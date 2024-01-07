Нардеп Шевченко распространил фейк о якобы "убийстве" мужчины работниками ТЦК в Белой Церкви, - полковник ВСУ Штефан

Нардеп Евгений Шевченко, которого исключили из "Слуги народа", распространил в соцсети фейк о якобы избиении мужчины работниками ТЦК во время вручения повестки в Белой Церкви. Народный избранник в духе российской пропаганды, ссылаясь на "местных жителей", утверждал, что тот якобы умер от полученных травм.

На это обратил внимание полковник ВСУ Штефан, передает Цензор.НЕТ.

"Надеюсь Служба безопасности Украины отреагирует и даст правовую оценку действиям, которые привели к массовому распространению ФЭЙКа, который сегодня повторно запустил народный депутат Евгений Шевченко. Соблюдайте информационную гигиену. ПС. Лица, запустившие это, предварительно, работниками СБУ установлены, материалы удалили и записали видеообращение", – информирует он.









По его словам, российская пропаганда уже разнесла фейк повсюду.

"Народный избранник отработал на рашн-пропаганден по полной", - добавляет военный.

У нардепа исчезла ФЕЙКовое сообщение. А что же произошло? ...У каналов, распространивших ФЭЙК, резко начали исчезать сообщения. Требую привлечения к ответственности нардепа Шевченко", - резюмирует Штефан.

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