Все частіше чуємо від партнерів слово "перемовини". Україна відкрита до дипломатії, але до чесної, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що "План перемоги" є мостом до реалізації Формули миру і шляхом до чесної дипломатії
Про це він заявив на засіданні ВР, представляючи свій "План перемоги", інформує Цензор.НЕТ.
Президент розповів про певне схиляння до дипломатії у непублічній комунікації з партнерами України.
Ми чуємо від партнерів слово "перемовини" і значно рідше звучить слово "справедливість. Україна відкрита до дипломатії, але до чесної", - наголосив він.
За словами Зеленського, саме тому в України є Формула миру як гарантія перемовин без примусу України до несправедливості.
"Українці заслуговують на достойний мир. "План перемоги" прокладе шлях до цього. Він – це гарантія, що божевільні в Кремлі втратять можливість продовжувати війну. Тому "План перемоги" є мостом до реалізації Формули миру і шляхом до чесної дипломатії", - наголосив Зеленський.
"Партнери України, яким вже був представлений цей план, - поставилися до нього практично. Уважно. Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки. Команди почали працювати", - додав глава держави.
Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги".
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Не вір-ні псові ,ні москальові !
Це була декларація про наміри, це було нарізання завдань партнерам, але це не був план перемоги.
Були тільки дві дорослі речі:
- про те, що перемогою буде виживання країни
- про те, що внутрішніх ворогів зараз немає і є спільний ворог - рф.
Якшо це було сказано не про людські вуха, тоді президент має зібрати всі проукраїнські і проєвропейські політичні сили і разом написати РЕАЛЬНИЙ ПЛАН. Його не треба пафосно представляти з трибуни, його треба зробити і виконати.
Якщо Зеленський хоче перемоги, він повинен нарешті припинити казати «Я». «Я» має до перемоги перетворитися на «МИ». Але я в це не вірю - той, хто хоче лише аплодисментів ніколи не візьме на себе частину відповідальності за непопулярні, але необхідні для перемоги кроки. Тому, про перемогу він лише говоритиме, а винними, якщо що, будуть призначені партнери.
Це бариги, жидлани, морально від'ємні патріоти.