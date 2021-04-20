"Слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні"

Нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко провів зустріч із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Приємно з Вами зустрітися. Виявляється, є ще в Україні люди, які поважають Білорусь", - сказав Лукашенко нардепу.

"Не просто поважають, а люблять і цінують. Для мене дуже велика честь із Вами познайомитися, я давно мріяв. Правда, щиро", - відповів Євген Шевченко.

Лукашенко зазначив, що для нього також важлива ця зустріч. "По-перше, привід поговорити про білорусько-українські відносини. Ми, напевно, мало говоримо останнім часом взагалі на цю тему. А якщо говоримо, то не завжди позитивно. Знаю, що відбувається в моїй рідній Україні. Ви знаєте моє ставлення до Україна - не тільки як президента, а й моє особисте ставлення. Тому дуже важлива ця наша зустріч як такий добрий сигнал. Я сподіваюся, що це буде добрим сигналом, виходячи з того, що я знаю про Вас і Вашу позицію щодо українсько-білоруських відносин і взагалі щодо Білорусі".

Лукашенко розраховує, що ця зустріч стане хорошим початком співпраці "справжніх патріотів України з Білоруссю".

"Ми ніколи нічого не приховували від наших українських друзів, приховувати не маємо наміру й надалі, тим більше від наших друзів. Можливо, я думав, що їх (кількість. - ред.) зменшилася, але навряд чи. Напевно, просто про них менше кажуть і вони, можливо, менше говорять останнім часом. Але не думаю, що в нас там менше друзів", - зауважив Лукашенко.

Нагадуємо, раніше нардеп із фракції "Слуга народу" Євген Шевченко, відвідуючи Білорусь, результатів виборів у якій Україна не визнає, захоплювався якістю доріг і красою міста та городян.

Шевченко не вперше захоплюється Білоруссю. На початку серпня він вітав Олександра Лукашенка, який захопив владу в цій країні, з "перемогою" на виборах. Потім заявляв, що білоруси виходять на протести, бо їм "нудно", і просив їх "пробачити Батьці за його гріхи і злочини".

У лютому 2021 Шевченко відвідав Всебілоруські народні збори. Також він раніше обматюкав противників Лукашенка.

