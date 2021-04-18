Лукашенко впевнений, що керівництво США розпорядилося його усунути

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі. вважає, що його усунення схвалило вище політичне керівництво США.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Поставити завдання усунути президента...Не може ніхто дати завдання, крім вищого політичного керівництва. Тільки вони", - сказав Лукашенко. Відеофрагмент поширив близький до президентської пресслужбі Telegram-канал "Пул першого".

Раніше Лукашенко заявив, що до організації замаху на нього і його дітей причетні американські спецслужби. "Я скажу більше. Я вдячний Путіну. Коли він розмовляв з Байденом, він йому поставив це питання. Булькання - і жодної відповіді! Володимир Володимирович мені подзвонив, про це сказав, коли я з Азербайджану прибув", - розповів Лукашенко.

Раніше в суботу Лукашенко заявив, що найближчим часом прийме одне з найбільш принципових рішень за час свого президентства.

"Що зараз вони можуть зробити? Знову ці їх фрази: все тримається на Лукашенку, треба знести. Моє завдання зробити так: якщо знесуть, щоб у них нічого не вийшло. Це головне моє завдання. Найближчим часом, я прийняв рішення, ми його зараз формалізуємо, я озвучу. Це буде одне з принципових моїх рішень за чверть століття президентства. Це буде дуже серйозно. Тому навіть якщо мене не буде, по-народному кажучи, "тільки через мій труп", у них нічого не вийде. Я прийняв рішення. Зараз мені треба його формалізувати. Це буде швидше за все декрет президента", - заявив Лукашенко, якого цитує держагентство БелТА.

Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковіча і Олександра Федуту, що нібито "планували здійснення військового перевороту" в своїй державі і усунення Олександра Лукашенка.