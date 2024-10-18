У листопаді буде готовий перший детальний варіант плану перемовин з Росією, - Зеленський

У листопаді цього року буде готовий перший варіант плану перемовин України з Росією. Україна не змінила своєї позиції: перемовин не може бути без участі України у діалозі.

Про це у розмові з журналістами українських телеканалів розповів Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"План перемовин буде готовий у листопаді. Наразі проходять тематичні конференції. Пройшло вже п’ять. Вони проводяться разом з партнерами, для того, щоб був готовий перший варіант плану, щоб він був детальний", - поінформував Зеленський.

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За його словами, остання така конференція відбудеться 30-31 жовтня у Канаді і буде присвячена поверненню депортованих українських дітей та обміну полоненими.

Глава держави пояснив, що зараз проводяться консультації з партнерами, конференції по різних напрямках і тематиках (гуманітарна, ядерна і тд.). Після завершення останньої конференції, яка пройде 30-31 жовтня, усі напрацьовані з цих тем документи будуть зібрані в один загальний план.

"Це буде наше бачення, під яким підписані десятки, сотні країн", - акцентував Зеленський.

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Він додав, що після цього документ буде надано усім країнам - партнерам, які готові взяти участь у другому Саміту миру. А потім партнери мають передати цей план росіянам. "І далі ми будемо чекати на відповідний фідбек", - заявив Президент.

Глава держави зауважив, що українська сторона виконала частину роботи, яку обіцяла, а "далі вже тільки ті чи інші формати переговорів можуть бути, але фундамент вже підготовлено".

Зеленський акцентував, що посиленням плану перемовин має стати успішна реалізація "Плану перемоги", посилення України.

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"Наша думка не змінилась. Ми вважаємо, що не може бути перемовин про нас без нас", - резюмував він.