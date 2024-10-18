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Новости
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В ноябре будет готов первый подробный вариант плана переговоров с Россией, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

В ноябре этого года будет готов первый вариант плана переговоров Украины с Россией. Украина не изменила своей позиции: переговоров не может быть без участия Украины в диалоге.

Об этом в разговоре с журналистами украинских телеканалов рассказал Президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"План переговоров будет готов в ноябре. Сейчас проходят тематические конференции. Прошло уже пять. Они проводятся вместе с партнерами, для того, чтобы был готов первый вариант плана, чтобы он был детальный", - сообщил Зеленский.

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По его словам, последняя такая конференция состоится 30-31 октября в Канаде и будет посвящена возвращению депортированных украинских детей и обмену пленными.

Глава государства объяснил, что сейчас проводятся консультации с партнерами, конференции по разным направлениям и тематикам (гуманитарная, ядерная и тд.). После завершения последней конференции, которая пройдет 30-31 октября, все наработанные по этим темам документы будут собраны в один общий план.

"Это будет наше видение, под которым подписаны десятки, сотни стран", - акцентировал Зеленский.

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Он добавил, что после этого документ будет предоставлен всем странам - партнерам, которые готовы принять участие во втором Саммите мира. А потом партнеры должны передать этот план россиянам. "И дальше мы будем ждать соответствующего фидбека", - заявил президент.

Глава государства отметил, что украинская сторона выполнила часть работы, которую обещала, а "дальше уже только те или иные форматы переговоров могут быть, но фундамент уже подготовлен".

Зеленский акцентировал, что усилением плана переговоров должна стать успешная реализация "Плана победы", усиление Украины.

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"Наше мнение не изменилось. Мы считаем, что не может быть переговоров о нас без нас", - резюмировал он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) переговоры (5070) россия (96139)


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Топ комментарии
+17
Ось вам вкраїнчики і план.
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18.10.2024 22:33 Ответить
+11
Спочатку буде таємний Оман 2.0
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18.10.2024 22:23 Ответить
+9
>> після цього документ буде надано усім країнам - партнерам, які готові взяти участь у другому Саміту миру. А потім партнери мають передати цей план росіянам. "І далі ми будемо чекати на відповідний фідбек", - заявив Президент.

Пилять, що воно знову меле.....

Адженда, офіс, діжиталізація, формула, план, фідбек!
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18.10.2024 22:26 Ответить
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Спочатку буде таємний Оман 2.0
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18.10.2024 22:23 Ответить
картина
Херпіду з ОМАНу- ,,Припливли"
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18.10.2024 22:24 Ответить
консультации конференции планы, ни конца ни края
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18.10.2024 22:26 Ответить
>> після цього документ буде надано усім країнам - партнерам, які готові взяти участь у другому Саміту миру. А потім партнери мають передати цей план росіянам. "І далі ми будемо чекати на відповідний фідбек", - заявив Президент.

Пилять, що воно знову меле.....

Адженда, офіс, діжиталізація, формула, план, фідбек!
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18.10.2024 22:26 Ответить
Надо просто перестать стрелять?
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18.10.2024 22:28 Ответить
Дебил, ты не забыл что переговоры с Сосией ето уголовное преступление? И о чем ты хочешь поговорить и договориться с маньяком резавших и убивавших наших людей?
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18.10.2024 22:33 Ответить
О том, будет он и дальше резать и убивать наших людей, или все таки остановится.
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19.10.2024 11:25 Ответить
А ты что настолько тупой что не видишь что ***** не собирается останавливаться не то что в Украине а даже захватив Украину? Ну так послушай ***** и его ************** которые прямо об етом говорят что ихние цели намного дальше самой Украины и подтверждают ето действиями мобилизируя украинских детей в свою армию для дальнейших войн
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19.10.2024 11:58 Ответить
Ось вам вкраїнчики і план.
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18.10.2024 22:33 Ответить
Нормальный план и отличный глава государства. На выборах-2025 все 104% голосов - его.
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19.10.2024 11:27 Ответить
Буде як і з тим планом перемоги - посланий нах.
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18.10.2024 22:33 Ответить
Потужний Стамбул-2?
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18.10.2024 22:34 Ответить
План під диктовку лубянки
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18.10.2024 22:34 Ответить
А в грудні та січні , чи травні , а потужно в лютому.
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18.10.2024 22:35 Ответить
Опудало, ти недавно ляпало своїм дурним язиком, що передумовами переговорів з кацапією буде запрошення України до НАТО!
Нас вже запросили?!
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18.10.2024 22:41 Ответить
"Формула мира", "план победы", план переговоров с Ху#лом, что ещё предложит воспалённое создание этого нарика? Опять миллиард деревьев или кустов медицинской конопли?
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18.10.2024 22:43 Ответить
А кацапи в курсі що вони збираються про щось говорити?
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18.10.2024 22:43 Ответить
Сподіваємося що ЯЗ вже буде готова до того часу
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18.10.2024 22:46 Ответить
Якi ще нахрiн перемовини ???
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18.10.2024 22:46 Ответить
фідбек, бебібокс, аделаджа, занзібар, ВАУ!
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18.10.2024 22:46 Ответить
"Якщо ваші друзі просять вас домовитися з вашим ворогом,
то зрадники вже про все домовилися за вашою спиною."
(Аль Капоне)
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18.10.2024 22:47 Ответить
Цікаво - за цим словесним поносом Зеленського є хоч щось реальне ?
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18.10.2024 22:48 Ответить
Є. Між формулою миру і планом перемоги -- дві доріжки дороги мости до НАТО. 😂
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19.10.2024 00:37 Ответить
Якщо ти заздалегідь передаєш свій план перемовин ворогу, чи не означає це послаблення своїх позицій на цих перемовинах?
З контрнаступом теж так робили?
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18.10.2024 22:49 Ответить
Хтось йому сказав "треба писати плани", зараз будет кожного тижня по плану, який буде через 2 дні забуватися, наче його і не було.
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18.10.2024 22:52 Ответить
Та ти шо ?!! Як ми не здогадалися ?!!! Шо ти 🤡 паскудо знаємо ,а про перемовини вперше чуємо
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18.10.2024 23:26 Ответить
Справжнім ефектом ядерної бомби було б створення Уряду національної єдності - це б прибило розрахунки пУтіна та стало сигналом Заходу про концентрацію України на перемогу та євроатлантичну інтеграцію, з залученням всіх наявних можливостей держави.

Але скоріше за все це вже запізно, і всі заклики про "єдність" залишаться не більше ніж нашим традиційним лицемірством на фоні викрутасів "5-6 менеджерів".

Бо єдність несумісна з брехнею "єдыного марафону" та викинутими з ефіру каналами, згортанням місцевого самоврядування, позітівною чернухою проти опозиції, дискредитацією власної армії та політичним переслідуванням Червінського тощо.

Ну, і як результат - "інваліди"-прокурори, тотальна корупція "слуг - сосєн", розкрадені фортифікації, дезорієнтоване населення та зростаюча недовіра західних партнерів;

і ніякою "ядерною бомбою" це не виправити.

А адептам цього "простого рєшенія" хочу нагадати, що ядерна зброя є і у Північної Кореї - і що, легше?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZXXtlHSdORmpGGYSz9cnjUZ1XbHRdCQ12eNO0k5p-Ef4wfVGZcv5a8QNVx1mgRNYt25yGIaHRm6G_IgfJKRa4i6AvOcgSWy9rgf0KN0z7WzPrCg1d31hDtx0d6UJ5E786-811MDZtmssjxz62OjezRd&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
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18.10.2024 23:33 Ответить
От паскуда
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18.10.2024 23:34 Ответить
Сьогодні-завтра прилетить по мені. Норм інтернету Лайф не було. Насилоньку добилась до оператора. Все випитав: і що я тіко в хаті сидю, і точну адресу.
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18.10.2024 23:41 Ответить
Що я бачу? Можливо третій рік сплю?
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18.10.2024 23:54 Ответить
Переговоры должен предлагать агрессор, а не жертва. Иначе это капитуляция, а не переговоры.
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19.10.2024 00:07 Ответить
оце і є - план "перемоги"! перемоги кремля... *****, і нащо поклав стільки чудових хлопців? і дівчат?
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19.10.2024 01:46 Ответить
Мир настане тільки тоді, коли росіяне будуть любити своїх дітей більше ніж ненавидіти українців.
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19.10.2024 02:33 Ответить
Хлопця порвало на плани… І це тільки перший варіант трєтього плану.
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19.10.2024 04:50 Ответить
Дебіл!
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19.10.2024 07:06 Ответить
людина не здатна керувати державою
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19.10.2024 07:39 Ответить
Він імбіцил. Або зрадник. Скоріше друге
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19.10.2024 09:53 Ответить
А с чего он решил что Путин хочет переговоров?
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19.10.2024 10:37 Ответить
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19.10.2024 10:58 Ответить
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19.10.2024 11:01 Ответить
Барон Мюнхгаузен...
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19.10.2024 13:58 Ответить
Заберіть цього обдолбаного аморала з екрану!
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19.10.2024 18:09 Ответить
 
 