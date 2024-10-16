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Все частіше чуємо від партнерів слово "перемовини". Україна відкрита до дипломатії, але до чесної, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що "План перемоги" є мостом до реалізації Формули миру і шляхом до чесної дипломатії

Про це він заявив на засіданні ВР, представляючи свій "План перемоги", інформує Цензор.НЕТ.

Президент розповів про певне схиляння до дипломатії у непублічній комунікації з партнерами України. 

Ми чуємо від партнерів слово "перемовини" і значно рідше звучить слово "справедливість. Україна відкрита до дипломатії, але до чесної", - наголосив він.

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За словами Зеленського, саме тому в України є Формула миру як гарантія перемовин без примусу України до несправедливості.

"Українці заслуговують на достойний мир. "План перемоги" прокладе шлях до цього. Він – це гарантія, що божевільні в Кремлі втратять можливість продовжувати війну. Тому "План перемоги" є мостом до реалізації Формули миру і шляхом до чесної дипломатії", - наголосив Зеленський.

"Партнери України, яким вже був представлений цей план, - поставилися до нього практично. Уважно. Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки. Команди почали працювати", - додав глава держави.

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Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги".

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) перемовини (3002) переговори з Росією (1251)


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Топ коментарі
+8
*******, Украина, в твоем понимании - это ты?
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16.10.2024 13:43
+4
до чесних перемовин ? з ким ? з кацапами ?
Не вір-ні псові ,ні москальові !
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16.10.2024 13:42
+3
Плани, мости, двері до НАТО і жодної, ЖОДНОЇ конкретики...
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16.10.2024 13:43
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до чесних перемовин ? з ким ? з кацапами ?
Не вір-ні псові ,ні москальові !
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16.10.2024 13:42 Відповісти
Плани, мости, двері до НАТО і жодної, ЖОДНОЇ конкретики...
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16.10.2024 13:43 Відповісти
План перемоги - відсутність спроб продажу України Заходом, повна підтримка зброєю і прийом у НАТО.
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16.10.2024 14:02 Відповісти
*******, Украина, в твоем понимании - это ты?
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16.10.2024 13:43 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/12442 Володимир Арʼєв :
Це була декларація про наміри, це було нарізання завдань партнерам, але це не був план перемоги.
Були тільки дві дорослі речі:
- про те, що перемогою буде виживання країни
- про те, що внутрішніх ворогів зараз немає і є спільний ворог - рф.
Якшо це було сказано не про людські вуха, тоді президент має зібрати всі проукраїнські і проєвропейські політичні сили і разом написати РЕАЛЬНИЙ ПЛАН. Його не треба пафосно представляти з трибуни, його треба зробити і виконати.
Якщо Зеленський хоче перемоги, він повинен нарешті припинити казати «Я». «Я» має до перемоги перетворитися на «МИ». Але я в це не вірю - той, хто хоче лише аплодисментів ніколи не візьме на себе частину відповідальності за непопулярні, але необхідні для перемоги кроки. Тому, про перемогу він лише говоритиме, а винними, якщо що, будуть призначені партнери.
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16.10.2024 15:41 Відповісти
Захід каже шо вже втомився від віини
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16.10.2024 13:43 Відповісти
Перевожу кто не понял. План есть Формула Дипломатии.
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16.10.2024 13:44 Відповісти
нам хана з цим ....
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16.10.2024 13:45 Відповісти
Перемовини вже закулісно йдуть, а скоро виповзуть назовні. Треба затаритися попкорном на увесь цей цирк.
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16.10.2024 14:00 Відповісти
Чесна дипломатія???? ****... аж трясе... який же він дегенерат...
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16.10.2024 14:01 Відповісти
Чинна влада нічого сумісного зі словом дипломатія не мають.
Це бариги, жидлани, морально від'ємні патріоти.
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16.10.2024 14:08 Відповісти
Не переводи стрілки. Реакція партнерів на постійні спроби Зеленского зійтись в перемовини з Кацапією - Україна сама вправі вирішувати коли і про що домовлятись з кацапами.
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16.10.2024 15:40 Відповісти
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16.10.2024 17:34 Відповісти
Доки існує "в'язниця народів" війна неминуча, незалежно від нашого бажання. Це не гра в шахи, для якої потрібне взаємне бажання гравців ...
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16.10.2024 17:44 Відповісти
 
 