Нардеп Шевченко распространил фейк о якобы "убийстве" мужчины работниками ТЦК в Белой Церкви, - полковник ВСУ Штефан
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Нардеп Евгений Шевченко, которого исключили из "Слуги народа", распространил в соцсети фейк о якобы избиении мужчины работниками ТЦК во время вручения повестки в Белой Церкви. Народный избранник в духе российской пропаганды, ссылаясь на "местных жителей", утверждал, что тот якобы умер от полученных травм.
На это обратил внимание полковник ВСУ Штефан, передает Цензор.НЕТ.
"Надеюсь Служба безопасности Украины отреагирует и даст правовую оценку действиям, которые привели к массовому распространению ФЭЙКа, который сегодня повторно запустил народный депутат Евгений Шевченко. Соблюдайте информационную гигиену. ПС. Лица, запустившие это, предварительно, работниками СБУ установлены, материалы удалили и записали видеообращение", – информирует он.
По его словам, российская пропаганда уже разнесла фейк повсюду.
"Народный избранник отработал на рашн-пропаганден по полной", - добавляет военный.
У нардепа исчезла ФЕЙКовое сообщение. А что же произошло? ...У каналов, распространивших ФЭЙК, резко начали исчезать сообщения. Требую привлечения к ответственности нардепа Шевченко", - резюмирует Штефан.
Пожалуйста, подождите...
То що прокацапські гниди почали істерично педалювати зрив мобілізації дуже красномовно...
і ще Червонець там також
бАданов мовчить????
Так давайте зразу гулаги і трійки СБУ . Да чого там СБУ давайте зразу його перейменуємо в нквд.
А то тільки шумиха,поранених фронтовиків у воєнкомати,здорових бугаїв робітників тцк на фронт
Влада не реагує, нікого не покарано. Для окозамилювання звільнили пару десятків воєнкомів. Тому все цілком логічно. Тому люди й далі будуть вірити таким новинам. Адже нічого не змінилося.
Нашу армію убиває корупція
В стилі тупих домохазяйок - отримав хкйню - перешли її іншому (іншим трьом). Ну це як "пажеланіє щастья". Тільки підари цю хкйню замаскували дуже ловко, багато ведуться - шлеться відосик, весь такий патріотичний, музика, наші прапори, але пише:Голуб Миру!!! Передавай по ланцюгу. Стоп війні" Зверніть увагу, мовби ж нічого поганого, але, війну може зупинити тільки *****!
Всякі відосіки , з якимись жінками у яких тцк забрало і розіп'яло їхніх - мальчіков в трусіках ,, з якимись уй.бками які перепливли Тису і зразу ж , не встигши навіть висохнути , починають знімати себе на телефон і розказувати - як мовляв - збсь по ту сторону кордону , і шо там навіть повітря приємніше і дихати легше і всьо такоє - заполонили весь інтернет . Це поширюється як зараза , зі швидкістю ковіда .
Куди не зайдеш звідусіль тільки й чути - не йдіть - не йдіть , сидіть вдома , тікайте за бугор , ховайтесь в погребі , штурмуйте кордон ,, а кацапський алкодепутат Марков навіть заявив таке - украінци , наша армія можєт вам памочь , еслі ви скінете нам коордінати ваших тцк . !
Чому СБУ не реагує на всіх цих олешків , луганських , лебіг та ін , які ведуть шалену антимобілізаційну пропаганду - загадка . Дураку ж зрозуміло що це спланована акція на зрив мобілізації . !
Теж фейк? А скільки таких тежфейків по країні, що їх просто не зняли на камеру і не донесли до журналістів? Скільки долітає новин про перевищення повноважень ТЦК до того ж Цензора, ну на моїй пам'яті десь 2-3. А їх кожен день десятками, а недокументованих тисячі.