Єрмак про умови для початку переговорів із Росією: "Необхідно повернути ситуацію хоча б до стану на 23 лютого 2022 року"
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що переговори між Україною та Росією можливі лише за умови згоди обох сторін на завершення війни та повернення до ситуації, яка була станом на 23 лютого 2022 року.
Про це він написав у колонці Dagens industri, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Главком.
Єрмак зазначив, що плідні переговори можливі тільки тоді, коли у всіх воюючих сторін є бажання припинити боротьбу.
"Крім того, необхідно повернути ситуацію хоча б до стану на 23 лютого 2022 року. Це стало б відправною точкою для подальшого врегулювання, оскільки до цієї дати частина України була окупована", - зазначив він.
Однак, як зазначає Єрмак, наразі Росія не зацікавлена в мирі, адже вона демонструє перекиданням 11 тис. північнокорейських військових з потенціалом збільшення контингенту до 100 тис.
"Запуск Росією гіперзвукової ракети середньої дальності, здатної нести ядерну зброю, по Дніпру минулого тижня в поєднанні з погрозами Путіна щодо подальших ударів ще раз демонструє, що Москва не зацікавлена в мирі. На кожен російський удар і ядерну загрозу необхідно відповідати з непохитною рішучістю. Посилення режиму санкцій у поєднанні з посиленням військового та цивільного потенціалу України, особливо нашої протиповітряної оборони, повинно відбутися негайно. Підтримка України перед обличчям цих викликів має бути стійкою, тривалою та довгостроковою", – вважає Єрмак.
Керівник ОП додав, що наразі Європа має активізуватися та встановити власний надійний стратегічний підхід. Посилюючи оборонну, економічну та дипломатичну складові, Європа зможе забезпечити тривалий мир, безпеку та економічну стабільність.
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заяви?😏😠
Потужні зєрмако-дупломати.
- катався на літаку президента до берлину на перемовини з Козаком. Дивно, але досі він не доповів українському народові ПРО ЩО БАЛАКАВ. Але його балакання та загравання з Мрсковшиною теж привело до війни
- це той, хто повіз нашего маленького мальчика Бубочку до Оману на перемовини з патрушевим і досі не доповів українському народові про суть перемовин
- це той , хто піарився з договорами безпеки від різних країн . Але кацапи вдарили балистикою і країни одразу забули про ці договори.
- це той, хто підняв під себе безпілотники
- це той хто, звільнив Залужного і 16 досвідчених генералів
- ЦЕ ТОЙ ХТО ВТЕЧЕ З НАГРАБОВАНИМ, а нашого маленького Бубочку залишить для вʼязниці.
І ТАК ТОМУ ДУРНЮ БУБОЧКЕ І НАДО ЗА ДУРИСТЬ
"Повернути ситуацію" це означає - розмінувати все, заморозити програми з озброєння, зменшити кількість та якість війська, прибрати підрозділи з важливих напрямків та готуватися до шашликів?
тому пропоную більше не голосувати за тих, хто зараз у парламенті ,бо від них тількі біда
- продаж землі по заказу раши, шоб українці без хліба залишились
- скасування закону про нульове розмитнення в угоду АВТОБАРИГАМ, щоб українці дорожче за авто платили . І подивиться- скількі авто руйнують зараз ракети- А АВТОБАРИГИ тількі ручонки своі труть від радощі
- ГЕТТМАНЦЕВА нихто не гонить за його руйнівні закони в економиці
- а агент ФСБ Стефанчук , який протягнув закон про скасування переходу часу , ЯК У РАШИ КАЗАХСТАНІ БІЛАРУСІ . Чому Стефанчук досі не у вʼязниці. ? Іпарламент проголосував за цей кацапський закон
- І ЩЕ БАГАТО ЧОГО . Сторинок не вистачить . Треба гнати цей парламент у шію
Повернути кажеш, то повертай, що сам просрав.
Мінськ йому не такий був.
так як він і Зе хочуть здати Украіну з потрохами і швидко втекти з країни 😕
У нього є посадова інструкція чи ні ???
Причому, ще й час такий вибрав для цієї дивної капітулянської заяви, дуже вдалий для ворога, у якого зараз зазнає краху фінансова система, за кілька днів знецінився їх "рубль" на одну шосту вартості, тобто орки збідніли на одну шосту своїх заощаджень, хто тримав гроші у сурогатних грошах Мордору. А тут ця непотрібна заява, щоб підбадьорити Х-уйла, який, до речі, хоче не переговорів, а капітуляції.
Тому війна, на жаль, буде тривати, бо її припинення залежить не від нас, припинимо опір - загинемо.
Кацапи кодифікували захоплення п'яти областей України у своїй лайноконституції. Яким чином єрмак бачить їх відхід на 23.2.22? "жест доброї волі'??
Досварилися,аж гримить!
Україно,чи ти була колись
Незалежною, хоч на мить:
Від кайданів,що волю сковують,
Від копит,що у душу б'ють,
Від чужих,що тебе СКУПОВУЮТЬ,
І своїх,що тебе ПРОДАЮТЬ!
Ліна Костенко.
Хто це?