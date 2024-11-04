"Україна ніяких перемовин із Росією не веде", - Єрмак

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не веде переговорів з Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю Наталі Мосейчук, передає Цензор.НЕТ.

"Нібито переговори України-Росії - це точно неправда. Що відбувається? Ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки, вона була онлайн, але співорганізатором був Катар. ... І коли закінчилося, було багато країн з різних континентів, ми зафіксували принципи. Після цього ми сказали, що якщо сьогодні, наприклад, Катар або інша країна готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, будь ласка", - розповів Єрмак.

За словами глави ОП, всі ці тематичні конференції проходили без Росії.

Така сама ситуація, додав він, з продовольчою безпекою.

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"Якщо хтось готовий у цих рамках імплементувати досягнення цієї конференції (з продовольчої безпеки. - Ред.), будь ласка. Що мені відомо на сьогодні: поки що жодних домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути. Бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені у Формулі миру України. Всі ці розмови відбуваються як можливо реакція після тематичних конференцій. Але точно можу сказати - Україна ніяких перемовин з Росією не веде", - пояснив Єрмак.

Очільник ОП також спростував, що партнери нібито вимагали не бити по певних об'єктах на території РФ. Водночас він сказав, партнери підтримали б угоди, які стосуються енергетичної безпеки, зокрема за участю, наприклад, Катару чи іншої країни.

"Перш за все не тому, що їх там турбує щось, що відбувається з Росією. Перш за все, розуміючи, що для нас це теж важливо, щоб наша енергетична система не була під постійними атаками", - підсумував він.

Раніше видання The Financial Times повідомляло, що між Україною та Росією відбуваються попередні перемовини про взаємне припинення обстрілів енергетичної інфраструктури.

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