КНДР передает РФ не только оружие, но и рабочих для заводов, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и рабочих для заводов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время представления "Плана победы" в парламенте.

"В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на сейчас уже есть Северная Корея - семья Ким, которая держит в рабстве более чем 20-миллионную часть корейского народа. Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. Это рабочие для российских заводов - вместо убитых на войне россиян. И личный состав для российской армии", - отметил он.

По словам Зеленского, фактически это участие уже второго государства в войне против Украины на стороне РФ.

"Каждый видит помощь иранского режима для Путина так же как и сотрудничество Китая с Россией. Несмотря на заявления, Пекин воздерживается от действительно серьезных, действенных шагов для того, чтобы остановить Путина, остановить агрессию и нарушение Россией устава ООН", - подытожил он.

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Недавно президент Владимир Зеленский заявлял: "Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта".

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Также сообщалось, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

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