.2024 16:47 Ответить
Москалів в рази більше ніж нас. Україна перемелеться першою.
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27.11.2024 18:11 Ответить
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27.11.2024 15:56 Ответить
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27.11.2024 15:57 Ответить
Хто це? Це тей син ФСБшника?
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27.11.2024 15:57 Ответить
Це той, хто
- катався на літаку президента до берлину на перемовини з Козаком. Дивно, але досі він не доповів українському народові ПРО ЩО БАЛАКАВ. Але його балакання та загравання з Мрсковшиною теж привело до війни
- це той, хто повіз нашего маленького мальчика Бубочку до Оману на перемовини з патрушевим і досі не доповів українському народові про суть перемовин
- це той , хто піарився з договорами безпеки від різних країн . Але кацапи вдарили балистикою і країни одразу забули про ці договори.
- це той, хто підняв під себе безпілотники
- це той хто, звільнив Залужного і 16 досвідчених генералів
- ЦЕ ТОЙ ХТО ВТЕЧЕ З НАГРАБОВАНИМ, а нашого маленького Бубочку залишить для вʼязниці.
І ТАК ТОМУ ДУРНЮ БУБОЧКЕ І НАДО ЗА ДУРИСТЬ
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27.11.2024 16:06 Ответить
Так i ще головний решалово в Украiнi.😠
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27.11.2024 17:17 Ответить
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27.11.2024 15:58 Ответить
Мені здається, простіше винайти машину часу, яка поверне українців у 2019 прям на виборчі дільниці, ...., аніж зараз дійти до кордонів 23.02.2022
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27.11.2024 15:59 Ответить
А скільки метеликів треба розчавити, щоб у 2019 українці НЕ "здєлалі сєбя разом"?
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27.11.2024 16:03 Ответить
Вони вже "повернули" ситуацію. За 2 дні втратили південь, розмінувавши Чонгар.
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27.11.2024 15:59 Ответить
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27.11.2024 16:00 Ответить
Сволото...😠 Скiльки життiв загубили, скiльки дiточок не стануть дорослими, або зостануться сиротами через цiх падлюк...🥺😢😠
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27.11.2024 17:24 Ответить
ДБ.
"Повернути ситуацію" це означає - розмінувати все, заморозити програми з озброєння, зменшити кількість та якість війська, прибрати підрозділи з важливих напрямків та готуватися до шашликів?
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27.11.2024 16:00 Ответить
А хто воно таке щоб щось хрюкати?
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27.11.2024 16:02 Ответить
Блин, нормально ‼️‼️‼️
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27.11.2024 16:08 Ответить
дебіл
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27.11.2024 16:02 Ответить
Повернути ситуацію взад, щоб знову будувати дороги?
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27.11.2024 16:02 Ответить
Коли цього покидька вже повісять.
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27.11.2024 16:02 Ответить
Віталя ще йолку не відкрив
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27.11.2024 16:10 Ответить
Супер комент !
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27.11.2024 16:53 Ответить
крінж
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27.11.2024 16:02 Ответить
д'єрмак озвучив .. це воно проперділо прямо у мікрофон?
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27.11.2024 16:03 Ответить
Хуіз цей московського папіка із ГРУ кадр, яким боком воно до України і хто його заслав сюди?
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27.11.2024 16:03 Ответить
уйо.....к !!!(((
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27.11.2024 16:04 Ответить
Переклади.
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27.11.2024 16:16 Ответить
ця людина не має права на такі публічні заяви. такі заяви-зрада
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27.11.2024 16:08 Ответить
А чому опозиція мовчить ? Мабуть договорняк
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27.11.2024 16:11 Ответить
а хто є оппозицією?будь ласка хоч пару прізвищ?
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27.11.2024 16:28 Ответить
Сама никак не можу зрозумити Е ОППОЗИЦІЯ ЧИ НЕМА У ВР
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27.11.2024 16:30 Ответить
правільніше-а вона була в загалі?
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28.11.2024 13:59 Ответить
Баба Юля не моя , я за націоналистів А їх у парламенті нема .
тому пропоную більше не голосувати за тих, хто зараз у парламенті ,бо від них тількі біда
- продаж землі по заказу раши, шоб українці без хліба залишились
- скасування закону про нульове розмитнення в угоду АВТОБАРИГАМ, щоб українці дорожче за авто платили . І подивиться- скількі авто руйнують зараз ракети- А АВТОБАРИГИ тількі ручонки своі труть від радощі
- ГЕТТМАНЦЕВА нихто не гонить за його руйнівні закони в економиці
- а агент ФСБ Стефанчук , який протягнув закон про скасування переходу часу , ЯК У РАШИ КАЗАХСТАНІ БІЛАРУСІ . Чому Стефанчук досі не у вʼязниці. ? Іпарламент проголосував за цей кацапський закон
- І ЩЕ БАГАТО ЧОГО . Сторинок не вистачить . Треба гнати цей парламент у шію
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27.11.2024 18:38 Ответить
***......, коли вже цього уйобка приберуть!!! Що воно несе!!!
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27.11.2024 16:09 Ответить
Дикі люди.
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27.11.2024 16:10 Ответить
Ах ти ж ****...
Повернути кажеш, то повертай, що сам просрав.
Мінськ йому не такий був.
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27.11.2024 16:11 Ответить
Значить всім офісом разом зі слугами і ******** ідете і повертаєте ситуацію на лютий 2022 року.
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27.11.2024 16:12 Ответить
Єрмака потрібно прибрати з ОП і негайно ,
так як він і Зе хочуть здати Украіну з потрохами і швидко втекти з країни 😕

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27.11.2024 16:16 Ответить
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27.11.2024 16:17 Ответить
Придурок кінчений. Путін кожен день займає все нові та нові наші території а цей недоумок ляпає про 22 рік. Слів немає.
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27.11.2024 16:19 Ответить
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27.11.2024 16:19 Ответить
Необхідно припинити грабувати країну, яка знаходиться не лише у стані війни, але й на межі можливостей ведення оборонних дій. Про контр-наступ вже взагалі мова навіть не йде.
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27.11.2024 16:20 Ответить
Падло не потрібно було просирати Херсонщину , Запоріжжя і Маріуполь ,які кацапи вже хрін повернуть ,втримайте хоч те ,що залишилось від Донецької області.
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27.11.2024 16:20 Ответить
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27.11.2024 16:21 Ответить
Він математику вчив?
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27.11.2024 16:21 Ответить
А в Турции, у Єдика,в22-м, я такого не слышал от елдака соломоныча.
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27.11.2024 16:23 Ответить
Вдача - під мудрим керівництвом - повернулось до нас дупою - так? - Єрмак
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27.11.2024 16:23 Ответить
Функція цього керівника ОП - слідкувати за прибиранням офісу, наявністю канцтоварів, засобів гігієни і т.і., а не коментувати державні питання!
У нього є посадова інструкція чи ні ???
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27.11.2024 16:23 Ответить
Ага, думку завгоспа президентського офісу ми вже почули. Тепер ми маємо послухати і прибиральницю офісу, а потім ще виступить с заявою і сантехнік.....Ви серьезно?
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27.11.2024 16:25 Ответить
Ви нічого не розумієте...
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27.11.2024 16:40 Ответить
Так, Ви праві- я дійсно не розумію (так само як це не розуміють і ті люди що на фото) що там робить ота людина по центру в зеленому одязі? Він керівник Офісу Президента України - і його обов"язки забеспечити роботу цього офіса,і не більш того. Він не має повноважень представляти інтереси краіни на міжнародному рівні. Тому нас і переслідують повні невдачі на аренах зовнішньоі політики, бо поназначали усюди на дипломатичні посади колишніх сексологінь, терапевтів і юристів. А представляти краіну на міжнародні заходи іде якийсь завгосп офісу. Хто після цього десь у світі буде відноситись до нас серьезно і с повагою? На які такі успіхи у сферах зовнішньоі політикими можемо сподіватись? Запитання риторичне звісно, бо наслідки не баче тільки сліпий.....
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27.11.2024 19:18 Ответить
Лютий сором... Навіть коментувати це фото соромно
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28.11.2024 09:51 Ответить
Єрмак не має права робити заяви від імені України, є три людини, які на це уповноважені - президент, прем'єр-міністрів та міністр закордонних справ.
Причому, ще й час такий вибрав для цієї дивної капітулянської заяви, дуже вдалий для ворога, у якого зараз зазнає краху фінансова система, за кілька днів знецінився їх "рубль" на одну шосту вартості, тобто орки збідніли на одну шосту своїх заощаджень, хто тримав гроші у сурогатних грошах Мордору. А тут ця непотрібна заява, щоб підбадьорити Х-уйла, який, до речі, хоче не переговорів, а капітуляції.
Тому війна, на жаль, буде тривати, бо її припинення залежить не від нас, припинимо опір - загинемо.
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27.11.2024 16:35 Ответить
Казкар
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27.11.2024 16:51 Ответить
Придурок , поверни негайно генерала Залужного , і його команду 16 бойових генералів . І не лізьте до військових зі своїми ставками , якщо хочете вижити , зберегти державність , бо українці вас просто порвуть на шматки , якщо не дай Бог все просрете , як ви умієте .
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27.11.2024 16:52 Ответить
Поки що з "непоколебімой решімостью" влада розкрадає бюджет
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27.11.2024 16:55 Ответить
0 пункт плану перемоги - машина часу
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27.11.2024 16:58 Ответить
Єрмак що, ідіот??

Кацапи кодифікували захоплення п'яти областей України у своїй лайноконституції. Яким чином єрмак бачить їх відхід на 23.2.22? "жест доброї волі'??
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27.11.2024 17:04 Ответить
Вже все просрано.
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27.11.2024 17:19 Ответить
Доборолися! Добалакались!
Досварилися,аж гримить!
Україно,чи ти була колись
Незалежною, хоч на мить:
Від кайданів,що волю сковують,
Від копит,що у душу б'ють,
Від чужих,що тебе СКУПОВУЮТЬ,
І своїх,що тебе ПРОДАЮТЬ!
Ліна Костенко.
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27.11.2024 17:27 Ответить
Ару хамію і Тимошшшенка незабудьте на перемовини взяти...і інших Татарових
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27.11.2024 17:32 Ответить
завхоз уже и переговорами рулит? Фаворитизм не доведет до добра.
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27.11.2024 17:38 Ответить
Дєрьмак це Кріт параші, який тримає за фаберже лідора всесвіту, незламного Буратінку
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27.11.2024 17:41 Ответить
Хто давай право цій потвори відкривати рота? Хто воно таке! Козир-пнх!!!!
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27.11.2024 17:55 Ответить
.... син фсбшника опікується переговорами з рашею ?
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27.11.2024 18:05 Ответить
На яких підставах цей клерк робить заяви дипломатичного рівня?
Хто це?
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27.11.2024 18:21 Ответить
Україна наскрізь корумпована та перебуває у владі мафіозного зеленого клану на чолі з паханом єрмаком, який вирішує долю держави на власний розсуд, виходячи з особистих інтересів, де гундос виступає в ролі ширми-прикриття, цього кримінального клану і по суті нічого не вирішує. На Заході цю структуру влади давно зрозуміли, тому спілкування з єрмаківською шісткою звели до мінімуму. Усі грандіозні плани щодо членства в НАТО та ЄС прогнозовано луснули, як мильна бульбашка. Єдине, що залишилося в народу, поку він сам не даст раду із своєю владою - надія на виживання, спираючись лише на власні сили, ЗСУ, бо допомога Заходу, при такому розкладі, примарна.
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27.11.2024 18:32 Ответить
Це хто такий? ****** Зеботи, Ваш коментар@
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27.11.2024 18:36 Ответить
На гіляку ФСБ-го агента.
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27.11.2024 21:38 Ответить
А для Білого дому, як видно, ця людська тварина багато значить...
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05.12.2024 07:39 Ответить
 
 