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Нардеп Шевченко поширив фейк про нібито "вбивство" чоловіка працівниками ТЦК у Білій Церкві, - полковник ЗСУ Штефан

Новини Цензор.НЕТ Події

Нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі "Слуги народу", поширив у соцмережі фейк про нібито побиття чоловіка працівниками ТЦК під час вручення повістки у Білій Церкві. Народний обранець у дусі російської пропаганди, посилаючись на "місцевих жителів" стверджував, що той нібито помер від зазнаних травм.

На це звернув увагу полковник ЗСУ Штефан, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, Служба безпеки України відреагує і дасть правову оцінку діям, які призвели до масового поширення ФЕЙКу, який сьогодні повторно запустив народний депутат Євген Шевченко. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. ПС. Особи, які запустили це попередньо, працівниками СБУ встановлені, матеріали видалили і записали відеозвернення", - інформує він.

Нардеп Шевченко поширив фейк про нібито вбивство чоловіка працівниками ТЦК у Білій Церкві, - полковник ЗСУ Штефан 01
Нардеп Шевченко поширив фейк про нібито вбивство чоловіка працівниками ТЦК у Білій Церкві, - полковник ЗСУ Штефан 02

За його словами, російська пропаганда вже понесла фейк всюди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина півтора місяця шукає чоловіка Микиту Горшкова: У поліції була інформація, що він у ТЦК Мукачево. Там кажуть, що десь на полігоні в Рівному. Документів немає. ВIДЕО

"Народний обранець відпрацював на рашн-пропаганден по повній", - додає військовий.

У нардепа зник ФЕЙКовий допис. А що ж трапилося? ...У каналів, які поширили ФЕЙК, різко почали зникати дописи. Вимагаю притягнення до відповідальності нардепа Шевченка", - резюмує Штефан.

Нардеп Шевченко поширив фейк про нібито вбивство чоловіка працівниками ТЦК у Білій Церкві, - полковник ЗСУ Штефан 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
Ця прокацапська мерзота давно мало б на тюремних нарах гнити ,а воно в політиці.
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07.01.2024 14:54
+29
Зная кто такой этот Шевченко не факт,что ты адекватный.
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07.01.2024 15:04
+23
в буданова і повії також займаються диверсіями в тилу ворога(мабуть сифіліс розповсюджують)
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07.01.2024 15:12
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Мазурашу така сама прокацапська гнида як бужанський, дмитрук чи оцей "шевченко".
То що прокацапські гниди почали істерично педалювати зрив мобілізації дуже красномовно...
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07.01.2024 15:33 Відповісти
Патріоте...гайда во війська,підтримай мобілізацію реально,а не своєю тупуватою писинаною
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07.01.2024 18:05 Відповісти
Буданов разом з тим щуром розказували що воно працівник ГУР. А реально це членосос Єрмака!
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07.01.2024 15:34 Відповісти
Які цікаві спроби відбілити трешенізацію.
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07.01.2024 15:42 Відповісти
Відправити його в відрядження відвідати Іллю Киву - негайно.
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07.01.2024 15:50 Відповісти
безмозгла підла мерзота
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07.01.2024 15:52 Відповісти
Цю гниду потрібно посадити давно , а то те падло вже задовбало своїми рашистськими фейками .
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07.01.2024 15:53 Відповісти
А шо, до этого не тягали в бусы и не избивали в ТЦК ? Полно видео. Тягали за руки за ноги по асфальту, а руководство ТЦК потом отбрехивалось- что "то не наши".
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07.01.2024 15:55 Відповісти
Ухилянт?
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07.01.2024 16:01 Відповісти
Зеленобот?
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07.01.2024 16:15 Відповісти
Тю, с какого это бодуна все зебилы - не ухылянты?
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07.01.2024 21:04 Відповісти
Нет, не уклонист. А ты ?
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07.01.2024 16:30 Відповісти
Так воно ж лукашевченко.
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07.01.2024 15:59 Відповісти
Та дайте уже ухилянтам расстрельную статью, шобы покончить спекуляции вокруг ухилянства, Паникерам и фейкистам по прищепке на яй.а - и в звукоизолированную комнату(закрыть на пару суток, шобы и десятому наказали честно жить).
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07.01.2024 16:00 Відповісти
Нагадаю - це агент ГУР
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07.01.2024 16:00 Відповісти
Так
і ще Червонець там також
бАданов мовчить????
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07.01.2024 16:13 Відповісти
Якщо агент ГУР, то не повинен кантору палити...
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07.01.2024 19:27 Відповісти
всі звикли говорити за законами військового часу , нажаль таких законів немає в Україні а якщо щось і є, то воно не відповідає ситуації що склалась. Потрібно прийняти пакет Законів військового часу, це буде жорстко , але іншого виходу немає. Як приклад Закон про цензкру, про зраду. про колаборціонізм, про ЗМІ, про різного роду блогерів та різного роду"експердів" , про розголошення відомостей про ЗСУ та інші військові формування, про розголошення відомостей про ВПК, про розголошення відомостей про військову допомогу- термін один 15 років, для кожного злочинця. Це потрібно робити терміново інакше буде пізно.
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07.01.2024 16:03 Відповісти
Та ну нафиг... Один закон для всех - при попытке к бегству.
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07.01.2024 16:07 Відповісти
Саме так
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07.01.2024 16:41 Відповісти
Закони військового часу в країні де керує зелений шапітолій?
Так давайте зразу гулаги і трійки СБУ . Да чого там СБУ давайте зразу його перейменуємо в нквд.
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07.01.2024 16:18 Відповісти
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07.01.2024 16:23 Відповісти
В Тернополі в ТЦК били мобіків та ще на відео знімали. Бо всі тцкашники екс-ментяри.
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07.01.2024 16:06 Відповісти
Не все, но понабирали много их, и еще сбу шников- 40 летних пенсионеров с личным оружием, и таможенников, оставшихся без работы из- за войны. Вся эта шваль за сто баксов и брата родного в подвал ТЦК притащит и ********, чтоб бумаги подписал, а не то что левого мужика- задохлика с улицы.
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07.01.2024 16:35 Відповісти
До чого усе це..??? Навіть ( якщо ще не вбили ).. Хоча про такі випадки по усім містам гудить. То це вмотивує людей ? Ми, що не бачимо приниження інших людей чвк-тцк, йде НЕ ДОБРОВІЛЬНА мобілізація народу. Дуройоби Ви так нічого не доб*єтеся ! Платіть нормальну зарплатню, пропишіть усе в контрактах ( скільки країна платить за поранення, за випадок смерті ), найдіть офіцерів, які мають авторитет ) а не дебілів-нікчем лише з військовою кафедрою... І не буде ніяких тоді фейків. P/S Але тоді не буде баблішка на офшори, маєтки, корчі, ****** різного штибу ( радниць і таких інших ).
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07.01.2024 16:06 Відповісти
Може,правда,але не треба ******* про це на весь світ,просто винних у побитті жорстоко і справедливо покарати,відправити на фронт рядовими,щоб воно побачило і відчуло на своїш шкурі.
А то тільки шумиха,поранених фронтовиків у воєнкомати,здорових бугаїв робітників тцк на фронт
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07.01.2024 16:50 Відповісти
Або система міняється, або вона зажене країну в безвихідь. Верхи не хочуть, низи не можуть.
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07.01.2024 18:22 Відповісти
Якби не було мало не щодня скандальних новин за участі ТЦК (незаконні затримання, побиття, корупція), то люди б і не вірили у такі фейки.
Влада не реагує, нікого не покарано. Для окозамилювання звільнили пару десятків воєнкомів. Тому все цілком логічно. Тому люди й далі будуть вірити таким новинам. Адже нічого не змінилося.
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07.01.2024 16:09 Відповісти
Міняту всю систему потрібно. І зарплати і страховки і також відповідальність офіцерів ща втрати особового складу .
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07.01.2024 16:14 Відповісти
Валера даже докторскую защитил на эту тему (почему не на тему стандартов НАТО или стратегии войны с кацапами ??), а потом эту тему засекретил, бо стыдно.
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07.01.2024 16:37 Відповісти
В нас людей не бережуть зовсім .

Нашу армію убиває корупція
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07.01.2024 16:38 Відповісти
Тварюка номерн - щось більш розумне видумати не можеш?
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07.01.2024 16:40 Відповісти
Ах ти ж гнида тцкашна піди спитай хто приїзжає з позицій . То вони тебе і прикопають
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07.01.2024 18:35 Відповісти
Сучих зрадників і ухилянтів тут на цензорі понавилазило а адмін не реагує
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07.01.2024 16:39 Відповісти
Якби тільки на Цензорі. Ці антимайданівці і зрадники позаймали самі високі пости в державі і виборні і ті, на які призначають, здають інтереси України і тринькають бюджетні гроші не на користь українців, а на себе.
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07.01.2024 17:10 Відповісти
Зверніть увагу, бо це абсолютно з однієї теми! Кацапи паралельно зриву мобілізації через таких підарів, як шевченко, запустили ще одне ІПСО.
В стилі тупих домохазяйок - отримав хкйню - перешли її іншому (іншим трьом). Ну це як "пажеланіє щастья". Тільки підари цю хкйню замаскували дуже ловко, багато ведуться - шлеться відосик, весь такий патріотичний, музика, наші прапори, але пише:Голуб Миру!!! Передавай по ланцюгу. Стоп війні" Зверніть увагу, мовби ж нічого поганого, але, війну може зупинити тільки *****!
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07.01.2024 17:07 Відповісти
Та таких фейків у мережі повно . І більшість їх продукують , як не дивно - навіть не кацапи , а наші ж блогери - поцрєоти довбані , котрі зуміли накивати п'ятами за кордон .
Всякі відосіки , з якимись жінками у яких тцк забрало і розіп'яло їхніх - мальчіков в трусіках ,, з якимись уй.бками які перепливли Тису і зразу ж , не встигши навіть висохнути , починають знімати себе на телефон і розказувати - як мовляв - збсь по ту сторону кордону , і шо там навіть повітря приємніше і дихати легше і всьо такоє - заполонили весь інтернет . Це поширюється як зараза , зі швидкістю ковіда .
Куди не зайдеш звідусіль тільки й чути - не йдіть - не йдіть , сидіть вдома , тікайте за бугор , ховайтесь в погребі , штурмуйте кордон ,, а кацапський алкодепутат Марков навіть заявив таке - украінци , наша армія можєт вам памочь , еслі ви скінете нам коордінати ваших тцк . !
Чому СБУ не реагує на всіх цих олешків , луганських , лебіг та ін , які ведуть шалену антимобілізаційну пропаганду - загадка . Дураку ж зрозуміло що це спланована акція на зрив мобілізації . !
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07.01.2024 17:35 Відповісти
Нардепа Шевченка мобілізувати. Разом з Безуглою.
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07.01.2024 17:27 Відповісти
Нахрін він там на фронті треба дисципліну підривати. На гілляку його одразу
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07.01.2024 17:58 Відповісти
Куди ще? Він же нібито в ГУР, сам Буданов казав.
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07.01.2024 22:36 Відповісти
Куди? В Авдіівку, разом із Будьонним.
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07.01.2024 23:36 Відповісти
Можна. І треба.
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08.01.2024 00:24 Відповісти
«Поліцейські спростовують інформацію…» - а повинні заарештувати цю рашистську гниду! Одну курву ще не встигли заткнути, то вже інший дує в шкіряну дудку Пу…на.
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07.01.2024 17:50 Відповісти
Цю курву євгена шевченка любителя лукашенко просто треба
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07.01.2024 18:30 Відповісти
Судя по той женщине , которая начала извиняться , причем в каком то кабинете , верить нельзя нашим органам!!!ЕЕ мужа вернули??
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07.01.2024 19:37 Відповісти
кыва хотел бы обсудить с женей некоторые острые вопросы . кобздону и жирику тоже хочется побеседовать с женей и с лукашенкой тоже
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07.01.2024 20:24 Відповісти
Скільки ботів повилазило. А дівчину яку залякали з дитиною і вона на камеру вибачається "про розповсюдження недостовірних відомостей щодо ТЦК", це взагалі підлість. НКВС ***не.
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07.01.2024 21:42 Відповісти
І чим ми кращі за парашу????
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07.01.2024 22:23 Відповісти
Тримали в полоні та вдягали на голову мішок: мешканці Дніпропетровщини розповіли, як над ними знущалися у закарпатських ТЦК

Теж фейк? А скільки таких тежфейків по країні, що їх просто не зняли на камеру і не донесли до журналістів? Скільки долітає новин про перевищення повноважень ТЦК до того ж Цензора, ну на моїй пам'яті десь 2-3. А їх кожен день десятками, а недокументованих тисячі.
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07.01.2024 23:01 Відповісти
Цього виродка ще хтось слухає, та по нему шибеница плаче. Хотя дурнів вистачає раз за него голосували
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08.01.2024 00:39 Відповісти
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