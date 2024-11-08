"Вова, начинай диалог, я готов ехать в Минск", - "слуга народу" Шевченко вимагає мир з Путіним

Нардеп Євгеній Шевченко, якого виключили зі "Слуги народу", закликав президента Володимира Зеленського йти на діалог з Росією.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Давай Вова, давай! Пора товариш президент починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу якщо що. Знову з'їжджу в Мінськ. Усе вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу", - написав парламентар.

В іншому дописі він анонсував, що внесе до Ради законопроєкт, щоб покінчити з "політичними переслідуваннями народних депутатів України".

"Написав листа Дональду Трампу і Джей Ді Венсу щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня, а також повернення демократії і свободи слова в політичне життя України", - додав Шевченко.

Водночас глава Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram написав: "Деякі народні депутати схоже заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни. Якщо у їх головах національні інтереси = поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах рф. План перемоги України, Формула миру - це шлях до справедливості".

"Андрію, не варто далі усувати і цькувати Народних депутатів України. Це не піде на користь Україні. Твій пост уже читають у США. А чим моя позиція відрізняється від риторики Дональда Трампа? Чи він на вашу думку теж діє на користь РФ?" - відповів йому колишній "слуга народу".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня 2021 року провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі і заявив, що білоруського диктатора не просто поважають, а люблять в Україні.

Цей візит був засуджений в Україні, а вже 24 травня 2021 року Шевченка виключили з фракції "Слуга народу".

Пізніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб. За словами Буданова, ГУР МО користується зв'язками Шевченка.

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