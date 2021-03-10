"Слуга народа" Шевченко обматерил противников Лукашенко

Народный депутат СН Евгений Шевченко хвалит захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко и обещает "прогнать заграничных агентов, заполонивших нашу страну".

Откровенно враждебный пост Шевченко разместил в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Nexta - вы просто трусливые п###расы. Все, кто на Батьку льют эту ложь, конченные м##аки и выродки. Лукашенко - от Народа и для Народа", - написал он.

Народный депутат обратился и к соотечественникам.

"Украинцы, родные мои! Подождите ещё немного. Мы прогоним этих заграничных агентов, заполонивших нашу страну, как во власти так и в сми. Будет им ещё народный суд. Все Враги Народа будут осуждены и наказаны", - пообещал он.

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