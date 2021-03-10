"Слуга народа" Шевченко обматерил противников Лукашенко
Народный депутат СН Евгений Шевченко хвалит захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко и обещает "прогнать заграничных агентов, заполонивших нашу страну".
Откровенно враждебный пост Шевченко разместил в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Nexta - вы просто трусливые п###расы. Все, кто на Батьку льют эту ложь, конченные м##аки и выродки. Лукашенко - от Народа и для Народа", - написал он.
Народный депутат обратился и к соотечественникам.
"Украинцы, родные мои! Подождите ещё немного. Мы прогоним этих заграничных агентов, заполонивших нашу страну, как во власти так и в сми. Будет им ещё народный суд. Все Враги Народа будут осуждены и наказаны", - пообещал он.
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Жодного зеленого ссикуна у цій новиниі немає.. мабудь всі побігли тиснути смердючу лапу слуги урода шевченко
-Скажи йому, що я бачила його на Водохрестя... Немає на що дивитися ...
-Скажи йому, що я бачила його на Водохрестя... Немає на що дивитися ...
Эти сопли не жуют и дело своё делают на отлично.
Таких просто надо давить по тихому и плевать...