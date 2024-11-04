На переговорах в марте 2022 года РФ предлагала Украине условия капитуляции - СМИ выяснили, как изменялись договоренности о прекращении войны

Проект под названием "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины", датированный 7 марта 2022 года, был предложен Москвой украинской делегации 7 марта 2022 года во время третьего раунда переговоров в Беловежской пуще в Беларуси. Его условия означали капитуляцию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей публикации "Радио Свобода", анализируя проект, полученный от украинского источника, знакомого с ходом переговоров.

Как отмечается, в начале переговоров, которые начались через несколько дней после того, как российская армия пошла в наступление Россия предложила договор, односторонние условия которого означали капитуляцию Киева.

"Если бы украинская власть пошла на эти условия, то это бы превратило Украину в марионеточное образование, с фиктивным нейтральным статусом, с крошечной беззубой армией, без защиты со стороны государств НАТО и без шансов восстановить контроль над Крымом или Донбассом, пришлось бы признать независимость Донецкой и Луганской области в целом, а также больших территорий, которые в то время еще были под контролем Киева", - говорится в публикации.

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Начало переговоров

Издание напоминает, что некоторые раунды переговоров проходили за одним столом при физическом присутствии представителей сторон, а другие - онлайн.

Украинская делегация во главе с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давидом Арахамией приехала в Польшу, а оттуда перелетела на вертолете в резиденцию главы Беларуси Александра Лукашенко "Лясковичи" недалеко от польско-белорусской границы. Там украинские переговорщики встретились с российскими делегатами во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Процесс замер в конце апреля, поскольку стороны спорили об основных положениях проекта договора, а российские войска отступили с севера Украины после того как не смогли захватить столицу или заставить Украину капитулировать.

Также открылись факты зверств, совершенных российскими солдатами в Буче.

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Что предлагала Украине РФ?

Российское предложение предлагало условия нейтралитета Украины.

В документе за март 2022 года - шесть страниц основного договора и четыре страницы приложений. Восемнадцать статей охватывают различные сферы: параметры нейтралитета Украины (военные и международные обязательства), вопросы границ, гуманитарные вопросы (язык, религия, история), а также снятие санкций с России.

Проект предусматривал, чтобы Украина сократила свою армию до 50 000 человек, включая полторы тысячи офицерского состава (это в пять раз меньше, чем Украина имела до 2022 года). Если бы это желание исполнилось, у Украины осталось бы только четыре корабля, 55 вертолетов и 300 танков. По состоянию на 2022 год это было меньше армии соседней Беларуси (в которой в то время проживало почти в пять раз меньше людей, чем в Украине).

Украине предлагали "не разрабатывать, не производить, не покупать и не размещать на своей территории ракетные вооружения любых видов базирования с дальностью стрельбы более 250 км". Именно такое расстояние, например, отделяет Крымский мост от контролируемого Украиной Гуляйполя, расположенного недалеко от линии фронта. Более того, Россия оставляла за собой право в будущем запрещать Украине "любые другие виды вооружения, которые могут быть разработаны в результате научных исследований".

В планах России Украина должна была "признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "республик" - причем в пределах административных областей Украины(по состоянию на 24 февраля 2022 года Россия контролировала лишь часть этих областей и не завоевала их полностью и теперь, в конце 2024 года).

Авторы российского документа считали, что именно Украина должна взять на себя расходы на восстановление инфраструктуры Донбасса, разрушенной с 2014 года.

Россия также требовала отмены всех санкций - как украинских, так и международных - и отзыва всех международных исков, поданных с 2014 года.

В дополнение к этому Россия настаивала на предоставлении русскому языку статуса государственного и восстановлении всех имущественных прав Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Наконец, авторы проекта требовали "отменить и больше не вводить любые запреты символики, которая ассоциируется в государствах с победой над нацизмом", то есть фактически снова легализовать в Украине советские и коммунистические символы. К документу добавлен перечень украинских законов, которые авторы назвали примерами "нацификации и героизации нацизма". Примечательно, что под эту категорию попали законы "Об увековечении победы над нацизмом" и "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима".

"Соглашение оставило бы Украину очень уязвимой, поскольку российские войска оставались бы на месте, а Киев не имел бы возможности защищаться или искать поддержки безопасности со стороны Запада. Киеву пришлось бы платить за восстановление Донбасса", - говорится в публикации.

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Как менялись договоренности?

Документы со следующих этапов переговоров, включая проекты договоров от 17 марта и 15 апреля, опубликованные The New York Times в начале этого года, показывают, что стороны сблизились по некоторым вопросам в ходе переговоров - в то время, когда Украина отражала силы Москвы на севере.

Например, статус Крыма оставили бы для будущих переговоров, а российские требования об изменениях в законодательстве относительно языков и острых исторических споров отошли бы на задний план. Важно то, что стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, которые включали бы западные страны, хотя то, как они будут работать, было главным яблоком раздора.

Согласно последней версии договора, украинская и российская делегации все еще расходились во мнениях относительно численности украинской армии. Украина настаивала на 250 тысячах военнослужащих (примерно столько было до полномасштабного вторжения), тогда как Россия предлагала ограничиться 85 тысячами.

Во время переговоров иногда возникали заведомо невыполнимые условия. Однажды россияне пытались включить в проект договора требование, чтобы Украина возобновила поставки воды в Крым (украинские власти перекрыли Северо-Крымский водоканал еще в 2014 году), рассказывает знакомый с ходом переговоров источник "Системы".

От этой идеи отказались сами российские переговорщики: ведь в таком случае Россия, которая контролировала территорию вокруг канала, должна была бы покинуть ее, чтобы Украина могла "вернуть воду в Крым".

Как отмечается, Россия требовала, чтобы украинские войска сложили оружие и вернулись в казармы. В ответ украинская сторона выдвинула симметричное требование: российские войска должны сложить оружие и вернуться в пункты постоянной дислокации.

Помощник главы России Владимир Мединский, который прочитал это предложение, был изрядно удивлен, рассказывает один из участников переговоров:

"Он сказал, такое ощущение, будто бы это украинские войска стоят на Красной площади, а российские должны выбросить белый флаг из Кремля. Ему ответили: "Мы просто просим от вас то же, что просите от нас вы".

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Последующие проекты все еще включали некоторые ключевые требования России, такие как постоянный запрет на членство Украины в НАТО, чего не готовы принять ни Киев, ни западный альянс. НАТО неоднократно заявлял, что Украина в конце концов присоединится, и президент Владимир Зеленский добивался быстрого приглашения в рамках "плана победы", который он представил украинцам и сторонникам страны за рубежом в последние недели.

Напомним, 14 июня 2024 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".