Кремль назвал "вбросом" материал FT о переговорах Украины и РФ по прекращению атак на энергетику
В Кремле назвали информационным "вбросом" то, что Украина и Россия ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реалиям. Даже крупнейшие издания не гнушаются тем, эти вбросы осуществляют, вот такие публикации выпускают", - сказал Песков.
Что предшествовало?
Издание Financial Times 29 октября написало, что Москва и Киев ведут "предварительные обсуждения" о взаимном прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры при посредничестве Катара.
Газета отмечала, что речь идет об "очень ранних обсуждениях относительно потенциального возобновления переговоров".
