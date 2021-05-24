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Новини Політика України Скандали в Слузі народу
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Любителя Лукашенка Євгена Шевченка виключено з фракції "Слуга народу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Любителя Лукашенка Євгена Шевченка виключено з фракції

Депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка.

Про це повідомив нардеп СН Віталій Безгін, передає Цензор.НЕТ.

"Євгена Шевченка виключено з фракції" Слуга народу ", - написав Безгін на своїй сторінці у Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Шевченко радіє затриманню у Мінську журналіста Протасевича: "Ось це державність!"

Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+63
+1 к ОПЗЖ.
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24.05.2021 09:56
+58
И толку? Депутатское удостоверение надо отбирать и гнать из ВР мокрыми прокисшими тряпками.
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24.05.2021 09:57
+48
Ето пабеда! Тепереча Кловун который собрал весь этот сброд не причеммм.
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24.05.2021 09:56
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24.05.2021 09:55 Відповісти
он трепло постоянно озвучивает то про что остальная фракция СН думает Любителя Лукашенка Євгена Шевченка виключено з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 4983
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24.05.2021 10:07 Відповісти
+1 к ОПЗЖ.
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24.05.2021 09:56 Відповісти
************
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24.05.2021 10:12 Відповісти
он и так на них работал...
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24.05.2021 10:20 Відповісти
та в общем-то, ВСЕ слуги урода так или иначе соответствуют критериям/идеологии
жопоблока, шмария, мураева и прочей расейской шелупони...
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24.05.2021 14:28 Відповісти
Ето пабеда! Тепереча Кловун который собрал весь этот сброд не причеммм.
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24.05.2021 09:56 Відповісти
Весь этот сброд фтгляр возглавил, а вот собирал их под купол ВР мудрый нарИд и имя ему "73% легион".
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24.05.2021 09:58 Відповісти
Клоун фактически лично (сам или через Ермака - не важно) слил информацию по вагнергейту Лукашенко
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24.05.2021 10:09 Відповісти
Ну какой он тебе клоун, всё таки вырос за два года, набрался опыта, теперь он косоворот.
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24.05.2021 10:25 Відповісти
а після мендельвошки та "лікування" з дЄрмаком- секс гуру... Ленка ж не проти, бабло капає.
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24.05.2021 11:23 Відповісти
И толку? Депутатское удостоверение надо отбирать и гнать из ВР мокрыми прокисшими тряпками.
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24.05.2021 09:57 Відповісти
лучше распять на кресте с хворостом огоньком с дымом изнганять всю нечисть с Украины прямо напротив входа в Раду чтобы каждый Служка народа знал ЧТО ЕГО ТАКЖЕ коснется если шаг в сторону от инртересов избирателей или страны...
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24.05.2021 09:59 Відповісти
Так тем что на него просто наехали - уже нарушили интересы 73% избирателей,

а если его исключат из депутатов - то это будет попрание права народа на власть.

Ты что - забыл что в Украине власть принадлежит народу!
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24.05.2021 10:03 Відповісти
заодно і ківу, і всіх зажопів... У них же - монобільшість. А треба буде, для такого благого діла - і конституційна більшість назбирається...
Але це все - лише на рівні мрій. Бо беня і мертвечука цього зробити не дадуть - розмажуть тонклим слоєм на Г+Г
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24.05.2021 10:02 Відповісти
"Бо беня і мертвечука цього зробити не дадуть " - бо вони піклуються про інтереси 73%
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24.05.2021 10:05 Відповісти
Ему нравятся кгбистские методы, поэтому надо их к нему применить. Например, посадить в психушку, отправить на Колыму в товарном вагоне, надеть на голову пакет, к гениталиям присоединить ел. провод..Да мало ли методов. Кстати все любители красных, чекистов-кгбистов, думают шо они будут теми, кто мучит и убивает. Но оно бывает и иначе, ежов, ягода, берия не дадут соврать.
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24.05.2021 10:05 Відповісти
Ага, щас ... Эти твари подстраховались. Согласно законов, депутатскую корочку отобрать практически невозможно. Ты же понимаешь, что пчелы против меда не бывают.
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24.05.2021 11:36 Відповісти
Я с вами полностью согласен кроме тезиса о пчёлах против мёда. Пчёлы - труженицы. В данном случае, по отношению к депутатам, более уместно сказать, - опарыши против мёда.
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24.05.2021 12:26 Відповісти
Арахамия сдержал свое слово
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24.05.2021 09:58 Відповісти
А кто его привел в Парламент , - Остался .
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24.05.2021 09:58 Відповісти
Тоє уё.....обиралося по *мажоритарці * і під вивіскою * зеленки * ! Любитель Лукашенко Евгений Шевченко исключен из фракции "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7749
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24.05.2021 10:01 Відповісти
Вывиску без разрешения взял?
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24.05.2021 10:11 Відповісти
А " ...все в сад!" не пробовали?
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24.05.2021 09:59 Відповісти
Уверен, что он будет в ОПЗЖ!
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24.05.2021 10:00 Відповісти
В опзж повинно бути 95% слуг урода.
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24.05.2021 10:02 Відповісти
а остальные 5% к Шарию ? Любителя Лукашенка Євгена Шевченка виключено з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1170
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24.05.2021 10:05 Відповісти
Нет, сразу в тюрьму
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24.05.2021 10:10 Відповісти
Ну как они любят (сильная рука так сказать) Просто они ж думали, что кого-то другого, ну как говорится "назвался груздем..."
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24.05.2021 10:11 Відповісти
а можно наоборот ? 95% в тюрму Любителя Лукашенка Євгена Шевченка виключено з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7558
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24.05.2021 10:12 Відповісти
Нужно, но тюрьмы не резиновые! Сначала "Велике будівництво 2" - проект строительства новых тюрем для СН и любителей сильной руки, а потом их туда на постоянное место жительства
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24.05.2021 10:21 Відповісти
Щось не віриться. Два роки терпіли, а тут менше, ніж за добу рішення.
Коли було засідання фракції? Як розподілилися голоси?
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24.05.2021 10:01 Відповісти
ну Дубинского же уже выгнали, так что вполне вероятно, только мало что меняет
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24.05.2021 11:02 Відповісти
Когда будет выполнено обещание президента Зеленского о законе "Об отзыве народного депутата Украины", чтоб люди которые проголосовали за это говно могли убрать его из Рады досрочно, а не ждать следующие 5 лет до выборов?
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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24.05.2021 10:01 Відповісти
Косовороткин никому ничего не обещал
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24.05.2021 10:55 Відповісти
ибо не должен нихрена и никому, окромя своих родзителей... Любителя Лукашенка Євгена Шевченка виключено з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9739
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24.05.2021 11:26 Відповісти
бесноватый вовка-шут - сказал и сделал: принял законы, по которым отозвать депутатов, как и объявить импичмент презЕденту, стало невозможно в принципе
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24.05.2021 14:30 Відповісти
............................................
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24.05.2021 10:02 Відповісти
перейдет к идейно близким в ОПЗЖ ? Любителя Лукашенка Євгена Шевченка виключено з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1406
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24.05.2021 10:04 Відповісти
Ты же видишь какая он гнида, он может с зажопниками и так за одно быть, и конвертик свой получать. Если конечно в комитетах каких нибудь не захочет участвовать.
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24.05.2021 10:32 Відповісти
А Бужанського...
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24.05.2021 10:04 Відповісти
а лишить мандата, слабо? или какая разница? в сн он или опзж, все равно свой
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24.05.2021 10:07 Відповісти
Та хотя бы из "партии" исключить ...
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24.05.2021 10:12 Відповісти
с чего это "слуги" решили, что их говно кому-то, кроме их фракции, нужно?!
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24.05.2021 10:08 Відповісти
а что максимка бужанский, промолчал?
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24.05.2021 10:15 Відповісти
Вообще то, зелохи когда его выбирали, голосовали за Зеленского. Так где обещанный закон о лишении депутатского мандата?
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24.05.2021 10:16 Відповісти
вони голосували за міфічного "голобородько"....
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24.05.2021 10:18 Відповісти
а колись раніше мудрий нарід зека президентом обрав...
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24.05.2021 12:13 Відповісти
така доля...
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25.05.2021 21:07 Відповісти
Фактично зєшобло визнає, що складається з зєлайна. Головне лайно продовжує будувати свою владу аналогічним з бандюковичем способом - створенням ОЗУ.
Проте, для майбутнього слідства це найлегший шлях доказування у груповій справі про організований бандитизм.
Саме цього виду крим. справ по рьігам так сцяв портняшка, і саме для впливу на слідство був введений інститут "ока государєвага" - процесуальне керівництво.
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24.05.2021 10:17 Відповісти
дайте мені повноваження ДБР чи НАБУ на 3 місяці ....- і ця гидота сяде як мінімум 15 років із конфіскаціею...- за несплату податків та іншого .....- і ніякої політики.... Любителя Лукашенка Євгена Шевченка виключено з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 6764
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24.05.2021 10:17 Відповісти
теперь остается узнатькакая партия примет этого урода ,кстати БЮТ недавно тоже зашквареного усыновил депутата
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24.05.2021 10:18 Відповісти
Да странный он какой-то,то ли зеленый сепар,то ли зеленый регионал. Любителя Лукашенка Євгена Шевченка виключено з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5015
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24.05.2021 10:33 Відповісти
Віктор Уколов
А тепер повернімося до теракту на вулицях Києва і вбивства Павла Шеремета, який багато років послідовно критикував Лукашенка і змушений був виїхати з Білорусі.
Тепер, після погроз збити цивільний літак, хтось сумнівається, що замовником вбивства Павла міг бути скажений білоруський диктатор? Це могла бути спецоперація КГБ Білорусі на території України. Причому побудована таким чином, щоб дискредувати волонтерів та учасників Майдану. Думаю слідчі мають ще раз переглянути таку версію, хоч я впевнений, що вона перевірялась раніше. Любителя Лукашенка Євгена Шевченка виключено з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9769 .
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24.05.2021 10:35 Відповісти
Уколов мовби з щойно з Місяця. Всі давно знають, що Шеремета вбив Сергій Коротких з своєю лярвою, що вище його на голову(у Антоненка і Кузьменко різниця в зрості прямо протилежна)
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24.05.2021 10:49 Відповісти
Товаріщ не оправдал високого довєрія(недостатньо шкодив Україні)
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24.05.2021 10:38 Відповісти
все равно "служить народу" не перестанет. к кивину пойдет, в ЗАЖОПУ.
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24.05.2021 10:48 Відповісти
Яке їхало, такого здибало. І головне тут слово " Їхало " , а не здибало.
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24.05.2021 11:00 Відповісти
Це не має значення. Головний український шанувальник Лукашенко - Зеленський. Він у серіалі "Слуга народу" грав роль Лукашенко, а перші місяці президентства поводився точнісінько як Лукашенко - публічна порка чиновників і антиконституційний розгін парламенту. "Мудрий" український нарід аплодував. А ще у нас Лукашенко багато років був найпопулярнішим іноземним політиком. Ось два опитування - за 2019 і 2016 роки:
https://censor.net/ru/news/3159000/ukraintsy_sredi_mirovyh_liderov_luchshe_vsego_otnosyatsya_k_lukashenko_huje_vsego_k_putinu_opros_reyitinga
https://censor.net/ru/news/373617/ukraintsy_iz_zarubejnyh_liderov_luchshe_vsego_otnosyatsya_k_lukashenko_huje_vsego_k_putinu_opros_infografika
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24.05.2021 11:49 Відповісти
Не Шевченка із слуги гнать, а слуг гнать із ВР і тоді все буде ок!
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24.05.2021 12:03 Відповісти
Шевченко- мудак со своим мнением.
Зеленский правильно делает (кроме продажи земли богатым дядям с запада или востока)
Нужен земельный банк. Все вырученные от торговли землей деньги должны попадать в него. Землю людям с запада можно сдавать только в аренду. Иначе будем голые и босые навсегда.
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24.05.2021 13:19 Відповісти
Удивительно быстро, не так как с Дубинским, в общем недолго маялась старушка в высоковольтных проводах.
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24.05.2021 14:36 Відповісти
І все??!!! Ісключон...... із партіі..... Сьогодні він буде в жопоблокі і далі буде знищувати Україну з середини. Дивний та безнадійний в нас народ.
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24.05.2021 15:00 Відповісти
Оіце наказали,так наказали! А чому не вигнали нах... з верховної ради? Такий собі глас вопіющого в пустелі...
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24.05.2021 15:04 Відповісти
Тварина повинна вилетіти не тілько з шмарклявої фракції.
Її не повинно бути в Україні!😡
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24.05.2021 15:50 Відповісти
и все! а в жопу его не трахнули!??????
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24.05.2021 17:18 Відповісти
ну для этого Петушка и по совместительству колхозного электрика уже ждут в ОПГ за ЖоПу!!!
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24.05.2021 18:00 Відповісти
а любитель косворотки?
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24.05.2021 19:19 Відповісти
жаба&гадюка
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24.05.2021 19:21 Відповісти
ВЫТРАХАЛИ ПДРА КГБЭШНОГО !)
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24.05.2021 19:50 Відповісти
 
 