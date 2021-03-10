"Слуга народу" Шевченко обматюкав супротивників Лукашенка
Народний депутат СН Євген Шевченко хвалить "президента" Олександра Лукашенка, який який захопив владу в Білорусі, і обіцяє "прогнати закордонних агентів, які заполонили нашу країну".
Відверто ворожий пост Шевченко розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Nexta - ви просто боягузливі п###раси. Всі, хто на Батьку ллють цю брехню, кінчені м##аки і виродки. Лукашенко - від Народу і для Народу", - написав він.
Народний депутат звернувся і до співвітчизників.
"Українці, рідні мої! Почекайте ще трохи. Ми проженемо цих закордонних агентів, які заполонили нашу країну, як у владі так і в засобах масової інформації. Буде їм ще народний суд. Всі вороги народу будуть засуджені і покарані", - пообіцяв він.
Топ коментарі
+55 Maxim Ak-Murza
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+51 Харьков Сумской
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+44 Віталій Павлов
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Жодного зеленого ссикуна у цій новиниі немає.. мабудь всі побігли тиснути смердючу лапу слуги урода шевченко
-Скажи йому, що я бачила його на Водохрестя... Немає на що дивитися ...
-Скажи йому, що я бачила його на Водохрестя... Немає на що дивитися ...
Эти сопли не жуют и дело своё делают на отлично.
Таких просто надо давить по тихому и плевать...