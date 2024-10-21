В 2022 году Украина вела тайные непрямые переговоры с Россией, консультируясь с США, - Умеров
В начале полномасштабного вторжения 2022 года Украина через международных партнеров вела секретные непрямые переговоры с РФ, в которых было несколько переговорных направлений.
Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что Соединенные Штаты "всегда были в курсе" этих контактов, потому что украинская сторона "всегда проводила консультации по всем вопросам".
Умеров заявил, что результатом этих тайных переговоров был гуманитарный коридор, который позволил выехать 400 тысячам украинцев с временно оккупированных территорий.
Также во время переговоров были достигнуты соглашения об обмене военнопленными, политическими заключенными и ранеными солдатами, а также "зерновое соглашение" по экспорту украинского зерна в Черном море.
Представители США подтвердили в комментарии WP, что секретные переговоры состоялись в 2022 году, когда Россия публично угрожала применить тактическое ядерное оружие.
На вопрос, ведутся ли сейчас какие-то подобные переговоры по тайным каналам, Умеров ответил, что "гуманитарный путь до сих пор открыт".
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Какламой , пінчук, ……… зробили усє , щоб порношут🤢🤡став президентом і розпочав «присоедіненіє к РФ» ……………
" Огласітє вєсь спісочєк.."
"На початку повномасштабного вторгнення 2022 р. Україна вела секретні перемовини з рф", - Умєров.
Громадянин (не знаю якої з країн на сьогодні) Умєров! Не Україна вела переговори, а режим ЄрЗе!
Ми про це знаємо і пам'ятаємо ваші "жму руку, абнімаю" та пропозиції від Зе воєнним злочинцям Z щодо капітуляції України в порушення Конституції.
Це злочин, за який ваша делегація має відповісти.
всі на місці. і умеров і резніков і подоляк і підписант арахамія.
чи, це таємна фотка?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
а зараз прибіжить офісний Деніс - і розкаже, що це все іпс-со )))
Подляк навіть носився на укр.ресурсах з ідеєю необхідності змін до Конституції(і то у воєнний час) з метою вилучення статті про ЄС-НАТО,задля узаконення нейтрального статусу,ні не для росії,а для України.
Тобто, хто дав вказівку, хто дозволив?