Кремль назвал "вбросом" материал FT о переговорах Украины и РФ по прекращению атак на энергетику

В Кремле назвали информационным "вбросом" то, что Украина и Россия ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реалиям. Даже крупнейшие издания не гнушаются тем, эти вбросы осуществляют, вот такие публикации выпускают", - сказал Песков.

Что предшествовало?

Издание Financial Times 29 октября написало, что Москва и Киев ведут "предварительные обсуждения" о взаимном прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры при посредничестве Катара.

Газета отмечала, что речь идет об "очень ранних обсуждениях относительно потенциального возобновления переговоров".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завод Rheinmetall по производству оружия в Украине является законной целью для ударов РФ, - Песков

Песков Дмитрий (2002) россия (97311) энергетика (2617) переговоры с Россией (1327)
+9
Це не перемовини. Ще не перемовини. Це спроби Зельоних знайти спільну мову. Бо потрібно випросити заморозку. Без відміни воєнного стану. І тихо воювати хоч років 30. У Зельоних вся надія на Трампа.
30.10.2024 14:53 Ответить
+9
звісно що вкид, адже ми не бємо по енергетиці, у нас зараз головні цілі це універ кадирки та спиртзаводи.
30.10.2024 14:55 Ответить
+7
Значить переговори йдуть.
30.10.2024 15:03 Ответить
Цікаво: чому йоршик першим відреагував?
30.10.2024 14:52 Ответить
Це не перемовини. Ще не перемовини. Це спроби Зельоних знайти спільну мову. Бо потрібно випросити заморозку. Без відміни воєнного стану. І тихо воювати хоч років 30. У Зельоних вся надія на Трампа.
30.10.2024 14:53 Ответить
звісно що вкид, адже ми не бємо по енергетиці, у нас зараз головні цілі це універ кадирки та спиртзаводи.
30.10.2024 14:55 Ответить
Ага. Прощупывают падлы реакцию населения
30.10.2024 14:56 Ответить
Разве по энергетике российских нацистов кто то бъет? Этого даже в кошмарном сне представить не возможно. Клоуны этого никогда не допустят. Страдать должны только избиратели клоунов.
30.10.2024 14:59 Ответить
30.10.2024 15:01 Ответить
Значить переговори йдуть.
30.10.2024 15:03 Ответить
Письков він недолугий 3,14здун,нахера йього коментувати.
30.10.2024 15:08 Ответить
"якщо ми будемо бити по парашній енергетиці, то кріпосні. брата мого старшого, не зможуть дивитись "свати" " (автор пєчально ізвєстєн)
30.10.2024 15:32 Ответить
30.10.2024 15:41 Ответить
Ну и ладненько. Будем атаковать дальше 😁
30.10.2024 15:41 Ответить
Як що у логові фашистів заявляють,що це фейк,то це 100% правда.
30.10.2024 16:46 Ответить
Без світла та тепла залишимося, тоді й перевіримо.
30.10.2024 18:26 Ответить
Це спочатку було ясно що це ерефії невигідно і на таку куйню вони не підуть.
30.10.2024 18:24 Ответить
Йршик , зтули пельку і не пи@дякай ,
бо преговори ведуться
30.10.2024 18:40 Ответить
 
 