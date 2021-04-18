Лукашенко впевнений, що керівництво США розпорядилося його усунути
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі. вважає, що його усунення схвалило вище політичне керівництво США.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Поставити завдання усунути президента...Не може ніхто дати завдання, крім вищого політичного керівництва. Тільки вони", - сказав Лукашенко. Відеофрагмент поширив близький до президентської пресслужбі Telegram-канал "Пул першого".
Раніше Лукашенко заявив, що до організації замаху на нього і його дітей причетні американські спецслужби. "Я скажу більше. Я вдячний Путіну. Коли він розмовляв з Байденом, він йому поставив це питання. Булькання - і жодної відповіді! Володимир Володимирович мені подзвонив, про це сказав, коли я з Азербайджану прибув", - розповів Лукашенко.
Раніше в суботу Лукашенко заявив, що найближчим часом прийме одне з найбільш принципових рішень за час свого президентства.
"Що зараз вони можуть зробити? Знову ці їх фрази: все тримається на Лукашенку, треба знести. Моє завдання зробити так: якщо знесуть, щоб у них нічого не вийшло. Це головне моє завдання. Найближчим часом, я прийняв рішення, ми його зараз формалізуємо, я озвучу. Це буде одне з принципових моїх рішень за чверть століття президентства. Це буде дуже серйозно. Тому навіть якщо мене не буде, по-народному кажучи, "тільки через мій труп", у них нічого не вийде. Я прийняв рішення. Зараз мені треба його формалізувати. Це буде швидше за все декрет президента", - заявив Лукашенко, якого цитує держагентство БелТА.
Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковіча і Олександра Федуту, що нібито "планували здійснення військового перевороту" в своїй державі і усунення Олександра Лукашенка.
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лукашенко объявит себя Ымператором... с правом наследования..
Но он выбрал участь дрожащей крысы. До конца своих дней жить в вечном страхе и ненависти. Странные эти диктаторы.
С 4:10
https://www.youtube.com/watch?v=PpV9s6YIflo
С 5:10 про Госдеп
Источник: https://censor.net/ru/n3260401
А Лука до сих пор небо коптит.
и чем мельче тем круче..
лука - левый фланг держи, не споткнись, - не на колесах....
обнулить бубу еще никому из 73% терешковых такая мысль не приплывала?
даже не удивлюсь....
С 4:10
https://www.youtube.com/watch?v=PpV9s6YIflo
С 5:10 про Госдеп
Версия два: США со своим Джон Дирр не может обойти популярность МТЗ, опять Беларусь главный конкурент.
Версия три, основная. Если США решат вытравить глистов которые пристроились в жопе путина, ну тогда да надо убрать лукашенко.
Вони чують загрозу цього могутнього інтелекту, для своєї цивілізації...
"После моей смерти - путин введи войска!"