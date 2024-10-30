Кремль назвав "вкидом" матеріал FT про переговори України та РФ щодо припинення атак на енергетику
У Кремлі назвали інформаційним "вкидом" те, що Україна та Росія ведуть переговори про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.
Про це заявив прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
"Зараз дуже багато вкидань, які не мають жодного стосунку до реалій. Навіть найбільші видання не гребують тим, ці вкидання здійснюють, ось такі публікації випускають", - сказав Пєсков.
Що передувало?
Видання Financial Times 29 жовтня написало, що Москва та Київ за посередництва Катару ведуть "попередні обговорення" про взаємне припинення обстрілів енергетичної інфраструктури.
Газета наголошувала, що йдеться про "дуже ранні обговорення щодо потенційного відновлення переговорів".
