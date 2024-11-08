"Вова, начинай диалог, я готов ехать в Минск", - "слуга народа" Шевченко требует мир с Путиным
Нардеп Евгений Шевченко, которого исключили из "Слуги народа", призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", - написал парламентарий.
В другой заметке он анонсировал, что внесет в Раду законопроект, чтобы покончить с "политическими преследованиями народных депутатов Украины".
"Написал письмо Дональду Трампу и Джей Де Венсу относительно содействия в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращения демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины", - добавил Шевченко.
В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram написал: "Некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах рф. План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости".
"Андрей, не стоит дальше устранять и травить Народных депутатов Украины. Это не пойдет на пользу Украине. Твой пост уже читают в США. А чем моя позиция отличается от риторики Дональда Трампа? Или он по вашему мнению тоже действует в пользу РФ?" - ответил ему бывший "слуга народа".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.
Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".
Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На русском ізигє.
Пішов *****, лайно мертвечуцьке.
Шикарна у нас військова розвідка.
Хоч поржем по приколу.
не треба "політичного тиску" схожого на обіймашки
треба просто відстрілювати зепокідьків
А справа не закрита, татарві команди не дали, підари.
які цікави подробиці буває щастить прочитати у переписці "слуг"!
Уявляю як гидко хлопцям з ГУР, які воюють.
Там походу в этом ГБР одни детишки сепаров работают.
СБУ! Твій вихід!
Я особисто проти демократії в чистому вигляді під час війни але це вже навіть по за межами будь якої демократії, це пряма робота на ворога під час війни. І це коли реально переслідують Червінського. В котре виникає питання: На кого працює ОП???
Ермак - токсичный персонаж, но в данном случае пост написал правильный. Жаль только, не всё мог написать, ибо его посты таки действительно привлекают внимание. А если бы мог, то ещё бы дописал : "путин пересидел Байдена, а Украина пересидит Трампа ! Как в том еврейском анекдоте - так будет не всегда . . ."
В нього щось зубів забагато!!!