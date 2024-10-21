В 2022 году Украина вела тайные непрямые переговоры с Россией, консультируясь с США, - Умеров

В начале полномасштабного вторжения 2022 года Украина через международных партнеров вела секретные непрямые переговоры с РФ, в которых было несколько переговорных направлений.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что Соединенные Штаты "всегда были в курсе" этих контактов, потому что украинская сторона "всегда проводила консультации по всем вопросам".

Умеров заявил, что результатом этих тайных переговоров был гуманитарный коридор, который позволил выехать 400 тысячам украинцев с временно оккупированных территорий.

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Также во время переговоров были достигнуты соглашения об обмене военнопленными, политическими заключенными и ранеными солдатами, а также "зерновое соглашение" по экспорту украинского зерна в Черном море.

Представители США подтвердили в комментарии WP, что секретные переговоры состоялись в 2022 году, когда Россия публично угрожала применить тактическое ядерное оружие.

На вопрос, ведутся ли сейчас какие-то подобные переговоры по тайным каналам, Умеров ответил, что "гуманитарный путь до сих пор открыт".

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