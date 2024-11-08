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Новини
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"Вова, начинай диалог, я готов ехать в Минск", - "слуга народу" Шевченко вимагає мир з Путіним

Нардеп Євгеній Шевченко закликав Зеленського до переговорів з РФ

Нардеп Євгеній Шевченко, якого виключили зі "Слуги народу", закликав президента Володимира Зеленського йти на діалог з Росією.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Давай Вова, давай! Пора товариш президент починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу якщо що. Знову з'їжджу в Мінськ. Усе вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу", - написав парламентар.

Нардеп Шевченко закликав Зеленського до діалогу з РФ

В іншому дописі він анонсував, що внесе до Ради законопроєкт, щоб покінчити з "політичними переслідуваннями народних депутатів України".

"Написав листа Дональду Трампу і Джей Ді Венсу щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня, а також повернення демократії і свободи слова в політичне життя України", - додав Шевченко.

Нардеп Шевченко закликав Зеленського до діалогу з РФ

Водночас глава Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram написав: "Деякі народні депутати схоже заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни. Якщо у їх головах національні інтереси = поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах рф. План перемоги України, Формула миру - це шлях до справедливості".

Нардеп Шевченко закликав Зеленського до діалогу з РФ

"Андрію, не варто далі усувати і цькувати Народних депутатів України. Це не піде на користь Україні. Твій пост уже читають у США. А чим моя позиція відрізняється від риторики Дональда Трампа? Чи він на вашу думку теж діє на користь РФ?" - відповів йому колишній "слуга народу".

Нардеп Шевченко закликав Зеленського до діалогу з РФ

Читайте: Нардеп Шевченко поширив фейк про нібито "вбивство" чоловіка працівниками ТЦК у Білій Церкві, - полковник ЗСУ Штефан

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня 2021 року провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі і заявив, що білоруського диктатора не просто поважають, а люблять в Україні.

Цей візит був засуджений в Україні, а вже 24 травня 2021 року Шевченка виключили з фракції "Слуга народу".

Пізніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб. За словами Буданова, ГУР МО користується зв'язками Шевченка.

Читайте: Шість "слуг народу" брали участь у мітингах на підтримку Богуслаєва у Запоріжжі. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) Єрмак Андрій (1391) Шевченко Євгеній Слуга народу (81)


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Топ коментарі
+29
Украіна євгєнія шевченко.
На русском ізигє.
Пішов *****, лайно мертвечуцьке.
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08.11.2024 15:03 Відповісти
+20
Невже в СБУ, чи в жОПі, чи арахамія не знали, що їх "член" ворог України, ще в часи йогл вояжів до бульбофюрера? Дуже смішно, як би не було так сумно!
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08.11.2024 15:03 Відповісти
+15
Вже один раз поржали, далі вже нікуди!!! І як такому дебілу дісталось таке прізвище???
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08.11.2024 15:12 Відповісти
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Украіна євгєнія шевченко.
На русском ізигє.
Пішов *****, лайно мертвечуцьке.
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08.11.2024 15:03 Відповісти
я думав ,що це гівно давно вже раків годує,але ні,воно продовжує свою вонючу діяльність, а ці, зелені, гниди йому підспівують,от паскуди !
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08.11.2024 15:58 Відповісти
Нормально - взамін коаліції Єднання та Уряду порятунку включаючи представників патріотів та професіоналів опозиції - МАРОДЕРНЯ розплутує думки АГЕНТА КРЕМЛЯ ... Ну- да в ОПУ ж сидить ціла ставка Кремля.
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08.11.2024 16:04 Відповісти
Краще б воно на шибениці "заплуталося"
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08.11.2024 15:03 Відповісти
Красномовний- півлітра водки, хоробрий - 1 літр. Він п`є для запаху, а дурі і своєї вистачить
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08.11.2024 15:24 Відповісти
Невже в СБУ, чи в жОПі, чи арахамія не знали, що їх "член" ворог України, ще в часи йогл вояжів до бульбофюрера? Дуже смішно, як би не було так сумно!
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08.11.2024 15:03 Відповісти
Та він взагалі "герой на завданні" та числиться у відомстві Буданова.
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08.11.2024 15:07 Відповісти
У буданова в героях як не цей шевченко так ескортниця, як не гогілашвілі так червоненко.
Шикарна у нас військова розвідка.
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08.11.2024 17:46 Відповісти
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08.11.2024 15:33 Відповісти
Ему таваріщь швондер( бзделенский) дал рекомендацію
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08.11.2024 17:17 Відповісти
Даешь депутата шевченка у президенти!
Хоч поржем по приколу.
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08.11.2024 15:03 Відповісти
Вже один раз поржали, далі вже нікуди!!! І як такому дебілу дісталось таке прізвище???
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08.11.2024 15:12 Відповісти
Таке прізвище він має мабуть як і Валентина Іванівна Матвієнко, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 до шлюбу Тютіна (нар. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 квітня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1949 1949 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шепетівка , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницька область , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР ) - радянська і російська https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політична діячка українського походження. Голова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з 21 вересня 2011 року.
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08.11.2024 23:01 Відповісти
воно правий
не треба "політичного тиску" схожого на обіймашки
треба просто відстрілювати зепокідьків
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08.11.2024 15:04 Відповісти
Чому ти прорашиська паскуда ще не на тюремних нарах ?,саме ти мерзота несло той огидний "русский мир"на жаль влада в нас не українська.
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08.11.2024 15:05 Відповісти
Ворог України дєрьмак веде милі діалоги в інтернеті з іншим ворогом України. Зате Червінський в тюрязі. Це нарешті дно чи ще ні?
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08.11.2024 15:05 Відповісти
Та начебто звільнили його з СІЗО.
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08.11.2024 15:11 Відповісти
І шо?! Під домашній арешт?! Справа не закрита.
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08.11.2024 16:21 Відповісти
Це вже краще, ніж в смердючому КПЗ.
А справа не закрита, татарві команди не дали, підари.
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08.11.2024 16:23 Відповісти
"Андрей, не стоит дальше устранять и травить Народных депутатов Украины" -
які цікави подробиці буває щастить прочитати у переписці "слуг"!
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08.11.2024 15:06 Відповісти
Сколько ж падали в СН,...
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08.11.2024 15:12 Відповісти
Все по класиці - непокаране зло стає сміливішим, і врешті піднімає голову.
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08.11.2024 15:13 Відповісти
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08.11.2024 15:47 Відповісти
"Наш край" давно ліг під "слуг" і зелену владу на місцях.
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08.11.2024 17:49 Відповісти
клоунада
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08.11.2024 15:14 Відповісти
А Буданов чому мовчить, запхав голову у акваріум з жабками? Це ж його "сбушник".
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08.11.2024 15:15 Відповісти
Кофе вдавився…
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08.11.2024 15:31 Відповісти
Не есбеушник, а ГУРівець.
Уявляю як гидко хлопцям з ГУР, які воюють.
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08.11.2024 17:48 Відповісти
Долбояку , на гіляку .
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08.11.2024 15:18 Відповісти
У Буданова в відомстві притулок для корупціонерів, а під захистом отакі гандони як оцей чорт.
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08.11.2024 15:19 Відповісти
Памятаєте (2021) як Буданов проживав в одному маєтку з ще одним чортом - Гогілашвілі? Забули?
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08.11.2024 15:28 Відповісти
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08.11.2024 15:21 Відповісти
Шевченко себе добре почуває, але не уточнює, про що він у Мінську домовлявся, хоча з допису видно, що Вова знає, про що йде мова
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08.11.2024 15:28 Відповісти
Ну и тем не менее, это фрик засунул своего сыночка в ГБР. Сыночек сразу купил новенький BMW X5. Я ни кто его не трогает и не задает вопрос откуда деньги.
Там походу в этом ГБР одни детишки сепаров работают.
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08.11.2024 15:30 Відповісти
"Умисні дії, вчинені з метою зміни влади, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років."

СБУ! Твій вихід!
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08.11.2024 15:36 Відповісти
Буданов сказав,щовін важливий агент ГРУ!! Це ж така багатохотівка !
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08.11.2024 15:38 Відповісти
Буданов і вкинув через свого агента, хіба не видно шо через ілюзорні амбіції піськограя країна летить у прірву.
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08.11.2024 16:10 Відповісти
падли, він заплутався??? Та йому вже років 5 мінімум пора нари гріти, шкури продажні.
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08.11.2024 15:41 Відповісти
Начали крысы из нор морды высовывать. Скоро и Люська Абдрыстовичь появится на горизонте с с амбициями на президенское кресло. Нужно уничтожать тварей иначе они уничтожат Украину
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08.11.2024 15:43 Відповісти
Це той Шевченко який до останнього був у складі якоїсь там організації, що їздила у США та Європу де представляла начебто українські інтереси?
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08.11.2024 15:45 Відповісти
Українські гниди побачили вікно можливостей і почали наступ.
Я особисто проти демократії в чистому вигляді під час війни але це вже навіть по за межами будь якої демократії, це пряма робота на ворога під час війни. І це коли реально переслідують Червінського. В котре виникає питання: На кого працює ОП???
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08.11.2024 15:56 Відповісти
Здається "заплутались" правоохоронці, раз така особа сидить та плодить провокациї в Верховній Раді від імені України.
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08.11.2024 15:56 Відповісти
де сбу?
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08.11.2024 16:01 Відповісти
Вони і зараз усі зрадники в СН.
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08.11.2024 16:11 Відповісти
Ещё после Байдена кресло не остыло, ещё товарищ Трамп в него не сел, а уже про-кремлёвские шавки головы поднимают и провоцируют . . .

Ермак - токсичный персонаж, но в данном случае пост написал правильный. Жаль только, не всё мог написать, ибо его посты таки действительно привлекают внимание. А если бы мог, то ещё бы дописал : "путин пересидел Байдена, а Украина пересидит Трампа ! Как в том еврейском анекдоте - так будет не всегда . . ."
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08.11.2024 16:13 Відповісти
Ми едні,ми дуже потужно едні.Всім дякую.
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08.11.2024 16:13 Відповісти
Моє повідомлення https://censor.net/ua/comments/locate/3518936/37499cde-fef7-4121-a667-c4e47b91f00e - вплинуло. Бачу, що адміни читають форум. І реагують не лише публікаціями.
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08.11.2024 16:59 Відповісти
Так і сказали - Ета ти патарапілся! В планах ета чуть позжє.
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08.11.2024 17:48 Відповісти
а де сбу?
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08.11.2024 18:19 Відповісти
А чи є поруч з оцим о стоматолог?
В нього щось зубів забагато!!!
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08.11.2024 19:25 Відповісти
Це ж той шевченко який любитель комуністів китаю і кривавого бізнесу з бульбо-фюрером
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09.11.2024 00:01 Відповісти
 
 