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Новости Война
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В 2022 году Украина вела тайные непрямые переговоры с Россией, консультируясь с США, - Умеров

Міністр оборони України Рустем Умєров.

В начале полномасштабного вторжения 2022 года Украина через международных партнеров вела секретные непрямые переговоры с РФ, в которых было несколько переговорных направлений.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что Соединенные Штаты "всегда были в курсе" этих контактов, потому что украинская сторона "всегда проводила консультации по всем вопросам".

Умеров заявил, что результатом этих тайных переговоров был гуманитарный коридор, который позволил выехать 400 тысячам украинцев с временно оккупированных территорий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна переломить ситуацию на фронте, прежде чем сесть за стол переговоров, - Foreign Affairs

Также во время переговоров были достигнуты соглашения об обмене военнопленными, политическими заключенными и ранеными солдатами, а также "зерновое соглашение" по экспорту украинского зерна в Черном море.

Представители США подтвердили в комментарии WP, что секретные переговоры состоялись в 2022 году, когда Россия публично угрожала применить тактическое ядерное оружие.

На вопрос, ведутся ли сейчас какие-то подобные переговоры по тайным каналам, Умеров ответил, что "гуманитарный путь до сих пор открыт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ноябре будет готов первый детальный вариант плана переговоров с Россией, - Зеленский

Автор: 

переговоры (5073) переговоры с Россией (1184) гуманитарный коридор (125) Умеров Рустем (574)


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Топ комментарии
+38
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21.10.2024 14:28 Ответить
+33
Умєров, через тебе Подоляку доведеться передруковувати всі методички...не газуй..
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21.10.2024 14:40 Ответить
+28
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21.10.2024 14:26 Ответить
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какой-то занад-то балакучий єтот татрин.....
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21.10.2024 14:26 Ответить
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21.10.2024 14:26 Ответить
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21.10.2024 14:28 Ответить
Сто пудів. Зе вертався з Оману на літаку Патрушева
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21.10.2024 14:30 Ответить
вони всю дорогу мовчяли і дивилися одино на дного з під лоба...
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21.10.2024 15:40 Ответить
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21.10.2024 15:49 Ответить
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21.10.2024 14:36 Ответить
непрямі переговори = криві переговори, не викручуйся
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21.10.2024 14:36 Ответить
Умєров, через тебе Подоляку доведеться передруковувати всі методички...не газуй..
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21.10.2024 14:40 Ответить
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21.10.2024 15:16 Ответить
Недоговорює! Найвеличнійший і йермак, почали прямі переговори в 2019- в Омані...
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21.10.2024 14:46 Ответить
" Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец?" То есть, начался сезон "выкидов" секретной информации. Кто больше в штаны "наделал"?
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21.10.2024 14:47 Ответить
Секретні непрямі перемовини з РФ? А до них, мабуть був, і Секретний додатковий протокол. Де розглядалися три основні виконання для України: 1.перестати стріляти, 2.розвести війська і головне 3. віддано подивитися в очі )(уйлу. Через це вони і секретні.
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21.10.2024 14:55 Ответить
З ціми умовами ФСБ з свого боку
Какламой , пінчук, ……… зробили усє , щоб порношут🤢🤡став президентом і розпочав «присоедіненіє к РФ» ……………
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22.10.2024 07:06 Ответить
Ізтією різницею, що Подоляк- взагалі не " посадова особа", Умєров був "посадовою особою" із посадовими обов'язками аж ніяк не пов'язані із політичними перемовинами, а Арахамію,взагалі,як наркокур'єра тудии вкинули, пакетики фасувати делегаціям
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21.10.2024 18:45 Ответить
значит ПУЙЛО говорило правду ,что его прокинули !!!!(((
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21.10.2024 15:00 Ответить
велись переговори рашистської агентури в Україні при "зезедентові" ,із рашистською агентурою Білого дому .
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21.10.2024 15:42 Ответить
Так это же Абрамович. И Вам и Нам.
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21.10.2024 15:49 Ответить
То що побєдобеси, зелений і далі агент кремля зі своїми прихвостнями? Все що воно витворяє попередньо отримує згоду від дядька Сема який за все платить. ЦРУ та Пентагон знають краще за всіх хто є агентом а хто просто випадкова людина при владі. Штати агенту кремля не допомагали б вести війну проти того ж таки кремля. Без Штатів навіть ЄС не спроможний дати відсіч москалям.
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21.10.2024 16:02 Ответить
Цю новину обов'язково для прочитання ура-патріотам, що верещать: жодних переговорів з окупантом!
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21.10.2024 16:19 Ответить
А відносно чого, ви, росіяни, хочете із Україною домовлятися?
" Огласітє вєсь спісочєк.."
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21.10.2024 18:48 Ответить
https://t.me/oleg_leusenko/30006 Олег Леусенко :
"На початку повномасштабного вторгнення 2022 р. Україна вела секретні перемовини з рф", - Умєров.
Громадянин (не знаю якої з країн на сьогодні) Умєров! Не Україна вела переговори, а режим ЄрЗе!
Ми про це знаємо і пам'ятаємо ваші "жму руку, абнімаю" та пропозиції від Зе воєнним злочинцям Z щодо капітуляції України в порушення Конституції.
Це злочин, за який ваша делегація має відповісти.
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21.10.2024 16:49 Ответить
Що означає слово « відповісти» ? Всі вони не ідіоти і ЗАЗДАЛЕГІТЬ прорахували шляхи , як їм ЗДРИСТНУТИ! Мільярдів вжє неміряно намарадерено , запасних « аєродромів» до хрена ! А , якщо когось єдиного роздеруть ,як Каддафиі , ЧАУШЕСКУ , муссоліні , то ВСІХ ЗАГИБЛИХ ДІТЕЙ І МОЛОДИХ Героїв не воскресити , зруйновані долі ……
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22.10.2024 07:13 Ответить
Значить ***** знову на брехні впіймався. Тільки йому похер, бо тварюки-такий народ, що боїться пам'ятати слова своїх хазяїв, сказані раніше, якщо сказані тепер ними слова суперечать попереднім. А ми, хоч пам'ятаємо слова наших перших морд і розуміємо, що вони нам брехали, теж дуже обмежені у можливості що-небудь з цього приводу зробити.
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21.10.2024 17:08 Ответить
Ну не дарма *уйло про стамбульські договорняки нагадує
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21.10.2024 17:16 Ответить
то, які ж вони таємні?
всі на місці. і умеров і резніков і подоляк і підписант арахамія.
чи, це таємна фотка?

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21.10.2024 17:34 Ответить
Це фотка того пі* деця ,шо українці самі захотіли ... стидоба всесвітьння !!!
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21.10.2024 18:06 Ответить
Здається шо ОПа включила відкриту помсту проти США ...такі речі висвітлювати можуть ,тільки тоді ,коли є чітке фактичне розуміння ,отримати під ср* ку мішалкою і 🤡 і всім його радникам з ОПою разом !
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21.10.2024 18:20 Ответить
"У 2022 році Україна вела таємні непрямі переговори з Росією, консультуючись зі США" - Умєров. Ця відверта брехня вже вказує на паніку режиму Зеленського. Зрозумівши, що "таємні" переговори режиму Зеленського з режимом Путіна стали відомі, вони вирішили замазати туди і США, по знайомій схемі "в усьому винні союзники". В доповіді Блінкена (ми писали ГЗМ 15.‎09.‎2024) Байдену є шість епізодів таємних перемовин представників Зеленського і Путіна, про які вони нікого не інформували. Ніхто США про це не повідомляв і більше цього, все старанно приховувалось.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

а зараз прибіжить офісний Деніс - і розкаже, що це все іпс-со )))
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21.10.2024 18:23 Ответить
Недолуга спроба обілити Стамбульські перемовини,в яких він брав участь і на яких зараз стоїть на своєму пуйло,як необхідна умова переговорів,типу,якщо підписали-то виконуйте.
Подляк навіть носився на укр.ресурсах з ідеєю необхідності змін до Конституції(і то у воєнний час) з метою вилучення статті про ЄС-НАТО,задля узаконення нейтрального статусу,ні не для росії,а для України.
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21.10.2024 18:32 Ответить
Хто уповноважив татарина, саме його, розповісти про це саме зараз?
Тобто, хто дав вказівку, хто дозволив?
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21.10.2024 18:44 Ответить
Це татарин включив задню-американці були в курсі. Грузин пиз----в - у зриві капітулірен винуватий Джонсон. Еврей начепив єрмолку і здриснув без коментарів, ну а білорус залишився крайнім-всі реп'яхи йому. Дерьмак з Бубоном не при справах
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21.10.2024 19:01 Ответить
А зараз вела перемовини по енергетиці судячі по всьому як там казали пару місяців тому. Бо і ми не активно лупашимо по нпз та і вони помітно збавили темп.
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21.10.2024 19:33 Ответить
Впевнений вони і зараз ведуть таємні перемовини. Під розказні про перемогу вони домовляються про те як краще здати частину України, та ще й так щоб зелене недоразвинене створіння залишилось на посту президента.
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21.10.2024 20:53 Ответить
умєров, твій шеф дєрьмак веде "переговори"/консультації зі своїми кураторами на мацквє кожного дня. А ти нам тут про якусь історія дворічної давнини.
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21.10.2024 23:25 Ответить
товста дупа умєрова пробзділо а то Українці тупі й їм усім повилазило: бздливе зьо-прозік зі своєю опою бариги-єрмака вже б давно нахилилося й сідниці роздвинуло, коли б не Українці
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22.10.2024 00:02 Ответить
А в чому зрада? Переговори дали можливість отримати на бумазі усі пункти які ворог вимагає. Потім Путін був посланий нах.
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22.10.2024 01:11 Ответить
Если на любых тайных переговорах одна сторона ведёт консультации с третьей стороной, то такие переговоры противоположную сторону только вынуждают прекратить резко переговоры и продолжать начатое без оглядки---что и произошло и по сей день. Ну схема такая есть древняя при чём.
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22.10.2024 15:40 Ответить
 
 