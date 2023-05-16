Скандальний нардеп Шевченко використовувався для комунікації з Лукашенком, - Буданов. ВIДЕО

Начальник Головного управління Міністерства оборони України Кирило Буданов зізнався, що народний депутат Євген Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кирило Буданов заявив у інтерв’ю для програми "Різні люди"

Буданов сказав, що те, що вже досить довго з Білорусі "нічого не летить", – це "результат комплексних дій" різних українських сил.

На думку керівника ГУР, Путін уже втратив надію втягнути Лукашенка у війну проти України.

"Лукашенко – подобається він нам чи ні, він не ідіот. І повторення ситуації, яка сталася 24.02.2022, він сам – перший, хто хоче не допустити. Насправді, і тоді його думку не особливо враховували, але він зробив висновки, як я бачу, як всі ми бачимо", – сказав керівник військової розвідки України.

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На запитання, якими каналами велася комунікація з Лукашенком, Буданов відповів, що "різними".

"Ми задіювали всі наші можливі шляхи комунікації, всі змоги, які в нас були. Навіть задіювали народного депутата одного – це теж правда. Заради того, щоб не допустити втягування Білорусі в цю війну. І коли відбулося витіснення і втеча російської армії – не допустити повторних спроб заходу з території Білорусі в Україну або спроб нанесення ударів. Як показав час, станом на зараз цього вдалося досягти", підкреслив керівник ГУР.

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На запитання, чи коректно буде назвати прізвище нардепа, Буданов, замислившись, назвав парламентаря Євгенія Шевченка.

Останнього 2 роки тому виключили з фракції "Слуга народу" за прояви симпатії до Лукашенка.

Буданов зазначив: "Ну, всі розуміють, це пан Шевченко, Євгеній. Ми користуємося можливість його комунікації, його зв’язками. В принципі, ніколи це сильно не приховували.

Він є ефективним у цьому процесі. Пан Шевченко доволі давно допомагає нам, давайте так це назвемо. І жодного разу не відмовляв, коли ми зверталися з певними проханнями до нього".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня 2021 року провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі і заявив, що білоруського диктатора не просто поважають, а люблять в Україні.

Цей візит був засуджений в Україні, а вже 24 травня 2021 року Шевченка виключили з фракції "Слуга народу".

Після того Шевченко заявив, що буде збирати навколо себе колишніх беркутівців і буде боротися з націоналістами".