Все частіше чуємо від партнерів слово "перемовини". Україна відкрита до дипломатії, але до чесної, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що "План перемоги" є мостом до реалізації Формули миру і шляхом до чесної дипломатії

Про це він заявив на засіданні ВР, представляючи свій "План перемоги", інформує Цензор.НЕТ.

Президент розповів про певне схиляння до дипломатії у непублічній комунікації з партнерами України.

Ми чуємо від партнерів слово "перемовини" і значно рідше звучить слово "справедливість. Україна відкрита до дипломатії, але до чесної", - наголосив він.

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За словами Зеленського, саме тому в України є Формула миру як гарантія перемовин без примусу України до несправедливості.

"Українці заслуговують на достойний мир. "План перемоги" прокладе шлях до цього. Він – це гарантія, що божевільні в Кремлі втратять можливість продовжувати війну. Тому "План перемоги" є мостом до реалізації Формули миру і шляхом до чесної дипломатії", - наголосив Зеленський.

"Партнери України, яким вже був представлений цей план, - поставилися до нього практично. Уважно. Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки. Команди почали працювати", - додав глава держави.

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Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги".