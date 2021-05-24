Любитель Лукашенко Евгений Шевченко исключен из фракции "Слуги народа"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко.
Об этом сообщил нардеп СН Виталий Безгин, передает Цензор.НЕТ.
"Евгений Шевченко исключен из фракции "Слуги народа", - написал Безгин на своей странице в Facebook.
Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
Пожалуйста, подождите...
жопоблока, шмария, мураева и прочей расейской шелупони...
а если его исключат из депутатов - то это будет попрание права народа на власть.
Ты что - забыл что в Украине власть принадлежит народу!
Але це все - лише на рівні мрій. Бо беня і мертвечука цього зробити не дадуть - розмажуть тонклим слоєм на Г+Г
Коли було засідання фракції? Як розподілилися голоси?
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Проте, для майбутнього слідства це найлегший шлях доказування у груповій справі про організований бандитизм.
Саме цього виду крим. справ по рьігам так сцяв портняшка, і саме для впливу на слідство був введений інститут "ока государєвага" - процесуальне керівництво.
А тепер повернімося до теракту на вулицях Києва і вбивства Павла Шеремета, який багато років послідовно критикував Лукашенка і змушений був виїхати з Білорусі.
Тепер, після погроз збити цивільний літак, хтось сумнівається, що замовником вбивства Павла міг бути скажений білоруський диктатор? Це могла бути спецоперація КГБ Білорусі на території України. Причому побудована таким чином, щоб дискредувати волонтерів та учасників Майдану. Думаю слідчі мають ще раз переглянути таку версію, хоч я впевнений, що вона перевірялась раніше. .
https://censor.net/ru/news/3159000/ukraintsy_sredi_mirovyh_liderov_luchshe_vsego_otnosyatsya_k_lukashenko_huje_vsego_k_putinu_opros_reyitinga
https://censor.net/ru/news/373617/ukraintsy_iz_zarubejnyh_liderov_luchshe_vsego_otnosyatsya_k_lukashenko_huje_vsego_k_putinu_opros_infografika
Зеленский правильно делает (кроме продажи земли богатым дядям с запада или востока)
Нужен земельный банк. Все вырученные от торговли землей деньги должны попадать в него. Землю людям с запада можно сдавать только в аренду. Иначе будем голые и босые навсегда.
Її не повинно бути в Україні!😡