Нардеп Шевченко поширив фейк про нібито "вбивство" чоловіка працівниками ТЦК у Білій Церкві, - полковник ЗСУ Штефан

Нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі "Слуги народу", поширив у соцмережі фейк про нібито побиття чоловіка працівниками ТЦК під час вручення повістки у Білій Церкві. Народний обранець у дусі російської пропаганди, посилаючись на "місцевих жителів" стверджував, що той нібито помер від зазнаних травм.

На це звернув увагу полковник ЗСУ Штефан, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, Служба безпеки України відреагує і дасть правову оцінку діям, які призвели до масового поширення ФЕЙКу, який сьогодні повторно запустив народний депутат Євген Шевченко. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. ПС. Особи, які запустили це попередньо, працівниками СБУ встановлені, матеріали видалили і записали відеозвернення", - інформує він.









За його словами, російська пропаганда вже понесла фейк всюди.

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"Народний обранець відпрацював на рашн-пропаганден по повній", - додає військовий.

У нардепа зник ФЕЙКовий допис. А що ж трапилося? ...У каналів, які поширили ФЕЙК, різко почали зникати дописи. Вимагаю притягнення до відповідальності нардепа Шевченка", - резюмує Штефан.