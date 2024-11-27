УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10805 відвідувачів онлайн
Новини
9 137 90

Єрмак про умови для початку переговорів із Росією: "Необхідно повернути ситуацію хоча б до стану на 23 лютого 2022 року"

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що переговори між Україною та Росією можливі лише за умови згоди обох сторін на завершення війни та повернення до ситуації, яка була станом на 23 лютого 2022 року.

Про це він написав у колонці Dagens industri, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Главком.

Єрмак зазначив, що плідні переговори можливі тільки тоді, коли у всіх воюючих сторін є бажання припинити боротьбу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Україна ніяких перемовин із Росією не веде", - Єрмак

"Крім того, необхідно повернути ситуацію хоча б до стану на 23 лютого 2022 року. Це стало б відправною точкою для подальшого врегулювання, оскільки до цієї дати частина України була окупована", - зазначив він.

Однак, як зазначає Єрмак, наразі Росія не зацікавлена в мирі, адже вона демонструє перекиданням 11 тис. північнокорейських військових з потенціалом збільшення контингенту до 100 тис.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо США змусять Україну піти на поступки РФ, то це створить в українців відчуття зради, - глава МЗС Чехії Ліпавський

"Запуск Росією гіперзвукової ракети середньої дальності, здатної нести ядерну зброю, по Дніпру минулого тижня в поєднанні з погрозами Путіна щодо подальших ударів ще раз демонструє, що Москва не зацікавлена в мирі. На кожен російський удар і ядерну загрозу необхідно відповідати з непохитною рішучістю. Посилення режиму санкцій у поєднанні з посиленням військового та цивільного потенціалу України, особливо нашої протиповітряної оборони, повинно відбутися негайно. Підтримка України перед обличчям цих викликів має бути стійкою, тривалою та довгостроковою", – вважає Єрмак.

Керівник ОП додав, що наразі Європа має активізуватися та встановити власний надійний стратегічний підхід. Посилюючи оборонну, економічну та дипломатичну складові, Європа зможе забезпечити тривалий мир, безпеку та економічну стабільність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін сприйматиме будь-які мирні пропозиції як ознаку слабкості Заходу, - сенатор-республіканець Раундс

Автор: 

Єрмак Андрій (1365) переговори з Росією (1056)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+46
три роки "зелені варвари" винищували Україну і український народ,щоб повернутися до того ,в чому звинувачували Порошенка перед виборами...
показати весь коментар
27.11.2024 15:55
+31
Идиот .
показати весь коментар
27.11.2024 15:53
+25
Хто це? Це тей син ФСБшника?
показати весь коментар
27.11.2024 15:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Идиот .
показати весь коментар
27.11.2024 15:53 Відповісти
Розмєчтався, з дозою, чи без?
показати весь коментар
27.11.2024 15:56 Відповісти
просто зрадник
показати весь коментар
27.11.2024 15:58 Відповісти
Насправді зрозуміло хто ідіоти, бо допустили до влади таких ушльопків.
показати весь коментар
27.11.2024 16:04 Відповісти
Ворог.
показати весь коментар
27.11.2024 16:29 Відповісти
козир
показати весь коментар
27.11.2024 17:04 Відповісти
Хто це такий Ермак, що робе такi
заяви?😏😠
показати весь коментар
27.11.2024 17:14 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
27.11.2024 15:55 Відповісти
три роки "зелені варвари" винищували Україну і український народ,щоб повернутися до того ,в чому звинувачували Порошенка перед виборами...
показати весь коментар
27.11.2024 15:55 Відповісти
Авже ж, 3 роки завойовували по клаптику ті теріторії, поклали на це сотні тисяч, щоб просто віддати це задля початку переговорів, які нічого не гарантують.
Потужні зєрмако-дупломати.
показати весь коментар
27.11.2024 15:55 Відповісти
Ну так з самого початку ж зрозуміло було, що все це - тимчасова окупація. Нехрєн було класти сотні тисяч і завойовувати по клаптику те, що усе одне доведеться залишати рано чи пізно.
показати весь коментар
27.11.2024 16:29 Відповісти
🤣
показати весь коментар
27.11.2024 16:33 Відповісти
Ну або до останнього москаля їм доведеться перемалуватись.
показати весь коментар
27.11.2024 16:47 Відповісти
Москалів в рази більше ніж нас. Україна перемелеться першою.
показати весь коментар
27.11.2024 18:11 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2024 15:56 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2024 15:57 Відповісти
Хто це? Це тей син ФСБшника?
показати весь коментар
27.11.2024 15:57 Відповісти
Це той, хто
- катався на літаку президента до берлину на перемовини з Козаком. Дивно, але досі він не доповів українському народові ПРО ЩО БАЛАКАВ. Але його балакання та загравання з Мрсковшиною теж привело до війни
- це той, хто повіз нашего маленького мальчика Бубочку до Оману на перемовини з патрушевим і досі не доповів українському народові про суть перемовин
- це той , хто піарився з договорами безпеки від різних країн . Але кацапи вдарили балистикою і країни одразу забули про ці договори.
- це той, хто підняв під себе безпілотники
- це той хто, звільнив Залужного і 16 досвідчених генералів
- ЦЕ ТОЙ ХТО ВТЕЧЕ З НАГРАБОВАНИМ, а нашого маленького Бубочку залишить для вʼязниці.
І ТАК ТОМУ ДУРНЮ БУБОЧКЕ І НАДО ЗА ДУРИСТЬ
показати весь коментар
27.11.2024 16:06 Відповісти
Так i ще головний решалово в Украiнi.😠
показати весь коментар
27.11.2024 17:17 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2024 15:58 Відповісти
Мені здається, простіше винайти машину часу, яка поверне українців у 2019 прям на виборчі дільниці, ...., аніж зараз дійти до кордонів 23.02.2022
показати весь коментар
27.11.2024 15:59 Відповісти
А скільки метеликів треба розчавити, щоб у 2019 українці НЕ "здєлалі сєбя разом"?
показати весь коментар
27.11.2024 16:03 Відповісти
Вони вже "повернули" ситуацію. За 2 дні втратили південь, розмінувавши Чонгар.
показати весь коментар
27.11.2024 15:59 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2024 16:00 Відповісти
Сволото...😠 Скiльки життiв загубили, скiльки дiточок не стануть дорослими, або зостануться сиротами через цiх падлюк...🥺😢😠
показати весь коментар
27.11.2024 17:24 Відповісти
ДБ.
"Повернути ситуацію" це означає - розмінувати все, заморозити програми з озброєння, зменшити кількість та якість війська, прибрати підрозділи з важливих напрямків та готуватися до шашликів?
показати весь коментар
27.11.2024 16:00 Відповісти
А хто воно таке щоб щось хрюкати?
показати весь коментар
27.11.2024 16:02 Відповісти
Блин, нормально ‼️‼️‼️
показати весь коментар
27.11.2024 16:08 Відповісти
дебіл
показати весь коментар
27.11.2024 16:02 Відповісти
Повернути ситуацію взад, щоб знову будувати дороги?
показати весь коментар
27.11.2024 16:02 Відповісти
Коли цього покидька вже повісять.
показати весь коментар
27.11.2024 16:02 Відповісти
Віталя ще йолку не відкрив
показати весь коментар
27.11.2024 16:10 Відповісти
Супер комент !
показати весь коментар
27.11.2024 16:53 Відповісти
крінж
показати весь коментар
27.11.2024 16:02 Відповісти
д'єрмак озвучив .. це воно проперділо прямо у мікрофон?
показати весь коментар
27.11.2024 16:03 Відповісти
Хуіз цей московського папіка із ГРУ кадр, яким боком воно до України і хто його заслав сюди?
показати весь коментар
27.11.2024 16:03 Відповісти
уйо.....к !!!(((
показати весь коментар
27.11.2024 16:04 Відповісти
Переклади.
показати весь коментар
27.11.2024 16:16 Відповісти
ця людина не має права на такі публічні заяви. такі заяви-зрада
показати весь коментар
27.11.2024 16:08 Відповісти
А чому опозиція мовчить ? Мабуть договорняк
показати весь коментар
27.11.2024 16:11 Відповісти
а хто є оппозицією?будь ласка хоч пару прізвищ?
показати весь коментар
27.11.2024 16:28 Відповісти
Сама никак не можу зрозумити Е ОППОЗИЦІЯ ЧИ НЕМА У ВР
показати весь коментар
27.11.2024 16:30 Відповісти
правільніше-а вона була в загалі?
показати весь коментар
28.11.2024 13:59 Відповісти
Баба Юля не моя , я за націоналистів А їх у парламенті нема .
тому пропоную більше не голосувати за тих, хто зараз у парламенті ,бо від них тількі біда
- продаж землі по заказу раши, шоб українці без хліба залишились
- скасування закону про нульове розмитнення в угоду АВТОБАРИГАМ, щоб українці дорожче за авто платили . І подивиться- скількі авто руйнують зараз ракети- А АВТОБАРИГИ тількі ручонки своі труть від радощі
- ГЕТТМАНЦЕВА нихто не гонить за його руйнівні закони в економиці
- а агент ФСБ Стефанчук , який протягнув закон про скасування переходу часу , ЯК У РАШИ КАЗАХСТАНІ БІЛАРУСІ . Чому Стефанчук досі не у вʼязниці. ? Іпарламент проголосував за цей кацапський закон
- І ЩЕ БАГАТО ЧОГО . Сторинок не вистачить . Треба гнати цей парламент у шію
показати весь коментар
27.11.2024 18:38 Відповісти
***......, коли вже цього уйобка приберуть!!! Що воно несе!!!
показати весь коментар
27.11.2024 16:09 Відповісти
Дикі люди.
показати весь коментар
27.11.2024 16:10 Відповісти
Ах ти ж ****...
Повернути кажеш, то повертай, що сам просрав.
Мінськ йому не такий був.
показати весь коментар
27.11.2024 16:11 Відповісти
Значить всім офісом разом зі слугами і ******** ідете і повертаєте ситуацію на лютий 2022 року.
показати весь коментар
27.11.2024 16:12 Відповісти
Єрмака потрібно прибрати з ОП і негайно ,
так як він і Зе хочуть здати Украіну з потрохами і швидко втекти з країни 😕

показати весь коментар
27.11.2024 16:16 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2024 16:17 Відповісти
Придурок кінчений. Путін кожен день займає все нові та нові наші території а цей недоумок ляпає про 22 рік. Слів немає.
показати весь коментар
27.11.2024 16:19 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2024 16:19 Відповісти
Необхідно припинити грабувати країну, яка знаходиться не лише у стані війни, але й на межі можливостей ведення оборонних дій. Про контр-наступ вже взагалі мова навіть не йде.
показати весь коментар
27.11.2024 16:20 Відповісти
Падло не потрібно було просирати Херсонщину , Запоріжжя і Маріуполь ,які кацапи вже хрін повернуть ,втримайте хоч те ,що залишилось від Донецької області.
показати весь коментар
27.11.2024 16:20 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2024 16:21 Відповісти
Він математику вчив?
показати весь коментар
27.11.2024 16:21 Відповісти
А в Турции, у Єдика,в22-м, я такого не слышал от елдака соломоныча.
показати весь коментар
27.11.2024 16:23 Відповісти
Вдача - під мудрим керівництвом - повернулось до нас дупою - так? - Єрмак
показати весь коментар
27.11.2024 16:23 Відповісти
Функція цього керівника ОП - слідкувати за прибиранням офісу, наявністю канцтоварів, засобів гігієни і т.і., а не коментувати державні питання!
У нього є посадова інструкція чи ні ???
показати весь коментар
27.11.2024 16:23 Відповісти
Ага, думку завгоспа президентського офісу ми вже почули. Тепер ми маємо послухати і прибиральницю офісу, а потім ще виступить с заявою і сантехнік.....Ви серьезно?
показати весь коментар
27.11.2024 16:25 Відповісти
Ви нічого не розумієте...
показати весь коментар
27.11.2024 16:40 Відповісти
Так, Ви праві- я дійсно не розумію (так само як це не розуміють і ті люди що на фото) що там робить ота людина по центру в зеленому одязі? Він керівник Офісу Президента України - і його обов"язки забеспечити роботу цього офіса,і не більш того. Він не має повноважень представляти інтереси краіни на міжнародному рівні. Тому нас і переслідують повні невдачі на аренах зовнішньоі політики, бо поназначали усюди на дипломатичні посади колишніх сексологінь, терапевтів і юристів. А представляти краіну на міжнародні заходи іде якийсь завгосп офісу. Хто після цього десь у світі буде відноситись до нас серьезно і с повагою? На які такі успіхи у сферах зовнішньоі політикими можемо сподіватись? Запитання риторичне звісно, бо наслідки не баче тільки сліпий.....
показати весь коментар
27.11.2024 19:18 Відповісти
Лютий сором... Навіть коментувати це фото соромно
показати весь коментар
28.11.2024 09:51 Відповісти
Єрмак не має права робити заяви від імені України, є три людини, які на це уповноважені - президент, прем'єр-міністрів та міністр закордонних справ.
Причому, ще й час такий вибрав для цієї дивної капітулянської заяви, дуже вдалий для ворога, у якого зараз зазнає краху фінансова система, за кілька днів знецінився їх "рубль" на одну шосту вартості, тобто орки збідніли на одну шосту своїх заощаджень, хто тримав гроші у сурогатних грошах Мордору. А тут ця непотрібна заява, щоб підбадьорити Х-уйла, який, до речі, хоче не переговорів, а капітуляції.
Тому війна, на жаль, буде тривати, бо її припинення залежить не від нас, припинимо опір - загинемо.
показати весь коментар
27.11.2024 16:35 Відповісти
Казкар
показати весь коментар
27.11.2024 16:51 Відповісти
Придурок , поверни негайно генерала Залужного , і його команду 16 бойових генералів . І не лізьте до військових зі своїми ставками , якщо хочете вижити , зберегти державність , бо українці вас просто порвуть на шматки , якщо не дай Бог все просрете , як ви умієте .
показати весь коментар
27.11.2024 16:52 Відповісти
Поки що з "непоколебімой решімостью" влада розкрадає бюджет
показати весь коментар
27.11.2024 16:55 Відповісти
0 пункт плану перемоги - машина часу
показати весь коментар
27.11.2024 16:58 Відповісти
Єрмак що, ідіот??

Кацапи кодифікували захоплення п'яти областей України у своїй лайноконституції. Яким чином єрмак бачить їх відхід на 23.2.22? "жест доброї волі'??
показати весь коментар
27.11.2024 17:04 Відповісти
Вже все просрано.
показати весь коментар
27.11.2024 17:19 Відповісти
Доборолися! Добалакались!
Досварилися,аж гримить!
Україно,чи ти була колись
Незалежною, хоч на мить:
Від кайданів,що волю сковують,
Від копит,що у душу б'ють,
Від чужих,що тебе СКУПОВУЮТЬ,
І своїх,що тебе ПРОДАЮТЬ!
Ліна Костенко.
показати весь коментар
27.11.2024 17:27 Відповісти
Ару хамію і Тимошшшенка незабудьте на перемовини взяти...і інших Татарових
показати весь коментар
27.11.2024 17:32 Відповісти
завхоз уже и переговорами рулит? Фаворитизм не доведет до добра.
показати весь коментар
27.11.2024 17:38 Відповісти
Дєрьмак це Кріт параші, який тримає за фаберже лідора всесвіту, незламного Буратінку
показати весь коментар
27.11.2024 17:41 Відповісти
Хто давай право цій потвори відкривати рота? Хто воно таке! Козир-пнх!!!!
показати весь коментар
27.11.2024 17:55 Відповісти
.... син фсбшника опікується переговорами з рашею ?
показати весь коментар
27.11.2024 18:05 Відповісти
На яких підставах цей клерк робить заяви дипломатичного рівня?
Хто це?
показати весь коментар
27.11.2024 18:21 Відповісти
Україна наскрізь корумпована та перебуває у владі мафіозного зеленого клану на чолі з паханом єрмаком, який вирішує долю держави на власний розсуд, виходячи з особистих інтересів, де гундос виступає в ролі ширми-прикриття, цього кримінального клану і по суті нічого не вирішує. На Заході цю структуру влади давно зрозуміли, тому спілкування з єрмаківською шісткою звели до мінімуму. Усі грандіозні плани щодо членства в НАТО та ЄС прогнозовано луснули, як мильна бульбашка. Єдине, що залишилося в народу, поку він сам не даст раду із своєю владою - надія на виживання, спираючись лише на власні сили, ЗСУ, бо допомога Заходу, при такому розкладі, примарна.
показати весь коментар
27.11.2024 18:32 Відповісти
Це хто такий? ****** Зеботи, Ваш коментар@
показати весь коментар
27.11.2024 18:36 Відповісти
На гіляку ФСБ-го агента.
показати весь коментар
27.11.2024 21:38 Відповісти
А для Білого дому, як видно, ця людська тварина багато значить...
показати весь коментар
05.12.2024 07:39 Відповісти
 
 