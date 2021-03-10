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"Слуга народа" Шевченко обматерил противников Лукашенко

Народный депутат СН Евгений Шевченко хвалит захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко и обещает "прогнать заграничных агентов, заполонивших нашу страну".

Откровенно враждебный пост Шевченко разместил в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Nexta - вы просто трусливые п###расы. Все, кто на Батьку льют эту ложь, конченные м##аки и выродки. Лукашенко - от Народа и для Народа", - написал он.

Народный депутат обратился и к соотечественникам.

"Украинцы, родные мои! Подождите ещё немного. Мы прогоним этих заграничных агентов, заполонивших нашу страну, как во власти так и в сми. Будет им ещё народный суд. Все Враги Народа будут осуждены и наказаны", - пообещал он.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Шевченко встречается в Минске с представителями непризнанной власти и живет в мире фантазий, - нардеп "СН" Гурин

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) Шевченко Евгений Слуга народа (77)


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Топ комментарии
+55
**** московитская.
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10.03.2021 21:00
+51
Плять ватная...
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10.03.2021 21:00
+44
МУдак і СОВкодрочер 😁
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10.03.2021 20:59
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"Слуга народа" Шевченко обматерил противников Лукашенко - Цензор.НЕТ 824
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10.03.2021 20:59 Ответить
цікаво.. а куди це зебільні задроти подівалися..?
Жодного зеленого ссикуна у цій новиниі немає.. мабудь всі побігли тиснути смердючу лапу слуги урода шевченко
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10.03.2021 21:39 Ответить
Так і є. Ввімкни телевізор і подивись будь-яку передачу, будь то хата на тата, холостяк, говорить Україна, 1 за всіх та інше подібне лайно, а його зараз до біса на екрані. То там в студіях самі москалі, що діти, що дорослі, що самці, що самки (особливо), "пікання" більше, ніж нормальних слів. Щоправда переважна більшість тих москалів чомусь україномовні, дуже багато навіть "титульні" західняки, але то таке...
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11.03.2021 00:23 Ответить
Женя, уточни якого народу ти слуга і заткни писок.
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10.03.2021 20:59 Ответить
А Женя у нас из КГБизбранный гниловатого стадо племени обезьян породы долб..б...
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10.03.2021 21:21 Ответить
-Маню, вставай - Гриць прийшов з батьками - на оглядини...
-Скажи йому, що я бачила його на Водохрестя... Немає на що дивитися ...
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11.03.2021 04:11 Ответить
Дякую! Ранок почався зі сміху.
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11.03.2021 05:50 Ответить
МУдак і СОВкодрочер 😁
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10.03.2021 20:59 Ответить
этот ЗЕЛЕНЫЙ ГОНДОН ОБЯЗАН сидеть в тюряге
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10.03.2021 21:19 Ответить
Плять ватная...
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10.03.2021 21:00 Ответить
Насчет заграничного агента - это он про ПреЗедента!
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10.03.2021 21:00 Ответить
**** московитская.
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10.03.2021 21:00 Ответить
А його виборці ще гірші.
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10.03.2021 21:03 Ответить
вони просто тупі довбні.
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10.03.2021 23:15 Ответить
Цікаво буде спостерігати як вони самі себе гнати з України будуть...
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10.03.2021 21:00 Ответить
Иди ты на хер, типа-депутат Шевченко! Где ты в украинцах родных себе увидел, какаха!
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10.03.2021 21:00 Ответить
Как минимум там где его выбрали депутатом
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10.03.2021 22:19 Ответить
Настоящий слуга. Любуйтесь, зебилы, собой. Вот это вы есть.
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10.03.2021 21:02 Ответить
Цей Шевчєнка ще та мерзота прокацаплена.
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10.03.2021 21:04 Ответить
Понабирають ідейних по обьяві , а шо по чему і куди незнають.
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10.03.2021 21:05 Ответить
-Маню, вставай - Гриць прийшов з батьками - на оглядини...
-Скажи йому, що я бачила його на Водохрестя... Немає на що дивитися ...
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11.03.2021 04:12 Ответить
сн - сборище отребья
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10.03.2021 21:05 Ответить
оно путается в показаниях обращается сразу и к украинцам, и к своим родным кацапсинам.
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10.03.2021 21:07 Ответить
это зеленое ЧМО является доверенным лицом "прызыдента" зелинского,какой осел такой и ишак,дятлы !!!!
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10.03.2021 21:24 Ответить
пристреліть його , хай не страждає !
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10.03.2021 21:09 Ответить
на кол оратора! пущай там изрыгается.
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10.03.2021 21:10 Ответить
Понеслась! Опять "враги народа"! Какого народа?????? Того чей он слуга?
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10.03.2021 21:12 Ответить
А ЧОГО ЙОГО НЕ СУДИТЬ ПО ЙОГО ПРАВИЛАХ ЯК ВОРОГА НАРОДУ.
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10.03.2021 21:39 Ответить
Вот мне интересно., какой вой подняли бы зебилы, если кто-то из ЕС похвалил Таракана? Но "СН" это не партия, а сборище случайных "людей"
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10.03.2021 21:16 Ответить
И они даже не прячутся... Открыто заявляют о будущих расправах... Будем ждать?
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10.03.2021 21:18 Ответить
Яке прикре самогубство...
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10.03.2021 21:19 Ответить
Українського народу?
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10.03.2021 21:30 Ответить
Гетьманович.а ты что молчишь как трус,тебе же тоже хочется сказать нечто подобное,но яйца у тебя из пенопласта.
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10.03.2021 21:20 Ответить
Ну че , все по делу сказал. Даже ЕС обвинили нехту во лжи с его фильмом.
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10.03.2021 21:24 Ответить
Он такой же дибил, как и ты..Вы два сапога пара, холуи колхозного недофюрера.
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10.03.2021 21:29 Ответить
литвин ішевченко -призвіща українські ,а суть-ватна
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10.03.2021 21:34 Ответить
Ты, я вижу, вовсю к обьединению с дикарями готовишься. Уже отрепетировал вот это дикарское "чО"
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10.03.2021 22:12 Ответить
Там настолько непрофессиональная работа тинейджеров, что все будут отмеживаться от этого дерьма... кроме татарского плотника
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10.03.2021 23:24 Ответить
нічого дивного. який янєлох, такі і слуги.
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10.03.2021 21:26 Ответить
Может и Оманского за собой на дно потянет, может такие полезные идиоты и к лучшему?😁😁
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10.03.2021 21:35 Ответить
Эта москальская гнида и есть лицо шоумена, после вагнеров, похоже на смертельный приговор шуту, ему остается добровольнр забрать свою задницу, и тикать без оглядки, но лучше помочь пинком под зад.
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10.03.2021 21:36 Ответить
МРАЗЬ КАЦАПЕТОВСКАЯ !
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10.03.2021 21:40 Ответить
Хехе)) нехта выпотрошили бацькины пожитки, еще бы)) А этот решил лизнуть поглубже на будущее))
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10.03.2021 21:42 Ответить
Лучше бы рассказал сколько он заплатил за мандат и кому. До бесконечности эксплуатировать ностальгию по СССР не получится. Эти времена уходят.
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10.03.2021 21:42 Ответить
Они активно самокопируются. Полно писюнковых совкодрочеров, вступивших по заветам бабушек/дедушек.
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10.03.2021 21:54 Ответить
От брехун! Хіба агенти можуть так підіймати тарифи? Хіба агенти можуть купляти фуфло замість вакцини? Хіба агенти можуть садовити Стерненків та інших? Тільки патріоти! Ізраїлю!
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10.03.2021 21:43 Ответить
Кстати , а где 100% черт Баканов ?
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24.04.2021 00:54 Ответить
мразь достойная визита сбу
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10.03.2021 21:50 Ответить
Зебілячий скот - це ваш гандон. Ви створили його разом..Зробили погано Порошенку? Ви раді?
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10.03.2021 21:51 Ответить
Чому цей кусок лайна досі не притягнутий до відповідальності? Що робить СБУ ?
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10.03.2021 21:58 Ответить
Он депутат, избранник народа, лицо неприкосновенное.
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10.03.2021 23:13 Ответить
Він смердючий комуняцький шматок лайна такий як ти з лукою.ПТН-ПНХ.
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11.03.2021 07:59 Ответить
разом з волошиним йому влітку дісталось зеленки. Малувато виявилось. Втім, навряд чи цим сепарам зеленка допомагає...
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10.03.2021 22:00 Ответить
Призыв к свержению законно избранной власти. К Конституционному перевороту . Где СБУ ?
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10.03.2021 22:07 Ответить
Авгиевые конюшни прорашистов в Украине, чистить очень долго придется. Мертвечуковские каналы - это была вершина айсберга.
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10.03.2021 22:08 Ответить
да, зеля, в т.ч. вот из-за таких мразин как шевеченко, рейтинг падает стремительнее некуда.
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10.03.2021 22:11 Ответить
Ну как 73% ишаков, готовы еще потерпеть до очередного покращення?)))))
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10.03.2021 22:13 Ответить
С этим существом всё ясно. Вопрос в том, почему оно до сих пор во властной фракции.
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10.03.2021 22:14 Ответить
А этот свинособачьий ********, носит украинскую фамилию... зЕлох, это твоё лишнехромосомное существо!
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10.03.2021 22:21 Ответить
Це дуже серйозна заява члена прав'ячої партії. За ці провокативні слова ця **** вже повинна сидіти в комітеті і здавати агентуру, на яку працює.
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10.03.2021 22:34 Ответить
Мы прогоним этих заграничных агентов, заполонивших нашу страну, как во власти так и в сми Источник: https://censor.net/ru/n3252507 Правильно, все ОПЗЖвское дерьмо гнать, и чем быстрее, тем лучше
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10.03.2021 22:37 Ответить
Себя этот гандон конечно к врагам народа не относит. А как по мне, то он-то и большинство его однопаритйцев как раз и есть враги народа и еще очччччень большой вопрос кто на самом деле будет осужден и наказан.
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10.03.2021 22:43 Ответить
Раз сказал ,что прогонят,значит так и будет.
Эти сопли не жуют и дело своё делают на отлично.
Таких просто надо давить по тихому и плевать...
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10.03.2021 22:48 Ответить
кажется это следующий клиент в очереди на животворящие санкции США, Собачий Рот не даст соврать...
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10.03.2021 22:56 Ответить
кому воно потрібне ? його доля гавкати з під тишка !
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10.03.2021 23:25 Ответить
тут некоторые мне пытались доказать ,что заслуга зельца - это закон о депутатской недоторканости. а я сказал , что этим законом подтереться можно.... и был прав! вот вам доказательство, этого комуняку недобитого можно хоть сейчас на кичу! а попробуй, он же депутат! шевченко, ты то сам для народа Украины что полезного сделал! или ты считаешь что съездив к ************* в минск ты уже герой? зеля , а ты чо молчишь? это ведь твой слуга! кого он стращает расплатой? тебя зельц? хорошие у тебя слуги народа!!!!
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10.03.2021 23:20 Ответить
"Украинцы, родные мои- родня,тамбовских волков захотел с украинцами породнится посредсвом луки -диктатора
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10.03.2021 23:34 Ответить
Что это за мразь? "Слуга урода"? Понятно.
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10.03.2021 23:49 Ответить
..а чо эта тварь до сих пор не бита, и не в мусорном баке...???????????
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11.03.2021 00:03 Ответить
який покідьок цей Шевченко)))
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11.03.2021 00:47 Ответить
Нормально. Просто кацапская консерва ужралась, испортилась и вздулась.
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11.03.2021 01:19 Ответить
Хтось ще вірить що "зелені" приймуть закон про калабораціонізм ?...
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11.03.2021 07:59 Ответить
Такого отпетого мерзавца нет даже в ОПЗЖ! Что это ,б-дь "за крылья" у партии "Слуг", когда одна ее часть 100%ные коллаборационисты, а другая, якобы, проевропейские реформаторы? Не может быть птицы у которой одно крыло орла а другое летучей мыши. КТО ВЫ, ГОСПОДИН ЗЕЛЕНСКИЙ?!
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11.03.2021 08:52 Ответить
 
 