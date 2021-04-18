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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко уверен, что руководство США распорядилось его устранить

Лукашенко уверен, что руководство США распорядилось его устранить

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поставить задачу устранить президента... Не может никто дать задачу, кроме высшего политического руководства. Только они", - сказал Лукашенко.

Также он заявил, что к организации покушения на него и его детей причастны американские спецслужбы. "Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье - и ни одного ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл", - рассказал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановскую и других противников режима Лукашенко внесли в список террористов в Беларуси и объявили в международный розыск

Также он пообещал, что в ближайшее время примет одно из самых принципиальных решений за время своего президентства.

"Что сейчас они могут сделать? Опять это их фразы: все держится на Лукашенко, надо снести. Моя задача сделать так: если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это главная моя задача. В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет президента", - предположил Лукашенко.

Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7923) Лукашенко Александр (3618) покушение (1047) США (27182)


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Топ комментарии
+48
Заветная мечта США - захват стратегических запасов крахмала Беларуси.
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18.04.2021 01:12 Ответить
+28
Кого ты падло усатое хотел устранить, когда в экипировке, в бронике и с автоматом выходил против протестуючих своих соотечественников??? такого позора еще Мир не видел... "президент" с автоматом против своих соотечественников... чмо ты усатое, ты не президент.
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18.04.2021 01:33 Ответить
+26
Это ж надо так себя любить
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18.04.2021 01:14 Ответить
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Заветная мечта США - захват стратегических запасов крахмала Беларуси.
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18.04.2021 01:12 Ответить
"Что сейчас они могут сделать? Опять это их фразы: все держится на Лукашенко, надо снести. Моя задача сделать так: если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это главная моя задача. В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно.....

лукашенко объявит себя Ымператором... с правом наследования..
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18.04.2021 01:50 Ответить
Великим князем Литовським? Так "Пиня" не дозволить... Адже ВКЛ старше, ніж Московія... І у нього "правонаступництво" пряме, від Руського князівства...Лука про це вже мріяв, років п"ятнадцять тому, коли його "поманили морквинкою" у вигляді "президента Содружества"... А кінчилося тим, що його ж руками з Білорусі Росія зробила килимок при вхідних дверях, і витирає об нього ноги...
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18.04.2021 07:01 Ответить
он мог спокойно договорится с оппозицией и в обмен на гарантии безопасности передать власть. Досидел бы жизнь на золотых унитазах уважаемым гражданином, как у нас Кучма.

Но он выбрал участь дрожащей крысы. До конца своих дней жить в вечном страхе и ненависти. Странные эти диктаторы.
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18.04.2021 10:22 Ответить
Это ж надо так себя любить
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18.04.2021 01:14 Ответить
Х.З. Видео со скрытой камеры выложили - действительно триндели про госпереворот
С 4:10
https://www.youtube.com/watch?v=PpV9s6YIflo

С 5:10 про Госдеп
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18.04.2021 09:03 Ответить
Він не схотів віддати успішну країну в руки російським провокаторам, потім зрозумів, що то Захід його вороги, і коли вже Україна підтримала економічні санкції проти Білорусі, вирішив миритися з Росією. Але ще не все втрачено, поки він не впевниться, що США проти нього і Білорусі. Якщо це справді так, то Лука може піти ва-банк. Тільки вірити Пуйлу про Булькання" не можна, треба спробувати через Посольство США з'ясувати стосунки.
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18.04.2021 12:26 Ответить
.не мели дурню..
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18.04.2021 15:09 Ответить
Конечно, даром, чтоли тоннель прямиком из Колорадо роют...
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18.04.2021 01:15 Ответить
"Закусывать надо!"(с)
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18.04.2021 01:16 Ответить
"Бульканье - и ни одного ответа"
Источник: https://censor.net/ru/n3260401
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18.04.2021 01:28 Ответить
Запивать, сразу 2.... таблетки
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18.04.2021 02:23 Ответить
Бери выше, бульбофюрер - это рептилоиды с Набиру, они уже межгалактический линкор в бсср отправили, скоро у тебя под диваном появится.
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18.04.2021 01:18 Ответить
Усатый таракан слишком высокое ЧСВ себе приписал)
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18.04.2021 01:19 Ответить
Какой же ты фюллер, ежели ЧСВ не отрастил?
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18.04.2021 01:37 Ответить
Так еще до выборов опрос показал его рейтинг в стране был равен 3% А оно себе в результатах выборов нарисовало - 86%
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18.04.2021 03:55 Ответить
Ті рейтинги також була російська пропаганда. Чому ж тепер Свєта в дупі, а ніхто не йде в партизани, чи на загально-національний страйк.
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18.04.2021 12:38 Ответить
Чтобы сойти с ума, нужно его наличие...
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18.04.2021 01:19 Ответить
У чык-чырыка там усе набекрень уже.
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18.04.2021 01:22 Ответить
В этот бред ни кто в мире не поверит))))))
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18.04.2021 01:24 Ответить
Конечно, иначе бы его уже отсрелили)
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18.04.2021 01:26 Ответить
А так хочется верить! Что ж они тянут-то с устранением?
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18.04.2021 17:42 Ответить
Усатого заменить надо? Пани Марысю, Потоцкие, Нарышкины (Я из них), Поднимите вопрос белой крови.
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18.04.2021 17:51 Ответить
Для меня БЧБ и Пагоня - Беларусь.
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18.04.2021 17:55 Ответить
Придурок.
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18.04.2021 01:31 Ответить
Кого ты падло усатое хотел устранить, когда в экипировке, в бронике и с автоматом выходил против протестуючих своих соотечественников??? такого позора еще Мир не видел... "президент" с автоматом против своих соотечественников... чмо ты усатое, ты не президент.
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18.04.2021 01:33 Ответить
Він ходив з автоматом всередині своєї резиденції, щоб захиститися на випадок військового перевороту, а не проти беззбройних співвітчизників. Падлом називай курку Тіхановську, дурень царя небесного.
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18.04.2021 13:20 Ответить
У кого из протестующих ты видел оружие в руках? чмо лапотное. А в безоружных мирных протестующих стреляли, есть убитые и раненые.
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18.04.2021 17:01 Ответить
Это лукабот на работе.
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18.04.2021 17:34 Ответить
Здесь много уродов проплаченных. Жыве Беларусь!
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18.04.2021 17:53 Ответить
Саня!шапочку из фольги надень! И в пирамидку сядь.
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18.04.2021 01:36 Ответить
Пирамидку пусть возьмёт у гордона
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18.04.2021 02:24 Ответить
Это все может показаться забавным и смешным, но на самом деле очень печально, когда страной управляют психически нездоровые или со старческим маразмом, или шизофренией...тут уже психиатр должен заключение делать. Лохашенко нездоров на голову, дошел до ручки...
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18.04.2021 01:40 Ответить
доктор Щигельский - участник российско-украинской войны, кстати (в составе медбата им. Пирогова) - ещё в далёком 2001-м поставил диагноз таракану: мозаичная психопатия.
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18.04.2021 03:10 Ответить
то было в 2001..., за двадцать лет таракан прогрессировал еще дальше...
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18.04.2021 10:13 Ответить
Ось ти який, картопляний Нео...😀
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18.04.2021 01:51 Ответить
Він такий. Шмигаль сказав, що нам до ЄС далеко, а зараз стоїть стратегічне завдання -- досягти рівня Білорусі. Недарма ж жоден протестувальник не виявив бажання йти в ЄС.
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18.04.2021 12:46 Ответить
А может Путин тебя хочет убить, ему бы было это выгодно.
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18.04.2021 01:53 Ответить
Деменция+ сезонное обострение = качественный бред. Где хваленая беларусская медицина? Почему пациент перестал вовремя глотать таблеточки???
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18.04.2021 01:56 Ответить
Так пересажал же и поувольнял всех толковых врачей за время протестов. А до кого не успел дотянуться, те уже в Украине, Польше и Литве.
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18.04.2021 17:46 Ответить
Когда руководство США распорядилось устранить Хусейна и Бинладена все было сделано четко и качественно.
А Лука до сих пор небо коптит.
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18.04.2021 01:57 Ответить
Дурне дурним поганяє.
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18.04.2021 12:48 Ответить
Это не смешно. Похоже, бульбафюрер собирается официально присоединить Беларусь к козлостану
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18.04.2021 02:05 Ответить
Де факто уже почти год как он это сделал
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18.04.2021 05:07 Ответить
Мудрость не всегда приходит вместе со старостью. Иногда старость приходит одна.
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18.04.2021 02:11 Ответить
В данном случае старость пришла не одна....вместе с ней пришел старческий маразм....
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18.04.2021 11:22 Ответить
Такое впечатление что бульбофюреру фсбшники психотропов подсіпают,..от его и плющит.
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18.04.2021 02:24 Ответить
таракан недобитый обитает в своём собственном измерении. невдомёк паразиту, что если бы янки действительно вознамерились пришить его - это было бы сделано ОЧЕНЬ быстро.
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18.04.2021 03:09 Ответить
Він же після подій на Донбасі відмовився купувати нафту в РФ і став купувати її у США. Тому раша й збурила "революцію". У нас теж було подібне -- "Україна без Кучми", потім "аби не Порошенко", а в Білорусі "тільки не Лукашенко". Якщо РФ суне свої брудні ратиці навіть у вибори США...
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18.04.2021 12:56 Ответить
Против разведданных не попрёшь.
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18.04.2021 03:37 Ответить
Ох уж эти разведотряды директора АМАПа 🤣
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18.04.2021 04:02 Ответить
Устранить президента? Боже збавь! Просто усатую ******** гниду.
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18.04.2021 05:06 Ответить
это не "бульканье" а хохот.
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18.04.2021 05:16 Ответить
шо не отбулавленый - то верховный...
и чем мельче тем круче..
лука - левый фланг держи, не споткнись, - не на колесах....

обнулить бубу еще никому из 73% терешковых такая мысль не приплывала?
даже не удивлюсь....
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18.04.2021 05:56 Ответить
картофельный хфюрер --- возьми пример с ельцина ---- я устал . я ухожу или тебя падлу уйдут как чаушеску . каддафи или саддама хусейна ---- бессмертных диктаторов не бывает ---- даже товарищ сталин обосцавшись подох . а у него империя была огого . а ..соратники.. стояли над обосцаным сталиным и говорили что ..товарищ.. сталин отдыхает --- не тревожте его --- есть еще вариант подохнуть в тюрьме после суда в ГААГЕ как милошевич.......
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18.04.2021 06:23 Ответить
НУ ТАК ВПЕРДЕ К ЯНУКОВОЩУ !)
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18.04.2021 06:30 Ответить
А кастрировать не распорядились? Один беглый президент уже жаловался, что его внука хотели "люстрировать".
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18.04.2021 06:52 Ответить
Лукашенко - забеременел...
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18.04.2021 07:34 Ответить
Картофель-хороший овощ,лука-дерьмовый дрыщ...
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18.04.2021 07:51 Ответить
Сделает официально Беларусь официально федеральным округом параши.можете заскринитьт.таким образом карлик выйдет к границам Европы и практически окружит нас
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18.04.2021 07:53 Ответить
Его скорее вальнет пуйло, когда окупирует окончательно Белорусь.
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18.04.2021 08:03 Ответить
У этого ************ мания величия. Да кому ты и твой ***** нах нужны, что бы об таких руки марать? Сами подохните, хотя не исключены варианты типа ливийского, либо румынского.
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18.04.2021 08:31 Ответить
А мені здається, що це марсіани його замовили. В Білорусі та РФ легко можна знайти людей, які бачили і чули все на власні очі та вуха. ФСБ підтвердить.
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18.04.2021 08:54 Ответить
Видео выложили - действительно триндели про госпереворот
С 4:10
https://www.youtube.com/watch?v=PpV9s6YIflo

С 5:10 про Госдеп
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18.04.2021 09:02 Ответить
Там є гарні фахівці знімати таке кіно. Ми їх вже таких багато бачили. Я впевнений, що якщо Ви потрапите до них, то зізнаєтесь у будь-чому.
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18.04.2021 09:16 Ответить
США 100% хочет захватить рынок картошки, а Беларусь главный конкурент.
Версия два: США со своим Джон Дирр не может обойти популярность МТЗ, опять Беларусь главный конкурент.
Версия три, основная. Если США решат вытравить глистов которые пристроились в жопе путина, ну тогда да надо убрать лукашенко.
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18.04.2021 09:11 Ответить
То не американці - то марсіани...
Вони чують загрозу цього могутнього інтелекту, для своєї цивілізації...
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18.04.2021 09:40 Ответить
Ощущения читая коменты: - Попал в гадюшник. Демократией так и прет.
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18.04.2021 09:58 Ответить
Да практичемки у всех ватников такое ощущение.
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18.04.2021 10:43 Ответить
Это потому что ты гамна с утра наелся
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18.04.2021 13:43 Ответить
Сябры, вас у федэральнай акрузе Парашной ********* "Беларус" ці не ванітуе калі вы ясце бульбу? Як ні як а прадукт то амерыканскага паходжання. Вамі клапатліва вырашенный Лука Мудишев павінен здушыцца амерыканскай бульбай і здохнуць. Ён гэта меў на ўвазе?
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18.04.2021 10:12 Ответить
Радій шо усунути а гне засунути
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18.04.2021 10:23 Ответить
Очень США заинтересовано, шоб поменять одного московского наместника на другого. Еще более промосковского.
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18.04.2021 10:39 Ответить
На его месте нужно больше бояться устранения от ФСБ.. Он уже свою роль отыграл, теперь Кремлю он только помеха. Просто снять и отправить на должность в Москву, не по понятиям, получится поддались на " давление улицы".. А вот гибель от рук "украинских националистов под руководством американских кураторов" само то... И тут " старший брат из одного народа" примет их в свои " горячие объятия".
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18.04.2021 11:14 Ответить
Якби не Лука, Білорусь давно б була в *********.
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18.04.2021 13:07 Ответить
А може в Америке
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18.04.2021 13:44 Ответить
.."росія" вже давно,з 2017 року ,коли ввела 30 тис. корпус "зелених чоловічків" в результаті "спільних" навчань з Лукою..Так що-стули пельку!!
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18.04.2021 14:38 Ответить
Дійсно ... Путін і Ко його залякують, щоб ще більше прив*язати до рф.
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18.04.2021 11:42 Ответить
Это были известные агенты госдепа Петров с Бошировым...
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18.04.2021 11:46 Ответить
Декрет лукашенко:
"После моей смерти - путин введи войска!"
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18.04.2021 12:55 Ответить
Та давно пора
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18.04.2021 13:41 Ответить
Нагло лжёт, как всегда.
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18.04.2021 14:28 Ответить
Если бы распорядились, ты сам до этого не додумался, не успел бы.
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18.04.2021 15:04 Ответить
как лукашенко сам не распорядилось устранить руководство США .странно .он же больной маразматик (((
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18.04.2021 17:55 Ответить
Еще одного Чегевары из Лукашенко не выйдет, пусть не пыжится.
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18.04.2021 19:21 Ответить
 
 