Кремль назвал "вбросом" материал FT о переговорах Украины и РФ по прекращению атак на энергетику

В Кремле назвали информационным "вбросом" то, что Украина и Россия ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реалиям. Даже крупнейшие издания не гнушаются тем, эти вбросы осуществляют, вот такие публикации выпускают", - сказал Песков.

Что предшествовало?

Издание Financial Times 29 октября написало, что Москва и Киев ведут "предварительные обсуждения" о взаимном прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры при посредничестве Катара.

Газета отмечала, что речь идет об "очень ранних обсуждениях относительно потенциального возобновления переговоров".

