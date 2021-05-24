Любителя Лукашенка Євгена Шевченка виключено з фракції "Слуга народу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка.
Про це повідомив нардеп СН Віталій Безгін, передає Цензор.НЕТ.
"Євгена Шевченка виключено з фракції" Слуга народу ", - написав Безгін на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
Будь ласка, зачекайте...
жопоблока, шмария, мураева и прочей расейской шелупони...
а если его исключат из депутатов - то это будет попрание права народа на власть.
Ты что - забыл что в Украине власть принадлежит народу!
Але це все - лише на рівні мрій. Бо беня і мертвечука цього зробити не дадуть - розмажуть тонклим слоєм на Г+Г
Коли було засідання фракції? Як розподілилися голоси?
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Проте, для майбутнього слідства це найлегший шлях доказування у груповій справі про організований бандитизм.
Саме цього виду крим. справ по рьігам так сцяв портняшка, і саме для впливу на слідство був введений інститут "ока государєвага" - процесуальне керівництво.
А тепер повернімося до теракту на вулицях Києва і вбивства Павла Шеремета, який багато років послідовно критикував Лукашенка і змушений був виїхати з Білорусі.
Тепер, після погроз збити цивільний літак, хтось сумнівається, що замовником вбивства Павла міг бути скажений білоруський диктатор? Це могла бути спецоперація КГБ Білорусі на території України. Причому побудована таким чином, щоб дискредувати волонтерів та учасників Майдану. Думаю слідчі мають ще раз переглянути таку версію, хоч я впевнений, що вона перевірялась раніше. .
https://censor.net/ru/news/3159000/ukraintsy_sredi_mirovyh_liderov_luchshe_vsego_otnosyatsya_k_lukashenko_huje_vsego_k_putinu_opros_reyitinga
https://censor.net/ru/news/373617/ukraintsy_iz_zarubejnyh_liderov_luchshe_vsego_otnosyatsya_k_lukashenko_huje_vsego_k_putinu_opros_infografika
Зеленский правильно делает (кроме продажи земли богатым дядям с запада или востока)
Нужен земельный банк. Все вырученные от торговли землей деньги должны попадать в него. Землю людям с запада можно сдавать только в аренду. Иначе будем голые и босые навсегда.
Її не повинно бути в Україні!😡