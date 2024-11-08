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"Вова, начинай диалог, я готов ехать в Минск", - "слуга народа" Шевченко требует мир с Путиным

Нардеп Євгеній Шевченко закликав Зеленського до переговорів з РФ

Нардеп Евгений Шевченко, которого исключили из "Слуги народа", призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", - написал парламентарий.

Нардеп Шевченко закликав Зеленського до діалогу з РФ

В другой заметке он анонсировал, что внесет в Раду законопроект, чтобы покончить с "политическими преследованиями народных депутатов Украины".

"Написал письмо Дональду Трампу и Джей Де Венсу относительно содействия в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращения демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины", - добавил Шевченко.

Нардеп Шевченко закликав Зеленського до діалогу з РФ

В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram написал: "Некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах рф. План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости".

Нардеп Шевченко закликав Зеленського до діалогу з РФ

"Андрей, не стоит дальше устранять и травить Народных депутатов Украины. Это не пойдет на пользу Украине. Твой пост уже читают в США. А чем моя позиция отличается от риторики Дональда Трампа? Или он по вашему мнению тоже действует в пользу РФ?" - ответил ему бывший "слуга народа".

Нардеп Шевченко закликав Зеленського до діалогу з РФ

Читайте: Нардеп Шевченко распространил фейк о якобы "убийстве" мужчины сотрудниками ТЦК в Белой Церкви, - полковник ВСУ Штефан

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.

Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) Ермак Андрей (1278) Шевченко Евгений Слуга народа (79)


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Топ комментарии
+29
Украіна євгєнія шевченко.
На русском ізигє.
Пішов *****, лайно мертвечуцьке.
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08.11.2024 15:03 Ответить
+20
Невже в СБУ, чи в жОПі, чи арахамія не знали, що їх "член" ворог України, ще в часи йогл вояжів до бульбофюрера? Дуже смішно, як би не було так сумно!
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08.11.2024 15:03 Ответить
+15
Вже один раз поржали, далі вже нікуди!!! І як такому дебілу дісталось таке прізвище???
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08.11.2024 15:12 Ответить
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Украіна євгєнія шевченко.
На русском ізигє.
Пішов *****, лайно мертвечуцьке.
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08.11.2024 15:03 Ответить
я думав ,що це гівно давно вже раків годує,але ні,воно продовжує свою вонючу діяльність, а ці, зелені, гниди йому підспівують,от паскуди !
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08.11.2024 15:58 Ответить
Нормально - взамін коаліції Єднання та Уряду порятунку включаючи представників патріотів та професіоналів опозиції - МАРОДЕРНЯ розплутує думки АГЕНТА КРЕМЛЯ ... Ну- да в ОПУ ж сидить ціла ставка Кремля.
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08.11.2024 16:04 Ответить
Краще б воно на шибениці "заплуталося"
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08.11.2024 15:03 Ответить
Красномовний- півлітра водки, хоробрий - 1 літр. Він п`є для запаху, а дурі і своєї вистачить
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08.11.2024 15:24 Ответить
Невже в СБУ, чи в жОПі, чи арахамія не знали, що їх "член" ворог України, ще в часи йогл вояжів до бульбофюрера? Дуже смішно, як би не було так сумно!
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08.11.2024 15:03 Ответить
Та він взагалі "герой на завданні" та числиться у відомстві Буданова.
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08.11.2024 15:07 Ответить
У буданова в героях як не цей шевченко так ескортниця, як не гогілашвілі так червоненко.
Шикарна у нас військова розвідка.
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08.11.2024 17:46 Ответить
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08.11.2024 15:33 Ответить
Ему таваріщь швондер( бзделенский) дал рекомендацію
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08.11.2024 17:17 Ответить
Даешь депутата шевченка у президенти!
Хоч поржем по приколу.
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08.11.2024 15:03 Ответить
Вже один раз поржали, далі вже нікуди!!! І як такому дебілу дісталось таке прізвище???
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08.11.2024 15:12 Ответить
Таке прізвище він має мабуть як і Валентина Іванівна Матвієнко, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 до шлюбу Тютіна (нар. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 квітня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1949 1949 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шепетівка , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницька область , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР ) - радянська і російська https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політична діячка українського походження. Голова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з 21 вересня 2011 року.
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08.11.2024 23:01 Ответить
воно правий
не треба "політичного тиску" схожого на обіймашки
треба просто відстрілювати зепокідьків
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08.11.2024 15:04 Ответить
Чому ти прорашиська паскуда ще не на тюремних нарах ?,саме ти мерзота несло той огидний "русский мир"на жаль влада в нас не українська.
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08.11.2024 15:05 Ответить
Ворог України дєрьмак веде милі діалоги в інтернеті з іншим ворогом України. Зате Червінський в тюрязі. Це нарешті дно чи ще ні?
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08.11.2024 15:05 Ответить
Та начебто звільнили його з СІЗО.
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08.11.2024 15:11 Ответить
І шо?! Під домашній арешт?! Справа не закрита.
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08.11.2024 16:21 Ответить
Це вже краще, ніж в смердючому КПЗ.
А справа не закрита, татарві команди не дали, підари.
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08.11.2024 16:23 Ответить
"Андрей, не стоит дальше устранять и травить Народных депутатов Украины" -
які цікави подробиці буває щастить прочитати у переписці "слуг"!
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08.11.2024 15:06 Ответить
Сколько ж падали в СН,...
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08.11.2024 15:12 Ответить
Все по класиці - непокаране зло стає сміливішим, і врешті піднімає голову.
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08.11.2024 15:13 Ответить
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08.11.2024 15:47 Ответить
"Наш край" давно ліг під "слуг" і зелену владу на місцях.
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08.11.2024 17:49 Ответить
клоунада
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08.11.2024 15:14 Ответить
А Буданов чому мовчить, запхав голову у акваріум з жабками? Це ж його "сбушник".
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08.11.2024 15:15 Ответить
Кофе вдавився…
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08.11.2024 15:31 Ответить
Не есбеушник, а ГУРівець.
Уявляю як гидко хлопцям з ГУР, які воюють.
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08.11.2024 17:48 Ответить
Долбояку , на гіляку .
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08.11.2024 15:18 Ответить
У Буданова в відомстві притулок для корупціонерів, а під захистом отакі гандони як оцей чорт.
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08.11.2024 15:19 Ответить
Памятаєте (2021) як Буданов проживав в одному маєтку з ще одним чортом - Гогілашвілі? Забули?
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08.11.2024 15:28 Ответить
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08.11.2024 15:21 Ответить
Шевченко себе добре почуває, але не уточнює, про що він у Мінську домовлявся, хоча з допису видно, що Вова знає, про що йде мова
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08.11.2024 15:28 Ответить
Ну и тем не менее, это фрик засунул своего сыночка в ГБР. Сыночек сразу купил новенький BMW X5. Я ни кто его не трогает и не задает вопрос откуда деньги.
Там походу в этом ГБР одни детишки сепаров работают.
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08.11.2024 15:30 Ответить
"Умисні дії, вчинені з метою зміни влади, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років."

СБУ! Твій вихід!
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08.11.2024 15:36 Ответить
Буданов сказав,щовін важливий агент ГРУ!! Це ж така багатохотівка !
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08.11.2024 15:38 Ответить
Буданов і вкинув через свого агента, хіба не видно шо через ілюзорні амбіції піськограя країна летить у прірву.
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08.11.2024 16:10 Ответить
падли, він заплутався??? Та йому вже років 5 мінімум пора нари гріти, шкури продажні.
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08.11.2024 15:41 Ответить
Начали крысы из нор морды высовывать. Скоро и Люська Абдрыстовичь появится на горизонте с с амбициями на президенское кресло. Нужно уничтожать тварей иначе они уничтожат Украину
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08.11.2024 15:43 Ответить
Це той Шевченко який до останнього був у складі якоїсь там організації, що їздила у США та Європу де представляла начебто українські інтереси?
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08.11.2024 15:45 Ответить
Українські гниди побачили вікно можливостей і почали наступ.
Я особисто проти демократії в чистому вигляді під час війни але це вже навіть по за межами будь якої демократії, це пряма робота на ворога під час війни. І це коли реально переслідують Червінського. В котре виникає питання: На кого працює ОП???
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08.11.2024 15:56 Ответить
Здається "заплутались" правоохоронці, раз така особа сидить та плодить провокациї в Верховній Раді від імені України.
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08.11.2024 15:56 Ответить
де сбу?
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08.11.2024 16:01 Ответить
Вони і зараз усі зрадники в СН.
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08.11.2024 16:11 Ответить
Ещё после Байдена кресло не остыло, ещё товарищ Трамп в него не сел, а уже про-кремлёвские шавки головы поднимают и провоцируют . . .

Ермак - токсичный персонаж, но в данном случае пост написал правильный. Жаль только, не всё мог написать, ибо его посты таки действительно привлекают внимание. А если бы мог, то ещё бы дописал : "путин пересидел Байдена, а Украина пересидит Трампа ! Как в том еврейском анекдоте - так будет не всегда . . ."
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08.11.2024 16:13 Ответить
Ми едні,ми дуже потужно едні.Всім дякую.
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08.11.2024 16:13 Ответить
Моє повідомлення https://censor.net/ua/comments/locate/3518936/37499cde-fef7-4121-a667-c4e47b91f00e - вплинуло. Бачу, що адміни читають форум. І реагують не лише публікаціями.
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08.11.2024 16:59 Ответить
Так і сказали - Ета ти патарапілся! В планах ета чуть позжє.
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08.11.2024 17:48 Ответить
а де сбу?
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08.11.2024 18:19 Ответить
А чи є поруч з оцим о стоматолог?
В нього щось зубів забагато!!!
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08.11.2024 19:25 Ответить
Це ж той шевченко який любитель комуністів китаю і кривавого бізнесу з бульбо-фюрером
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09.11.2024 00:01 Ответить
 
 