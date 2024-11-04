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На перемовинах у березні 2022 року РФ пропонувала Україні умови капітуляції - ЗМІ з’ясували, як змінювались домовленості щодо припинення війни

переговори

Проєкт під назвою "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України", датований 7 березня 2022 року, був запропонований Москвою українській делегації 7 березня 2022 року під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в Білорусі. Його умови означали капітуляцію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише в своїй публікації "Радіо Свобода", аналізуючи проєкт, отриманий від українського джерела, знайомого з перебігом переговорів.

Як зазначається, на початку переговорів, які розпочалися через кілька днів після того, як російська армія пішла в наступ, Росія запропонувала договір, односторонні умови якого означали капітуляцію Києва.

"Якби українська влада пішла на ці умови, то це б перетворило Україну на маріонеткове утворення, з фіктивним нейтральним статусом, із крихітною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом, довелося б визнати незалежність Донецької і Луганської області в цілому, а також великих територій, які на той час ще були під контролем Києва", - йдеться у публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: Захід зрозумів, що треба домовлятися про мир в Україні і готовий "на нічию"

Початок перемовин

Видання нагадує, що деякі раунди переговорів проходили за одним столом при фізичній присутності представників сторін, а інші - онлайн.

Українська делегація на чолі з лідером фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давидом Арахамією приїхала до Польщі, а звідти перелетіла гелікоптером до резиденції очільника Білорусі Олександра Лукашенка "Лясковичі" неподалік польсько-білоруського кордону. Там українські переговорники зустрілися з російськими делегатами на чолі із помічником Путіна Володимиром Мединським.

Процес завмер наприкінці квітня, оскільки сторони сперечалися щодо основних положень проєкту договору, а російські війська відступили з півночі України після того, як не змогли захопити столицю чи змусити Україну капітулювати.

Також відкрилися факти звірств, вчинених російськими солдатами в Бучі.

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Що пропонувала Україні РФ?

Російська пропозиція пропонувала умови нейтралітету України.

У документі за березень 2022 року - шість сторінок основного договору та чотири сторінки додатків. Вісімнадцять статей охоплюють різні сфери: параметри нейтралітету України (військові та міжнародні зобов'язання), питання кордонів, гуманітарні питання (мова, релігія, історія), а також зняття санкцій з Росії.

  • Проєкт передбачав, щоб Україна скоротила свою армію до 50 000 осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу (це вп'ятеро менше, ніж Україна мала до 2022 року). Якби це бажання здійснилося, в України залишилося б лише чотири кораблі, 55 вертольотів та 300 танків. Станом на 2022 рік це було менше за армію сусідньої Білорусі (у якій на той час проживало майже вп'ятеро менше осіб, ніж в Україні).
  • Україні пропонували "не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрілянини понад 250 км". Саме таку відстань, наприклад, відокремлює Кримський міст від контрольованого Україною Гуляйполя, розташованого неподалік лінії фронту. Більше того, Росія залишала за собою право в майбутньому забороняти Україні "будь-які інші види озброєння, які можуть бути розроблені в результаті наукових досліджень".
  • У планах Росії Україна мала "визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "республік" - причому в межах адміністративних областей України (станом на 24 лютого 2022 року Росія контролювала лише частину цих областей і не завоювала їх повністю і тепер, наприкінці 2024 року).
  • Автори російського документа вважали, що саме Україна має взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу, зруйнованої з 2014 року.
  • Росія також вимагала скасування всіх санкцій – як українських, так і міжнародних – та відкликання всіх міжнародних позовів, поданих з 2014 року.
  • На додаток до цього Росія наполягала на надання російській мові статусу державної та відновлення всіх майнових прав Української православної церкви (Московського патріархату).
  • Нарешті, автори проєкту вимагали "скасувати і більше не вводити будь-які заборони символіки, що асоціюється у державах із перемогою над нацизмом", тобто фактично знову легалізувати в Україні радянські та комуністичні символи. До документа додано перелік українських законів, які автори назвали прикладами "нацифікації та героїзації нацизму". Примітно, що під цю категорію потрапили закони "Про увічнення перемоги над нацизмом" та "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму".

проєкт домовленностей між РФ та Україною

"Угода залишила б Україну дуже вразливою, оскільки російські війська залишалися б на місці, а Київ не мав би можливості захищатися чи шукати підтримки безпеки з боку Заходу. Києву довелося б платити за відновлення Донбасу", - йдеться у публікації.

Читайте: ОП спростував заяву Путіна про нібито пропозицію переговорів через Туреччину: Йому постійно потрібно шукати відмазки

Як змінювалися домовленості?

Документи з наступних етапів переговорів, включаючи проєкти договорів від 17 березня та 15 квітня, опубліковані The New York Times на початку цього року, показують, що сторони зблизилися з деяких питань у ході переговорів – у той час, коли Україна відбивала сили Москви на півночі.

Наприклад, статус Криму залишили б для майбутніх переговорів, а російські вимоги щодо змін у законодавстві щодо мов та гострих історичних суперечок відійшли б на задній план. Важливо те, що сторони обговорювали гарантії безпеки для України, які включали б західні країни, хоча те, як вони працюватимуть, було головним яблуком розбрату.

Згідно з останньою версією договору, українська та російська делегації все ще розходилися у думках щодо чисельності української армії. Україна наполягала на 250 тисячах військовослужбовців (приблизно стільки було до повномасштабного вторгнення), тоді як Росія пропонувала обмежитися 85 тисячами.

Під час переговорів іноді виникали свідомо нездійсненні умови. Одного разу росіяни намагалися включити до проєкту договору вимогу, щоб Україна відновила постачання води до Криму (українська влада перекрила Північно-Кримський водоканал ще у 2014 році), розповідає знайоме з перебігом переговорів джерело "Системи".

Від цієї ідеї відмовилися самі російські переговорники: адже в такому разі Росія, яка контролювала територію навколо каналу, мала б покинути її, щоб Україна могла "повернути воду до Криму".

Як зазначається, Росія вимагала, щоб українські війська склали зброю та повернулися до казарм. У відповідь українська сторона висунула симетричну вимогу: російські війська мають скласти зброю та повернутися до пунктів постійної дислокації.

Помічник очільник Росії Володимир Мединський, який прочитав цю пропозицію, був неабияк здивований, розповідає один із учасників переговорів:

"Він сказав, таке відчуття, нібито це українські війська стоять на Красній площі, а російські повинні викинути білий прапор із Кремля. Йому відповіли: "Ми просто просимо від вас те саме, що просите від нас ви".

Також читайте: У 2022 році Україна вела таємні непрямі переговори з Росією, консультуючись зі США, - Умєров

Наступні проєкти все ще включали деякі ключові вимоги Росії, такі як постійна заборона на членство України в НАТО, чого не готові прийняти ні Київ, ані західний альянс. НАТО неодноразово заявляв, що Україна зрештою приєднається, і президент Володимир Зеленський домагався швидкого запрошення в рамках "плану перемоги", який він представив українцям і прихильникам країни за кордоном останніми тижнями.

Нагадаємо, 14 червня 2024 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові повинні нібито вийти з тимчасово окупованих територій в межах адміністративних кордонів для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь".

Автор: 

переговори з Росією (1319)


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Топ коментарі
+40
"...Якби українська влада пішла на ці умови..."

З усього схоже, українська "влада" таки пішла на ці умови.
Але зелених продажних гнид деякі західні партнери відтягнули, як кота за сфінкса, за крок до кремлівського тріумфу Після цього зелені гниди все одно заходилися пакостити втиху і наполегливо тягнути Україну до капітуляції.
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04.11.2024 15:05 Відповісти
+40
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04.11.2024 15:07 Відповісти
+36
І олігофрен арахамія збирався це підписувати...
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04.11.2024 15:02 Відповісти
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04.11.2024 17:13 Відповісти
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04.11.2024 18:10 Відповісти
На сайті ОБСЄ http://www.osce.org/ru/home/123258?download=true А особливий статус ОРДЛО в межах української децентралізації це і є завуальована автономія, список їх хотілок бачили? (привів деякі)

* право на мовне самовизначення;
* участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької і Луганської областей;
* сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
* створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;
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04.11.2024 18:20 Відповісти
Це як терористична держава в демократичній державі
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04.11.2024 18:43 Відповісти
Автономія чого - окупованих кацапами територій?
МД неможливо було виконати бо РФ не виконувала навіть перший пункт.
То про що взагалі мова у листопаді 2024 року коли кацапи передбачувано давно вже підтерлися тими домовленостями?
Стаття взагалі про викриття чергової брехні, про те що зелені риги Україну здавали в Білорусі, а не в Стамбулі, і навіщось ті риги завзято зомбують лохів розповідаючи їм про те - якими поганими були ті МД.
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04.11.2024 18:47 Відповісти
МД це сторінка А4 і ще півсторінки додаток. Я спромжний прочитати такий текст і зробити висновки що за хню підписав Порошенко. Це якраз його захисники щось намагаються "розяснити" і "розповісти" про Мінські, тому що добре знають чим від них *******...
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04.11.2024 19:10 Відповісти
Це мабуть дуже потужна спроможність, але є як мінімум один нюанс: ви спроможні збагнути хоча би те що Порошенко "Мінські" не підписував?
Може й інші ваші категоричні спроможності не таки й спроможні?
Може вам ще щось почитати та подумати?
Порошенко не потрібно захищати, треба захищати здоровий глузд.
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04.11.2024 19:26 Відповісти
Іншими словами - умив свої брудні руки
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04.11.2024 19:50 Відповісти
Як з віруючими спорити що Бога немає, повний дурдом і ноль логіки. Підписав Куча, який був уповноважений на це президентом Порошенком, що для мене абсолютно те саме. Чи Ви думаєте що Зеленський сам би підписував новий Мінськ?
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04.11.2024 21:10 Відповісти
Невігласе, я з вами не спорю. З довбнями сперечатися - марна втрата часу. Я тицьнув вас у ваше ж невігластво, бо ви заблукали навіть в однієї сторінці та знайшли там неіснуючий підпис, а корчите з себе "спроможного" аналітика всесвітнього масштабу.
Я чудово знаю що МД підписала Україна, а хто саме був уповноваженим підписати - то не важливо. Але ото саме ваше авторитетно насрано: "Я спромжний прочитати такий текст і зробити висновки що за хню підписав Порошенко."
Живіть тепер із цим.
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04.11.2024 23:14 Відповісти
Ти би зі своїм поносом в голові розібрався і не засирав форуми маянею
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05.11.2024 04:10 Відповісти
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04.11.2024 15:20 Відповісти
Из безопасной страны виднее, это точно.
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05.11.2024 06:09 Відповісти
Ну вот ето для тех кто хочет "мира" любуйтесь на условия. Хотя уверен что все ети условия ето пыль в глаза. Главным условием ***** было чтобы Украина вернула свои войска в казармы. А рашисты одним маршброском захватили бы все ключевые обьекты и отрезали Украину от Запада. То же самое было в Грузии, когда рашисты запросили перемирие а потом одним рывком прошли ущелье которое они не могли пройти из-за обороны грузин.
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04.11.2024 15:33 Відповісти
Це однозначно акт капітуляції на умовах кремля і як би не приїхав Джонсон то так воно і булоб ,чомусь "найвеличніший" жодним словом не згадує про це, як і про оманські домовленості,а ось за мінські постійно дорікає минулій владі.
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04.11.2024 15:44 Відповісти
Не було "Оманських домовленостей", були Оманські інструкції. Зі чмошником недієздатним ніхто домовлятися не буде. Отак і в Омані, хрипатому наказали робити і підписувати усе, що скаже куратор, якого там же до нього й приставили.
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05.11.2024 06:12 Відповісти
Україну врятувала інфузорія...тьху...хламідія...плть як його.. Ара-ХАМія.
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04.11.2024 15:48 Відповісти
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04.11.2024 16:05 Відповісти
нам невідомо, про що ідуть сьогодні перемовини України з росією
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04.11.2024 16:42 Відповісти
Неважливо про що вони йдуть, якщо їх проводять самопроголошені узурпатори державної влади.
Будь-яка капітуляція з їх сторони буде нелегітимною апріорі, бо її не сприйме і не визнає український народ, якби їм з кацапами цього не хотілося.
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04.11.2024 17:00 Відповісти
Для меня в принципе непонятно, какие могут быть переговоры с врагом, пока он находится на твоей земле . . .
Сам факт каких-либо переговоров (как администрацией Президента Порошенко, так и администрацией Президента Зеленского) уже есть государственной изменой, с моей точки зрения. За исключением случая, если это было со стороны Порошенко и Зеленского сознательной затяжкой времени для того, чтобы сбить темп наступления русских или успеть выиграть время для чего-то (без намерения реально брать на себя какие-либо обязательства). Что, как мне кажется, и имело место быть в обоих случаях. Потому что иначе что Минские соглашения так называемые, что Беловежско-Стамбульские проекты заслуживают уголовного обвинения причастных.

Какие в принципе могут быть переговоры с нелюдями, которые убили твоих граждан, разрушают твою страну, захватывают территорию ? российский фашистский режим должен быть уничтожен, разрушен до основания. Физически. Точка.
Надо идти не до границ 2013 года, а до тех пор, пока путин и его ближайшее окружение не будут убиты. А тогда все вопросы (границы, компенсации, безопасность) будут решены быстро и эффективно. Иначе выйдем на границы, а они через год-два-десять опять с войной придут.

НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ С РУССКИМИ !!!
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04.11.2024 16:50 Відповісти
Шановний ви в військах?Ви бачити ситуації з средини?Може в вас є купа зброї?Або пару мільйонів людей десь готових бійців.Добре розмовляти і мріяти що і як потрібно і що таке злочин.А є релії сьогодення.В СЗЧ вже 130 тис і буде ще більше.Оце результат бусифікації і злочинів всередині країни.Рівень підготовки людей і бригад.І буде реально гірше якщо так продовжать.10 років всі вже на межі .Щоб повернути території потріюно чимось повертати і кількістю.Притому треба зберегти що є !!!
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04.11.2024 16:55 Відповісти
Все вірно за винятком того, що вам неправильно кажетса, то ви мабуть не хрещені.
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04.11.2024 17:04 Відповісти
Зараз фактично окупована луганська і частина донецької і далі по коридору до Криму.Вони зробили буферну зону і коридор на Крим.Далі вони будуть намагатися вийти на адмінкордон донецької, або мінімум взяти Покровськ.І все рівно прийдеться сідати за стіл перемовин.Русня теж розуміє як тільки в Україні через пару місяців піде своя балістика по ним це вже буде інша війна.Багато факторів вони теж виснажені як і ми.Якщо по людях ще куди не йшло то з технікою в них вже явні проблеми.Та й вже обостороння війна дронів теж дає про себе знати.Нам багато що може не подобатися і не прийматися,але щоб розмовляти про повернення кордонів потрібна зброя багато і вчасної зброї.Її немає і вже показав час не буде.І фізично ми це вже не витянемо.Нам потрібно зберегти країну як фізично так і економіно.Ми вже банкроти наш борг сягнув 100%.Продовження війни в такому русі призведе тільки до краху.Європа і штати дають лише на оборону щоб втримати ситуацію на межі.Ми це вже не витягуємо,ця посилена мобілізація яка знову пішла не вирішить питання ,а поглине проблеми.Тому за стіл перемовин ,шанс на припинення війни і майбутня дипломатія.Ні війська ні суспільство ні країна не витримає ще рік такого.
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04.11.2024 16:50 Відповісти
Як зручно все складається, навмисно здали ворогу Донбас, Крим, південь країни і тепер можна сідати з ворогом за переговори, економіка якого через війну вже на межі повного краху?
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04.11.2024 17:08 Відповісти
В нас є інший шлях щоб закінчити війну і закріпити обороні рубежі не втратити більше чим є?
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04.11.2024 17:13 Відповісти
Так є - припинити знищувати власні збройні сили, їх боєздатність, розформуванням, дробленням, вибиванням до нуля на передовій професійних бойових бригад, відправкою тро на нуль утримувати цілі ділянки фронту, відсутністю ротацій при півторамільйонній армії на зарплаті в тилу, множенням небоєздатних нових бригад з передачею їм найкращого озброєння, призначенням зрадників чи дебілів на керівні посади, всіх інших кому недовіряють підпорядковані бійці, запровадити західні стандарти в армії, зокрема кримінальну відповідальність командування, процедуру післяопераційного аналізу, виконувати замовлення агресора на здачу своїх територій, державного суверенітету, зупинити фінансування ворожого бюджету транспортуванням його енергоресурсів, тощо.
Прочитайте останню статтю Бутусова, він там детально про це все розписав.
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04.11.2024 18:23 Відповісти
Для початку доведеться розпустити армію до смішного розміру. Хто дасть гарантію, що русня не піде в сво 2.0 після якоїсь провокації, у якій звинуватить Україну?
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04.11.2024 17:13 Відповісти
Для початку потрібно подумати,хто сказав що ми щось будемо розпускати і таке інше?Зараз зовсім інші умови і можливості.Потрібно зберегти що є і зробити таку оборону щоб вже ніяк і ніякий напад русні не вийшов.А це час.Шановні партнери роблять все кроками равлика.А ми втрачаємо територію, а головне людей.Всі хто кажуть до кордонів 91 року це хворі люди на голову які не були на фронті і не розуміють що так коється.
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04.11.2024 17:20 Відповісти
хто сказав що ми щось будемо розпускати і таке інше?
Русня. Якщо не виконати цю вимогу, а головне - вимогу нейтральності, тобто гарантовано залишитись без зовнішньої військової допомоги, русня не підпише ніякий "мір".
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04.11.2024 17:25 Відповісти
Русня може хотіти і казати що завгодно.Зараз не 2022 рік ці умовивже коту під хвіст.Про них немає сенсу ні згадувати ні розмовляти.
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04.11.2024 17:31 Відповісти
Русня неодноразово підкреслювала, що цєлі сво остаются нєізмєннимі. Одна з цілей, як відомо, - дємілітарізація. От поки вона не буде досягнута (обсяг - інше питання, але має бути послаблення ЗСУ, не підсилення), сво не буде припинено. Буде це виконано нашими руками, чи зс рф, вже не важливо.
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04.11.2024 17:35 Відповісти
Русня вже розуміє що цього всього не буде.Вони фізично вже не взмозі досягнути більшого незважаючи з результатами на фронті.Обидві країні виснажені.Вони досягли те що хотіли буфер і коридор на Крим.Навіть з цими територіями що вони окупували треба щось робити і утримувати це величезна проблема для них самих.Наразі вони можуть казати і хотіти що завгодно,але головне питання для них Крим ,міст і збереження те що захватили.Це те що вони хочуть від нас.
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04.11.2024 17:47 Відповісти
На мапу подивіться. Кожного дня по н.п. а то і по декілька беруть. До штурму Покровська активно готуються, ЗСУ з курвщини витісняють. І при тому вони навіть не починали мобілізації. Виснажені, ага.
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04.11.2024 17:51 Відповісти
Мені не треба дивитися на мапі бо я це все бачу на місці .Те що у орків велика країна не означає що буде мобілізація і т.і. Виснаження?Коли піхота пересідає на вело мото і самокати не на броню навіть легку то є розуміння що в них з технікою.В них багато що є але це не означає що воно безкінечне і потокове.В них вже виснажені всі склади донори ,все лайно яке вони зтягували з усіх куточків своєї країни закінчується Подивіться їх мапи складів вони фактично пусті.як і участь северян що прямо вказує на нестачу живої сили.Країни в них велика,але її якраз треба обробляти,економічно і фізично,на це потрібно багато коштів і людей.А коли вони заробляють 300 млрд доларів в рік і всі кричать все капець русня заробила кучу грошей все піде на війну люди взагалі не міркують що заробивши 300 мільярдів в них дірка на 600 мільярдів яка ці гроші просто ковтає.Ситуація в нас важка це очевидно.Але і вних вона не найкраща.Ба навіть гірша.Час ось що головне.Всі війни закінчуються перемовинами .
ВСІ !!! Питання умов ,домовленостей і прийняття.Або ми ще рік в війні і тотально виснажемо все і вигрибемо всіх і завалемо все що зосталося і тоді нам такі умови влуплять що ми не дивлячись підпишемо.Або зараз за стіл перемовин і зупиняємо війну з максимальними вигідними пунктами для нас.
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04.11.2024 18:04 Відповісти
Вони рухаються, ініціатива у них, отже, умови диктуватимуть саме вони.
От якби у нас була ініціатива, ми би вже оточували Донецьк і підходили до Криму - тоді так, можна починати качати власні права.
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04.11.2024 18:10 Відповісти
Може підписати. Вони розраховують на ще один еффект - як тільки припинеться дія війскового стану і видкриються кордони, всі хлинуть за бугор, а Зелені ще вибори якось проводити доведеться.
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04.11.2024 18:28 Відповісти
З таким вищим керівництвом і таким ходом війни як зараз, боюся, що в 2025 році нам вже не запропонують якісь там умови, а примусять до них.
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04.11.2024 17:20 Відповісти
а ви бачите - на цю інформацію накладено суворе табу - за що вбили Деніса Кірєєва.голова ГУР говорив що Деніс - герой і загинув,а СБУ - ФСБ сказали що Деніс зрадник і вбитий.чому суспільство не має можливості знати правду - убили ж людину,тим біль члена цієї ******* переговорної групи.арахуй все зна до дрібниць - мовчить падло.
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04.11.2024 17:23 Відповісти
Долю України вирішувало якесь завезене здалека, чужинське арахамійо̀ ...
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04.11.2024 17:30 Відповісти
Ну от однажды судьбу страны решал 100% вкраинчик, Хмельницкий. Решил, падло запойное, мы потом 300 лет кровью рыгали.
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04.11.2024 23:12 Відповісти
Тепло, але не зовсім. Хмельницький заключив військовий союз а не васальний договір, якого оригінал взагалі ніхто не бачив. В 1657 москва його вже порушила, отже за тодішніми законами, договір якщо і був, було розірвано. А в 1663 на Чорній раді, мудра більшість за московські гроші обрала зрадника Брюховецького, який за маєток під Москвою і боярський титул підписав васальний договір і все що хотіли московити.
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05.11.2024 02:42 Відповісти
Дараґой таваріщь Олєґ ! Ну от нафіга Вам якась нещасна, збідована у війні, чужа для Вас Україна?! Ну от нафіга Вам якісь хмєльніцкіє, парашэнкі, чєрнаволы, бєньдєры ?! У Вас на родінє, у Вологді, салав'ї-бль пают, ніхто не мо̀вкає, ні одної фашистської вишиванки, ні одного тризуба, ракети не літають, зарплати захмарні, баярышніковыє рєкі в калбасних бєрєгах! Рай! Абсолютний рай! Там рай, щастя, а Ви тут страждаєте? Ну заради чого Ви себе так катуєте?! Ну заради чого ??? Родіна ж зовйот!
До речі, у Вас вдома проблеми: ще років 30 і Росія стане мусульманською державою.
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07.11.2024 19:30 Відповісти
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04.11.2024 17:42 Відповісти
Оту зелену похоронну команду України давно пора похоронити, присипати хлоркою щоб не смерділа!
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04.11.2024 17:51 Відповісти
Оно к этому идет, но какая цена людских жизней, разрушенных городов..
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04.11.2024 17:58 Відповісти
К чему 'этому', клоун? К 50 тысячной армии с 300 танками и без ракет? Да вот хер вам, козломордым.
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04.11.2024 18:28 Відповісти
днрлнр? С 50тысячной армией на 300х танках и без ракет сама Украина не продержалась бы и 12 часов. Надо быть совсем наивный дурачком, что бы верить, что ***** хотел разоружить страну для того, что б потом "наступила мирная жизнь". Не знаешь как это делается, забыл все? Перерезается глотка десятку пограничных ванек в белгороде, объявляется, что это биндеравцы опять зашевелились, и все, гаплык - "юго-западный край" вернулся в родную говень.
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04.11.2024 23:18 Відповісти
Але, 73 прпцентные идиоты!!! Вы, слизь зеленая, этого хотели?
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04.11.2024 18:52 Відповісти
Русня так розкатала губу бо була впевнена що Київ візьмуть і посадять Медведчука в президенти.Далі,після провалу під Києвом, вже обісрані по шию вони намагалися тримати голову бодро і далі кидали свої вимоги вже чисто для понту.
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04.11.2024 18:58 Відповісти
Ну і нах ...% шось адекватне в української політиці ? тому і вибрали 🤡. Збирайтеся с* ки ,та їдьте вже до московії , чого жерете український хліб ,та ще і кропите нашою кров'ю ? ! Безмозглі помилкі природи !
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04.11.2024 19:16 Відповісти
Приїхала гопота в Мінськ, взяли акт капітулірен. Завезли Бубону. На другий раз утрясли деталі. В Стамбул поїхали під прикриттям зернової угоди, х.....навіть свого Гутаперчевого чєловєчка з ООН прислав, підписали чікі-чікі. А тут прискакав Борис, Дерьмак впав в прострацію. Бубон злякався за свій пердак а вже після розгрому 1 танкової армії заборонив переговори.
Цікаво інше. Поява інфи. Поскільки Радіо Свобода пише з подачі Дерьмака, то невже сам Гофмаршал зливає інсургентів - підписантів.Невже запасний варіант, як з говорящєй жопой Бені?
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04.11.2024 22:39 Відповісти
Нащо вони напали? Зеля з єрмаком і арахаміями ітак би за свій другий строк зробив з України другу Білоруську рср
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05.11.2024 02:36 Відповісти
цікаво що всі експерди будуть писати коли трамп виграє вибори і сша припинять давати зброю і гроші для виплати бюджетникам ??? тоді одна надія що зельонськая ко-***** нач.вца мсеки тцк . прокурори ..інваліди.. опа і вся прочая ***** добавлять в бюджет 60млрд долл і вофа із своіх заощаджень дасть на дрони . але ж цього не станеться . тоді ми виберемо знову ПОРОХА і буде мінськ 3-4-5 ???? яка в нас альтернатива . які варіанти ???
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05.11.2024 07:07 Відповісти
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