Все чаще слышим от партнеров слово "переговоры". Украина открыта к дипломатии, но к честной, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что "План победы" является мостом к реализации Формулы мира и путем к честной дипломатии

Об этом он заявил на заседании ВР, представляя свой "План победы", информирует Цензор.НЕТ.

Президент рассказал об определенном склонении к дипломатии в непубличной коммуникации с партнерами Украины.

Мы слышим от партнеров слово "переговоры" и значительно реже звучит слово "справедливость". Украина открыта к дипломатии, но к честной", - подчеркнул он.

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По словам Зеленского, именно поэтому у Украины есть Формула мира как гарантия переговоров без принуждения Украины к несправедливости.

"Украинцы заслуживают достойного мира."План победы" проложит путь к этому. Он - это гарантия, что сумасшедшие в Кремле потеряют возможность продолжать войну. Поэтому "План победы" является мостом к реализации Формулы мира и путем к честной дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

"Партнеры Украины, которым уже был представлен этот план, - отнеслись к нему практично. Внимательно. Команды сосредоточены на деталях ради действенной поддержки. Команды начали работать", - добавил глава государства.

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Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы".