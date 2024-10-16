Все чаще слышим от партнеров слово "переговоры". Украина открыта к дипломатии, но к честной, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что "План победы" является мостом к реализации Формулы мира и путем к честной дипломатии
Об этом он заявил на заседании ВР, представляя свой "План победы", информирует Цензор.НЕТ.
Президент рассказал об определенном склонении к дипломатии в непубличной коммуникации с партнерами Украины.
Мы слышим от партнеров слово "переговоры" и значительно реже звучит слово "справедливость". Украина открыта к дипломатии, но к честной", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, именно поэтому у Украины есть Формула мира как гарантия переговоров без принуждения Украины к несправедливости.
"Украинцы заслуживают достойного мира."План победы" проложит путь к этому. Он - это гарантия, что сумасшедшие в Кремле потеряют возможность продолжать войну. Поэтому "План победы" является мостом к реализации Формулы мира и путем к честной дипломатии", - подчеркнул Зеленский.
"Партнеры Украины, которым уже был представлен этот план, - отнеслись к нему практично. Внимательно. Команды сосредоточены на деталях ради действенной поддержки. Команды начали работать", - добавил глава государства.
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не вір-ні псові ,ні москальові !
Це була декларація про наміри, це було нарізання завдань партнерам, але це не був план перемоги.
Були тільки дві дорослі речі:
- про те, що перемогою буде виживання країни
- про те, що внутрішніх ворогів зараз немає і є спільний ворог - рф.
Якшо це було сказано не про людські вуха, тоді президент має зібрати всі проукраїнські і проєвропейські політичні сили і разом написати РЕАЛЬНИЙ ПЛАН. Його не треба пафосно представляти з трибуни, його треба зробити і виконати.
Якщо Зеленський хоче перемоги, він повинен нарешті припинити казати «Я». «Я» має до перемоги перетворитися на «МИ». Але я в це не вірю - той, хто хоче лише аплодисментів ніколи не візьме на себе частину відповідальності за непопулярні, але необхідні для перемоги кроки. Тому, про перемогу він лише говоритиме, а винними, якщо що, будуть призначені партнери.
Це бариги, жидлани, морально від'ємні патріоти.