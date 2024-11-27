Єрмак про умови для початку переговорів із Росією: "Необхідно повернути ситуацію хоча б до стану на 23 лютого 2022 року"

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що переговори між Україною та Росією можливі лише за умови згоди обох сторін на завершення війни та повернення до ситуації, яка була станом на 23 лютого 2022 року.

Про це він написав у колонці Dagens industri, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Главком.

Єрмак зазначив, що плідні переговори можливі тільки тоді, коли у всіх воюючих сторін є бажання припинити боротьбу.

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"Крім того, необхідно повернути ситуацію хоча б до стану на 23 лютого 2022 року. Це стало б відправною точкою для подальшого врегулювання, оскільки до цієї дати частина України була окупована", - зазначив він.

Однак, як зазначає Єрмак, наразі Росія не зацікавлена в мирі, адже вона демонструє перекиданням 11 тис. північнокорейських військових з потенціалом збільшення контингенту до 100 тис.

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"Запуск Росією гіперзвукової ракети середньої дальності, здатної нести ядерну зброю, по Дніпру минулого тижня в поєднанні з погрозами Путіна щодо подальших ударів ще раз демонструє, що Москва не зацікавлена в мирі. На кожен російський удар і ядерну загрозу необхідно відповідати з непохитною рішучістю. Посилення режиму санкцій у поєднанні з посиленням військового та цивільного потенціалу України, особливо нашої протиповітряної оборони, повинно відбутися негайно. Підтримка України перед обличчям цих викликів має бути стійкою, тривалою та довгостроковою", – вважає Єрмак.

Керівник ОП додав, що наразі Європа має активізуватися та встановити власний надійний стратегічний підхід. Посилюючи оборонну, економічну та дипломатичну складові, Європа зможе забезпечити тривалий мир, безпеку та економічну стабільність.

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