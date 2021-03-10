УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6313 відвідувачів онлайн
Новини
16 322 83

"Слуга народу" Шевченко обматюкав супротивників Лукашенка

Народний депутат СН Євген Шевченко хвалить "президента" Олександра Лукашенка, який який захопив владу в Білорусі, і обіцяє "прогнати закордонних агентів, які заполонили нашу країну".

Відверто ворожий пост Шевченко розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Nexta - ви просто боягузливі п###раси. Всі, хто на Батьку ллють цю брехню, кінчені м##аки і виродки. Лукашенко - від Народу і для Народу", - написав він.

Народний депутат звернувся і до співвітчизників.

"Українці, рідні мої! Почекайте ще трохи. Ми проженемо цих закордонних агентів, які заполонили нашу країну, як у владі так і в засобах масової інформації. Буде їм ще народний суд. Всі вороги народу будуть засуджені і покарані", - пообіцяв він.

Читайте також: МЗС відреагувало на заяву КДБ Білорусі про "зброю з України": Повна нісенітниця, припиніть лякати народ надуманим зовнішнім ворогом

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) Шевченко Євгеній Слуга народу (79)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+55
**** московитская.
показати весь коментар
10.03.2021 21:00
+51
Плять ватная...
показати весь коментар
10.03.2021 21:00
+44
МУдак і СОВкодрочер 😁
показати весь коментар
10.03.2021 20:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Слуга народа" Шевченко обматерил противников Лукашенко - Цензор.НЕТ 824
показати весь коментар
10.03.2021 20:59 Відповісти
цікаво.. а куди це зебільні задроти подівалися..?
Жодного зеленого ссикуна у цій новиниі немає.. мабудь всі побігли тиснути смердючу лапу слуги урода шевченко
показати весь коментар
10.03.2021 21:39 Відповісти
Так і є. Ввімкни телевізор і подивись будь-яку передачу, будь то хата на тата, холостяк, говорить Україна, 1 за всіх та інше подібне лайно, а його зараз до біса на екрані. То там в студіях самі москалі, що діти, що дорослі, що самці, що самки (особливо), "пікання" більше, ніж нормальних слів. Щоправда переважна більшість тих москалів чомусь україномовні, дуже багато навіть "титульні" західняки, але то таке...
показати весь коментар
11.03.2021 00:23 Відповісти
Женя, уточни якого народу ти слуга і заткни писок.
показати весь коментар
10.03.2021 20:59 Відповісти
А Женя у нас из КГБизбранный гниловатого стадо племени обезьян породы долб..б...
показати весь коментар
10.03.2021 21:21 Відповісти
-Маню, вставай - Гриць прийшов з батьками - на оглядини...
-Скажи йому, що я бачила його на Водохрестя... Немає на що дивитися ...
показати весь коментар
11.03.2021 04:11 Відповісти
Дякую! Ранок почався зі сміху.
показати весь коментар
11.03.2021 05:50 Відповісти
МУдак і СОВкодрочер 😁
показати весь коментар
10.03.2021 20:59 Відповісти
этот ЗЕЛЕНЫЙ ГОНДОН ОБЯЗАН сидеть в тюряге
показати весь коментар
10.03.2021 21:19 Відповісти
Плять ватная...
показати весь коментар
10.03.2021 21:00 Відповісти
Насчет заграничного агента - это он про ПреЗедента!
показати весь коментар
10.03.2021 21:00 Відповісти
**** московитская.
показати весь коментар
10.03.2021 21:00 Відповісти
А його виборці ще гірші.
показати весь коментар
10.03.2021 21:03 Відповісти
вони просто тупі довбні.
показати весь коментар
10.03.2021 23:15 Відповісти
Цікаво буде спостерігати як вони самі себе гнати з України будуть...
показати весь коментар
10.03.2021 21:00 Відповісти
Иди ты на хер, типа-депутат Шевченко! Где ты в украинцах родных себе увидел, какаха!
показати весь коментар
10.03.2021 21:00 Відповісти
Как минимум там где его выбрали депутатом
показати весь коментар
10.03.2021 22:19 Відповісти
Настоящий слуга. Любуйтесь, зебилы, собой. Вот это вы есть.
показати весь коментар
10.03.2021 21:02 Відповісти
Цей Шевчєнка ще та мерзота прокацаплена.
показати весь коментар
10.03.2021 21:04 Відповісти
Понабирають ідейних по обьяві , а шо по чему і куди незнають.
показати весь коментар
10.03.2021 21:05 Відповісти
-Маню, вставай - Гриць прийшов з батьками - на оглядини...
-Скажи йому, що я бачила його на Водохрестя... Немає на що дивитися ...
показати весь коментар
11.03.2021 04:12 Відповісти
сн - сборище отребья
показати весь коментар
10.03.2021 21:05 Відповісти
оно путается в показаниях обращается сразу и к украинцам, и к своим родным кацапсинам.
показати весь коментар
10.03.2021 21:07 Відповісти
это зеленое ЧМО является доверенным лицом "прызыдента" зелинского,какой осел такой и ишак,дятлы !!!!
показати весь коментар
10.03.2021 21:24 Відповісти
пристреліть його , хай не страждає !
показати весь коментар
10.03.2021 21:09 Відповісти
на кол оратора! пущай там изрыгается.
показати весь коментар
10.03.2021 21:10 Відповісти
Понеслась! Опять "враги народа"! Какого народа?????? Того чей он слуга?
показати весь коментар
10.03.2021 21:12 Відповісти
А ЧОГО ЙОГО НЕ СУДИТЬ ПО ЙОГО ПРАВИЛАХ ЯК ВОРОГА НАРОДУ.
показати весь коментар
10.03.2021 21:39 Відповісти
Вот мне интересно., какой вой подняли бы зебилы, если кто-то из ЕС похвалил Таракана? Но "СН" это не партия, а сборище случайных "людей"
показати весь коментар
10.03.2021 21:16 Відповісти
И они даже не прячутся... Открыто заявляют о будущих расправах... Будем ждать?
показати весь коментар
10.03.2021 21:18 Відповісти
Яке прикре самогубство...
показати весь коментар
10.03.2021 21:19 Відповісти
Українського народу?
показати весь коментар
10.03.2021 21:30 Відповісти
Гетьманович.а ты что молчишь как трус,тебе же тоже хочется сказать нечто подобное,но яйца у тебя из пенопласта.
показати весь коментар
10.03.2021 21:20 Відповісти
Ну че , все по делу сказал. Даже ЕС обвинили нехту во лжи с его фильмом.
показати весь коментар
10.03.2021 21:24 Відповісти
Он такой же дибил, как и ты..Вы два сапога пара, холуи колхозного недофюрера.
показати весь коментар
10.03.2021 21:29 Відповісти
литвин ішевченко -призвіща українські ,а суть-ватна
показати весь коментар
10.03.2021 21:34 Відповісти
Ты, я вижу, вовсю к обьединению с дикарями готовишься. Уже отрепетировал вот это дикарское "чО"
показати весь коментар
10.03.2021 22:12 Відповісти
Там настолько непрофессиональная работа тинейджеров, что все будут отмеживаться от этого дерьма... кроме татарского плотника
показати весь коментар
10.03.2021 23:24 Відповісти
нічого дивного. який янєлох, такі і слуги.
показати весь коментар
10.03.2021 21:26 Відповісти
Может и Оманского за собой на дно потянет, может такие полезные идиоты и к лучшему?😁😁
показати весь коментар
10.03.2021 21:35 Відповісти
Эта москальская гнида и есть лицо шоумена, после вагнеров, похоже на смертельный приговор шуту, ему остается добровольнр забрать свою задницу, и тикать без оглядки, но лучше помочь пинком под зад.
показати весь коментар
10.03.2021 21:36 Відповісти
МРАЗЬ КАЦАПЕТОВСКАЯ !
показати весь коментар
10.03.2021 21:40 Відповісти
Хехе)) нехта выпотрошили бацькины пожитки, еще бы)) А этот решил лизнуть поглубже на будущее))
показати весь коментар
10.03.2021 21:42 Відповісти
Лучше бы рассказал сколько он заплатил за мандат и кому. До бесконечности эксплуатировать ностальгию по СССР не получится. Эти времена уходят.
показати весь коментар
10.03.2021 21:42 Відповісти
Они активно самокопируются. Полно писюнковых совкодрочеров, вступивших по заветам бабушек/дедушек.
показати весь коментар
10.03.2021 21:54 Відповісти
От брехун! Хіба агенти можуть так підіймати тарифи? Хіба агенти можуть купляти фуфло замість вакцини? Хіба агенти можуть садовити Стерненків та інших? Тільки патріоти! Ізраїлю!
показати весь коментар
10.03.2021 21:43 Відповісти
Кстати , а где 100% черт Баканов ?
показати весь коментар
24.04.2021 00:54 Відповісти
мразь достойная визита сбу
показати весь коментар
10.03.2021 21:50 Відповісти
Зебілячий скот - це ваш гандон. Ви створили його разом..Зробили погано Порошенку? Ви раді?
показати весь коментар
10.03.2021 21:51 Відповісти
Чому цей кусок лайна досі не притягнутий до відповідальності? Що робить СБУ ?
показати весь коментар
10.03.2021 21:58 Відповісти
Он депутат, избранник народа, лицо неприкосновенное.
показати весь коментар
10.03.2021 23:13 Відповісти
Він смердючий комуняцький шматок лайна такий як ти з лукою.ПТН-ПНХ.
показати весь коментар
11.03.2021 07:59 Відповісти
разом з волошиним йому влітку дісталось зеленки. Малувато виявилось. Втім, навряд чи цим сепарам зеленка допомагає...
показати весь коментар
10.03.2021 22:00 Відповісти
Призыв к свержению законно избранной власти. К Конституционному перевороту . Где СБУ ?
показати весь коментар
10.03.2021 22:07 Відповісти
Авгиевые конюшни прорашистов в Украине, чистить очень долго придется. Мертвечуковские каналы - это была вершина айсберга.
показати весь коментар
10.03.2021 22:08 Відповісти
да, зеля, в т.ч. вот из-за таких мразин как шевеченко, рейтинг падает стремительнее некуда.
показати весь коментар
10.03.2021 22:11 Відповісти
Ну как 73% ишаков, готовы еще потерпеть до очередного покращення?)))))
показати весь коментар
10.03.2021 22:13 Відповісти
С этим существом всё ясно. Вопрос в том, почему оно до сих пор во властной фракции.
показати весь коментар
10.03.2021 22:14 Відповісти
А этот свинособачьий ********, носит украинскую фамилию... зЕлох, это твоё лишнехромосомное существо!
показати весь коментар
10.03.2021 22:21 Відповісти
Це дуже серйозна заява члена прав'ячої партії. За ці провокативні слова ця **** вже повинна сидіти в комітеті і здавати агентуру, на яку працює.
показати весь коментар
10.03.2021 22:34 Відповісти
Мы прогоним этих заграничных агентов, заполонивших нашу страну, как во власти так и в сми Источник: https://censor.net/ru/n3252507 Правильно, все ОПЗЖвское дерьмо гнать, и чем быстрее, тем лучше
показати весь коментар
10.03.2021 22:37 Відповісти
Себя этот гандон конечно к врагам народа не относит. А как по мне, то он-то и большинство его однопаритйцев как раз и есть враги народа и еще очччччень большой вопрос кто на самом деле будет осужден и наказан.
показати весь коментар
10.03.2021 22:43 Відповісти
Раз сказал ,что прогонят,значит так и будет.
Эти сопли не жуют и дело своё делают на отлично.
Таких просто надо давить по тихому и плевать...
показати весь коментар
10.03.2021 22:48 Відповісти
кажется это следующий клиент в очереди на животворящие санкции США, Собачий Рот не даст соврать...
показати весь коментар
10.03.2021 22:56 Відповісти
кому воно потрібне ? його доля гавкати з під тишка !
показати весь коментар
10.03.2021 23:25 Відповісти
тут некоторые мне пытались доказать ,что заслуга зельца - это закон о депутатской недоторканости. а я сказал , что этим законом подтереться можно.... и был прав! вот вам доказательство, этого комуняку недобитого можно хоть сейчас на кичу! а попробуй, он же депутат! шевченко, ты то сам для народа Украины что полезного сделал! или ты считаешь что съездив к ************* в минск ты уже герой? зеля , а ты чо молчишь? это ведь твой слуга! кого он стращает расплатой? тебя зельц? хорошие у тебя слуги народа!!!!
показати весь коментар
10.03.2021 23:20 Відповісти
"Украинцы, родные мои- родня,тамбовских волков захотел с украинцами породнится посредсвом луки -диктатора
показати весь коментар
10.03.2021 23:34 Відповісти
Что это за мразь? "Слуга урода"? Понятно.
показати весь коментар
10.03.2021 23:49 Відповісти
..а чо эта тварь до сих пор не бита, и не в мусорном баке...???????????
показати весь коментар
11.03.2021 00:03 Відповісти
який покідьок цей Шевченко)))
показати весь коментар
11.03.2021 00:47 Відповісти
Нормально. Просто кацапская консерва ужралась, испортилась и вздулась.
показати весь коментар
11.03.2021 01:19 Відповісти
Хтось ще вірить що "зелені" приймуть закон про калабораціонізм ?...
показати весь коментар
11.03.2021 07:59 Відповісти
Такого отпетого мерзавца нет даже в ОПЗЖ! Что это ,б-дь "за крылья" у партии "Слуг", когда одна ее часть 100%ные коллаборационисты, а другая, якобы, проевропейские реформаторы? Не может быть птицы у которой одно крыло орла а другое летучей мыши. КТО ВЫ, ГОСПОДИН ЗЕЛЕНСКИЙ?!
показати весь коментар
11.03.2021 08:52 Відповісти
 
 