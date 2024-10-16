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Новости Война
2 032 20

КНДР передает РФ не только оружие, но и рабочих для заводов, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленський заявив, що КНДР надає РФ робітників для заводів

Президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и рабочих для заводов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время представления "Плана победы" в парламенте.

"В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на сейчас уже есть Северная Корея - семья Ким, которая держит в рабстве более чем 20-миллионную часть корейского народа. Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. Это рабочие для российских заводов - вместо убитых на войне россиян. И личный состав для российской армии", - отметил он.

По словам Зеленского, фактически это участие уже второго государства в войне против Украины на стороне РФ.

"Каждый видит помощь иранского режима для Путина так же как и сотрудничество Китая с Россией. Несмотря на заявления, Пекин воздерживается от действительно серьезных, действенных шагов для того, чтобы остановить Путина, остановить агрессию и нарушение Россией устава ООН", - подытожил он.

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Недавно президент Владимир Зеленский заявлял: "Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта".

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Также сообщалось, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Читайте: В КНДР заявили, что в их армию за неделю вступили 1,4 миллиона человек

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) Иран (1824) КНДР (1223) россия (96086)


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Топ комментарии
+2
Так, так. І в якому пункті "Плану перемоги" був передбачений вступ кореї у війну? Все іде по "Плану перемоги"?
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16.10.2024 13:27
+2
КНДР передає РФ не лише зброю, а й чоловіків
щоб втішали мацкальских вдов
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16.10.2024 13:41
+1
кндРФ
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16.10.2024 13:30
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Правила форума Совет форумчан
знову фейк погнав. там у них збої синхронзації потужного піндёжу - це болячка. будем підождать новини, шо це було іпсо ))
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16.10.2024 13:25 Ответить
в чому фейк, і чи можете підтвердити свої слова?
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16.10.2024 15:12 Ответить
Так, так. І в якому пункті "Плану перемоги" був передбачений вступ кореї у війну? Все іде по "Плану перемоги"?
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16.10.2024 13:27 Ответить
па-плану - срочнікі і наемнікі с кореї не участвуют в боевіх дейсвіях - все сіламі самооборони бамбаса і технікой із шахт...
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16.10.2024 13:37 Ответить
кндРФ
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16.10.2024 13:30 Ответить
А нафіга нам робітники якщо заводів майже зовсім не буде.
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16.10.2024 13:32 Ответить
Кому це "нам"?
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16.10.2024 13:36 Ответить
так ти ж напідписував з козирем купу двохстороннії гарантій безпеки, а на виході пук ?
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16.10.2024 13:37 Ответить
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16.10.2024 13:40 Ответить
КНДР передає РФ не лише зброю, а й чоловіків
щоб втішали мацкальских вдов
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16.10.2024 13:41 Ответить
Эту фигню нам уже показывали твои совковые предшественники.
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16.10.2024 13:41 Ответить
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16.10.2024 13:58 Ответить
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16.10.2024 14:32 Ответить
може хватить сратись. Що ви запропонуєте?
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16.10.2024 15:14 Ответить
Вчора заперечував, читав з суфлеру, що нема даних, сьогодні подали другий текст.
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16.10.2024 15:43 Ответить
родина кім тримає в рабстві 20млн. корейців, китай підтримує кацапію, іран підтримує кацапію; - українці кров'ю заливають схід України щоб встояти та вижити; - бабульки пенсіонерки по сотні грн. скидаються на дрони; - жінки плетуть сітки; - вдови та жінки, чії чоловіки, сини, доньки у війську, - сходять з розуму від такого життя, рахуючи дні та хвилини між СМСками в меседжерах, щоб хоч слово прочитати та занти що він/вона живий; - інваліди залишаються без грошей та допомоги; - мажори та їх діточки жили файно то живуть ще краще; - тим, кому начхати на все, пьють, гуляють, ну так, виживають, як можуть; - влада зміцнює країну як може - просто її розкрадає.
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16.10.2024 17:02 Ответить
 
 