Нардеп Шевченко поширив фейк про нібито "вбивство" чоловіка працівниками ТЦК у Білій Церкві, - полковник ЗСУ Штефан
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Нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі "Слуги народу", поширив у соцмережі фейк про нібито побиття чоловіка працівниками ТЦК під час вручення повістки у Білій Церкві. Народний обранець у дусі російської пропаганди, посилаючись на "місцевих жителів" стверджував, що той нібито помер від зазнаних травм.
На це звернув увагу полковник ЗСУ Штефан, інформує Цензор.НЕТ.
"Сподіваюся, Служба безпеки України відреагує і дасть правову оцінку діям, які призвели до масового поширення ФЕЙКу, який сьогодні повторно запустив народний депутат Євген Шевченко. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. ПС. Особи, які запустили це попередньо, працівниками СБУ встановлені, матеріали видалили і записали відеозвернення", - інформує він.
За його словами, російська пропаганда вже понесла фейк всюди.
"Народний обранець відпрацював на рашн-пропаганден по повній", - додає військовий.
У нардепа зник ФЕЙКовий допис. А що ж трапилося? ...У каналів, які поширили ФЕЙК, різко почали зникати дописи. Вимагаю притягнення до відповідальності нардепа Шевченка", - резюмує Штефан.
Будь ласка, зачекайте...
То що прокацапські гниди почали істерично педалювати зрив мобілізації дуже красномовно...
і ще Червонець там також
бАданов мовчить????
Так давайте зразу гулаги і трійки СБУ . Да чого там СБУ давайте зразу його перейменуємо в нквд.
А то тільки шумиха,поранених фронтовиків у воєнкомати,здорових бугаїв робітників тцк на фронт
Влада не реагує, нікого не покарано. Для окозамилювання звільнили пару десятків воєнкомів. Тому все цілком логічно. Тому люди й далі будуть вірити таким новинам. Адже нічого не змінилося.
Нашу армію убиває корупція
В стилі тупих домохазяйок - отримав хкйню - перешли її іншому (іншим трьом). Ну це як "пажеланіє щастья". Тільки підари цю хкйню замаскували дуже ловко, багато ведуться - шлеться відосик, весь такий патріотичний, музика, наші прапори, але пише:Голуб Миру!!! Передавай по ланцюгу. Стоп війні" Зверніть увагу, мовби ж нічого поганого, але, війну може зупинити тільки *****!
Всякі відосіки , з якимись жінками у яких тцк забрало і розіп'яло їхніх - мальчіков в трусіках ,, з якимись уй.бками які перепливли Тису і зразу ж , не встигши навіть висохнути , починають знімати себе на телефон і розказувати - як мовляв - збсь по ту сторону кордону , і шо там навіть повітря приємніше і дихати легше і всьо такоє - заполонили весь інтернет . Це поширюється як зараза , зі швидкістю ковіда .
Куди не зайдеш звідусіль тільки й чути - не йдіть - не йдіть , сидіть вдома , тікайте за бугор , ховайтесь в погребі , штурмуйте кордон ,, а кацапський алкодепутат Марков навіть заявив таке - украінци , наша армія можєт вам памочь , еслі ви скінете нам коордінати ваших тцк . !
Чому СБУ не реагує на всіх цих олешків , луганських , лебіг та ін , які ведуть шалену антимобілізаційну пропаганду - загадка . Дураку ж зрозуміло що це спланована акція на зрив мобілізації . !
Теж фейк? А скільки таких тежфейків по країні, що їх просто не зняли на камеру і не донесли до журналістів? Скільки долітає новин про перевищення повноважень ТЦК до того ж Цензора, ну на моїй пам'яті десь 2-3. А їх кожен день десятками, а недокументованих тисячі.