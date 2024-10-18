У листопаді буде готовий перший детальний варіант плану перемовин з Росією, - Зеленський
У листопаді цього року буде готовий перший варіант плану перемовин України з Росією. Україна не змінила своєї позиції: перемовин не може бути без участі України у діалозі.
Про це у розмові з журналістами українських телеканалів розповів Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"План перемовин буде готовий у листопаді. Наразі проходять тематичні конференції. Пройшло вже п’ять. Вони проводяться разом з партнерами, для того, щоб був готовий перший варіант плану, щоб він був детальний", - поінформував Зеленський.
За його словами, остання така конференція відбудеться 30-31 жовтня у Канаді і буде присвячена поверненню депортованих українських дітей та обміну полоненими.
Глава держави пояснив, що зараз проводяться консультації з партнерами, конференції по різних напрямках і тематиках (гуманітарна, ядерна і тд.). Після завершення останньої конференції, яка пройде 30-31 жовтня, усі напрацьовані з цих тем документи будуть зібрані в один загальний план.
"Це буде наше бачення, під яким підписані десятки, сотні країн", - акцентував Зеленський.
Він додав, що після цього документ буде надано усім країнам - партнерам, які готові взяти участь у другому Саміту миру. А потім партнери мають передати цей план росіянам. "І далі ми будемо чекати на відповідний фідбек", - заявив Президент.
Глава держави зауважив, що українська сторона виконала частину роботи, яку обіцяла, а "далі вже тільки ті чи інші формати переговорів можуть бути, але фундамент вже підготовлено".
Зеленський акцентував, що посиленням плану перемовин має стати успішна реалізація "Плану перемоги", посилення України.
"Наша думка не змінилась. Ми вважаємо, що не може бути перемовин про нас без нас", - резюмував він.
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Херпіду з ОМАНу- ,,Припливли"
Пилять, що воно знову меле.....
Адженда, офіс, діжиталізація, формула, план, фідбек!
Нас вже запросили?!
медицинскойконопли?
то зрадники вже про все домовилися за вашою спиною."
(Аль Капоне)
доріжки дорогимости до НАТО. 😂
З контрнаступом теж так робили?
Але скоріше за все це вже запізно, і всі заклики про "єдність" залишаться не більше ніж нашим традиційним лицемірством на фоні викрутасів "5-6 менеджерів".
Бо єдність несумісна з брехнею "єдыного марафону" та викинутими з ефіру каналами, згортанням місцевого самоврядування, позітівною чернухою проти опозиції, дискредитацією власної армії та політичним переслідуванням Червінського тощо.
Ну, і як результат - "інваліди"-прокурори, тотальна корупція "слуг - сосєн", розкрадені фортифікації, дезорієнтоване населення та зростаюча недовіра західних партнерів;
і ніякою "ядерною бомбою" це не виправити.
А адептам цього "простого рєшенія" хочу нагадати, що ядерна зброя є і у Північної Кореї - і що, легше?
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