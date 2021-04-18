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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко впевнений, що керівництво США розпорядилося його усунути

Лукашенко впевнений, що керівництво США розпорядилося його усунути

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі. вважає, що його усунення схвалило вище політичне керівництво США.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Поставити завдання усунути президента...Не може ніхто дати завдання, крім вищого політичного керівництва. Тільки вони", - сказав Лукашенко. Відеофрагмент поширив близький до президентської пресслужбі Telegram-канал "Пул першого".

Раніше Лукашенко заявив, що до організації замаху на нього і його дітей причетні американські спецслужби. "Я скажу більше. Я вдячний Путіну. Коли він розмовляв з Байденом, він йому поставив це питання. Булькання - і жодної відповіді! Володимир Володимирович мені подзвонив, про це сказав, коли я з Азербайджану прибув", - розповів Лукашенко.

Раніше в суботу Лукашенко заявив, що найближчим часом прийме одне з найбільш принципових рішень за час свого президентства.

"Що зараз вони можуть зробити? Знову ці їх фрази: все тримається на Лукашенку, треба знести. Моє завдання зробити так: якщо знесуть, щоб у них нічого не вийшло. Це головне моє завдання. Найближчим часом, я прийняв рішення, ми його зараз формалізуємо, я озвучу. Це буде одне з принципових моїх рішень за чверть століття президентства. Це буде дуже серйозно. Тому навіть якщо мене не буде, по-народному кажучи, "тільки через мій труп", у них нічого не вийде. Я прийняв рішення. Зараз мені треба його формалізувати. Це буде швидше за все декрет президента", - заявив Лукашенко, якого цитує держагентство БелТА.

Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковіча і Олександра Федуту, що нібито "планували здійснення військового перевороту" в своїй державі і усунення Олександра Лукашенка.

Білорусь (7970) Лукашенко Олександр (2661) замах (560) США (23449)


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Топ коментарі
+48
Заветная мечта США - захват стратегических запасов крахмала Беларуси.
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18.04.2021 01:12 Відповісти
+28
Кого ты падло усатое хотел устранить, когда в экипировке, в бронике и с автоматом выходил против протестуючих своих соотечественников??? такого позора еще Мир не видел... "президент" с автоматом против своих соотечественников... чмо ты усатое, ты не президент.
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18.04.2021 01:33 Відповісти
+26
Это ж надо так себя любить
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18.04.2021 01:14 Відповісти
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Заветная мечта США - захват стратегических запасов крахмала Беларуси.
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18.04.2021 01:12 Відповісти
"Что сейчас они могут сделать? Опять это их фразы: все держится на Лукашенко, надо снести. Моя задача сделать так: если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это главная моя задача. В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно.....

лукашенко объявит себя Ымператором... с правом наследования..
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18.04.2021 01:50 Відповісти
Великим князем Литовським? Так "Пиня" не дозволить... Адже ВКЛ старше, ніж Московія... І у нього "правонаступництво" пряме, від Руського князівства...Лука про це вже мріяв, років п"ятнадцять тому, коли його "поманили морквинкою" у вигляді "президента Содружества"... А кінчилося тим, що його ж руками з Білорусі Росія зробила килимок при вхідних дверях, і витирає об нього ноги...
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18.04.2021 07:01 Відповісти
он мог спокойно договорится с оппозицией и в обмен на гарантии безопасности передать власть. Досидел бы жизнь на золотых унитазах уважаемым гражданином, как у нас Кучма.

Но он выбрал участь дрожащей крысы. До конца своих дней жить в вечном страхе и ненависти. Странные эти диктаторы.
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18.04.2021 10:22 Відповісти
Это ж надо так себя любить
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18.04.2021 01:14 Відповісти
Х.З. Видео со скрытой камеры выложили - действительно триндели про госпереворот
С 4:10
https://www.youtube.com/watch?v=PpV9s6YIflo

С 5:10 про Госдеп
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18.04.2021 09:03 Відповісти
Він не схотів віддати успішну країну в руки російським провокаторам, потім зрозумів, що то Захід його вороги, і коли вже Україна підтримала економічні санкції проти Білорусі, вирішив миритися з Росією. Але ще не все втрачено, поки він не впевниться, що США проти нього і Білорусі. Якщо це справді так, то Лука може піти ва-банк. Тільки вірити Пуйлу про Булькання" не можна, треба спробувати через Посольство США з'ясувати стосунки.
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18.04.2021 12:26 Відповісти
.не мели дурню..
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18.04.2021 15:09 Відповісти
Конечно, даром, чтоли тоннель прямиком из Колорадо роют...
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18.04.2021 01:15 Відповісти
"Закусывать надо!"(с)
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18.04.2021 01:16 Відповісти
"Бульканье - и ни одного ответа"
Источник: https://censor.net/ru/n3260401
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18.04.2021 01:28 Відповісти
Запивать, сразу 2.... таблетки
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18.04.2021 02:23 Відповісти
Бери выше, бульбофюрер - это рептилоиды с Набиру, они уже межгалактический линкор в бсср отправили, скоро у тебя под диваном появится.
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18.04.2021 01:18 Відповісти
Усатый таракан слишком высокое ЧСВ себе приписал)
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18.04.2021 01:19 Відповісти
Какой же ты фюллер, ежели ЧСВ не отрастил?
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18.04.2021 01:37 Відповісти
Так еще до выборов опрос показал его рейтинг в стране был равен 3% А оно себе в результатах выборов нарисовало - 86%
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18.04.2021 03:55 Відповісти
Ті рейтинги також була російська пропаганда. Чому ж тепер Свєта в дупі, а ніхто не йде в партизани, чи на загально-національний страйк.
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18.04.2021 12:38 Відповісти
Чтобы сойти с ума, нужно его наличие...
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18.04.2021 01:19 Відповісти
У чык-чырыка там усе набекрень уже.
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18.04.2021 01:22 Відповісти
В этот бред ни кто в мире не поверит))))))
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18.04.2021 01:24 Відповісти
Конечно, иначе бы его уже отсрелили)
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18.04.2021 01:26 Відповісти
А так хочется верить! Что ж они тянут-то с устранением?
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18.04.2021 17:42 Відповісти
Усатого заменить надо? Пани Марысю, Потоцкие, Нарышкины (Я из них), Поднимите вопрос белой крови.
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18.04.2021 17:51 Відповісти
Для меня БЧБ и Пагоня - Беларусь.
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18.04.2021 17:55 Відповісти
Придурок.
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18.04.2021 01:31 Відповісти
Кого ты падло усатое хотел устранить, когда в экипировке, в бронике и с автоматом выходил против протестуючих своих соотечественников??? такого позора еще Мир не видел... "президент" с автоматом против своих соотечественников... чмо ты усатое, ты не президент.
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18.04.2021 01:33 Відповісти
Він ходив з автоматом всередині своєї резиденції, щоб захиститися на випадок військового перевороту, а не проти беззбройних співвітчизників. Падлом називай курку Тіхановську, дурень царя небесного.
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18.04.2021 13:20 Відповісти
У кого из протестующих ты видел оружие в руках? чмо лапотное. А в безоружных мирных протестующих стреляли, есть убитые и раненые.
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18.04.2021 17:01 Відповісти
Это лукабот на работе.
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18.04.2021 17:34 Відповісти
Здесь много уродов проплаченных. Жыве Беларусь!
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18.04.2021 17:53 Відповісти
Саня!шапочку из фольги надень! И в пирамидку сядь.
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18.04.2021 01:36 Відповісти
Пирамидку пусть возьмёт у гордона
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18.04.2021 02:24 Відповісти
Это все может показаться забавным и смешным, но на самом деле очень печально, когда страной управляют психически нездоровые или со старческим маразмом, или шизофренией...тут уже психиатр должен заключение делать. Лохашенко нездоров на голову, дошел до ручки...
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18.04.2021 01:40 Відповісти
доктор Щигельский - участник российско-украинской войны, кстати (в составе медбата им. Пирогова) - ещё в далёком 2001-м поставил диагноз таракану: мозаичная психопатия.
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18.04.2021 03:10 Відповісти
то было в 2001..., за двадцать лет таракан прогрессировал еще дальше...
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18.04.2021 10:13 Відповісти
Ось ти який, картопляний Нео...😀
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18.04.2021 01:51 Відповісти
Він такий. Шмигаль сказав, що нам до ЄС далеко, а зараз стоїть стратегічне завдання -- досягти рівня Білорусі. Недарма ж жоден протестувальник не виявив бажання йти в ЄС.
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18.04.2021 12:46 Відповісти
А может Путин тебя хочет убить, ему бы было это выгодно.
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18.04.2021 01:53 Відповісти
Деменция+ сезонное обострение = качественный бред. Где хваленая беларусская медицина? Почему пациент перестал вовремя глотать таблеточки???
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18.04.2021 01:56 Відповісти
Так пересажал же и поувольнял всех толковых врачей за время протестов. А до кого не успел дотянуться, те уже в Украине, Польше и Литве.
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18.04.2021 17:46 Відповісти
Когда руководство США распорядилось устранить Хусейна и Бинладена все было сделано четко и качественно.
А Лука до сих пор небо коптит.
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18.04.2021 01:57 Відповісти
Дурне дурним поганяє.
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18.04.2021 12:48 Відповісти
Это не смешно. Похоже, бульбафюрер собирается официально присоединить Беларусь к козлостану
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18.04.2021 02:05 Відповісти
Де факто уже почти год как он это сделал
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18.04.2021 05:07 Відповісти
Мудрость не всегда приходит вместе со старостью. Иногда старость приходит одна.
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18.04.2021 02:11 Відповісти
В данном случае старость пришла не одна....вместе с ней пришел старческий маразм....
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18.04.2021 11:22 Відповісти
Такое впечатление что бульбофюреру фсбшники психотропов подсіпают,..от его и плющит.
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18.04.2021 02:24 Відповісти
таракан недобитый обитает в своём собственном измерении. невдомёк паразиту, что если бы янки действительно вознамерились пришить его - это было бы сделано ОЧЕНЬ быстро.
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18.04.2021 03:09 Відповісти
Він же після подій на Донбасі відмовився купувати нафту в РФ і став купувати її у США. Тому раша й збурила "революцію". У нас теж було подібне -- "Україна без Кучми", потім "аби не Порошенко", а в Білорусі "тільки не Лукашенко". Якщо РФ суне свої брудні ратиці навіть у вибори США...
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18.04.2021 12:56 Відповісти
Против разведданных не попрёшь.
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18.04.2021 03:37 Відповісти
Ох уж эти разведотряды директора АМАПа 🤣
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18.04.2021 04:02 Відповісти
Устранить президента? Боже збавь! Просто усатую ******** гниду.
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18.04.2021 05:06 Відповісти
это не "бульканье" а хохот.
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18.04.2021 05:16 Відповісти
шо не отбулавленый - то верховный...
и чем мельче тем круче..
лука - левый фланг держи, не споткнись, - не на колесах....

обнулить бубу еще никому из 73% терешковых такая мысль не приплывала?
даже не удивлюсь....
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18.04.2021 05:56 Відповісти
картофельный хфюрер --- возьми пример с ельцина ---- я устал . я ухожу или тебя падлу уйдут как чаушеску . каддафи или саддама хусейна ---- бессмертных диктаторов не бывает ---- даже товарищ сталин обосцавшись подох . а у него империя была огого . а ..соратники.. стояли над обосцаным сталиным и говорили что ..товарищ.. сталин отдыхает --- не тревожте его --- есть еще вариант подохнуть в тюрьме после суда в ГААГЕ как милошевич.......
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18.04.2021 06:23 Відповісти
НУ ТАК ВПЕРДЕ К ЯНУКОВОЩУ !)
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18.04.2021 06:30 Відповісти
А кастрировать не распорядились? Один беглый президент уже жаловался, что его внука хотели "люстрировать".
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18.04.2021 06:52 Відповісти
Лукашенко - забеременел...
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18.04.2021 07:34 Відповісти
Картофель-хороший овощ,лука-дерьмовый дрыщ...
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18.04.2021 07:51 Відповісти
Сделает официально Беларусь официально федеральным округом параши.можете заскринитьт.таким образом карлик выйдет к границам Европы и практически окружит нас
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18.04.2021 07:53 Відповісти
Его скорее вальнет пуйло, когда окупирует окончательно Белорусь.
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18.04.2021 08:03 Відповісти
У этого ************ мания величия. Да кому ты и твой ***** нах нужны, что бы об таких руки марать? Сами подохните, хотя не исключены варианты типа ливийского, либо румынского.
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18.04.2021 08:31 Відповісти
А мені здається, що це марсіани його замовили. В Білорусі та РФ легко можна знайти людей, які бачили і чули все на власні очі та вуха. ФСБ підтвердить.
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18.04.2021 08:54 Відповісти
Видео выложили - действительно триндели про госпереворот
С 4:10
https://www.youtube.com/watch?v=PpV9s6YIflo

С 5:10 про Госдеп
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18.04.2021 09:02 Відповісти
Там є гарні фахівці знімати таке кіно. Ми їх вже таких багато бачили. Я впевнений, що якщо Ви потрапите до них, то зізнаєтесь у будь-чому.
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18.04.2021 09:16 Відповісти
США 100% хочет захватить рынок картошки, а Беларусь главный конкурент.
Версия два: США со своим Джон Дирр не может обойти популярность МТЗ, опять Беларусь главный конкурент.
Версия три, основная. Если США решат вытравить глистов которые пристроились в жопе путина, ну тогда да надо убрать лукашенко.
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18.04.2021 09:11 Відповісти
То не американці - то марсіани...
Вони чують загрозу цього могутнього інтелекту, для своєї цивілізації...
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18.04.2021 09:40 Відповісти
Ощущения читая коменты: - Попал в гадюшник. Демократией так и прет.
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18.04.2021 09:58 Відповісти
Да практичемки у всех ватников такое ощущение.
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18.04.2021 10:43 Відповісти
Это потому что ты гамна с утра наелся
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18.04.2021 13:43 Відповісти
Сябры, вас у федэральнай акрузе Парашной ********* "Беларус" ці не ванітуе калі вы ясце бульбу? Як ні як а прадукт то амерыканскага паходжання. Вамі клапатліва вырашенный Лука Мудишев павінен здушыцца амерыканскай бульбай і здохнуць. Ён гэта меў на ўвазе?
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18.04.2021 10:12 Відповісти
Радій шо усунути а гне засунути
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18.04.2021 10:23 Відповісти
Очень США заинтересовано, шоб поменять одного московского наместника на другого. Еще более промосковского.
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18.04.2021 10:39 Відповісти
На его месте нужно больше бояться устранения от ФСБ.. Он уже свою роль отыграл, теперь Кремлю он только помеха. Просто снять и отправить на должность в Москву, не по понятиям, получится поддались на " давление улицы".. А вот гибель от рук "украинских националистов под руководством американских кураторов" само то... И тут " старший брат из одного народа" примет их в свои " горячие объятия".
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18.04.2021 11:14 Відповісти
Якби не Лука, Білорусь давно б була в *********.
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18.04.2021 13:07 Відповісти
А може в Америке
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18.04.2021 13:44 Відповісти
.."росія" вже давно,з 2017 року ,коли ввела 30 тис. корпус "зелених чоловічків" в результаті "спільних" навчань з Лукою..Так що-стули пельку!!
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18.04.2021 14:38 Відповісти
Дійсно ... Путін і Ко його залякують, щоб ще більше прив*язати до рф.
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18.04.2021 11:42 Відповісти
Это были известные агенты госдепа Петров с Бошировым...
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18.04.2021 11:46 Відповісти
Декрет лукашенко:
"После моей смерти - путин введи войска!"
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18.04.2021 12:55 Відповісти
Та давно пора
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18.04.2021 13:41 Відповісти
Нагло лжёт, как всегда.
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18.04.2021 14:28 Відповісти
Если бы распорядились, ты сам до этого не додумался, не успел бы.
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18.04.2021 15:04 Відповісти
как лукашенко сам не распорядилось устранить руководство США .странно .он же больной маразматик (((
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18.04.2021 17:55 Відповісти
Еще одного Чегевары из Лукашенко не выйдет, пусть не пыжится.
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18.04.2021 19:21 Відповісти
 
 