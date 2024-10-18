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Новини
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У листопаді буде готовий перший детальний варіант плану перемовин з Росією, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

У листопаді цього року буде готовий перший варіант плану перемовин України з Росією. Україна не змінила своєї позиції: перемовин не може бути без участі України у діалозі.

Про це у розмові з журналістами українських телеканалів розповів Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"План перемовин буде готовий у листопаді. Наразі проходять тематичні конференції. Пройшло вже п’ять. Вони проводяться разом з партнерами, для того, щоб був готовий перший варіант плану, щоб він був детальний", - поінформував Зеленський.

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За його словами, остання така конференція відбудеться 30-31 жовтня у Канаді і буде присвячена поверненню депортованих українських дітей та обміну полоненими.

Глава держави пояснив, що зараз проводяться консультації з партнерами, конференції по різних напрямках і тематиках (гуманітарна, ядерна і тд.). Після завершення останньої конференції, яка пройде 30-31 жовтня, усі напрацьовані з цих тем документи будуть зібрані в один загальний план.

"Це буде наше бачення, під яким підписані десятки, сотні країн", - акцентував Зеленський.

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Він додав, що після цього документ буде надано усім країнам - партнерам, які готові взяти участь у другому Саміту миру. А потім партнери мають передати цей план росіянам. "І далі ми будемо чекати на відповідний фідбек", - заявив Президент.

Глава держави зауважив, що українська сторона виконала частину роботи, яку обіцяла, а "далі вже тільки ті чи інші формати переговорів можуть бути, але фундамент вже підготовлено".

Зеленський акцентував, що посиленням плану перемовин має стати успішна реалізація "Плану перемоги", посилення України.

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"Наша думка не змінилась. Ми вважаємо, що не може бути перемовин про нас без нас", - резюмував він.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) перемовини (3007) росія (65974)


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Топ коментарі
+17
Ось вам вкраїнчики і план.
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18.10.2024 22:33 Відповісти
+11
Спочатку буде таємний Оман 2.0
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18.10.2024 22:23 Відповісти
+9
>> після цього документ буде надано усім країнам - партнерам, які готові взяти участь у другому Саміту миру. А потім партнери мають передати цей план росіянам. "І далі ми будемо чекати на відповідний фідбек", - заявив Президент.

Пилять, що воно знову меле.....

Адженда, офіс, діжиталізація, формула, план, фідбек!
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18.10.2024 22:26 Відповісти
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Спочатку буде таємний Оман 2.0
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18.10.2024 22:23 Відповісти
картина
Херпіду з ОМАНу- ,,Припливли"
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18.10.2024 22:24 Відповісти
консультации конференции планы, ни конца ни края
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18.10.2024 22:26 Відповісти
>> після цього документ буде надано усім країнам - партнерам, які готові взяти участь у другому Саміту миру. А потім партнери мають передати цей план росіянам. "І далі ми будемо чекати на відповідний фідбек", - заявив Президент.

Пилять, що воно знову меле.....

Адженда, офіс, діжиталізація, формула, план, фідбек!
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18.10.2024 22:26 Відповісти
Надо просто перестать стрелять?
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18.10.2024 22:28 Відповісти
Дебил, ты не забыл что переговоры с Сосией ето уголовное преступление? И о чем ты хочешь поговорить и договориться с маньяком резавших и убивавших наших людей?
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18.10.2024 22:33 Відповісти
О том, будет он и дальше резать и убивать наших людей, или все таки остановится.
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19.10.2024 11:25 Відповісти
А ты что настолько тупой что не видишь что ***** не собирается останавливаться не то что в Украине а даже захватив Украину? Ну так послушай ***** и его ************** которые прямо об етом говорят что ихние цели намного дальше самой Украины и подтверждают ето действиями мобилизируя украинских детей в свою армию для дальнейших войн
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19.10.2024 11:58 Відповісти
Ось вам вкраїнчики і план.
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18.10.2024 22:33 Відповісти
Нормальный план и отличный глава государства. На выборах-2025 все 104% голосов - его.
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19.10.2024 11:27 Відповісти
Буде як і з тим планом перемоги - посланий нах.
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18.10.2024 22:33 Відповісти
Потужний Стамбул-2?
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18.10.2024 22:34 Відповісти
План під диктовку лубянки
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18.10.2024 22:34 Відповісти
А в грудні та січні , чи травні , а потужно в лютому.
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18.10.2024 22:35 Відповісти
Опудало, ти недавно ляпало своїм дурним язиком, що передумовами переговорів з кацапією буде запрошення України до НАТО!
Нас вже запросили?!
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18.10.2024 22:41 Відповісти
"Формула мира", "план победы", план переговоров с Ху#лом, что ещё предложит воспалённое создание этого нарика? Опять миллиард деревьев или кустов медицинской конопли?
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18.10.2024 22:43 Відповісти
А кацапи в курсі що вони збираються про щось говорити?
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18.10.2024 22:43 Відповісти
Сподіваємося що ЯЗ вже буде готова до того часу
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18.10.2024 22:46 Відповісти
Якi ще нахрiн перемовини ???
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18.10.2024 22:46 Відповісти
фідбек, бебібокс, аделаджа, занзібар, ВАУ!
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18.10.2024 22:46 Відповісти
"Якщо ваші друзі просять вас домовитися з вашим ворогом,
то зрадники вже про все домовилися за вашою спиною."
(Аль Капоне)
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18.10.2024 22:47 Відповісти
Цікаво - за цим словесним поносом Зеленського є хоч щось реальне ?
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18.10.2024 22:48 Відповісти
Є. Між формулою миру і планом перемоги -- дві доріжки дороги мости до НАТО. 😂
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19.10.2024 00:37 Відповісти
Якщо ти заздалегідь передаєш свій план перемовин ворогу, чи не означає це послаблення своїх позицій на цих перемовинах?
З контрнаступом теж так робили?
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18.10.2024 22:49 Відповісти
Хтось йому сказав "треба писати плани", зараз будет кожного тижня по плану, який буде через 2 дні забуватися, наче його і не було.
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18.10.2024 22:52 Відповісти
Та ти шо ?!! Як ми не здогадалися ?!!! Шо ти 🤡 паскудо знаємо ,а про перемовини вперше чуємо
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18.10.2024 23:26 Відповісти
Справжнім ефектом ядерної бомби було б створення Уряду національної єдності - це б прибило розрахунки пУтіна та стало сигналом Заходу про концентрацію України на перемогу та євроатлантичну інтеграцію, з залученням всіх наявних можливостей держави.

Але скоріше за все це вже запізно, і всі заклики про "єдність" залишаться не більше ніж нашим традиційним лицемірством на фоні викрутасів "5-6 менеджерів".

Бо єдність несумісна з брехнею "єдыного марафону" та викинутими з ефіру каналами, згортанням місцевого самоврядування, позітівною чернухою проти опозиції, дискредитацією власної армії та політичним переслідуванням Червінського тощо.

Ну, і як результат - "інваліди"-прокурори, тотальна корупція "слуг - сосєн", розкрадені фортифікації, дезорієнтоване населення та зростаюча недовіра західних партнерів;

і ніякою "ядерною бомбою" це не виправити.

А адептам цього "простого рєшенія" хочу нагадати, що ядерна зброя є і у Північної Кореї - і що, легше?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZXXtlHSdORmpGGYSz9cnjUZ1XbHRdCQ12eNO0k5p-Ef4wfVGZcv5a8QNVx1mgRNYt25yGIaHRm6G_IgfJKRa4i6AvOcgSWy9rgf0KN0z7WzPrCg1d31hDtx0d6UJ5E786-811MDZtmssjxz62OjezRd&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
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18.10.2024 23:33 Відповісти
От паскуда
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18.10.2024 23:34 Відповісти
Сьогодні-завтра прилетить по мені. Норм інтернету Лайф не було. Насилоньку добилась до оператора. Все випитав: і що я тіко в хаті сидю, і точну адресу.
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18.10.2024 23:41 Відповісти
Що я бачу? Можливо третій рік сплю?
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18.10.2024 23:54 Відповісти
Переговоры должен предлагать агрессор, а не жертва. Иначе это капитуляция, а не переговоры.
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19.10.2024 00:07 Відповісти
оце і є - план "перемоги"! перемоги кремля... *****, і нащо поклав стільки чудових хлопців? і дівчат?
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19.10.2024 01:46 Відповісти
Мир настане тільки тоді, коли росіяне будуть любити своїх дітей більше ніж ненавидіти українців.
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19.10.2024 02:33 Відповісти
Хлопця порвало на плани… І це тільки перший варіант трєтього плану.
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19.10.2024 04:50 Відповісти
Дебіл!
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19.10.2024 07:06 Відповісти
людина не здатна керувати державою
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19.10.2024 07:39 Відповісти
Він імбіцил. Або зрадник. Скоріше друге
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19.10.2024 09:53 Відповісти
А с чего он решил что Путин хочет переговоров?
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19.10.2024 10:37 Відповісти
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19.10.2024 10:58 Відповісти
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19.10.2024 11:01 Відповісти
Барон Мюнхгаузен...
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19.10.2024 13:58 Відповісти
Заберіть цього обдолбаного аморала з екрану!
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19.10.2024 18:09 Відповісти
 
 