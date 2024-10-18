В ноябре будет готов первый подробный вариант плана переговоров с Россией, - Зеленский

В ноябре этого года будет готов первый вариант плана переговоров Украины с Россией. Украина не изменила своей позиции: переговоров не может быть без участия Украины в диалоге.

Об этом в разговоре с журналистами украинских телеканалов рассказал Президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"План переговоров будет готов в ноябре. Сейчас проходят тематические конференции. Прошло уже пять. Они проводятся вместе с партнерами, для того, чтобы был готов первый вариант плана, чтобы он был детальный", - сообщил Зеленский.

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По его словам, последняя такая конференция состоится 30-31 октября в Канаде и будет посвящена возвращению депортированных украинских детей и обмену пленными.

Глава государства объяснил, что сейчас проводятся консультации с партнерами, конференции по разным направлениям и тематикам (гуманитарная, ядерная и тд.). После завершения последней конференции, которая пройдет 30-31 октября, все наработанные по этим темам документы будут собраны в один общий план.

"Это будет наше видение, под которым подписаны десятки, сотни стран", - акцентировал Зеленский.

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Он добавил, что после этого документ будет предоставлен всем странам - партнерам, которые готовы принять участие во втором Саммите мира. А потом партнеры должны передать этот план россиянам. "И дальше мы будем ждать соответствующего фидбека", - заявил президент.

Глава государства отметил, что украинская сторона выполнила часть работы, которую обещала, а "дальше уже только те или иные форматы переговоров могут быть, но фундамент уже подготовлен".

Зеленский акцентировал, что усилением плана переговоров должна стать успешная реализация "Плана победы", усиление Украины.

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"Наше мнение не изменилось. Мы считаем, что не может быть переговоров о нас без нас", - резюмировал он.