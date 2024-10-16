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Все чаще слышим от партнеров слово "переговоры". Украина открыта к дипломатии, но к честной, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что "План победы" является мостом к реализации Формулы мира и путем к честной дипломатии

Об этом он заявил на заседании ВР, представляя свой "План победы", информирует Цензор.НЕТ.

Президент рассказал об определенном склонении к дипломатии в непубличной коммуникации с партнерами Украины.

Мы слышим от партнеров слово "переговоры" и значительно реже звучит слово "справедливость". Украина открыта к дипломатии, но к честной", - подчеркнул он.

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По словам Зеленского, именно поэтому у Украины есть Формула мира как гарантия переговоров без принуждения Украины к несправедливости.

"Украинцы заслуживают достойного мира."План победы" проложит путь к этому. Он - это гарантия, что сумасшедшие в Кремле потеряют возможность продолжать войну. Поэтому "План победы" является мостом к реализации Формулы мира и путем к честной дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

"Партнеры Украины, которым уже был представлен этот план, - отнеслись к нему практично. Внимательно. Команды сосредоточены на деталях ради действенной поддержки. Команды начали работать", - добавил глава государства.

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Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы".

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) переговоры (5066) переговоры с Россией (1143)


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Топ комментарии
+8
*******, Украина, в твоем понимании - это ты?
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16.10.2024 13:43
+4
до чесних перемовин ? з ким ? з кацапами ?
Не вір-ні псові ,ні москальові !
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16.10.2024 13:42
+3
Плани, мости, двері до НАТО і жодної, ЖОДНОЇ конкретики...
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16.10.2024 13:43
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до чесних перемовин ? з ким ? з кацапами ?
Не вір-ні псові ,ні москальові !
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16.10.2024 13:42 Ответить
Плани, мости, двері до НАТО і жодної, ЖОДНОЇ конкретики...
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16.10.2024 13:43 Ответить
План перемоги - відсутність спроб продажу України Заходом, повна підтримка зброєю і прийом у НАТО.
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16.10.2024 14:02 Ответить
*******, Украина, в твоем понимании - это ты?
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16.10.2024 13:43 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/12442 Володимир Арʼєв :
Це була декларація про наміри, це було нарізання завдань партнерам, але це не був план перемоги.
Були тільки дві дорослі речі:
- про те, що перемогою буде виживання країни
- про те, що внутрішніх ворогів зараз немає і є спільний ворог - рф.
Якшо це було сказано не про людські вуха, тоді президент має зібрати всі проукраїнські і проєвропейські політичні сили і разом написати РЕАЛЬНИЙ ПЛАН. Його не треба пафосно представляти з трибуни, його треба зробити і виконати.
Якщо Зеленський хоче перемоги, він повинен нарешті припинити казати «Я». «Я» має до перемоги перетворитися на «МИ». Але я в це не вірю - той, хто хоче лише аплодисментів ніколи не візьме на себе частину відповідальності за непопулярні, але необхідні для перемоги кроки. Тому, про перемогу він лише говоритиме, а винними, якщо що, будуть призначені партнери.
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16.10.2024 15:41 Ответить
Захід каже шо вже втомився від віини
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16.10.2024 13:43 Ответить
Перевожу кто не понял. План есть Формула Дипломатии.
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16.10.2024 13:44 Ответить
нам хана з цим ....
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16.10.2024 13:45 Ответить
Перемовини вже закулісно йдуть, а скоро виповзуть назовні. Треба затаритися попкорном на увесь цей цирк.
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16.10.2024 14:00 Ответить
Чесна дипломатія???? ****... аж трясе... який же він дегенерат...
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16.10.2024 14:01 Ответить
Чинна влада нічого сумісного зі словом дипломатія не мають.
Це бариги, жидлани, морально від'ємні патріоти.
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16.10.2024 14:08 Ответить
Не переводи стрілки. Реакція партнерів на постійні спроби Зеленского зійтись в перемовини з Кацапією - Україна сама вправі вирішувати коли і про що домовлятись з кацапами.
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16.10.2024 15:40 Ответить
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16.10.2024 17:34 Ответить
Доки існує "в'язниця народів" війна неминуча, незалежно від нашого бажання. Це не гра в шахи, для якої потрібне взаємне бажання гравців ...
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16.10.2024 17:44 Ответить
 
 