"Слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні"

Нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко провів зустріч із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Приємно з Вами зустрітися. Виявляється, є ще в Україні люди, які поважають Білорусь", - сказав Лукашенко нардепу.

"Не просто поважають, а люблять і цінують. Для мене дуже велика честь із Вами познайомитися, я давно мріяв. Правда, щиро", - відповів Євген Шевченко.

Лукашенко зазначив, що для нього також важлива ця зустріч. "По-перше, привід поговорити про білорусько-українські відносини. Ми, напевно, мало говоримо останнім часом взагалі на цю тему. А якщо говоримо, то не завжди позитивно. Знаю, що відбувається в моїй рідній Україні. Ви знаєте моє ставлення до Україна - не тільки як президента, а й моє особисте ставлення. Тому дуже важлива ця наша зустріч як такий добрий сигнал. Я сподіваюся, що це буде добрим сигналом, виходячи з того, що я знаю про Вас і Вашу позицію щодо українсько-білоруських відносин і взагалі щодо Білорусі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко впевнений, що керівництво США розпорядилося його усунути

Лукашенко розраховує, що ця зустріч стане хорошим початком співпраці "справжніх патріотів України з Білоруссю".

"Ми ніколи нічого не приховували від наших українських друзів, приховувати не маємо наміру й надалі, тим більше від наших друзів. Можливо, я думав, що їх (кількість. - ред.) зменшилася, але навряд чи. Напевно, просто про них менше кажуть і вони, можливо, менше говорять останнім часом. Але не думаю, що в нас там менше друзів", - зауважив Лукашенко.

Нагадуємо, раніше нардеп із фракції "Слуга народу" Євген Шевченко, відвідуючи Білорусь, результатів виборів у якій Україна не визнає, захоплювався якістю доріг і красою міста та городян.

Шевченко не вперше захоплюється Білоруссю. На початку серпня він вітав Олександра Лукашенка, який захопив владу в цій країні, з "перемогою" на виборах. Потім заявляв, що білоруси виходять на протести, бо їм "нудно", і просив їх "пробачити Батьці за його гріхи і злочини".

У лютому 2021 Шевченко відвідав Всебілоруські народні збори. Також він раніше обматюкав противників Лукашенка.

Також читайте: Лукашенко розпорядився за два роки створити білоруську вакцину проти коронавірусу

Білорусь (8077) Лукашенко Олександр (2695) Шевченко Євгеній Слуга народу (91)
+54
Дегенерат.
20.04.2021 11:41 Відповісти
+52
Не партия, а сброд совков, коллаборантов и тупых, продажных сосен.
20.04.2021 11:43 Відповісти
+38
При том - оба.
20.04.2021 11:42 Відповісти
покажи документи, де стоїть підпис Пороха, який передає трубу Медведчуку! Я чекаю, дбл!
20.04.2021 12:10 Відповісти
То есть ты хочешь сказать, что такие дела делаются без ведома президента? И если преступник скрывает своё преступление, предусмотрительно не ставя свои подписи, "где надо", то он "не преступник"?

Порошенко оставил пожизненно на должности "судью", с лёгкой руки которой государственная труба, на основании лживой "экспертизы" была передана куму хутина!
20.04.2021 12:44 Відповісти
Документи - в студію! Що, не можеш? Хто б сумнівався? Обтікай
20.04.2021 12:48 Відповісти
Документы относительно "судьи" на посошок, после проигранных выборов? Так они есть. Также есть документы об игноре министров от Будки совещания Кабмина, где должен был рассматриваться вопрос о не передаче трубы мертвечуку. У Сени спроси.
20.04.2021 13:17 Відповісти
Що, нема документів? ЗЕбіли - такі ЗЕбіли
20.04.2021 15:00 Відповісти
Я ж тебе написал про документы, зебил.
20.04.2021 15:01 Відповісти
где? в твоей пиз...те? Обтекай, импотент
20.04.2021 15:03 Відповісти
от ты тупа кацапська потвора.. все расейские фейки 2018-19 годов повторило в 2021 году
даже совсем уж примитивный фейк для ватников о "назначил медведчука"...
и откуда вас таких идиотов набирают?))
Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз та сягнули понад 1,2 мільярда доларів.
Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $1,8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes. Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд."Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
20.04.2021 12:07 Відповісти
Мудачука у раду пропхав потрох бо завдяки йому була зареєстрована партія зажопників яка зараз у раді разом з мудачуком .Тож хто з нас тупа кацапська потвора це велике?
20.04.2021 12:14 Відповісти
ЗЕбіл, де підпис Пороха, який "допомагає" реєструвати опзж! Я чекаю!
20.04.2021 12:15 Відповісти
ууу, как все запущено)) повторю для ОСОБО тупых идиотов типа виктора ли:
в Украине, в отличии видать от рашки, президент НЕ занимается регистрацией партий)) у него нет на это полномочий))
Более того, в Украине (но откуда ватнику https://censor.net/ru/user/292636 об этом знать?) любой может зарегистрировать партию, и для этого не нужна "помощь президента", опять же - президент НЕ может может запретить регистраций партий и организаций..
Но это - бАльшой сЫкрет.. по г+г зебилу https://censor.net/ru/user/292636 сказали совсем другое)))
20.04.2021 12:16 Відповісти
открою бАльшую тайну идиоту под ником https://censor.net/ru/user/292636..
в Украине, в отличии видать от рашки, президент НЕ занимается регистрацией партий)) у него нет на это полномочий))
Более того, в Украине (но откуда ватнику https://censor.net/ru/user/292636 об этом знать?) любой может зарегистрировать партию, и для этого не нужна "помощь президента", опять же - президент НЕ может может запретить регистраций партий и организаций..
Но это - бАльшой сЫкрет.. по г+г зебилу https://censor.net/ru/user/292636 сказали совсем другое)))
20.04.2021 12:11 Відповісти
Взагалі то я з ************ не спілкуюсь бо вважаю їх за дебілів, і тому що це язік окупанта
20.04.2021 12:16 Відповісти
в общем ты обхезалось и проглотило..тем более на сайте Цензора с новостями на рузьком)) браво!))
20.04.2021 12:17 Відповісти
Здебілом спілкуватись -себе не поважати.ПТН-ПНХ
20.04.2021 12:20 Відповісти
более того, открою секрет для зебилов: медведчук был в Раде еще с 1998 года.. да на посту зам.председателя.. Но это вообще страшная тайна для ватников))
Тех самых https://censor.net/ru/user/292636, которые за медведчука голо совали вместе с зебилами - по принципу "лишь бы не Порошенко"
20.04.2021 12:22 Відповісти
Ти сране кацапське щеня кому тут тайни відкриваєш? Да лишень не потрох кононенко грановський розенблат свинарчук фірташ ахметов мудачук і вся ваша свинарна компанія.
20.04.2021 12:27 Відповісти
вау, кацапа перенчислило всех друзей своего вислюка оманського, попутно повторив ВСЕ прокацапские фейки..
ну, кули от него иного ждать.. зебил, бл*я))
20.04.2021 12:30 Відповісти
п.с. кацапа, не "тайни", а "таємниці".. знов транслейтор виставив зебіла https://censor.net/ru/user/292636 - лохом))
20.04.2021 12:31 Відповісти
Закрий свою тупу прокацапчену зелену пельку, ідіот! Всі все бачуть та роблять висновки! По тобі - невтішні!
20.04.2021 14:06 Відповісти
Для нарида Украины Лукашенко обычный советский человек ,обычный колхозный функционер а для Украинского народа Лукашенко обычный белорус
20.04.2021 11:47 Відповісти
Пусть там и остаётся. Непускайте его назад!
20.04.2021 11:48 Відповісти
"Народная дипломатия" ПреЗедента в сторону диктатора
20.04.2021 11:49 Відповісти
До каких пор эта сволочь будет позорить Украину?
20.04.2021 11:50 Відповісти
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На это в принципе и было рассчитано для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских.
20.04.2021 11:50 Відповісти
ЗЕленое быдло!
20.04.2021 11:50 Відповісти
а нет ли у шевченка умысла на теракт? может его слуги послали втереться в доверие к бульбофюреру, а потом по заданию руководства сан томе и принсипи, совершить на него покушение? ))
20.04.2021 11:51 Відповісти
Зебизяны очень довольны визитом!
20.04.2021 11:51 Відповісти
Глубоко лизнул...
20.04.2021 11:51 Відповісти
Испоганил фамилию слуга кацапского дьявола.
20.04.2021 11:52 Відповісти
Даже можно назвать любящих и ценящих - Зеленский Бужанский, Дубинский и и прочая зелень, а также Мертветчук с п-братией
20.04.2021 11:52 Відповісти
Чисто встреча фаната с кумиром.Лука едет к Пуйлу на ковёр 22го.И возможно подпишет приговор сябрам поставив крест на независимости Беларуси.Статус Луки нелегитимен,а следовательно и подпись будет нелегитимной о вхождении сябров в Мордор на правах губернии.На этом будет основываться будущая борьба сябров за Независимость.Ты же Шевченко,подрываешь эту борьбу своим визитом.Ты дурбецело,ще к Чепушилину згоняй.Бо между Лукой и Чепушилином никакой разницы.Шо тот нелегитимный,шо тот.
"Слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине" - Цензор.НЕТ 6439
20.04.2021 11:56 Відповісти
Зеля послал на переговоры
20.04.2021 12:04 Відповісти
эту падлу в РАДЕ надо посадить между кывой и рабиновичем смотрелись бы прикольно по квартальному
20.04.2021 13:04 Відповісти
Подвійні стандарти зеВіслюка!
20.04.2021 14:08 Відповісти
Ну шо сказать ,Говно ты Шевченко 😡
20.04.2021 12:12 Відповісти
кого, кроме самого себя, на встрече с Лукашенко представлял колхозный электрик (а ныне депутат ВР) Евгений Шевченко?
20.04.2021 13:00 Відповісти
"Слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине" - Цензор.НЕТ 3487 І такі шевченки бувають.
20.04.2021 13:00 Відповісти
А можно огласить пожалуйста весь список поименно всех любящих и уважающих Лукашенко в Украине?😄
20.04.2021 13:26 Відповісти
А в губи цілувалися , як в часи Брежнева ? Тьху , гидота зебіло-радянська !
20.04.2021 14:12 Відповісти
"Слуга" Корнієнко заявив, що на зустріч з Лукашенком Шеченка не уповноважувала ні партія ні держава, а це була приватна ініціатива останнього. Викликає подив, що ж це за така "приватна особа", що до неї проявив інтерес президент. Мабуть таки лукавить Корнієнко, втім як і завжди.
20.04.2021 14:41 Відповісти
Вони там ,що охреніли ці зелені падлюки?!!!!!!!
20.04.2021 14:41 Відповісти
партия ублюдков.....
20.04.2021 16:06 Відповісти
То есть рейтинг у Лукашенко выше, чем у Зеленского? А что он еще делает в Слуге Народа?
20.04.2021 16:28 Відповісти
На хрена мне лично этот идиот Лукашенко вместе с придурком Шевченко!!
20.04.2021 18:14 Відповісти
Очень хорошая идея промелькнула, этого проституированного политикана шевченко следовало бы заслать туда в ордло .Пусть там бы пообщался сепарами.
20.04.2021 19:29 Відповісти
Есть, конечно, люди, которые ценят Лукашенко. Есть люди, которые любят СССР. Таким надо просто переехать в Белоруссию и все. Украина идет вперед, Медленно, но уверенно продвигается к цивилизации. Белоруссия быстро падает вниз и сближается с гнилой Россией. Каждый человек может выбрать, что он хочет и туда ему дорога. Украина как государство выбирает свет и тянется к нему. Идти тяжело, вот такие прохвосты как Шевченко тянут ее назад в орбиту России и Белоруссиию Но украинцы мудрый народ и сам разберется в своем направлении по жизни.
20.04.2021 20:17 Відповісти
Ничего нового Шевченко не сказал. Это и так все знают.
20.04.2021 21:20 Відповісти
Может, теперь к януковичу смотаться
26.04.2021 21:25 Відповісти
