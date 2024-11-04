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Новини Війна
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"Україна ніяких перемовин із Росією не веде", - Єрмак

Україна не веде переговори з Росією

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не веде переговорів з Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю Наталі Мосейчук, передає Цензор.НЕТ.

"Нібито переговори України-Росії - це точно неправда. Що відбувається? Ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки, вона була онлайн, але співорганізатором був Катар. ... І коли закінчилося, було багато країн з різних континентів, ми зафіксували принципи. Після цього ми сказали, що якщо сьогодні, наприклад, Катар або інша країна готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, будь ласка", - розповів Єрмак.

За словами глави ОП, всі ці тематичні конференції проходили без Росії.

Така сама ситуація, додав він, з продовольчою безпекою.

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"Якщо хтось готовий у цих рамках імплементувати досягнення цієї конференції (з продовольчої безпеки. - Ред.), будь ласка. Що мені відомо на сьогодні: поки що жодних домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути. Бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені у Формулі миру України. Всі ці розмови відбуваються як можливо реакція після тематичних конференцій. Але точно можу сказати - Україна ніяких перемовин з Росією не веде", - пояснив Єрмак.

Очільник ОП також спростував, що партнери нібито вимагали не бити по певних об'єктах на території РФ. Водночас він сказав, партнери підтримали б угоди, які стосуються енергетичної безпеки, зокрема за участю, наприклад, Катару чи іншої країни.

"Перш за все не тому, що їх там турбує щось, що відбувається з Росією. Перш за все, розуміючи, що для нас це теж важливо, щоб наша енергетична система не була під постійними атаками", - підсумував він.

Раніше видання The Financial Times повідомляло, що між Україною та Росією відбуваються попередні перемовини про взаємне припинення обстрілів енергетичної інфраструктури.

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Автор: 

енергетика (2632) Єрмак Андрій (1390) переговори з Росією (1319)


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Топ коментарі
+38
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04.11.2024 17:45 Відповісти
+29
значить веде, а Козир приховує...
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04.11.2024 17:37 Відповісти
+24
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04.11.2024 17:42 Відповісти
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Зуб даешь?
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04.11.2024 17:35 Відповісти
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04.11.2024 17:54 Відповісти
Тут мабуть не "зуб", а вже за "клик" тре питати!
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04.11.2024 18:49 Відповісти
А я йому вірю: Україна не веде, а єрмачня таки домовляється. І так, єрмачня - не Україна.
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04.11.2024 19:42 Відповісти
Свиня з городини каже, що все під контролем.
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04.11.2024 17:36 Відповісти
"Соврал"
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04.11.2024 17:37 Відповісти
значить веде, а Козир приховує...
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04.11.2024 17:37 Відповісти
Веде, ось і доказ.
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04.11.2024 21:40 Відповісти
Але й Пика-цеглинупросить!
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04.11.2024 17:39 Відповісти
і не одну!
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04.11.2024 18:00 Відповісти
а що кажуть свідки пів шостого?
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04.11.2024 17:40 Відповісти
Втікай вже.
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04.11.2024 17:40 Відповісти
Ні в якому разі!!! Воно зі своєю шоблою стільки накрали що можно купити зброї на цілу армію!!! Маю надію що не помиляюсь!!!
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04.11.2024 17:48 Відповісти
Нініні!! Воно повинно сісти!!!! З конфіскацією всього майна, авторських прав і т.і.

Ті гроші потрібні на реабілітацію вояків та сім'ям загиблих!!!
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04.11.2024 18:03 Відповісти
Як це веде? Сектанти святого п'ятого кажуть що веде.
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04.11.2024 17:40 Відповісти
Всі хто критикує Зеленського - то є "сектанти святого п'ятого"?
А те що зелена єрмачня брехала про Стамбул, а на ділі капітулянтські перемовини з кацапами проходили в країні-агресорі Білорусі - це також "сектанти п'ятого"?
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04.11.2024 17:50 Відповісти
Тримай цукерку, патц.
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04.11.2024 17:51 Відповісти
Слухай, рускій, ти нашу мову довго вчив? "Паляниця" вже виходить?
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04.11.2024 17:52 Відповісти
Наведи хоть щось, де зелені ******** не збрехали
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04.11.2024 18:09 Відповісти
Ти вже спалився, їпанько - хай ОПа нового ідіота запускає. ))
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04.11.2024 18:10 Відповісти
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04.11.2024 17:42 Відповісти
******* як троцкий!!! єрмаков, ти ******!!!
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04.11.2024 17:42 Відповісти
Козир сказав, як відрізав
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04.11.2024 17:42 Відповісти
До речі, Трамп (Тrump) - перекладається як "козир".
Щось в цьому є...
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04.11.2024 17:56 Відповісти
tramp - bastard
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04.11.2024 21:30 Відповісти
Єрмаку "вірю"!
Про операцію "Авеню" він казав: "детективна історія вигадана від початку й до кінця".
Ну як такому завзятому брехуну не вірити...?
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04.11.2024 17:43 Відповісти
бреше, як віскі хлище
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04.11.2024 17:43 Відповісти
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04.11.2024 17:45 Відповісти
Краще вибори. І без жартів
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04.11.2024 17:50 Відповісти
Чесні вибори. Бо вибори як зеля захоче, він же їх і виграє з рейтингом 150 %
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04.11.2024 18:01 Відповісти
Вибори в одні ворота виграє Залужний
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04.11.2024 18:04 Відповісти
А де він ? Хто його команда.
Потрібна людина яка зі старту почне витягувати державу з прірви, всіма методами, а не вчитись ще років 2-3.
Українців не вистачить.
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04.11.2024 18:07 Відповісти
У зєлі виграє тільки Валєра. So it goes...
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04.11.2024 19:08 Відповісти
А якщо голоси рахуватиме єрмак ? А він їх рахуватиме. І він же врахувавши помилки яніка значно посилив себе армією поліцаїв.
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04.11.2024 19:16 Відповісти
Адмінресурс заважить найбільше 5-10% не більше. Навіть у 2010му Янек сфальшував 5%. А цього зєлє не вистачить.
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05.11.2024 07:58 Відповісти
не *****, ти перший побіжиш за вону голосувати
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04.11.2024 19:02 Відповісти
Юля підтримала Залужного, продажний
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04.11.2024 19:04 Відповісти
😲 Коли? Та Юля спить - і бачить себе президентом. Навіть тепер. А Залужному від 'ї підтримки буде лише проблема.
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04.11.2024 19:46 Відповісти
А хто мав би Залужного підтимати? Ти з Януковічем?
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05.11.2024 08:00 Відповісти
😁 Ні, Йуля з януковичем. Про їхні союзи історія пам'ятає, а йулині фанати чомусь ні. Пам' ятаєш антиющенківський ПРіБЮТ, створене януковочем і йулею. "ПРіБЮТ - це суміш бандитів-гопників і фсбшників, тільки в різних пропорціях"( Оасана Забужко, 29.05. 1913). "Оприлюднений тижневиком «Дзеркало тижня» проект Конституції, який напрацювали Блок Юлії Тимошенко та Партія регіонів, викликав критичні відгуки в експертному середовищі."(Радіо" Свобода") "Гриценко закликав Януковича та Тимошенко одуматися і не створювати хунту. "Я категорично проти створення хунти, яка буде здійснювати кроки злодійкуватого характеру - відбирати у людей право обирати президента, красти собі додаткові повноваження" (Захід.НЕТ.) і так далі. Забув? А люди пам'ятають.
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05.11.2024 09:16 Відповісти
Іванко який голосує або за вону або за клоуна щось розповідає про продажність.
п.с. скинь цитату Вони, де костата підтримала Залужного як кандидита в президенти.
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04.11.2024 19:58 Відповісти
гнилу систему не переможе тільки президент..
потрібен і парламент, який хотів би змін, та прийняв відповідні закони..

дотепер, закони пише мафія, портнов писав, організований злочин пише..
тому номенклатура - жирує,
а нарід тішиться на тисячу Зеленського..
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04.11.2024 21:41 Відповісти
Спочатку президентські, потім парламентські. Все по черзі
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05.11.2024 08:01 Відповісти
І хто тебе за язик тягнув... Взяв і всіх продав...
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04.11.2024 17:45 Відповісти
хто це???
Чому він говорить від усієї України??
Хто дав йому такі повноваження??
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04.11.2024 17:46 Відповісти
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04.11.2024 17:48 Відповісти
з якого боку ти маєш стосунок до Украіни,фсбешна потвора?
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04.11.2024 17:46 Відповісти
Віримо кацапському запроданцю Єрмаку!
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04.11.2024 17:48 Відповісти
Ермак має подати у відставку. Тому що він звільнів Залужного та топ генералів І ЗАРАЗ УКРАЇНА ЗДАЄ ТЕРИТОРІЇ
Звернить увагу - при активних поставках заходом зброї Україна здає території.
Це означає , що фронтом керують абихто
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04.11.2024 17:49 Відповісти
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04.11.2024 17:53 Відповісти
Вірю Єрмаку..!
Перемовини не ведуться.
Єрмак на пряму все доповідає в кремль особливо таємно для *****.
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04.11.2024 17:49 Відповісти
взяток нє бєрьом, пєрєговоров нє вєдьом. ну що ще вам сказануть. Ах, такі да, нє шпіонім а защіщаєм.
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04.11.2024 17:51 Відповісти
У нас есть президент, МО, министр иностранных дел, спикер президента.
Но почему рот постоянно открывает завхоз по вопросам, к которым он не должен иметь отношения?
Или прибыл груз из Колумбии и президенту некогда выступать с заявлениями?
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04.11.2024 17:52 Відповісти
Україна не веде перемовини з каzапами, а зЄрмак ще як інформує ФСБ.
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04.11.2024 17:53 Відповісти
Хто це ? Чого він лізе у державні справи ?
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04.11.2024 17:56 Відповісти
А віну деожавні і не лізе. Він державні замінив особистими.
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04.11.2024 19:48 Відповісти
Ні, барани були завжди й державні, й особисті. Але особисті були ЖИРНІШІ.
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05.11.2024 09:20 Відповісти
Перемлаини були у 19 рлці. Всі все бачвть
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04.11.2024 17:58 Відповісти
"Про це він https://www.youtube.com/watch?v=PP8bzyOsR9I сказав в інтерв'ю Наталі Мосейчук" - а кому ще можна сказати і на якому каналі...?
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04.11.2024 17:59 Відповісти
"операція із затримання вагнерівців - це вигадка журналістів", - правда, ******* ларьочник?!
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04.11.2024 18:00 Відповісти
Пнх
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04.11.2024 18:01 Відповісти
Єрмак з хазяями з ФСБ не перемовини веде, а робить регулярні доповіді.

Так що не збрехав.
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04.11.2024 18:03 Відповісти
Веде тільки Офіс.
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04.11.2024 18:05 Відповісти
Товстоморда падаль
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04.11.2024 18:11 Відповісти
Да хто він б...ь такий? Чому воно взагалі пащеку розтуляє?
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04.11.2024 18:13 Відповісти
Україна не веде, а ви?
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04.11.2024 18:14 Відповісти
Один з небагатьох потужних менеджерів,показують ,час від часу,свою значимість.
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04.11.2024 18:15 Відповісти
Брехло смердюче.
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04.11.2024 18:20 Відповісти
Крутить-мутить словами маніпулює.
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04.11.2024 18:23 Відповісти
правду каже, бо веде саме він
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04.11.2024 18:35 Відповісти
Бо вже провсе домовились...
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04.11.2024 18:46 Відповісти
А чё ***, если нет?!
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04.11.2024 18:58 Відповісти
А Оманський горнолижний тур то не перемови були? Чі то так прелюдія??
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04.11.2024 19:08 Відповісти
Таки да! Договорняки це ж не переговори.
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04.11.2024 19:24 Відповісти
Пістіт як троцький!!!
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04.11.2024 19:33 Відповісти
Казачок становится медийным .
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04.11.2024 19:41 Відповісти
Україна, як держава, може й не веде. Але деякі приватні особи може й ведуть...
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04.11.2024 20:06 Відповісти
Зеленський і його ,,ефективні менеджери"--- це не Україна .
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04.11.2024 20:34 Відповісти
а буде вести перемовини з рф?
буде, чи ні?
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04.11.2024 21:44 Відповісти
а ты ведёшь?
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04.11.2024 21:57 Відповісти
Звичайно, що не веде. Як агент ФСБ може так примітивно спалитись. Цей муфлон тільки те й робить, що малює різні "плани" (капітуляції) та підсовує безтолковому ішаку для озвучування.
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04.11.2024 21:59 Відповісти
А хто воно таке, що язиком своїм ляпає?
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05.11.2024 05:28 Відповісти
 
 