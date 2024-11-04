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Новости Война
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На переговорах в марте 2022 года РФ предлагала Украине условия капитуляции - СМИ выяснили, как изменялись договоренности о прекращении войны

переговори

Проект под названием "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины", датированный 7 марта 2022 года, был предложен Москвой украинской делегации 7 марта 2022 года во время третьего раунда переговоров в Беловежской пуще в Беларуси. Его условия означали капитуляцию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей публикации "Радио Свобода", анализируя проект, полученный от украинского источника, знакомого с ходом переговоров.

Как отмечается, в начале переговоров, которые начались через несколько дней после того, как российская армия пошла в наступление Россия предложила договор, односторонние условия которого означали капитуляцию Киева.

"Если бы украинская власть пошла на эти условия, то это бы превратило Украину в марионеточное образование, с фиктивным нейтральным статусом, с крошечной беззубой армией, без защиты со стороны государств НАТО и без шансов восстановить контроль над Крымом или Донбассом, пришлось бы признать независимость Донецкой и Луганской области в целом, а также больших территорий, которые в то время еще были под контролем Киева", - говорится в публикации.

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Начало переговоров

Издание напоминает, что некоторые раунды переговоров проходили за одним столом при физическом присутствии представителей сторон, а другие - онлайн.

Украинская делегация во главе с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давидом Арахамией приехала в Польшу, а оттуда перелетела на вертолете в резиденцию главы Беларуси Александра Лукашенко "Лясковичи" недалеко от польско-белорусской границы. Там украинские переговорщики встретились с российскими делегатами во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Процесс замер в конце апреля, поскольку стороны спорили об основных положениях проекта договора, а российские войска отступили с севера Украины после того как не смогли захватить столицу или заставить Украину капитулировать.

Также открылись факты зверств, совершенных российскими солдатами в Буче.

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Что предлагала Украине РФ?

Российское предложение предлагало условия нейтралитета Украины.

В документе за март 2022 года - шесть страниц основного договора и четыре страницы приложений. Восемнадцать статей охватывают различные сферы: параметры нейтралитета Украины (военные и международные обязательства), вопросы границ, гуманитарные вопросы (язык, религия, история), а также снятие санкций с России.

  • Проект предусматривал, чтобы Украина сократила свою армию до 50 000 человек, включая полторы тысячи офицерского состава (это в пять раз меньше, чем Украина имела до 2022 года). Если бы это желание исполнилось, у Украины осталось бы только четыре корабля, 55 вертолетов и 300 танков. По состоянию на 2022 год это было меньше армии соседней Беларуси (в которой в то время проживало почти в пять раз меньше людей, чем в Украине).
  • Украине предлагали "не разрабатывать, не производить, не покупать и не размещать на своей территории ракетные вооружения любых видов базирования с дальностью стрельбы более 250 км". Именно такое расстояние, например, отделяет Крымский мост от контролируемого Украиной Гуляйполя, расположенного недалеко от линии фронта. Более того, Россия оставляла за собой право в будущем запрещать Украине "любые другие виды вооружения, которые могут быть разработаны в результате научных исследований".
  • В планах России Украина должна была "признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "республик" - причем в пределах административных областей Украины(по состоянию на 24 февраля 2022 года Россия контролировала лишь часть этих областей и не завоевала их полностью и теперь, в конце 2024 года).
  • Авторы российского документа считали, что именно Украина должна взять на себя расходы на восстановление инфраструктуры Донбасса, разрушенной с 2014 года.
  • Россия также требовала отмены всех санкций - как украинских, так и международных - и отзыва всех международных исков, поданных с 2014 года.
  • В дополнение к этому Россия настаивала на предоставлении русскому языку статуса государственного и восстановлении всех имущественных прав Украинской православной церкви (Московского патриархата).
  • Наконец, авторы проекта требовали "отменить и больше не вводить любые запреты символики, которая ассоциируется в государствах с победой над нацизмом", то есть фактически снова легализовать в Украине советские и коммунистические символы. К документу добавлен перечень украинских законов, которые авторы назвали примерами "нацификации и героизации нацизма". Примечательно, что под эту категорию попали законы "Об увековечении победы над нацизмом" и "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима".

проєкт домовленностей між РФ та Україною

"Соглашение оставило бы Украину очень уязвимой, поскольку российские войска оставались бы на месте, а Киев не имел бы возможности защищаться или искать поддержки безопасности со стороны Запада. Киеву пришлось бы платить за восстановление Донбасса", - говорится в публикации.

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Как менялись договоренности?

Документы со следующих этапов переговоров, включая проекты договоров от 17 марта и 15 апреля, опубликованные The New York Times в начале этого года, показывают, что стороны сблизились по некоторым вопросам в ходе переговоров - в то время, когда Украина отражала силы Москвы на севере.

Например, статус Крыма оставили бы для будущих переговоров, а российские требования об изменениях в законодательстве относительно языков и острых исторических споров отошли бы на задний план. Важно то, что стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, которые включали бы западные страны, хотя то, как они будут работать, было главным яблоком раздора.

Согласно последней версии договора, украинская и российская делегации все еще расходились во мнениях относительно численности украинской армии. Украина настаивала на 250 тысячах военнослужащих (примерно столько было до полномасштабного вторжения), тогда как Россия предлагала ограничиться 85 тысячами.

Во время переговоров иногда возникали заведомо невыполнимые условия. Однажды россияне пытались включить в проект договора требование, чтобы Украина возобновила поставки воды в Крым (украинские власти перекрыли Северо-Крымский водоканал еще в 2014 году), рассказывает знакомый с ходом переговоров источник "Системы".

От этой идеи отказались сами российские переговорщики: ведь в таком случае Россия, которая контролировала территорию вокруг канала, должна была бы покинуть ее, чтобы Украина могла "вернуть воду в Крым".

Как отмечается, Россия требовала, чтобы украинские войска сложили оружие и вернулись в казармы. В ответ украинская сторона выдвинула симметричное требование: российские войска должны сложить оружие и вернуться в пункты постоянной дислокации.

Помощник главы России Владимир Мединский, который прочитал это предложение, был изрядно удивлен, рассказывает один из участников переговоров:

"Он сказал, такое ощущение, будто бы это украинские войска стоят на Красной площади, а российские должны выбросить белый флаг из Кремля. Ему ответили: "Мы просто просим от вас то же, что просите от нас вы".

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Последующие проекты все еще включали некоторые ключевые требования России, такие как постоянный запрет на членство Украины в НАТО, чего не готовы принять ни Киев, ни западный альянс. НАТО неоднократно заявлял, что Украина в конце концов присоединится, и президент Владимир Зеленский добивался быстрого приглашения в рамках "плана победы", который он представил украинцам и сторонникам страны за рубежом в последние недели.

Напомним, 14 июня 2024 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".

Автор: 

переговоры с Россией (1204)


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Топ комментарии
+40
"...Якби українська влада пішла на ці умови..."

З усього схоже, українська "влада" таки пішла на ці умови.
Але зелених продажних гнид деякі західні партнери відтягнули, як кота за сфінкса, за крок до кремлівського тріумфу Після цього зелені гниди все одно заходилися пакостити втиху і наполегливо тягнути Україну до капітуляції.
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04.11.2024 15:05 Ответить
+40
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04.11.2024 15:07 Ответить
+36
І олігофрен арахамія збирався це підписувати...
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04.11.2024 15:02 Ответить
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Посилання на документ буде?
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04.11.2024 17:13 Ответить
Вище
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04.11.2024 18:10 Ответить
На сайті ОБСЄ http://www.osce.org/ru/home/123258?download=true А особливий статус ОРДЛО в межах української децентралізації це і є завуальована автономія, список їх хотілок бачили? (привів деякі)

* право на мовне самовизначення;
* участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької і Луганської областей;
* сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
* створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;
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04.11.2024 18:20 Ответить
Це як терористична держава в демократичній державі
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04.11.2024 18:43 Ответить
Автономія чого - окупованих кацапами територій?
МД неможливо було виконати бо РФ не виконувала навіть перший пункт.
То про що взагалі мова у листопаді 2024 року коли кацапи передбачувано давно вже підтерлися тими домовленостями?
Стаття взагалі про викриття чергової брехні, про те що зелені риги Україну здавали в Білорусі, а не в Стамбулі, і навіщось ті риги завзято зомбують лохів розповідаючи їм про те - якими поганими були ті МД.
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04.11.2024 18:47 Ответить
МД це сторінка А4 і ще півсторінки додаток. Я спромжний прочитати такий текст і зробити висновки що за хню підписав Порошенко. Це якраз його захисники щось намагаються "розяснити" і "розповісти" про Мінські, тому що добре знають чим від них *******...
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04.11.2024 19:10 Ответить
Це мабуть дуже потужна спроможність, але є як мінімум один нюанс: ви спроможні збагнути хоча би те що Порошенко "Мінські" не підписував?
Може й інші ваші категоричні спроможності не таки й спроможні?
Може вам ще щось почитати та подумати?
Порошенко не потрібно захищати, треба захищати здоровий глузд.
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04.11.2024 19:26 Ответить
Іншими словами - умив свої брудні руки
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04.11.2024 19:50 Ответить
Як з віруючими спорити що Бога немає, повний дурдом і ноль логіки. Підписав Куча, який був уповноважений на це президентом Порошенком, що для мене абсолютно те саме. Чи Ви думаєте що Зеленський сам би підписував новий Мінськ?
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04.11.2024 21:10 Ответить
Невігласе, я з вами не спорю. З довбнями сперечатися - марна втрата часу. Я тицьнув вас у ваше ж невігластво, бо ви заблукали навіть в однієї сторінці та знайшли там неіснуючий підпис, а корчите з себе "спроможного" аналітика всесвітнього масштабу.
Я чудово знаю що МД підписала Україна, а хто саме був уповноваженим підписати - то не важливо. Але ото саме ваше авторитетно насрано: "Я спромжний прочитати такий текст і зробити висновки що за хню підписав Порошенко."
Живіть тепер із цим.
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04.11.2024 23:14 Ответить
Ти би зі своїм поносом в голові розібрався і не засирав форуми маянею
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05.11.2024 04:10 Ответить
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04.11.2024 15:20 Ответить
Из безопасной страны виднее, это точно.
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05.11.2024 06:09 Ответить
Ну вот ето для тех кто хочет "мира" любуйтесь на условия. Хотя уверен что все ети условия ето пыль в глаза. Главным условием ***** было чтобы Украина вернула свои войска в казармы. А рашисты одним маршброском захватили бы все ключевые обьекты и отрезали Украину от Запада. То же самое было в Грузии, когда рашисты запросили перемирие а потом одним рывком прошли ущелье которое они не могли пройти из-за обороны грузин.
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04.11.2024 15:33 Ответить
Це однозначно акт капітуляції на умовах кремля і як би не приїхав Джонсон то так воно і булоб ,чомусь "найвеличніший" жодним словом не згадує про це, як і про оманські домовленості,а ось за мінські постійно дорікає минулій владі.
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04.11.2024 15:44 Ответить
Не було "Оманських домовленостей", були Оманські інструкції. Зі чмошником недієздатним ніхто домовлятися не буде. Отак і в Омані, хрипатому наказали робити і підписувати усе, що скаже куратор, якого там же до нього й приставили.
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05.11.2024 06:12 Ответить
Україну врятувала інфузорія...тьху...хламідія...плть як його.. Ара-ХАМія.
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04.11.2024 15:48 Ответить
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04.11.2024 16:05 Ответить
нам невідомо, про що ідуть сьогодні перемовини України з росією
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04.11.2024 16:42 Ответить
Неважливо про що вони йдуть, якщо їх проводять самопроголошені узурпатори державної влади.
Будь-яка капітуляція з їх сторони буде нелегітимною апріорі, бо її не сприйме і не визнає український народ, якби їм з кацапами цього не хотілося.
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04.11.2024 17:00 Ответить
Для меня в принципе непонятно, какие могут быть переговоры с врагом, пока он находится на твоей земле . . .
Сам факт каких-либо переговоров (как администрацией Президента Порошенко, так и администрацией Президента Зеленского) уже есть государственной изменой, с моей точки зрения. За исключением случая, если это было со стороны Порошенко и Зеленского сознательной затяжкой времени для того, чтобы сбить темп наступления русских или успеть выиграть время для чего-то (без намерения реально брать на себя какие-либо обязательства). Что, как мне кажется, и имело место быть в обоих случаях. Потому что иначе что Минские соглашения так называемые, что Беловежско-Стамбульские проекты заслуживают уголовного обвинения причастных.

Какие в принципе могут быть переговоры с нелюдями, которые убили твоих граждан, разрушают твою страну, захватывают территорию ? российский фашистский режим должен быть уничтожен, разрушен до основания. Физически. Точка.
Надо идти не до границ 2013 года, а до тех пор, пока путин и его ближайшее окружение не будут убиты. А тогда все вопросы (границы, компенсации, безопасность) будут решены быстро и эффективно. Иначе выйдем на границы, а они через год-два-десять опять с войной придут.

НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ С РУССКИМИ !!!
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04.11.2024 16:50 Ответить
Шановний ви в військах?Ви бачити ситуації з средини?Може в вас є купа зброї?Або пару мільйонів людей десь готових бійців.Добре розмовляти і мріяти що і як потрібно і що таке злочин.А є релії сьогодення.В СЗЧ вже 130 тис і буде ще більше.Оце результат бусифікації і злочинів всередині країни.Рівень підготовки людей і бригад.І буде реально гірше якщо так продовжать.10 років всі вже на межі .Щоб повернути території потріюно чимось повертати і кількістю.Притому треба зберегти що є !!!
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04.11.2024 16:55 Ответить
Все вірно за винятком того, що вам неправильно кажетса, то ви мабуть не хрещені.
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04.11.2024 17:04 Ответить
Зараз фактично окупована луганська і частина донецької і далі по коридору до Криму.Вони зробили буферну зону і коридор на Крим.Далі вони будуть намагатися вийти на адмінкордон донецької, або мінімум взяти Покровськ.І все рівно прийдеться сідати за стіл перемовин.Русня теж розуміє як тільки в Україні через пару місяців піде своя балістика по ним це вже буде інша війна.Багато факторів вони теж виснажені як і ми.Якщо по людях ще куди не йшло то з технікою в них вже явні проблеми.Та й вже обостороння війна дронів теж дає про себе знати.Нам багато що може не подобатися і не прийматися,але щоб розмовляти про повернення кордонів потрібна зброя багато і вчасної зброї.Її немає і вже показав час не буде.І фізично ми це вже не витянемо.Нам потрібно зберегти країну як фізично так і економіно.Ми вже банкроти наш борг сягнув 100%.Продовження війни в такому русі призведе тільки до краху.Європа і штати дають лише на оборону щоб втримати ситуацію на межі.Ми це вже не витягуємо,ця посилена мобілізація яка знову пішла не вирішить питання ,а поглине проблеми.Тому за стіл перемовин ,шанс на припинення війни і майбутня дипломатія.Ні війська ні суспільство ні країна не витримає ще рік такого.
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04.11.2024 16:50 Ответить
Як зручно все складається, навмисно здали ворогу Донбас, Крим, південь країни і тепер можна сідати з ворогом за переговори, економіка якого через війну вже на межі повного краху?
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04.11.2024 17:08 Ответить
В нас є інший шлях щоб закінчити війну і закріпити обороні рубежі не втратити більше чим є?
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04.11.2024 17:13 Ответить
Так є - припинити знищувати власні збройні сили, їх боєздатність, розформуванням, дробленням, вибиванням до нуля на передовій професійних бойових бригад, відправкою тро на нуль утримувати цілі ділянки фронту, відсутністю ротацій при півторамільйонній армії на зарплаті в тилу, множенням небоєздатних нових бригад з передачею їм найкращого озброєння, призначенням зрадників чи дебілів на керівні посади, всіх інших кому недовіряють підпорядковані бійці, запровадити західні стандарти в армії, зокрема кримінальну відповідальність командування, процедуру післяопераційного аналізу, виконувати замовлення агресора на здачу своїх територій, державного суверенітету, зупинити фінансування ворожого бюджету транспортуванням його енергоресурсів, тощо.
Прочитайте останню статтю Бутусова, він там детально про це все розписав.
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04.11.2024 18:23 Ответить
Для початку доведеться розпустити армію до смішного розміру. Хто дасть гарантію, що русня не піде в сво 2.0 після якоїсь провокації, у якій звинуватить Україну?
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04.11.2024 17:13 Ответить
Для початку потрібно подумати,хто сказав що ми щось будемо розпускати і таке інше?Зараз зовсім інші умови і можливості.Потрібно зберегти що є і зробити таку оборону щоб вже ніяк і ніякий напад русні не вийшов.А це час.Шановні партнери роблять все кроками равлика.А ми втрачаємо територію, а головне людей.Всі хто кажуть до кордонів 91 року це хворі люди на голову які не були на фронті і не розуміють що так коється.
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04.11.2024 17:20 Ответить
хто сказав що ми щось будемо розпускати і таке інше?
Русня. Якщо не виконати цю вимогу, а головне - вимогу нейтральності, тобто гарантовано залишитись без зовнішньої військової допомоги, русня не підпише ніякий "мір".
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04.11.2024 17:25 Ответить
Русня може хотіти і казати що завгодно.Зараз не 2022 рік ці умовивже коту під хвіст.Про них немає сенсу ні згадувати ні розмовляти.
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04.11.2024 17:31 Ответить
Русня неодноразово підкреслювала, що цєлі сво остаются нєізмєннимі. Одна з цілей, як відомо, - дємілітарізація. От поки вона не буде досягнута (обсяг - інше питання, але має бути послаблення ЗСУ, не підсилення), сво не буде припинено. Буде це виконано нашими руками, чи зс рф, вже не важливо.
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04.11.2024 17:35 Ответить
Русня вже розуміє що цього всього не буде.Вони фізично вже не взмозі досягнути більшого незважаючи з результатами на фронті.Обидві країні виснажені.Вони досягли те що хотіли буфер і коридор на Крим.Навіть з цими територіями що вони окупували треба щось робити і утримувати це величезна проблема для них самих.Наразі вони можуть казати і хотіти що завгодно,але головне питання для них Крим ,міст і збереження те що захватили.Це те що вони хочуть від нас.
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04.11.2024 17:47 Ответить
На мапу подивіться. Кожного дня по н.п. а то і по декілька беруть. До штурму Покровська активно готуються, ЗСУ з курвщини витісняють. І при тому вони навіть не починали мобілізації. Виснажені, ага.
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04.11.2024 17:51 Ответить
Мені не треба дивитися на мапі бо я це все бачу на місці .Те що у орків велика країна не означає що буде мобілізація і т.і. Виснаження?Коли піхота пересідає на вело мото і самокати не на броню навіть легку то є розуміння що в них з технікою.В них багато що є але це не означає що воно безкінечне і потокове.В них вже виснажені всі склади донори ,все лайно яке вони зтягували з усіх куточків своєї країни закінчується Подивіться їх мапи складів вони фактично пусті.як і участь северян що прямо вказує на нестачу живої сили.Країни в них велика,але її якраз треба обробляти,економічно і фізично,на це потрібно багато коштів і людей.А коли вони заробляють 300 млрд доларів в рік і всі кричать все капець русня заробила кучу грошей все піде на війну люди взагалі не міркують що заробивши 300 мільярдів в них дірка на 600 мільярдів яка ці гроші просто ковтає.Ситуація в нас важка це очевидно.Але і вних вона не найкраща.Ба навіть гірша.Час ось що головне.Всі війни закінчуються перемовинами .
ВСІ !!! Питання умов ,домовленостей і прийняття.Або ми ще рік в війні і тотально виснажемо все і вигрибемо всіх і завалемо все що зосталося і тоді нам такі умови влуплять що ми не дивлячись підпишемо.Або зараз за стіл перемовин і зупиняємо війну з максимальними вигідними пунктами для нас.
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04.11.2024 18:04 Ответить
Вони рухаються, ініціатива у них, отже, умови диктуватимуть саме вони.
От якби у нас була ініціатива, ми би вже оточували Донецьк і підходили до Криму - тоді так, можна починати качати власні права.
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04.11.2024 18:10 Ответить
Може підписати. Вони розраховують на ще один еффект - як тільки припинеться дія війскового стану і видкриються кордони, всі хлинуть за бугор, а Зелені ще вибори якось проводити доведеться.
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04.11.2024 18:28 Ответить
З таким вищим керівництвом і таким ходом війни як зараз, боюся, що в 2025 році нам вже не запропонують якісь там умови, а примусять до них.
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04.11.2024 17:20 Ответить
а ви бачите - на цю інформацію накладено суворе табу - за що вбили Деніса Кірєєва.голова ГУР говорив що Деніс - герой і загинув,а СБУ - ФСБ сказали що Деніс зрадник і вбитий.чому суспільство не має можливості знати правду - убили ж людину,тим біль члена цієї ******* переговорної групи.арахуй все зна до дрібниць - мовчить падло.
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04.11.2024 17:23 Ответить
Долю України вирішувало якесь завезене здалека, чужинське арахамійо̀ ...
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04.11.2024 17:30 Ответить
Ну от однажды судьбу страны решал 100% вкраинчик, Хмельницкий. Решил, падло запойное, мы потом 300 лет кровью рыгали.
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04.11.2024 23:12 Ответить
Тепло, але не зовсім. Хмельницький заключив військовий союз а не васальний договір, якого оригінал взагалі ніхто не бачив. В 1657 москва його вже порушила, отже за тодішніми законами, договір якщо і був, було розірвано. А в 1663 на Чорній раді, мудра більшість за московські гроші обрала зрадника Брюховецького, який за маєток під Москвою і боярський титул підписав васальний договір і все що хотіли московити.
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05.11.2024 02:42 Ответить
Дараґой таваріщь Олєґ ! Ну от нафіга Вам якась нещасна, збідована у війні, чужа для Вас Україна?! Ну от нафіга Вам якісь хмєльніцкіє, парашэнкі, чєрнаволы, бєньдєры ?! У Вас на родінє, у Вологді, салав'ї-бль пают, ніхто не мо̀вкає, ні одної фашистської вишиванки, ні одного тризуба, ракети не літають, зарплати захмарні, баярышніковыє рєкі в калбасних бєрєгах! Рай! Абсолютний рай! Там рай, щастя, а Ви тут страждаєте? Ну заради чого Ви себе так катуєте?! Ну заради чого ??? Родіна ж зовйот!
До речі, у Вас вдома проблеми: ще років 30 і Росія стане мусульманською державою.
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07.11.2024 19:30 Ответить
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04.11.2024 17:42 Ответить
Оту зелену похоронну команду України давно пора похоронити, присипати хлоркою щоб не смерділа!
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04.11.2024 17:51 Ответить
Оно к этому идет, но какая цена людских жизней, разрушенных городов..
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04.11.2024 17:58 Ответить
К чему 'этому', клоун? К 50 тысячной армии с 300 танками и без ракет? Да вот хер вам, козломордым.
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04.11.2024 18:28 Ответить
днрлнр? С 50тысячной армией на 300х танках и без ракет сама Украина не продержалась бы и 12 часов. Надо быть совсем наивный дурачком, что бы верить, что ***** хотел разоружить страну для того, что б потом "наступила мирная жизнь". Не знаешь как это делается, забыл все? Перерезается глотка десятку пограничных ванек в белгороде, объявляется, что это биндеравцы опять зашевелились, и все, гаплык - "юго-западный край" вернулся в родную говень.
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04.11.2024 23:18 Ответить
Але, 73 прпцентные идиоты!!! Вы, слизь зеленая, этого хотели?
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04.11.2024 18:52 Ответить
Русня так розкатала губу бо була впевнена що Київ візьмуть і посадять Медведчука в президенти.Далі,після провалу під Києвом, вже обісрані по шию вони намагалися тримати голову бодро і далі кидали свої вимоги вже чисто для понту.
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04.11.2024 18:58 Ответить
Ну і нах ...% шось адекватне в української політиці ? тому і вибрали 🤡. Збирайтеся с* ки ,та їдьте вже до московії , чого жерете український хліб ,та ще і кропите нашою кров'ю ? ! Безмозглі помилкі природи !
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04.11.2024 19:16 Ответить
Приїхала гопота в Мінськ, взяли акт капітулірен. Завезли Бубону. На другий раз утрясли деталі. В Стамбул поїхали під прикриттям зернової угоди, х.....навіть свого Гутаперчевого чєловєчка з ООН прислав, підписали чікі-чікі. А тут прискакав Борис, Дерьмак впав в прострацію. Бубон злякався за свій пердак а вже після розгрому 1 танкової армії заборонив переговори.
Цікаво інше. Поява інфи. Поскільки Радіо Свобода пише з подачі Дерьмака, то невже сам Гофмаршал зливає інсургентів - підписантів.Невже запасний варіант, як з говорящєй жопой Бені?
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04.11.2024 22:39 Ответить
Нащо вони напали? Зеля з єрмаком і арахаміями ітак би за свій другий строк зробив з України другу Білоруську рср
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05.11.2024 02:36 Ответить
цікаво що всі експерди будуть писати коли трамп виграє вибори і сша припинять давати зброю і гроші для виплати бюджетникам ??? тоді одна надія що зельонськая ко-***** нач.вца мсеки тцк . прокурори ..інваліди.. опа і вся прочая ***** добавлять в бюджет 60млрд долл і вофа із своіх заощаджень дасть на дрони . але ж цього не станеться . тоді ми виберемо знову ПОРОХА і буде мінськ 3-4-5 ???? яка в нас альтернатива . які варіанти ???
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05.11.2024 07:07 Ответить
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