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Нардеп Шевченко распространил фейк о якобы "убийстве" мужчины работниками ТЦК в Белой Церкви, - полковник ВСУ Штефан

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Нардеп Евгений Шевченко, которого исключили из "Слуги народа", распространил в соцсети фейк о якобы избиении мужчины работниками ТЦК во время вручения повестки в Белой Церкви. Народный избранник в духе российской пропаганды, ссылаясь на "местных жителей", утверждал, что тот якобы умер от полученных травм.

На это обратил внимание полковник ВСУ Штефан, передает Цензор.НЕТ.

"Надеюсь Служба безопасности Украины отреагирует и даст правовую оценку действиям, которые привели к массовому распространению ФЭЙКа, который сегодня повторно запустил народный депутат Евгений Шевченко. Соблюдайте информационную гигиену. ПС. Лица, запустившие это, предварительно, работниками СБУ установлены, материалы удалили и записали видеообращение", – информирует он.

Нардеп Шевченко распространил фейк о якобы убийстве мужчины работниками ТЦК в Белой Церкви, - полковник ВСУ Штефан 01
Нардеп Шевченко распространил фейк о якобы убийстве мужчины работниками ТЦК в Белой Церкви, - полковник ВСУ Штефан 02

По его словам, российская пропаганда уже разнесла фейк повсюду.

"Народный избранник отработал на рашн-пропаганден по полной", - добавляет военный.

У нардепа исчезла ФЕЙКовое сообщение. А что же произошло? ...У каналов, распространивших ФЭЙК, резко начали исчезать сообщения. Требую привлечения к ответственности нардепа Шевченко", - резюмирует Штефан.

Читайте также: Российская пропаганда придумала удар по бункеру с замом Залужного". Это фейк, - Стратком ВСУ

Нардеп Шевченко распространил фейк о якобы убийстве мужчины работниками ТЦК в Белой Церкви, - полковник ВСУ Штефан 03
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Топ комментарии
+33
Ця прокацапська мерзота давно мало б на тюремних нарах гнити ,а воно в політиці.
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07.01.2024 14:54
+29
Зная кто такой этот Шевченко не факт,что ты адекватный.
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07.01.2024 15:04
+23
в буданова і повії також займаються диверсіями в тилу ворога(мабуть сифіліс розповсюджують)
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07.01.2024 15:12
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Мазурашу така сама прокацапська гнида як бужанський, дмитрук чи оцей "шевченко".
То що прокацапські гниди почали істерично педалювати зрив мобілізації дуже красномовно...
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07.01.2024 15:33 Ответить
Патріоте...гайда во війська,підтримай мобілізацію реально,а не своєю тупуватою писинаною
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07.01.2024 18:05 Ответить
Буданов разом з тим щуром розказували що воно працівник ГУР. А реально це членосос Єрмака!
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07.01.2024 15:34 Ответить
Які цікаві спроби відбілити трешенізацію.
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07.01.2024 15:42 Ответить
Відправити його в відрядження відвідати Іллю Киву - негайно.
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07.01.2024 15:50 Ответить
безмозгла підла мерзота
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07.01.2024 15:52 Ответить
Цю гниду потрібно посадити давно , а то те падло вже задовбало своїми рашистськими фейками .
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07.01.2024 15:53 Ответить
А шо, до этого не тягали в бусы и не избивали в ТЦК ? Полно видео. Тягали за руки за ноги по асфальту, а руководство ТЦК потом отбрехивалось- что "то не наши".
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07.01.2024 15:55 Ответить
Ухилянт?
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07.01.2024 16:01 Ответить
Зеленобот?
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07.01.2024 16:15 Ответить
Тю, с какого это бодуна все зебилы - не ухылянты?
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07.01.2024 21:04 Ответить
Нет, не уклонист. А ты ?
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07.01.2024 16:30 Ответить
Так воно ж лукашевченко.
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07.01.2024 15:59 Ответить
Та дайте уже ухилянтам расстрельную статью, шобы покончить спекуляции вокруг ухилянства, Паникерам и фейкистам по прищепке на яй.а - и в звукоизолированную комнату(закрыть на пару суток, шобы и десятому наказали честно жить).
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07.01.2024 16:00 Ответить
Нагадаю - це агент ГУР
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07.01.2024 16:00 Ответить
Так
і ще Червонець там також
бАданов мовчить????
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07.01.2024 16:13 Ответить
Якщо агент ГУР, то не повинен кантору палити...
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07.01.2024 19:27 Ответить
всі звикли говорити за законами військового часу , нажаль таких законів немає в Україні а якщо щось і є, то воно не відповідає ситуації що склалась. Потрібно прийняти пакет Законів військового часу, це буде жорстко , але іншого виходу немає. Як приклад Закон про цензкру, про зраду. про колаборціонізм, про ЗМІ, про різного роду блогерів та різного роду"експердів" , про розголошення відомостей про ЗСУ та інші військові формування, про розголошення відомостей про ВПК, про розголошення відомостей про військову допомогу- термін один 15 років, для кожного злочинця. Це потрібно робити терміново інакше буде пізно.
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07.01.2024 16:03 Ответить
Та ну нафиг... Один закон для всех - при попытке к бегству.
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07.01.2024 16:07 Ответить
Саме так
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07.01.2024 16:41 Ответить
Закони військового часу в країні де керує зелений шапітолій?
Так давайте зразу гулаги і трійки СБУ . Да чого там СБУ давайте зразу його перейменуємо в нквд.
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07.01.2024 16:18 Ответить
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07.01.2024 16:23 Ответить
В Тернополі в ТЦК били мобіків та ще на відео знімали. Бо всі тцкашники екс-ментяри.
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07.01.2024 16:06 Ответить
Не все, но понабирали много их, и еще сбу шников- 40 летних пенсионеров с личным оружием, и таможенников, оставшихся без работы из- за войны. Вся эта шваль за сто баксов и брата родного в подвал ТЦК притащит и ********, чтоб бумаги подписал, а не то что левого мужика- задохлика с улицы.
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07.01.2024 16:35 Ответить
До чого усе це..??? Навіть ( якщо ще не вбили ).. Хоча про такі випадки по усім містам гудить. То це вмотивує людей ? Ми, що не бачимо приниження інших людей чвк-тцк, йде НЕ ДОБРОВІЛЬНА мобілізація народу. Дуройоби Ви так нічого не доб*єтеся ! Платіть нормальну зарплатню, пропишіть усе в контрактах ( скільки країна платить за поранення, за випадок смерті ), найдіть офіцерів, які мають авторитет ) а не дебілів-нікчем лише з військовою кафедрою... І не буде ніяких тоді фейків. P/S Але тоді не буде баблішка на офшори, маєтки, корчі, ****** різного штибу ( радниць і таких інших ).
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07.01.2024 16:06 Ответить
Може,правда,але не треба ******* про це на весь світ,просто винних у побитті жорстоко і справедливо покарати,відправити на фронт рядовими,щоб воно побачило і відчуло на своїш шкурі.
А то тільки шумиха,поранених фронтовиків у воєнкомати,здорових бугаїв робітників тцк на фронт
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07.01.2024 16:50 Ответить
Або система міняється, або вона зажене країну в безвихідь. Верхи не хочуть, низи не можуть.
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07.01.2024 18:22 Ответить
Якби не було мало не щодня скандальних новин за участі ТЦК (незаконні затримання, побиття, корупція), то люди б і не вірили у такі фейки.
Влада не реагує, нікого не покарано. Для окозамилювання звільнили пару десятків воєнкомів. Тому все цілком логічно. Тому люди й далі будуть вірити таким новинам. Адже нічого не змінилося.
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07.01.2024 16:09 Ответить
Міняту всю систему потрібно. І зарплати і страховки і також відповідальність офіцерів ща втрати особового складу .
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07.01.2024 16:14 Ответить
Валера даже докторскую защитил на эту тему (почему не на тему стандартов НАТО или стратегии войны с кацапами ??), а потом эту тему засекретил, бо стыдно.
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07.01.2024 16:37 Ответить
В нас людей не бережуть зовсім .

Нашу армію убиває корупція
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07.01.2024 16:38 Ответить
Тварюка номерн - щось більш розумне видумати не можеш?
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07.01.2024 16:40 Ответить
Ах ти ж гнида тцкашна піди спитай хто приїзжає з позицій . То вони тебе і прикопають
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07.01.2024 18:35 Ответить
Сучих зрадників і ухилянтів тут на цензорі понавилазило а адмін не реагує
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07.01.2024 16:39 Ответить
Якби тільки на Цензорі. Ці антимайданівці і зрадники позаймали самі високі пости в державі і виборні і ті, на які призначають, здають інтереси України і тринькають бюджетні гроші не на користь українців, а на себе.
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07.01.2024 17:10 Ответить
Зверніть увагу, бо це абсолютно з однієї теми! Кацапи паралельно зриву мобілізації через таких підарів, як шевченко, запустили ще одне ІПСО.
В стилі тупих домохазяйок - отримав хкйню - перешли її іншому (іншим трьом). Ну це як "пажеланіє щастья". Тільки підари цю хкйню замаскували дуже ловко, багато ведуться - шлеться відосик, весь такий патріотичний, музика, наші прапори, але пише:Голуб Миру!!! Передавай по ланцюгу. Стоп війні" Зверніть увагу, мовби ж нічого поганого, але, війну може зупинити тільки *****!
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07.01.2024 17:07 Ответить
Та таких фейків у мережі повно . І більшість їх продукують , як не дивно - навіть не кацапи , а наші ж блогери - поцрєоти довбані , котрі зуміли накивати п'ятами за кордон .
Всякі відосіки , з якимись жінками у яких тцк забрало і розіп'яло їхніх - мальчіков в трусіках ,, з якимись уй.бками які перепливли Тису і зразу ж , не встигши навіть висохнути , починають знімати себе на телефон і розказувати - як мовляв - збсь по ту сторону кордону , і шо там навіть повітря приємніше і дихати легше і всьо такоє - заполонили весь інтернет . Це поширюється як зараза , зі швидкістю ковіда .
Куди не зайдеш звідусіль тільки й чути - не йдіть - не йдіть , сидіть вдома , тікайте за бугор , ховайтесь в погребі , штурмуйте кордон ,, а кацапський алкодепутат Марков навіть заявив таке - украінци , наша армія можєт вам памочь , еслі ви скінете нам коордінати ваших тцк . !
Чому СБУ не реагує на всіх цих олешків , луганських , лебіг та ін , які ведуть шалену антимобілізаційну пропаганду - загадка . Дураку ж зрозуміло що це спланована акція на зрив мобілізації . !
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07.01.2024 17:35 Ответить
Нардепа Шевченка мобілізувати. Разом з Безуглою.
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07.01.2024 17:27 Ответить
Нахрін він там на фронті треба дисципліну підривати. На гілляку його одразу
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07.01.2024 17:58 Ответить
Куди ще? Він же нібито в ГУР, сам Буданов казав.
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07.01.2024 22:36 Ответить
Куди? В Авдіівку, разом із Будьонним.
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07.01.2024 23:36 Ответить
Можна. І треба.
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08.01.2024 00:24 Ответить
«Поліцейські спростовують інформацію…» - а повинні заарештувати цю рашистську гниду! Одну курву ще не встигли заткнути, то вже інший дує в шкіряну дудку Пу…на.
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07.01.2024 17:50 Ответить
Цю курву євгена шевченка любителя лукашенко просто треба
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07.01.2024 18:30 Ответить
Судя по той женщине , которая начала извиняться , причем в каком то кабинете , верить нельзя нашим органам!!!ЕЕ мужа вернули??
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07.01.2024 19:37 Ответить
кыва хотел бы обсудить с женей некоторые острые вопросы . кобздону и жирику тоже хочется побеседовать с женей и с лукашенкой тоже
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07.01.2024 20:24 Ответить
Скільки ботів повилазило. А дівчину яку залякали з дитиною і вона на камеру вибачається "про розповсюдження недостовірних відомостей щодо ТЦК", це взагалі підлість. НКВС ***не.
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07.01.2024 21:42 Ответить
І чим ми кращі за парашу????
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07.01.2024 22:23 Ответить
Тримали в полоні та вдягали на голову мішок: мешканці Дніпропетровщини розповіли, як над ними знущалися у закарпатських ТЦК

Теж фейк? А скільки таких тежфейків по країні, що їх просто не зняли на камеру і не донесли до журналістів? Скільки долітає новин про перевищення повноважень ТЦК до того ж Цензора, ну на моїй пам'яті десь 2-3. А їх кожен день десятками, а недокументованих тисячі.
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07.01.2024 23:01 Ответить
Цього виродка ще хтось слухає, та по нему шибеница плаче. Хотя дурнів вистачає раз за него голосували
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08.01.2024 00:39 Ответить
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