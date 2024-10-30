УКР
Кремль назвав "вкидом" матеріал FT про переговори України та РФ щодо припинення атак на енергетику

Кремль заперечив переговори з Україною про зупинення обстрілів енергетики

У Кремлі назвали інформаційним "вкидом" те, що Україна та Росія ведуть переговори про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"Зараз дуже багато вкидань, які не мають жодного стосунку до реалій. Навіть найбільші видання не гребують тим, ці вкидання здійснюють, ось такі публікації випускають", - сказав Пєсков.

Що передувало?

Видання Financial Times 29 жовтня написало, що Москва та Київ за посередництва Катару ведуть "попередні обговорення" про взаємне припинення обстрілів енергетичної інфраструктури.

Газета наголошувала, що йдеться про "дуже ранні обговорення щодо потенційного відновлення переговорів".

Кремль заперечив переговори з Україною про зупинення обстрілів енергетики

Пєсков Дмитро (1756) росія (67966) енергетика (2696) переговори з Росією (1447)
Топ коментарі
+9
Це не перемовини. Ще не перемовини. Це спроби Зельоних знайти спільну мову. Бо потрібно випросити заморозку. Без відміни воєнного стану. І тихо воювати хоч років 30. У Зельоних вся надія на Трампа.
30.10.2024 14:53 Відповісти
+9
звісно що вкид, адже ми не бємо по енергетиці, у нас зараз головні цілі це універ кадирки та спиртзаводи.
30.10.2024 14:55 Відповісти
+7
Значить переговори йдуть.
30.10.2024 15:03 Відповісти
Цікаво: чому йоршик першим відреагував?
30.10.2024 14:52 Відповісти
Це не перемовини. Ще не перемовини. Це спроби Зельоних знайти спільну мову. Бо потрібно випросити заморозку. Без відміни воєнного стану. І тихо воювати хоч років 30. У Зельоних вся надія на Трампа.
30.10.2024 14:53 Відповісти
звісно що вкид, адже ми не бємо по енергетиці, у нас зараз головні цілі це універ кадирки та спиртзаводи.
30.10.2024 14:55 Відповісти
Ага. Прощупывают падлы реакцию населения
30.10.2024 14:56 Відповісти
Разве по энергетике российских нацистов кто то бъет? Этого даже в кошмарном сне представить не возможно. Клоуны этого никогда не допустят. Страдать должны только избиратели клоунов.
30.10.2024 14:59 Відповісти
30.10.2024 15:01 Відповісти
Значить переговори йдуть.
30.10.2024 15:03 Відповісти
Письков він недолугий 3,14здун,нахера йього коментувати.
30.10.2024 15:08 Відповісти
"якщо ми будемо бити по парашній енергетиці, то кріпосні. брата мого старшого, не зможуть дивитись "свати" " (автор пєчально ізвєстєн)
30.10.2024 15:32 Відповісти
30.10.2024 15:41 Відповісти
Ну и ладненько. Будем атаковать дальше 😁
30.10.2024 15:41 Відповісти
Як що у логові фашистів заявляють,що це фейк,то це 100% правда.
30.10.2024 16:46 Відповісти
Без світла та тепла залишимося, тоді й перевіримо.
30.10.2024 18:26 Відповісти
Це спочатку було ясно що це ерефії невигідно і на таку куйню вони не підуть.
30.10.2024 18:24 Відповісти
Йршик , зтули пельку і не пи@дякай ,
бо преговори ведуться
30.10.2024 18:40 Відповісти
 
 