Лукашенко уверен, что руководство США распорядилось его устранить
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Поставить задачу устранить президента... Не может никто дать задачу, кроме высшего политического руководства. Только они", - сказал Лукашенко.
Также он заявил, что к организации покушения на него и его детей причастны американские спецслужбы. "Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье - и ни одного ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл", - рассказал Лукашенко.
Также он пообещал, что в ближайшее время примет одно из самых принципиальных решений за время своего президентства.
"Что сейчас они могут сделать? Опять это их фразы: все держится на Лукашенко, надо снести. Моя задача сделать так: если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это главная моя задача. В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет президента", - предположил Лукашенко.
Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко.
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лукашенко объявит себя Ымператором... с правом наследования..
Но он выбрал участь дрожащей крысы. До конца своих дней жить в вечном страхе и ненависти. Странные эти диктаторы.
С 4:10
https://www.youtube.com/watch?v=PpV9s6YIflo
С 5:10 про Госдеп
Источник: https://censor.net/ru/n3260401
А Лука до сих пор небо коптит.
и чем мельче тем круче..
лука - левый фланг держи, не споткнись, - не на колесах....
обнулить бубу еще никому из 73% терешковых такая мысль не приплывала?
даже не удивлюсь....
С 4:10
https://www.youtube.com/watch?v=PpV9s6YIflo
С 5:10 про Госдеп
Версия два: США со своим Джон Дирр не может обойти популярность МТЗ, опять Беларусь главный конкурент.
Версия три, основная. Если США решат вытравить глистов которые пристроились в жопе путина, ну тогда да надо убрать лукашенко.
Вони чують загрозу цього могутнього інтелекту, для своєї цивілізації...
"После моей смерти - путин введи войска!"